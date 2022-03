–

Olegario Pach贸n N煤帽ez, anarquista extreme帽o nacido en Bienvenida (Badajoz) en 1907 y fallecido en Llerena en 1996, tras una vida de lucha, derrota, exilio y regreso, narraba en su excelente libro de memorias c贸mo se inici贸 en las ideas anarquistas hacia finales de la dictadura de Primo de Rivera, cuando apenas contaba 20 a帽os:

鈥淯na de las veces que fui a trabajar a La Rinconada, entr茅 en contacto con un compa帽ero de dicho pueblo, que trabajaba conmigo en la canalizaci贸n del Guadalquivir. Este fue el primero que me habl贸 de la organizaci贸n confederal y de las ideas libertarias. 脡l fue tambi茅n quien me dio a leer la primera literatura de ese g茅nero. Se trataba del folleto de Errico Malatesta ENTRE CAMPESINOS. Lo le铆 de un tir贸n. Aquel folletito hab铆a sido para m铆 una revelaci贸n, y sent铆a que se hab铆a abierto un nuevo horizonte ante m铆鈥.

Este relato revela dos cuestiones ya apuntadas anteriormente: por una parte la decisiva influencia que el contacto con el movimiento obrero sevillano de car谩cter anarquista tuvo en el desarrollo de un movimiento parejo en el sur de Extremadura, ya se帽alado por 脕ngel Olmedo Alonso; por otra el af谩n por la formaci贸n intelectual y la cultura que se dio en ese movimiento.

El folleto Entre Campesinos de Errico Malatesta fue publicado por primera vez en Florencia, en 1884. Sin duda fue uno de los escritos m谩s le铆dos de iniciaci贸n al anarquismo, hasta el punto de que el peri贸dico Tierra y Libertad dec铆a del mismo que contaba 鈥渃on m谩s lectores que la Biblia鈥. El relato versa sobre una conversaci贸n mantenida entre dos campesinos, uno viejo (Pepe) y otro joven (Jorge), en el que el 煤ltimo le explica al primero el significado de la anarqu铆a desde la 贸ptica colectivista. En el fondo es una pugna dial茅ctica entre lo viejo y lo nuevo, con opiniones sobre diversos temas desde el punto de vista societario y obrero, como por ejemplo la irrupci贸n de las m谩quinas en el trabajo del campo. Mientras Pepe (el viejo) aboga por un ludismo hasta la fecha practicado en buena parte de la masa obrera campesina, por considerar a las m谩quinas 鈥渓as que arruinan los brazos y quitan el trabajo a la pobre gente鈥, Jorge (el joven), le rebate con las siguientes palabras:

鈥淭ienen raz贸n Pepe, al creer que las m谩quinas son una de las causas de la miseria y la falta de trabajo; pero esto sucede porque las m谩quinas pertenecen a los se帽ores. Si perteneciesen a los trabajadores, suceder铆a todo lo contrario; ellas ser铆an la causa principal del bienestar humano鈥.

Olegario Pach贸n cont贸 que Malatesta era le铆do en el campo extreme帽o. No era el 煤nico. Ya hemos apuntado en otros lugares la importancia que la cultura y el libro tuvieron para la masa campesina de principios de siglo XX, mayoritariamente analfabeta pero convencida del poder de la escritura y de la lectura para salir de su secular pobreza. Juan D铆az del Moral se帽ala en diversos pasajes de su Historia de las agitaciones campesinas andaluzas el af谩n por la lectura en el campo, hasta el punto de que 茅l mismo vio a jornaleros leyendo folletos, peri贸dicos o libros a lomos de sus caballer铆as, o a otros que a la luz del candil le铆an en voz alta los textos de la prensa obrera en los c铆rculos de jornaleros cuando ca铆a la noche. Algunos, a pesar de su analfabetismo, sol铆an memorizar p谩rrafos enteros que recitaban a la menor ocasi贸n en tales concili谩bulos.

En la segunda d茅cada del siglo XX se extendi贸 por el sur de Extremadura un amplio movimiento anarquista que sirvi贸 de foco durante alg煤n tiempo al resto de la regi贸n. Su centro se situ贸 en Azuaga, tierra minera y agr铆cola, estudiada en su vertiente anarquista durante la II Rep煤blica por 脕ngel Olmedo Alonso a trav茅s del peri贸dico El amigo del pueblo, editado entre 1930 y 1933.

En su edici贸n del 30 de julio de 1913, el peri贸dico Tierra y Libertad publicaba una nota que dec铆a:

鈥淗emos recibido una nota detallada de la propaganda efectuada por los compa帽eros de Azuaga durante los 煤ltimos cuatro a帽os, y en ella se demuestra la actividad que estos camaradas han desplegado. En la imposibilidad de publicarla 铆ntegra por falta de espacio, diremos que el n煤mero de ejemplares de TIERRA Y LIBERTAD distribuidos alcanza la cifra de 39.280 y 4.640 entre distintas hojas revolucionarias; folletos de diversas clases, 64.236 y libros filos贸ficos 347. Han celebrado 66 actos p煤blicos entre conferencias, m铆tines, veladas y representaciones de obras de car谩cter social y se han constituido siete grupos y asociaciones a favor de la propaganda, las cuales subsisten. Uniones libres se han efectuado 15 y actos civiles 197, fundando 2 escuelas laicas, 4 neutras y 1 racionalista con clase nocturna. Actualmente propagan una excursi贸n de propaganda anarquista y sindicalista por toda la regi贸n extreme帽a y la publicaci贸n de un peri贸dico decenal cuando termine la organizaci贸n de la 鈥淔ederaci贸n Regional Sindicalista Extreme帽a鈥.

Como puede verse, es una labor fruct铆fera la que se ha llevado a cabo por estos compa帽eros, cuya conducta ser铆a de desear tuviera imitadores鈥.

La sociedad obrera de Azuaga La Emancipaci贸n, presidida por Manuel Jim茅nez Bustamante, hab铆a participado en la conferencia entre sociedades que se celebr贸 en M茅rida entre el 21 y el 24 de noviembre de 1907. En aquel encuentro germin贸 la Federaci贸n Regional Extreme帽a de Sociedades Obreras que marc贸, junto a otras del resto de la geograf铆a espa帽ola, el camino que llevar铆a a la fundaci贸n de la Confederaci贸n Nacional del Trabajo, la CNT, entre el 30 de octubre y 1 de noviembre de 1910 en Barcelona, tras el segundo congreso de Solidaridad Obrera. En poco tiempo se extendi贸 por la pen铆nsula, Portugal incluido, un af谩n de libertad organizativo que part铆a de los principios 谩cratas y aspiraba a la emancipaci贸n social depositando la fe en la libertad del individuo, sin ataduras pol铆ticas, de acuerdo con la consigna de la Internacional 鈥渓a emancipaci贸n de los trabajadores ha de ser obra de los trabajadores mismos鈥.

En enero de 1911 La Emancipaci贸n de Azuaga se incorpor贸 al PSOE (El Socialista, n潞 1296, 13-01-1911). Mientras tanto, y a resultas de los diversos per铆odos de persecuci贸n, el movimiento anarquista adquiere una t谩ctica que le permitir谩 subsistir durante los malos tiempos y que ya ha utilizado con 茅xito anteriormente. La estrategia consiste en constituir 鈥済rupos de afinidad鈥, grupos formados entre 4 y 20 miembros a quienes un铆an la afinidad personal y la lealtad mutua. Como afirma Chris Ealham, el objetivo de tales grupos era 鈥渃oncienciar a la gente y reestructurar la vida diaria seg煤n los principios libertarios. Atributos tales como la rebeli贸n individual y el hero铆smo estaban altamente valorados, generando una cultura de resistencia a la 茅tica del trabajo y a los rituales cotidianos de la sociedad capitalista鈥.

Aunque Ealham define al grupo de afinidad en referencia a los grupos de la Barcelona anarquista y cosmopolita del primer tercio del siglo XX, la estrategia era compartida en todo el estado espa帽ol. Frente a la idea sugerida por algunos autores sobre el primitivismo agrario de los grupos anarquistas del sur, analfabetizados y guiados por instintos de emancipaci贸n muy primarios, se yergue la evidencia de la existencia de grupos de afinidad andaluces y extreme帽os muy interesados en formarse intelectualmente y propagar la cultura libertaria, como veremos sucedi贸 en el caso de Azuaga.

Una vez constituidos, estos grupos ten铆an como objetivo llevar a cabo la labor de propaganda y oponerse a todo aquello que pudiera frenar la marcha de la emancipaci贸n del individuo y de la revoluci贸n social. Como afirma Francisco Madrid, 鈥渆l grupo de afinidad procurar谩 ponerse en contacto no solo con grupos de su localidad, si los hubiera, sino con los de otras localidades. En punto a propaganda, es l贸gico que se proponga la creaci贸n de una biblioteca, de un peri贸dico, hojas impresas o bien la propaganda oral con el fin de promover la creaci贸n de nuevos grupos o simplemente como grupo de acci贸n revolucionaria, procur谩ndose adem谩s medios adecuados para el combate鈥.

En Azuaga exist铆an diversos paqueteros que distribu铆an la prensa 谩crata, as铆 como folletos y libros. El 5 de mayo de 1910 el peri贸dico Tierra y Libertad anuncia el env铆o de 100 ejemplares del folleto Anarquismo y terrorismo, escrito por el zaragozano Jos茅 Chueca, al paquetero Antonio Pulgar铆n, que viv铆a en la calle Moreno Nieto. Entre los receptores de tales folletos estaban el ya mencionado Antonio Pulgar铆n y otros, tales como Manuel del Castillo, Jos茅 Meg铆as, Jos茅 Dur谩n, Francisco Murillo, Antonio S谩nchez, Antonio G贸mez, Jos茅 Cordero y Francisco Cordero.

Este 煤ltimo, junto a su compa帽era Francisca Dur谩n, inscribi贸 en 1911 en el registro civil de Azuaga, 鈥渟in recibir el chaparr贸n bautismal鈥 a su hija Germinal, en un gesto que evidencia el laicismo manifestado en la nota ya mencionada sobre inscripciones y uniones civiles arriba mencionada. Otros nacidos que se libraron del 鈥渃haparr贸n bautismal鈥 fueron Luis Gonz谩lez y Germinal Grueso, inscritos en el registro civil sin bautizar en abril de 1913. Del mismo modo, los entierros civiles eran tambi茅n dados entre este conjunto de obreros y campesinos, como los celebrados con Alejandro S谩nchez D铆az (20 de abril de 1912), Fernando Gallo (4 de abril de 1913), Carmen Ruiz (13 de abril de 1913), Jos茅 Exp贸sito Caballero (11 de mayo de 1913), o Francisco G贸mez Valent铆n (12 de mayo de 1913).

En poco tiempo la propaganda 谩crata dar铆a sus frutos. En mayo de 1912, un conjunto de 50 j贸venes de Azuaga deciden crear un grupo anarquista y salir a la luz como tal. Entre sus proyectos est谩 鈥渓a fundaci贸n de un semanario que retire de la lucha pol铆tica al proletariado y le imprima el impulso necesario para emprender el verdadero camino de su emancipaci贸n鈥. El grupo carece a煤n de nombre pero s铆 tiene claro el t铆tulo 鈥搈uy significativo- del peri贸dico a crear, cuyo primer n煤mero esperan sacar en junio: Acci贸n y Cultura. Con el tiempo, el nombre del peri贸dico en ciernes se convertir谩 en el de este grupo de afinidad.

Uno de sus principales impulsores y componentes era Luis Garc铆a Mu帽oz, de apenas 24 a帽os, maestro racionalista autor de libros, folletos y art铆culos en la prensa libertaria, quien firmaba sus trabajos con el nombre de Zoais, juntando las 煤ltimas s铆labas de su nombre y apellidos le铆das en sentido inverso. Zoais, de quien hablaremos en otra ocasi贸n de un modo m谩s extenso, impuls贸 el racionalismo en Azuaga y en parte del sur de Extremadura. Su figura ha sido glosada por diversos estudiosos del anarquismo, tanto en sus aspectos biogr谩ficos como culturales.

Amigo personal de Zoais y miembro tambi茅n de Acci贸n y Cultura fue el anarquista Francisco Prieto Moruno, residente en la calle Sevilla, n潞 28, paquetero muy relacionado con el mundo de la prensa libertaria que, con el tiempo, acabar铆a siendo administrador del peri贸dico El Amigo del Pueblo, publicado en Azuaga durante la Segunda Rep煤blica y estudiado extensamente por Olmedo Alonso.

Francisco Prieto Moruno era zapatero de profesi贸n y articulista ocasional en el peri贸dico Tierra y Libertad, cuyos ejemplares se encargaba de repartir. Tambi茅n repart铆a El Porvenir del Obrero, de Mah贸n, as铆 como prensa extranjera, tales como Cultura Obrera y Brazo y Cerebro, publicaciones editadas en Nueva York. Junto a 茅l hab铆a otros paqueteros en Azuaga que tambi茅n recib铆an y repart铆an abundantes ejemplares de la prensa anarquista publicada en varios continentes, como Antonio P茅rez L贸pez, C/ Robledo, 33, encargado del peri贸dico mexicano revolucionario Regeneraci贸n, dirigido por los hermanos Flores Mag贸n; Carmelo Serrano L贸pez, Barriada de la Estaci贸n, 9, paquetero de Cultura Libertaria, de El Ferrol; Manuel Mart铆nez Centeno, C/ M茅ndez N煤帽ez, 15, que distribu铆a 隆A prepararse!, peri贸dico de Buenos Aires. Otros peri贸dicos y revistas recibidos en el pueblo eran Germinal, publicado en Tarrasa, Humanidad, revista quincenal de Educaci贸n y Cultura Social editada en Valencia (a la que estaba suscrito Zoais), Luz Roja, de Huesca, La Voz del Pueblo, El Trabajo, Solidaridad Obrera, Acci贸n Libertaria, Pluma Roja y El L谩tigo. En ocasiones tales publicaciones eran secuestradas de forma arbitraria y completamente ilegal en la oficina de correos de Azuaga, tal y como se denunci贸 desde el peri贸dico Tierra y Libertad el 25 de septiembre de 1912 (De oportunidad, p. 3), lamentando adem谩s la inhibici贸n del fiscal ante las denuncias puestas.

Aparte de los peri贸dicos, a Azuaga llegaban numerosos folletos y libros, distribuidos desde el Ateneo Sindicalista de Madrid (dirigido entonces por Mauro Bajatierra) y otros centros productores de cultura libertaria. Entre las lecturas m谩s comunes estaban las de Piotr Kropotkin (entonces se escrib铆a Kropotkine), Mijail Bakounin (Bakounine), Charles Malato y Alejandro Sux (de quien era lector Zoais).

La biblioteca del obrero estaba muy presente en esta localidad. Como nos recuerda Ferran Aisa, esta biblioteca es una realidad en el primer tercio del siglo XX, cuando los anarquistas se convierten en educadores del pueblo. Surgen editoriales que ofrecer谩n miles de ejemplares de libros, folletos, postales, l谩minas, algo impensable hoy d铆a. Algunas de estas editoriales (siguiendo con Ferran Aisa) que ofrecen literatura obrerista, libertaria o social son: Biblioteca del Proletariado; El establecimiento tipogr谩fico; La Academia de Evaristo Ullastres; L麓Avenc; Avenir; La Librer铆a Espa帽ola de Inocencia L贸pez; Casa Editorial de la Escuela Moderna; Casa Editorial Maucci; Los Peque帽os Grandes Libros; Editorial Atlante; Editorial V茅rtice; Publicaciones de La Revista Blanca; La Novela Ideal; La Novel Roja; La Novela Naturista; Biblioteca Acracia; Biblioteca Cisne; La novela del Pueblo; Biblioteca de Estudios Sociales; Editorial Sempere; Biblioteca Generaci贸n Consciente; Tipograf铆a Cosmos; Editorial Cooperativa Obrera; Biblioteca del Militante Autodidacta; Editorial C茅nit; Editorial Bauz谩; Publicaciones de Solidaridad Obrera; Cultura Popular; La Novela Blanca; La Novel.la Nova; Biblioteca Ideal; Ediciones Rojo y Negro; Biblioteca Tierra y Libertad; Publicaciones Mundial; Cuadernos de Cultura; Biblioteca de los Libros Rojos; Editorial Hoy; Biblioteca Estudios; etc.

Por hacernos una idea de este inter茅s por la cultura, tomamos como referencia a Antonio Ruiz Ventura, suscrito a Tierra y Libertad en Azuaga, residente en la calle Robledo, 40, y despu茅s miembro de uno de los grupos de afinidad. Antonio Ruiz dispon铆a en su biblioteca particular de los dos primeros tomos de El Hombre y la Tierra, obra del ge贸grafo franc茅s Elis茅e Reclus, antiguo miembro de La Commune. Esta obra magna, traducida por Anselmo Lorenzo y revisada por Od贸n de Buen, se compon铆a de seis tomos. Se distribu铆a por cuadernos, a 0,50 ptas. cada uno, o bien por tomos sueltos, a 20 pesetas el ejemplar. La obra completa encuadernada, con tapas especiales, costaba 120 pesetas.

Azuaga contaba con un Sindicato Obrero federado a la CNT, tal y como cuenta Manuel Buenacasa. En marzo de 1913 Francisco Prieto solicita al Ateneo Sindicalista de Madrid 200 ejemplares del folleto 鈥淪indicalismo revolucionario鈥. El secretario de dicho sindicato era Aniceto Blanco, quien interviene en diversos m铆tines de car谩cter sindicalista. Este sindicato, junto a otros grupos que habr铆an de crearse, acord贸 en el mes de julio designar para el Congreso Sindicalista Internacional que pronto se celebrar铆a en Londres, 鈥渁l veterano luchador Anselmo Lorenzo鈥, para lo cual enviaban al peri贸dico Solidaridad Obrera una suscripci贸n abierta con el fin de recaudar fondos para 鈥渁yudar a los gastos que ocasione el env铆o del delegado espa帽ol a dicho Congreso鈥.

En Azuaga exist铆a tambi茅n un centro obrero de car谩cter eminentemente socialista, del que hay constancia desde 1909.

La irrupci贸n del Sindicato Obrero cenetista choc贸 pronto con los socialistas de la localidad, como evidencia el art铆culo publicado en abril de 1913 por el zapatero Francisco Prieto en Tierra y Libertad. La comisi贸n organizadora de este sindicato hab铆a anunciado para las siete de la noche del d铆a seis de ese mes una conferencia en su local. Nada m谩s conocerlo, los socialistas de Azuaga convocaron otro mitin para el mismo d铆a, una hora antes, en el centro obrero, con intenci贸n de restar audiencia a los anarcosindicalistas. A煤n as铆, estos 煤ltimos decidieron no comenzar la conferencia hasta que finalizara el mitin socialista, al cual acudieron 鈥渟in que alterasen el orden ni interrumpieran a los oradores pol铆ticos (a煤n cuando no falt贸 motivo)鈥.

Cuando finaliz贸 el mitin, el auditorio se traslad贸 al local del sindicato, donde Zoais ofreci贸 una disertaci贸n sobre 鈥渆l sindicalismo y sus aspectos. Nada m谩s comenzar el acto,

鈥un enviado socialista鈥 pidi贸 la palabra, 鈥渜ue amable y correctamente le fue concedida (sin que despu茅s hiciera uso de ella) y no habiendo podido con esta demostraci贸n hostil alterar el orden, otros enviados comenzaron a dar voces, hasta el extremo que el mencionado compa帽ero disertante, viendo que el tumulto crec铆a y la autoridad iba a intervenir, dio por concluso el acto鈥.

Acto seguido los socialistas, 鈥渏act谩ndose de sus hombradas鈥, abandonaron el local. El evento se iba a dar por concluido, pero ante la petici贸n del auditorio, se continu贸 con la conferencia, tomando la palabra Francisco Sevillano,

鈥que esgrimi贸 el l谩tigo restall谩ndolo en las espaldas de los borregos, y el compa帽ero Francisco Cordero, que se port贸 muy bien y alcanz贸 numerosos aplausos del auditorio que llenaba el sal贸n. El compa帽ero Carrillo aconsej贸 la uni贸n鈥.

Como consecuencia de aquel suceso, los anarquistas de Azuaga acordaron:

鈥淨ue el Sindicato Obrero o, en su defecto, la Comisi贸n Organizadora del mismo, celebre todos los domingos y d铆as festivos, a la siete de la tarde en el Sal贸n del piso principal de la casa n煤mero 1 del Cenicero, esquina a la calle Larga, de esta poblaci贸n, conferencias p煤blicas instructivas鈥.

No era la primera vez ni ser铆a la 煤ltima que surg铆an enfrentamientos entre socialistas y anarquistas en Azuaga. Estos 煤ltimos acusaban a los primeros del fracaso de la 煤ltima huelga ferroviaria, as铆 como de sus veleidades republicanas. En 1910 se hab铆a creado la agrupaci贸n socialista de Azuaga. La Emancipaci贸n y La Redenci贸n segu铆an siendo las dos sociedades obreras socialistas, presididas por Ram贸n Cuenca G贸mez y Juan V谩zquez Mancera. El primero dirig铆a ya en 1905 la Juventud Republicana y con el tiempo ser铆a alcalde de la poblaci贸n.

El acuerdo adoptado por el Sindicato Obrero tras el mitin que, seg煤n Francisco Prieto, habr铆an tratado de boicotear los socialistas, no tardar铆a en cumplirse. Todos los domingos y festivos, al atardecer, el Grupo Acci贸n y Cultura y el Sindicato ofrec铆an a la poblaci贸n azuague帽a conferencias sobre diversos temas, muy relacionados con la Idea libertaria. Algunas de estas conferencias y las fechas en que fueron impartidas, junto a sus ponentes, fueron:

El 13 de abril de 1913: 鈥淧az y Guerra鈥, por Antonio Carrillo, 鈥淐apital y Trabajo鈥, por Jos茅 Cordero, 鈥淪indicalismo acr谩tico y socialismo estatista鈥, por Zoais.

El 6 y el 11 de mayo de 1913: 鈥淧atr贸n y obreros鈥 y 鈥淓voluci贸n y Revoluci贸n鈥, a cargo de los compa帽eros Zoais, Prieto, G谩lvez, Cordero, Serrano y otros, 鈥渜ue defendieron la acci贸n directa y combatieron la acci贸n desviadora de la pol铆tica鈥.

Los d铆as 18, 22 y 25 de mayo: 鈥淧roductores y consumidores鈥, 鈥淏urgues铆a y proletariado鈥, 鈥淧ol铆tica y sindicalismo鈥, a cargo de Prieto, S. G谩lvez, Cordero, Serrano, Guerrero, Grueso, Blanco y Zoais.

Como consecuencia de este despliegue de propaganda 谩crata, surgir谩n nuevos grupos de afinidad. En mayo se crea el grupo 鈥淪ol Naciente鈥, con intenci贸n de 鈥渆xtender el radio de acci贸n de la propaganda 谩crata por Azuaga y pueblos lim铆trofes鈥, impulsado por Juan Guerrero, tambi茅n de profesi贸n zapatero y despu茅s ligado al peri贸dico El Amigo del Pueblo. En apenas unos meses surgir铆an Teatral Libertario (impulsado por Francisco Prieto), Pro-Prensa y Pro-Presos (impulsados por Antonio Ruiz), los cuales, junto a Acci贸n y Cultura (Manuel Mart铆nez), Sol Naciente (Juan Guerrero) y el Sindicato Obrero (Aniceto Blanco), se fusionar铆an en un solo grupo, Los Leones, tras reuni贸n mantenida el 18 de enero de 1914, conminando a enviar toda la correspondencia al domicilio de Francisco Prieto Moruno, en la calle Sevilla, n煤mero 28. En junio de 1914 se crear铆a el grupo Rayo Luz, impulsado por Francisco Cordero.

En apoyo a la actividad propagand铆stica y como altavoz de tales grupos anarquistas, en octubre sale el primer n煤mero del peri贸dico Luz, de Azuaga, 鈥渃on intenci贸n de llenar una necesidad en la regi贸n extreme帽a鈥. El precio de suscripci贸n en Espa帽a era de 0,60 ptas. al a帽o, y 1,20 para el extranjero. El ejemplar costaba 0,05 ptas., y el paquete de 30 ejemplares 1 peseta. Su corresponsal era Francisco Prieto, siempre entregado a la propagaci贸n de la Idea. En diciembre de 1913 hab铆a constancia de la publicaci贸n de al menos tres n煤meros. Finalmente, 鈥渄ebido a la crisis econ贸mica por que atraviesa鈥, deja de publicarse en abril de 1914. A d铆a de hoy no hemos encontrado ning煤n ejemplar.

Los grupos de afinidad y el Sindicato Obrero celebraban veladas no solo con car谩cter propagand铆stico, sino tambi茅n con el fin de conseguir fondos de ayuda a los presos o de apoyo y sustento a la prensa 谩crata. Las veladas, festivales y cuadros art铆sticos han sido muy bien estudiadas por Javier Navarro. Se celebraban al atardecer de los domingos y festivos, y a menudo los viernes por la tarde, as铆 como algunos domingos por la ma帽ana con espect谩culos destinados a los ni帽os y ni帽as. En la entrada se sol铆a colocar una bandeja, o bien se pasaba al final del acto, con intenci贸n de recaudar fondos de forma voluntaria para determinadas causas. Aparte de las conferencias impartidas, las obras de teatro eran muy frecuentes, con piezas teatrales inspiradas en dramas sociales, bien de producci贸n propia o de autores consagrados. Los cuadros art铆sticos se completaban con el recitado de poes铆a y el canto de canciones e himnos revolucionarios.

El grupo Teatral Libertario dio una funci贸n el 23 de diciembre de 1913 con intenci贸n de recaudar fondos para el peri贸dico Luz, de Azuaga. En aquella funci贸n se pusieron en escena 鈥淒ios, Patria y Rey鈥 y los di谩logos 鈥1潞 de Mayo鈥 y 鈥淓l obrero sindicalista y su patrono鈥, del maestro racionalista Jos茅 S谩nchez Rosa, seguidor de Ferrer i Guarda. El 1 de enero siguiente, d铆a de a帽o nuevo, se puso en escena la comedia publicada por Tierra y Libertad 鈥淎rlequ铆n el salvaje鈥, de Delisle de Lacheveti猫re, tambi茅n a beneficio del peri贸dico Luz.

No todo eran obras de autores forasteros. Aparte del maestro racionalista Zoais, hab铆a otros vecinos y vecinas de Azuaga que cultivaban la producci贸n teatral. Era el caso de Antonio Carrillo S谩ez, del grupo Los Leones, acostumbrado tambi茅n a dar conferencias. Antonio Carrillo firmaba sus art铆culos y obras con el seud贸nimo de Kroppoff, y el 8 de diciembre de 1914 estren贸 en el Teatro Principal de Azuaga, 鈥渃on un lleno enorme鈥, el drama original suyo en prosa y tres actos titulado 鈥淓l Hampa鈥, que obtuvo 鈥渦n exorbitante y felic铆simo 茅xito y en el que su autor, no solo dio irrefutables pruebas de sus dotes literarias, sino que supo con valent铆a y destreza defender los ideales de Amor y Libertad鈥.

Los temas tratados en las veladas celebradas (鈥淥rientaciones sindicalistas鈥, 鈥淎cci贸n sindical鈥, 鈥淎ctuaci贸n proletaria鈥, 鈥淓xplotadores y esclavos鈥, 鈥淎cci贸n desviadora de la pol铆tica鈥, etc. ) indican un inter茅s por la organizaci贸n sindical, de modo que en julio de 1913 se acuerda iniciar los tr谩mites para formalizar una federaci贸n de grupos, con vistas a integrarse como tal en la CNT, de car谩cter nacional. Para ello, se publica en el Tierra y Libertad la siguiente nota:

鈥淔ederaci贸n Sindicalista Extreme帽a. Con objeto de llevar a la pr谩ctica la necesaria 鈥淔ederaci贸n Regional Extreme帽a Sindicalista鈥 que m谩s tarde ha de ser miembro de la proyectada 鈥淐onfederaci贸n Nacional del Trabajo鈥 se ruega a todos los centros, Sociedades y Sindicatos, de las provincias de C谩ceres y Badajoz que simpaticen con el proyecto, env铆en sus adhesiones a Juan Guerrero, calle Espinilla, n煤mero 9, Azuaga, con el fin de proceder a la preparaci贸n de la Asamblea preparatoria de la Federaci贸n en que 茅sta ha de constituirse y hacer el nombramiento del Comit茅, designar su domicilio y redactar sus estatutos. Ninguna regi贸n de Espa帽a est谩 tan necesitada de una fuerte organizaci贸n sindical que estreche los lazos en uni贸n fraternal entre los explotados del campo, de la mina y del taller, como Extremadura y, por eso, nosotros hacemos este llamamiento, con esperanza de que el obrero de Badajoz y de C谩ceres sabr谩 sacudir su letargo, sum谩ndose a la lucha que, contra la explotaci贸n y la tiran铆a, sostienen valientemente el resto de sus hermanos de la pen铆nsula. 隆Obreros extreme帽os鈥 un铆os! Sepamos, en apretado haz, marchar por la senda del progreso, conquistando libertad, y demostremos que los m铆seros de anta帽o de esta regi贸n han despertado a la pelea y est谩n dispuestos a poner sus energ铆as al servicio de la redenci贸n humana, alist谩ndose en las filas del sindicalismo revolucionario, rompiendo para siempre las denigrantes cadenas de la esclavitud. 隆No seamos una regi贸n de castrados! 隆A la Federaci贸n, obreros! 隆A la lucha contra la burgues铆a!鈥 LA COMISI脫N INICIADORA. Azuaga鈥.

El federalismo estaba presente en el ideario anarquista desde los tiempos de la Primera Internacional. Como estudi贸 脕lvarez Junco, el movimiento obrero que fundamenta sus ra铆ces en esta filosof铆a, se caracteriza por el espontane铆smo, que significa primordialmente fe en el pueblo y desconfianza en cualquier liderazgo pol铆tico. En la 茅poca de la que nos ocupamos y como ya hab铆a acontecido con las anteriores experiencias, su estructura organizativa iba desde la secci贸n de oficio (鈥渓a secci贸n la forman varios o todos los obreros de un mismo oficio de una localidad dada que se re煤nen con el objeto de mejorar hoy y cambiar ma帽ana las condiciones del trabajo y de los trabajadores鈥), hasta la federaci贸n regional, de car谩cter nacional, paso previo a la integraci贸n en la Asociaci贸n Internacional. El federalismo, nos dice Alfredo Gonz谩lez, como modo de organizaci贸n, constituye el punto de referencia central del anarquismo, el fundamento y el m茅todo sobre el que se construye el socialismo libertario. Hay que aclarar 鈥搒igue Gonz谩lez- que el federalismo as铆 entendido tiene bien poco que ver con las formas de federalismo pol铆tico practicado por algunos Estados. Para el anarquismo no se trata de una simple t谩ctica de gobierno, sino de un principio de organizaci贸n social completa, capaz de englobar todos los aspectos de la vida de una colectividad humana. En resumen, o el federalismo es integral o no es verdadero federalismo.

Los intentos en Azuaga por crear una federaci贸n anarquista extreme帽a no cesan, de modo que en el n煤mero 18 del peri贸dico Acci贸n Libertaria, de 19 de septiembre de 1913, editado en Madrid, encontramos el siguiente llamamiento:

鈥淎zuaga. Hacia la Federaci贸n Anarquista Extreme帽a. Reunidos en Azuaga los grupos 鈥淎cci贸n y Cultura鈥, 鈥淪ol Naciente鈥, 鈥淧ro-presos鈥, 鈥淧ro-Prensa鈥 y 鈥淭eatral Libertario鈥, acuerdan: 1潞. Formar un pacto solidario y libre, base de la futura Federaci贸n Regional Libertaria Extreme帽a. 2潞. Ayudarse mutua y rec铆procamente para cuanto se relacione con la propaganda y defensa de presos por cuestiones sociales. 3潞. Estrechar los lazos de uni贸n entre todos los grupos y compa帽eros de la regi贸n. 4潞. Considerar al peri贸dico mensual Luz como 贸rgano de la Federaci贸n de grupos libertarios de la regi贸n extreme帽a. 5潞. Intensificar y extensificar la propaganda 谩crata por cuantos medios est茅n a su alcance. 6潞. Formar la Federaci贸n, para lo cual deber谩n entenderse los grupos y compa帽eros de Extremadura con el grupo Sol Naciente, calle San Blas, 84, Azuaga (Badajoz). 7潞. Y ver la forma de llegar a la constituci贸n de la Confederaci贸n Nacional Libertaria, que sirva de uni贸n e inteligencia entre las Federaciones regionales. Por 鈥淎cci贸n y Cultura鈥, Zoais; por 鈥淧ro-Prensa鈥, Prieto; por 鈥淧ro-presos鈥, Cordero; por 鈥淪ol Naciente鈥, Juan Guerrero; por 鈥淭eatral Libertario鈥, Carmelo Serrano鈥.

Una vez constituida la Federaci贸n, en septiembre de 1913, se fueron sumando diversos grupos de la regi贸n extreme帽a, de modo que en junio de 1914 contar铆a con un total de 33 grupos, cuyo nombre y procedencia conocemos gracias a que la Federaci贸n env铆a un estado de cuentas correspondiente a los meses de abril y septiembre al peri贸dico Tierra y Libertad. El lugar de origen de tales grupos libertarios y sus nombres eran:

Azuaga: Sol Naciente , Teatral Libertario , Pro-Presos , Pro-Prensa , Acci贸n y

, , , , Cultura , Los Leones , Rayo Luz y Fantasma .

, , y . Badajoz: Luz .

. C谩ceres: Vivir .

. Don Benito: Luna .

. M茅rida: Sol .

. Fregenal de la Sierra: Ariel .

. Castuera: Avante .

. Villafranca de los Barros: Flor .

. Berlanga: O潞. O麓. O麓麓 .

. Valverde de Llerena: Vida .

. Fuente del Arco: Gori .

. Ahillones: R.S . ( Revoluci贸n Social ).

. ( ). Granja de Torrehermosa: Palmas .

. Malcocinado: Antorcha .

. Casas: Estrella .

. Reina: Anarko .

. Montijo: Salud .

. La Puebla de Alcocer: Conscio .

. Llerena: Fuerza .

. Hell铆n: Revuelta .

. Cabeza del Buey: Renovaci贸n .

. San Vicente de Alc谩ntara: Adelante .

. Aldea Cuenca: El Principio .

. La Campi帽a: Ambulante (varios caser铆os).

(varios caser铆os). Cuenca Pe帽arroya: Hur贸n (varias minas).

(varias minas). Maguilla: 1793鈥.

Cada grupo deb铆a pagar una cuota semestral de 1 peseta, con la que se manten铆a el local en Azuaga y el gasto en correspondencia, folletos, hojas, conferencias, plumas, tinta, papel, etc. En la federaci贸n aparecen grupos que no pertenecen exactamente a la provincia de Badajoz o de C谩ceres, como es el caso de El Principio, de Aldea Cuenca, Fuente Obejuna (C贸rdoba). Su adscripci贸n a la federaci贸n se deb铆a a las buenas y cercanas relaciones mantenidas con grupos de localidades pacenses cercanas. No obstante, en enero de 1918, se crea en Aldea Cuenca otro nuevo grupo, Ni rey ni patria, que ya aparece adscrito a la provincia de C贸rdoba.

Lo mismo sucede, pero al contrario, con algunos grupos de Badajoz, incluidos en otras federaciones anarquistas, como la andaluza. Es el caso de Castilblanco, donde se organiza el grupo Amor a la Cultura, impulsado por A. L贸pez Cunga, C/ Fontanilla, 63, Castilblanco, que en febrero de 1917 inicia una suscripci贸n pro cultura con intenci贸n de abrir una escuela racionalista 鈥渃on objeto de educar a la infancia en una educaci贸n racional y cient铆fica鈥. Este grupo publicar铆a un peri贸dico anarquista en esta localidad, de t铆tulo Luz y Amor, as铆 como el folleto Sue帽o y Realidad de Rafael Alcover.

La Federaci贸n extreme帽a adoptar铆a diversos acuerdos. Uno de ellos fue la decisi贸n sobre el Congreso Anarquista de Londres, delegando sus donativos a la Federaci贸n Anarquista Catalana:

鈥淧or acuerdo un谩nime de los treinta grupos que componen esta Federaci贸n, se desiste de enviar delegado directo al Congreso de Londres y se recomienda a los compa帽eros de la regi贸n engrosen con sus donativos la suscripci贸n abierta para su delegado por la Federaci贸n Catalana.鈥.

Otro de los acuerdos fue el de iniciar una excursi贸n de propaganda por Extremadura, una gira libertaria alrededor con intenci贸n de propagar la Idea y fomentar la aparici贸n de nuevos grupos.

La primera excursi贸n es organizada por Los Leones, de Azuaga, quienes ayudan a constituir en Berlanga otro nuevo grupo, denominado Tea incendiaria, cuyo prop贸sito es 鈥減ropagar y difundir las ideas anarquistas por todos cuantos medios est茅n a su alcance, con el apoyo de los compa帽eros azuague帽os鈥. Dicho grupo estuvo a cargo de Antonio Luj谩n, residente en calle Cortes, 48, Berlanga (Badajoz).

Hacia finales de a帽o, el inter茅s por la excursi贸n de propaganda contin煤a. En ese momento son ya 37 los grupos que forman la Federaci贸n, que redacta el siguiente comunicado:

鈥淟os 37 grupos que forman la 鈥淔ederaci贸n Anarquista de la Regi贸n Extreme帽a鈥 en asamblea extraordinaria han acordado entablar una propaganda activa, comenzando con un acto p煤blico en Azuaga con el fin de recaudar fondos pro Tierra y Libertad, y al que seguir谩n otros en las dos provincias de C谩ceres y Badajoz, al objeto de orientar al pueblo productor en las presentes circunstancias y neutralizar el efecto desviador de ciertos errores antirrevolucionarios, haciendo afirmaciones netamente libertarias y emancipadoras y demostrando el fracaso de la burgues铆a y la necesidad de la reorganizaci贸n social. Oportunamente se anunciar谩n los pueblos, d铆as y horas en que cada acto tenga lugar.- El Comit茅. Nota. Esta F. de G. de la R. E. se adhiere al manifiesto publicado en Madrid por Los Iguales contra la guerra鈥.

Prieto y Kroppoff (Antonio Carrillo S谩ez), ser铆an los conferenciantes de Los Leones encargados de esta excursi贸n de propaganda y otras posteriores, como la convocada en Berlanga para el 1 de enero de 1915, con los temas 鈥淐apital y Trabajo鈥 y 鈥淎mor y Arte鈥.

En su edici贸n del 20 de enero de 1915, el peri贸dico Tierra y Libertad publica el siguiente breve:

鈥淔ederaci贸n de Grupos 脕cratas de la Regi贸n Extreme帽a. Considerando que en las actuales circunstancias se hace necesario la existencia de un peri贸dico diario, netamente anarquista, para contrarrestar las nefastas desviaciones de la dem谩s prensa, y teniendo en cuenta que, al finalizar el presente conflicto, hay necesidad imperiosa de reafirmar nuestra propaganda, extendi茅ndola e intensific谩ndola cuanto sea posible, esta Federaci贸n destinar谩 la mitad de todos sus ingresos y, a la vez, abrir谩 una suscripci贸n permanente pro TIERRA LIBERTAD diario, y propone a las dem谩s federaciones libertarias imiten su ejemplo, a fin de que pronto pueda ser un hecho la aparici贸n del diario anarquista en Espa帽a.鈥擡l Comit茅鈥.

Esta es, como afirma Joan Zambrana, la 煤ltima referencia aparecida en la prensa libertaria sobre esta Federaci贸n Regional que lleg贸 a contar, durante ese breve per铆odo de tiempo, con 40 grupos federados, la mayor en la pen铆nsula ib茅rica en ese momento.

No obstante, los ecos de esta federaci贸n sobrevivieron en el resto de Extremadura. Aunque estaba compuesta mayoritariamente por grupos de Badajoz, paralelamente a la misma se desarrolla en algunos pueblos de C谩ceres un movimiento anarquista iniciado por la cercan铆a con las provincias castellanas.

El 20 de septiembre de 1913 se dio por primera vez un mitin anarquista en Malpartida de Plasencia, ofrecido por Julio P茅rez y Jos茅 Mar铆a Bl谩zquez, del grupo Los aut贸nomos de B茅jar. En un local atestado de trabajadores, hablaron sobre el ideal y atacaron a la pol铆tica:

鈥減or ser una r茅mora para la emancipaci贸n proletaria, recomendando a los obreros vuelvan la espalda a todos los que les pidan el voto con el pretexto de emanciparles, pues estos no llevan otro fin que encumbrarse ellos y despu茅s de encumbrados ciscarse en su palabra y convertirse en tiranos de los mismos que les subieron al pedestal鈥.

Disertaron tambi茅n sobre la propiedad privada, con dureza, 鈥減or considerarla causa de todos los males que aquejan a la humanidad鈥, y exhortaron a las mujeres a librarse del yugo de la Iglesia cat贸lica y de la creencia en la religi贸n. Terminaron 鈥渆xcitando a los trabajadores al estudio, a fin de percatarse de su verdadera situaci贸n y obrar en consecuencia鈥. El organizador del acto e impulsor del anarquismo en Malpartida en ese momento era Daniel Romo, quien public贸 algunos art铆culos en el peri贸dico Tierra y Libertad, paquetero de este diario, La Voz del Campesino, El Porvenir del Obrero y otros de car谩cter libertario.

Daniel Romo se vio obligado a dejar Malpartida en julio de 1915. Poco despu茅s, en octubre, se funda en esta localidad la sociedad obrera La Raz贸n del Obrero, dispuesta a defender los derechos del proletariado, cuyo mayor impulsor es Vidal S谩nchez. Esta sociedad publicar谩 el peri贸dico Tolerancia, de periodicidad quincenal, que pretende ser el 鈥減ortavoz de sus aspiraciones, y careciendo de inteligencias algo despejadas para poder expresar sus pensamientos, desean la ayuda de compa帽eros que saben hacerlo, los cuales pueden darles br铆os y alentarlos en la lucha, mandando alg煤n art铆culo para el citado 贸rgano鈥.

Algunos de los vecinos de Malpartida cercanos a esta sociedad fueron Abd贸n Torres, Justo Vivas, Tom谩s Clemente, Eloy Moreno, Jos茅 Mart铆n, Lucas Hern谩ndez, Marcelino S谩nchez, Pedro Barroso鈥 En junta general del 20 de febrero de 1917, decidieron realizar una suscripci贸n de apoyo a favor de los huelguistas de La Pobla de Lillet, quienes manten铆an una huelga organizada por la CNT contra la f谩brica de cementos Asland, propiedad de Eusebi G眉ell, personaje muy destacado de la alta burgues铆a catalana, protector de Antoni Gaud铆. Reivindicaban salarios y condiciones dignas de trabajo y la jornada de 8 horas. En la suscripci贸n se recaudaron 2,90 pesetas.

No sabemos con exactitud hasta cu谩ndo dur贸 o actu贸 como tal la Federaci贸n Extreme帽a de Grupos Anarquistas (FEGA). Sin embargo, despu茅s de 1915 continuaron cre谩ndose grupos de afinidad, como el constituido en Higuera La Real en enero de 1917, con el nombre de Ni Leyes ni Religiones, impulsado por Zacar铆as Garc铆a Hern谩ndez, residente en la calle Cester铆a, n煤mero 11 de Higuera. En marzo de ese mismo a帽o, este grupo se convertir铆a en una Sociedad de Obreros, Agricultores y Similares, Cient铆fica y Racional.

Como sucediera con el de Higuera, algunos grupos se acabaron convirtiendo en sociedades obreras o sindicatos. En Badajoz capital, la Sociedad de Agricultores se separa de la Uni贸n General de los Trabajadores en octubre de 1915, acusada por esta de ser 鈥渦na Sociedad anarquista, destructora鈥 no sabemos cu谩ntas cosas m谩s鈥. Algunos de los miembros de esta sociedad, perteneciente al gremio de los agricultores, seg煤n consta en las suscripciones y donativos del Tierra y Libertad, eran Luis Morales, Jaime El Barbudo, Ram贸n Ripado, Miguel S谩nchez, Antol铆n Pereira, Bartolom茅 Garc铆a, Antonio Tejada y 鈥淯no que siente y no habla鈥.

En Valencia del Ventoso, hacia abril de 1915, la Sociedad Obrera La Fraternidad, con domicilio en la calle M茅ndez N煤帽ez, recientemente constituida, 鈥渄esea armonizar su esfuerzo de propaganda, comunic谩ndose directamente con los grupos sindicalistas y anarquistas y sociedades obreras para robustecer el ideal del comunismo an谩rquico鈥. Su principal impulsor fue Nicol谩s Amado Bravo, zapatero que viv铆a en la calle Jovellanos, n煤mero 1, de Valencia del Ventoso. Otro anarquista de dicha sociedad fue Lorenzo Gallardo, residente en calle San L谩zaro, 17.

En 1915 la CNT ten铆a unos 15.000 afiliados, mientras que la UGT llegaba a m谩s de 100.00 y actuaba en la legalidad. Poco a poco, como afirma Dolors Mar铆n, estas cifras se fueron invirtiendo. En Extremadura la pujanza de la UGT absorbi贸 a buena parte del campesinado, sin que ello acabara con el anarcosindicalismo, como demuestra la continuidad del mismo tanto en el norte como en el sur de Extremadura, patente en las investigaciones realizadas por 脕ngel Olmedo Alonso y especialmente en su publicaci贸n sobre el peri贸dico El Amigo del Pueblo.

Los grupos de afinidad, reducidos seg煤n sus caracter铆sticas, siguieron actuando por la regi贸n extreme帽a, as铆 como sus principales impulsores continuaron luchando por la Idea.

Algunos de aquellos primeros impulsores ser铆an represaliados por los fascistas tras el golpe de estado de los militares en 1936, quedando casi en el olvido su paso por el movimiento obrero extreme帽o. En su memoria y en reconocimiento de su labor por un mundo de hermanos, queden aqu铆 escritos para el recuerdo sus nombres.

Autor: Chema 脕lvarez

Fuente: https://serhistorico.net/2022/02/26/anarquismo-en-extremadura-ii-la-federacion-anarquista-extremena-de-1913-hacia-la-emancipacion-por-la-cultura-y-el-estudio-chema-alvarez/?fbclid=IwAR3EgMG-yh9UaTwYK64O7bKrp60el8AQ6鈥揵UIZGLXiLDQ8m2Xn7x33fQSs

Otros autores, es una categor铆a gen茅rica para las publicaciones de art铆culos interesantes de autores que nos parece bien compartir pero que no tienen vinculaciones con Algrano. En todas las publicaciones aparecer谩 la autor铆a propia as铆 como enlaces para buscar mas informaci贸n relacionada.

