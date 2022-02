–

Tras la ocupaci贸n rusa de Crimea y el despliegue de tropas en el territorio de Donbass, parte de la oposici贸n bielorrusa decidi贸 desistir de intentar deshacerse de Lukashenko. El temor de que Bielorrusia pudiera perder su independencia se volvi贸 m谩s importante que el deseo de libertad. En ese momento, muchos bielorrusos comenzaron a preguntarse qu茅 hab铆an logrado estos ucranianos: la p茅rdida de territorios, la guerra h铆brida con Putin, la ruina econ贸mica y todo por el bien de algunos derechos abstractos. Y solo ahora finalmente estamos llegando a la verdad de que el r茅gimen de Lukashenko no es un protector de la paz. Es m谩s bien lo contrario: la dictadura cree que hay alg煤n l铆der fuerte que sabe mejor lo que es bueno para el pueblo. Y un ego tan alto es extremadamente peligroso para todos.

Los anarquistas nunca han dado la bienvenida a las guerras porque distraen a la poblaci贸n de los problemas reales que nos rodean constantemente. En lugar de luchar por la libertad, la poblaci贸n comienza a discutir los 茅xitos del avance en el frente. El lugar de la solidaridad internacional lo ocupa el nacionalismo, que ha convertido a hermanos, hermanas y camaradas en enemigos mortales. No hay nada progresista en la guerra. La guerra es el triunfo de una ideolog铆a mis谩ntropa del poder. Hoy, como siempre, la guerra es asunto de los gobernantes, excepto que la gente com煤n muere en ella. En un trance patri贸tico, o simplemente por el dinero.

Y ahora nos encontramos al borde de otra posible guerra. Una guerra a la que el vasallo de Putin, Lukashenko, arrastrar谩 a la sociedad bielorrusa. Y los soldados bielorrusos volar谩n para devolver a Ucrania a la llamada hermandad eslava. Por hermandad eslava, lo m谩s probable es que el dictador se refiera al imperio ruso que, desde hace muchos a帽os, bajo el liderazgo de Putin, ha estado tratando de aumentar su poder no solo en Europa sino tambi茅n en 脕frica y Medio Oriente. La represi贸n de las protestas de 2020 ha arrastrado a Bielorrusia m谩s adentro de Rusia. Todav铆a no est谩 claro qu茅 precio tendr谩 que pagar Lukashenko por el apoyo financiero y pol铆tico del Kremlin.

驴Habr谩 una guerra?

No vemos ning煤n sentido en tratar de analizar el comportamiento de dictadores inadecuados. En 2020, en el punto 谩lgido de las protestas, muchos expertos dijeron que Putin nunca introducir铆a tropas de la CSTO en Bielorrusia para reprimir las protestas. En 2022 se enviaron tropas a Kazajst谩n para estabilizar el r茅gimen local leal a Mosc煤. No est谩 claro qu茅 pasar谩 despu茅s. La crisis econ贸mica y pol铆tica provocada por el coronavirus obliga a las 茅lites pol铆ticas a dar pasos arriesgados para conservar el poder.

De facto, con todas las tropas rusas y polic铆as matones listos para tortura y matar a cualquier oponente de Lukashenko, la sociedad bielorrusa ha sido reh茅n de la dictadura. No podremos influir de ninguna manera en las acciones del r茅gimen si decide atacar al pa铆s vecino. Como hemos visto en el caso de Kazajst谩n, seguir谩n encarcelados no s贸lo por sus acciones, sino tambi茅n por cualquier palabra que condene la pol铆tica del tirano. Y cr茅anos durante todo el tiempo de existencia de la Rep煤blica de Bielorrusia, verificamos repetidamente la insuficiencia de Lukashenko. Solo los analistas liberales pueden dudar de su voluntad de crear caos.

驴Qu茅 debe hacer una persona com煤n en este caso? Si comienza una guerra, desertar. Desierto en masa, junto con todas sus armas y equipos. Cruza la l铆nea del frente hacia Ucrania y 煤nete a la resistencia contra la plaga de democracia antiliberal de Putin.

A su vez, los anarquistas y antifascistas tambi茅n se est谩n preparando para la resistencia en Ucrania. No para preservar el estado ucraniano, sino para defender las libertades m铆nimas que la sociedad ucraniana ha logrado luchando en los 煤ltimos a帽os. Y si esperas, como nosotros, que no habr谩 guerra, no olvides que siempre debes prepararte para lo peor鈥

https://pramen.io

Texto original: https://pramen.io/en/2022/01/if-only-there-was-no-war/

Traducci贸n autom谩tica de A-Infos

Recibido el 2 de febrero del 2022

Colaboraciones a edicionesapestosas[arroba]riseup.net