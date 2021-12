–

De parte de Acracia December 22, 2021 61 puntos de vista

Entre muchas otras cosas el anarquismo es tambi茅n un ant铆doto contra la uniformidad. Promueve y defiende las diferencias, siempre que estas no impliquen desigualdad, claro est谩.

Si el anarquismo valora la diversidad, no puede sorprendernos que sea plural, diverso, polimorfo, y lo es hasta tal punto que resulta mucho m谩s apropiado hablar de 鈥渓os anarquismos鈥 que del anarquismo. Desde el anarcocomunismo, hasta el individualismo, desde el insureccionalismo, hasta el anarcofeminismo, pasando por el neoanarquismo y por el post-anarquismo entre otros鈥 as铆 es la frondosa diversidad del anarquismo.

Esa diversidad se contempla a veces como una lacra y como una deficiencia, y algunos sectores pretenden unificar el anarquismo. Pero, ya he dicho que este milita contra la uniformidad, as铆 que, por mi parte, deseo que las tentativas unificadoras nunca, nunca, consigan triunfar.

Ahora bien, esa diversidad hace que resulte pr谩cticamente imposible ofrecer en unos pocos minutos una visi贸n general del anarquismo. As铆 que solo hablar茅 aqu铆 de una de sus dimensiones, una dimensi贸n que me parece fundamental, y que, aunque pesa m谩s en unas tendencias que en otras, las caracteriza finalmente a todas. Se trata del componente existencial del anarquismo, de su componente vivencial, es decir, por una parte, el anarquismo como sublevaci贸n espont谩nea de la vida contra la dominaci贸n, y por otra parte, como conformaci贸n de su propia existencia en contra de la dominaci贸n.

La revuelta, la rebeli贸n, suelen estar asociadas con el anarquismo. Surgida de las v铆sceras, situada a flor de piel, esa sublevaci贸n incontenible contra la autoridad y contra la injusticia ha hecho que se dijese del anarquismo que alumbra magn铆ficos rebeldes pero ingenuos revolucionarios. Luchadores y luchadoras que hablan desde su sensibilidad m谩s que desde la racionalidad pol铆tica.

Con lo cual, el anarquismo resultar铆a 芦una forma de ser鈥, una experiencia vital, un compromiso existencial y 茅tico, m谩s que una doctrina cuidadosamente perfilada, y eso explicar铆a que el anarquismo sea mucho m谩s receptivo a las llamadas a la revuelta que a los proyectos de revoluci贸n.

El simple hecho de que se pueda decir de una persona que es 芦anarquista sin saberlo禄, lo cual no es nada infrecuente, tambi茅n indica que el anarquismo es una forma de estar en el mundo, de comportarse, de reaccionar, de sentir.

En suma, una opci贸n existencial y un ethos singular, que puede manifestarse incluso sin referencias directas a un corpus te贸rico, a una tradici贸n de luchas, a unas pr谩cticas militantes y a una identidad pol铆tica asumida como tal.

Por otra parte, la insistencia anarquista sobre el estrecho v铆nculo que existe entre las opciones pol铆ticas y las opciones de vida, tambi茅n perfila el anarquismo como un dispositivo de fusi贸n de lo pol铆tico y de lo existencial.

Si los principios te贸ricos del anarquismo coinciden de forma tan estrecha con la manera en la que los y las anarquistas 芦conducen su propia existencia禄, es porqu茅 en el plano te贸rico el anarquismo procede a una cr铆tica radical de la dominaci贸n, mientras que en el plano existencial, resulta que como la vida cotidiana est谩 saturada de dispositivos de dominaci贸n, estos suscitan la expresi贸n practica de esa critica, su manifestaci贸n en la pr谩ctica.

Adem谩s, cuando el horizonte del antagonismo pol铆tico excede de lo estrictamente econ贸mico y se ampl铆a a todas las 谩reas donde se ejerce la dominaci贸n, son entonces todos los aspectos de la vida cotidiana los que pasan a ser objeto de ese antagonismo. Y lo que toma forma en ese momento es una nueva relaci贸n entre la vida y la pol铆tica que dejan de ocupar en ese mismo instante espacios separados.

Por fin, resulta que el ethos libertario constituye tambi茅n, en s铆-mismo, una forma de lucha.

A principios del siglo pasado, Gustav Landauer escribi贸 que: 芦el anarquismo no es una cosa del futuro, sino del presente, no es una cuesti贸n de reivindicaciones, sino de vida鈥, subrayando as铆 la importancia que reviste la dimensi贸n existencial. Hace ya alg煤n tiempo, para se帽alar su fragilidad y sus contradicciones, pude escribir que el anarquismo 鈥渟e conjuga al imperfecto鈥. Hoy, siguiendo a Landauer, pero, sobre todo a las nuevas generaciones de anarquistas, me gustar铆a agregar que el anarquismo 鈥渟e conjuga al presente鈥.

En efecto, ese componente existencial del anarquismo empuja las nuevas generaciones anarquistas a crear las condiciones idoneas para poder vivir, 鈥渄esde hoy禄, y sin esperar a un hipot茅tico cambio revolucionario, lo m谩s cerca posible de los valores que ese cambio deber铆a promover si alg煤n d铆a tuviera 茅xito.

Ahora bien, doblegar y someter los seres humanos no son los 煤nicos efectos de los dispositivos de dominaci贸n; siempre despliegan tambi茅n, 鈥渕ecanismos de subjetivaci贸n de las personas鈥. Moldean su imaginaci贸n, sus deseos, y su forma de pensar para que respondan, libre y espont谩neamente, como los poderosos esperan que lo hagan. En la medida en que el capitalismo nos sujeta, tambi茅n, por las m煤ltiples satisfacciones que nos ofrece, se trata de modificar nuestros deseos para que el capitalismo deje de ser un sistema capaz de satisfacerlos.

Sin embargo, solo podemos cambiar nuestros deseos si cambiamos la forma de vida que los produce. De ah铆 la importancia de crear formas de lucha que permitan desarrollar 芦pr谩cticas de desubjetivaci贸n禄.

Es por eso que existe, en los medios que he denominado 鈥渘eoanarquistas禄, la voluntad de transformarse, de 芦inventarse fuera de las matrices que los han moldeado禄, buscando en el tejido relacional, en las pr谩cticas colectivas y en las luchas comunes, las herramientas adecuadas para llevar a cabo ese trabajo de s铆 sobre s铆.

La importancia que han adquirido las 芦pr谩cticas de desubjetivaci贸n禄 diluye la famosa dicotom铆a que Murray Bookchin estableci贸 a mediados de los noventa entre el anarquismo 芦social禄 y el anarquismo 芦estilo de vida禄. Si el anarquismo crea un problema al sistema, es, en parte, porque su vertiente existencial ofrece una firme resistencia, no solo frente a sus intimidaciones represivas, sino sobre todo frente a sus maniobras de seducci贸n y de integraci贸n.

La adopci贸n de un estilo de vida antag贸nico con el que promueve el sistema instituido, y la negativa a asumir sus normas y sus valores, constituyen una forma de lucha que socava, radicalmente, sus pretensiones de ejercer 鈥渓a hegemon铆a ideol贸gica y conductual鈥 que necesita para su propio funcionamiento.

En definitiva, el componente existencial es tan importante en el anarquismo que renunciar a ese componente es, en buena medida, renunciar al propio anarquismo.

Tom谩s Ib谩帽ez

Una versi贸n en franc茅s, distinta y m谩s extensa se encuentra en el portal 鈥淕rand Angle-libertaire鈥: http://www.grand-angle-libertaire.net/anarchisme-existentiel/