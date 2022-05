–

De parte de A Las Barricadas May 30, 2022 166 puntos de vista

Organizaci贸n anarquista Karala “Si estuvieran solos, si cada uno de ustedes tuviera que actuar por su cuenta, sin duda ser铆an impotentes; pero s贸lo cuando os un谩is y organic茅is vuestras fuerzas, por d茅biles que sean al principio, para la acci贸n com煤n guiada por ideas y actitudes compartidas, trabajando juntos por una causa com煤n, ser茅is invencibles. ” Mija铆l Bakunin

Al contrario de los 煤ltimos a帽os, en la geograf铆a que vivimos, el anarquismo siempre ha sido nombrado por sus enemigos. Aunque las ra铆ces del anarquismo como pensamiento y movimiento se remontan a 200 a帽os en casi todas las geograf铆as del mundo, el concepto ha sido utilizado como adjetivo prenicioso por parte del Estado en la geograf铆a en la que vivimos.

La palabra -anarqu铆a-, que fue liberada del sufijo -ismo y reducida al contexto de un evento/situaci贸n, se convirti贸 en la definici贸n de cualquier evento extraordinario y aterrador que involucra caos y violencia, desde accidentes de tr谩nsito hasta robos a bancos. Desde revolucionarios socialistas hasta pandillas fascistas, todas han sido tildadas de anarquistas durante d茅cadas.

Es bastante comprensible que el sentimiento antiestatal sea uno de los objetivos a combatir por parte de los estados. Cabe se帽alar que todas estas pol铆ticas no son exclusivas del estado turco, y que las ra铆ces de estas pr谩cticas, que son un ataque ideol贸gico, se basan en la “Conferencia para la Protecci贸n de la Sociedad contra los Anarquistas” celebrada en Roma en 1898, que reuni贸 a todos los grandes estados de la 茅poca, incluidos sus enemigos. Sin embargo, al carecer aqu铆 de una tradici贸n anarquista que existe en muchas partes del mundo y no tener una arraigada experiencia de lucha, es necesario abrir un par茅ntesis especial para la geograf铆a en la que vivimos.

Las luchas libradas en otras geograf铆as durante muchos a帽os supieron resistir en lo que pudieron estos ataques de los estados. Sin embargo, como no pod铆amos hablar de las fuertes ra铆ces del anarquismo que datan de cientos de a帽os en la geograf铆a en la que vivimos, este ataque ideol贸gico tuvo 茅xito.

Millones de personas est谩n familiarizadas con el anarquismo asoci谩ndolo a “anarqu铆a”, como lo conoce el estado o el pensamiento se帽orial. Esta realidad social pone la primera gran responsabilidad ante la lucha por el anarquismo en la geograf铆a en la que vivimos. As铆 como nuestros compa帽eros de Iberia, en el otro extremo del Mediterr谩neo, tejieron una verdadera revoluci贸n, es responsabilidad nuestra organizar el anarquismo como pensamiento y movimiento, yendo de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de puerta en puerta.

Para nosotras, la organizaci贸n anarquista, cuya existencia es una necesidad indiscutible, es la herramienta m谩s importante para cumplir con esta responsabilidad. Porque, en palabras de Malatesta, “A veces la propaganda individual, que en su mayor parte es una simple soluci贸n para sofocar los males de conciencia, tiene poco o ning煤n efecto en la consecuci贸n del objetivo. El terreno es muy desagradecido con las semillas sembradas al azar para que broten y arraiguen”.

” Pienso que una organizaci贸n anarquista tiene plena autonom铆a e independencia, y por lo tanto responsabilidad, frente a individuos y grupos, libre acuerdo entre quienes consideran 煤til unirse para actuar de forma cooperativa para fines comunes, no actuar contra lo aceptado programa y cumplir las promesas, la moral debe ser considerada como un deber. Luego se determinan las formas pr谩cticas y los medios apropiados para dar vida a la organizaci贸n sobre esta base. ” Errico Malatesta

Los esfuerzos intelectuales por s铆 solos no pueden ser una herramienta eficaz para contrarrestar esta destrucci贸n, que tiene sus ra铆ces en un extenso ataque ideol贸gico de cientos de a帽os. Si no por nada, la organizaci贸n anarquista es la 煤nica receta real para esta lucha ideol贸gica, especialmente en la geograf铆a en la que vivimos.

El anarquismo, su historia con un pensamiento y movimiento organizado y su posici贸n en la historia de las luchas sociales es evidente. Como resultado de todos estos ataques ideol贸gicos, se intent贸 empujar a la organizaci贸n anarquista a una posici贸n controvertida. Porque uno de los pilares m谩s importantes de este ataque ideol贸gico es la propaganda de que la oposici贸n al poder, que es un principio b谩sico del anarquismo, contradice la idea de organizaci贸n.

Esta propaganda encuentra su respuesta en la medida en que el pensamiento estatal impregna a las personas porque este pensamiento trata el poder como una ley natural. Cuanto m谩s est谩 una persona bajo la influencia del pensamiento estatal, que no puede describir nada como impotente, m谩s est谩 bajo la influencia de esta propaganda.

Si bien la existencia de una organizaci贸n anarquista es suficiente para refutar esta propaganda, poner en su lugar la idea de una organizaci贸n anarquista es el requisito previo para poder resistir esta propaganda. Pr谩cticas de organizaci贸n anarquista en la geograf铆a que habitamos hasta hoy; Aunque menciona la indiscutible necesidad de la organizaci贸n anarquista y su contradicci贸n con el anarquismo, “驴Qu茅 tipo de organizaci贸n anarquista?” La respuesta a la pregunta no fue respondida correctamente.

La respuesta a esta pregunta permaneci贸 oculta cuando se emprendi贸 una investigaci贸n con un enfoque espec铆fico, pero algunas inferencias a partir de la experiencia pr谩ctica. Esta procrastinaci贸n ha provocado una grave ambig眉edad en la concepci贸n anarquista de la organizaci贸n. Por supuesto, somos conscientes de que el anarquismo no puede encajar en descripciones intelectuales, programas dorados y palabras elegantes. Sin embargo, para mover la organizaci贸n anarquista m谩s all谩 de la historia, los recuerdos y las experiencias tambi茅n es necesario ponerlo en un marco real en el mundo de hoy.

Aunque este texto no pretende ser una respuesta a esta pregunta por s铆 solo, es un esfuerzo por hacer que el agua sea lo m谩s clara posible.

Una Introducci贸n: La Organizaci贸n Anarquista

Para nosotras, la organizaci贸n es esencialmente la reuni贸n de individuos para determinar y satisfacer todas sus necesidades vitales. Al mismo tiempo, la organizaci贸n es una necesidad para la supervivencia de los seres vivos y la continuidad de la especie. Actuar como comunidad, incluso cuando las condiciones de la naturaleza se hicieron m谩s duras, hizo posible la supervivencia. Especialmente en tiempos dif铆ciles como la hambruna y la sequ铆a, la importancia de actuar como comunidad se ha vuelto m谩s evidente. Era m谩s f谩cil para un solo individuo satisfacer necesidades b谩sicas, como la alimentaci贸n, que eran dif铆ciles de satisfacer en esos momentos, cuando actuaba en grupo.

Las personas que han experimentado el actuar en comunidad desde el pasado hasta el presente han entendido que la condici贸n para sostener y facilitar la vida es la organizaci贸n. La organizaci贸n es una necesidad para la vida. La organizaci贸n es vital, pero tambi茅n es una necesidad combatir los mecanismos basados en la propiedad y la autoridad que est谩n envueltos en relaciones potentes que amenazan nuestras vidas. As铆, surge la necesidad de una organizaci贸n pol铆tica.

En el anarquismo se entrelazan lo vital y lo pol铆tico. En otras palabras, la organizaci贸n pol铆tica es tambi茅n una estructura que regula las formas de relaci贸n y hace com煤n la vida econ贸mica y social, al margen de la actividad pol铆tica. Las organizaciones vitales en el anarquismo, por otro lado, politizan a los individuos en los espacios econ贸micos y sociales comunes de la vida al formar formas de relaci贸n impotentes. Una lucha total no puede separarse de la politizaci贸n de la vida y la vitalizaci贸n de lo pol铆tico.

Esta nueva versi贸n puede comenzar con la percepci贸n de la organizaci贸n revolucionaria de s铆 misma como un catalizador en lugar de un “pionero”. La organizaci贸n revolucionaria debe ver claramente que su objetivo no es tomar el poder, sino dispersarlo, incluso que todo el problema del poder -el problema del control desde abajo y desde arriba- solo puede resolverse cuando no hay lo que se llama abajo y abajo. Murray Bookchin

Los mecanismos basados en la propiedad y la autoridad creados por las relaciones con el poder han perpetuado el poder en las relaciones entre los individuos de la sociedad. El car谩cter del individuo en las relaciones de poder es apasionado, ego铆sta y competitivo.

Estas caracter铆sticas, que el sistema impone al car谩cter del individuo, impiden que el individuo se re煤na con otros individuos. El individuo, incapaz de satisfacer ni siquiera sus necesidades m谩s b谩sicas, experimenta desesperaci贸n, soledad, etc. comienza a sentir desconfianza hacia otros individuos con sentimientos. De esta manera, el sistema propaga la inseguridad a todos los individuos de la sociedad.

Y ahora los individuos se ven obligados a depender 煤nicamente de los mecanismos de autoridad y propiedad y la relaci贸n que generan. Las personas que viven en esta sociedad insegura est谩n segregadas seg煤n el g茅nero, la clase, la raza y la religi贸n y son m谩s f谩cilmente controladas por el sistema. El sistema impide as铆 que las personas se re煤nan y se organicen.

Instituciones del Estado, fuerzas del orden y partidos pol铆ticos en el 谩mbito pol铆tico; empresas, bancos, instituciones econ贸micas de mercado y estatales en el 谩mbito econ贸mico; En el campo social, estructuras como la familia, las instituciones educativas, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones religiosas pretenden ser las organizaciones sociales de hoy.

Estas instituciones, que pretenden satisfacer todas las necesidades pol铆ticas, econ贸micas y sociales de la sociedad e impiden la existencia de cualquier organizaci贸n social que no sea su propio entendimiento, privan a la sociedad tanto de sus necesidades como de sus libertades. En esta sociedad, donde existen injusticias pol铆ticas, econ贸micas y sociales, tambi茅n se impide el surgimiento de organizaciones donde se determinen y satisfagan las necesidades de los individuos.

La organizaci贸n vital para el anarquismo es la realizaci贸n impotente de la relaci贸n entre los individuos. Es la provisi贸n del funcionamiento cotidiano, satisfaciendo las necesidades y resolviendo los problemas encontrados no por la influencia de ning煤n mecanismo de poder, sino por las relaciones basadas en la voluntad y responsabilidad de los individuos en esa sociedad.

Los problemas experimentados en el funcionamiento diario y la satisfacci贸n de las necesidades se resuelven con solidaridad. Queda claro que el individuo que piensa que est谩 solo e impotente frente a estos problemas no est谩 solo e impotente en la sociabilidad y la armon铆a. Este tipo de relaci贸n refuerza el sentido de confianza entre los individuos. El individuo realiza el estado de ser individuo s贸lo en tal unidad, es decir, en la organizaci贸n vital.

Los deseos y necesidades de todos los individuos solo pueden satisfacerse de manera justa en una sociedad as铆. Mientras las relaciones de producci贸n, consumo y distribuci贸n se forman con el principio de que cada uno da lo que puede y toma lo que necesita, la libertad de los individuos se mantiene mediante decisiones en las que pueden hablar indefinidamente. La depuraci贸n de las relaciones potentes del funcionamiento cotidiano, la interiorizaci贸n, difusi贸n y mantenimiento de los principios anarquistas son necesarios para realizar la revoluci贸n social.

La organizaci贸n vital tambi茅n es necesaria para transformar el presente y el presente, para establecer el orden vital de un mundo anarquista ahora. Es necesaria una lucha pol铆tica, que apunte a eliminar los mecanismos basados en la propiedad y la autoridad, que incluya la consistencia de palabras y acciones, que asegure la interiorizaci贸n, difusi贸n y continuidad de los principios anarquistas, y que genere protagonismo pol铆tico en todos los 谩mbitos de la vida. sociedad, y como necesidad de esta lucha, se necesita la organizaci贸n pol铆tica.

El objetivo de esta organizaci贸n es emprender acciones para destruir el sistema de autoridad y propiedad y sus injusticias que abolen la libertad del individuo y de la sociedad, y producir soluciones y m茅todos con las estrategias y maniobras que determine.

Mientras se lucha contra un sistema capitalista y de base estatal, deben constituirse organizaciones como colectivos, federaciones y confederaciones, que revelen la coexistencia de organizaciones vitales y pol铆ticas para poder vivir ahora, sin demorar la revoluci贸n.

Si una sola imprudencia es suficiente para hacer temblar al gigante, cuando nos reunimos como para encarnar la esperanza, 驴por qu茅 no ponerla de rodillas? Piotr Kropotkin

El anarquismo se basa en el hecho de que los individuos operan procesos de decisi贸n directamente democr谩ticos con una comprensi贸n de la vida basada en el compartir y la solidaridad. Atender las necesidades sociales y econ贸micas en esta operaci贸n; en las asambleas comunales y populares donde todos participan a nivel local. Generalmente se organiza a trav茅s de organizaciones como federaciones y confederaciones.

El anarquismo es un sistema que se basa en la armon铆a ecol贸gica del hombre en su relaci贸n con la naturaleza, la eliminaci贸n de su dominaci贸n en las relaciones entre los sexos, la organizaci贸n de una cultura del compartir frente a la cultura del consumo impuesta por la propiedad y el capitalismo, y crea su propia organizaci贸n econ贸mica y social, es decir, la abolici贸n de toda forma de relaci贸n basada en la dominaci贸n. La base de tal relaci贸n y el establecimiento de una nueva vida son las organizaciones vitales y pol铆ticas que satisfar谩n las necesidades econ贸micas, sociales y pol铆ticas.

Colectivos y cooperativas para organizar la producci贸n, el consumo y la distribuci贸n; comunas que forman espacios libres de vida; Habr谩 federaciones en las que se determinar谩 la relaci贸n entre estos colectivos, cooperativas y comunas y se determinar谩 la comunicaci贸n entre ellas, y habr谩 confederaciones que determinar谩n la relaci贸n y comunicaci贸n entre estas federaciones, y organizaciones que velar谩n por el funcionamiento no se basa en la propiedad y la autoridad.

Una vida anarquista se construir谩 sobre la base de la ausencia de clases, la localidad y la libertad, en lugar de la planificaci贸n de clase centralizada de la econom铆a capitalista. La producci贸n se organizar谩 de manera colectiva y orientada a la necesidad, no al lucro y competitiva; se coordinar谩 con la planificaci贸n descentralizada. Sobre esta base, la econom铆a se convertir谩 en un funcionamiento entrelazado con lo pol铆tico y lo social.

Las decisiones pol铆ticas se coordinar谩n con el federalismo descentralizado, con decisiones tomadas por las organizaciones locales en sus propias asambleas. Creando mecanismos de decisi贸n a nivel de barrio, regi贸n, federaci贸n y confederaci贸n, en lugar de mecanismos burocr谩ticos creados sobre la base del poder; se asegurar谩 el plan, la estrategia y la coordinaci贸n, y se implementar谩n decisiones vitales y pol铆ticas de manera coordinada.

Si bien las organizaciones que proveen las necesidades en este campo econ贸mico, social y pol铆tico parecen estar separadas entre s铆, el hecho de que estas tres sean inseparables; colectivo, cooperativa, comuna, federaci贸n, confederaci贸n, etc. Elimina a las organizaciones de ser estructuras que solo toman decisiones en ciertas 谩reas y tienen ciertos l铆mites. As铆 como el anarquismo enfatiza la inseparabilidad de lo pol铆tico y lo vital, estas estructuras dentro de una operaci贸n anarquista act煤an con el mismo punto de vista hol铆stico.

Aparte de estas organizaciones vitales y pol铆ticas que act煤an con una perspectiva hol铆stica, los anarquistas crean autoorganizaciones que confluyen con problemas comunes. Las autoorganizaciones son importantes en t茅rminos de asegurar la organizaci贸n social y la interacci贸n como parte de la lucha hol铆stica.

As铆 como la revoluci贸n social no es un momento milagroso que cambiar谩 todo de golpe, sino un proceso, estas autoorganizaciones juegan un papel importante en la construcci贸n de las diferentes dimensiones de la revoluci贸n social. Su capacidad para actuar tanto pol铆tica como vitalmente los mantiene asociados con estructuras como comunas, cooperativas y federaciones.

En el anarquismo, es la organizaci贸n y organizaci贸n la que mantiene unidos a los individuos con sus necesidades vitales y pol铆ticas. Las organizaciones anarquistas, desde las m谩s locales hasta las m谩s grandes, son estructuras donde el funcionamiento y las decisiones no est谩n determinadas por un centro y no hay jerarqu铆a.

La organizaci贸n anarquista se convierte en una fuerza vital y pol铆tica para nosotros los anarquistas contra el ataque total del sistema basado en la autoridad y la propiedad. Podemos mantenernos fuertes solo si estamos organizados en una sociedad estatal y capitalista. Si bien se menciona la posibilidad de luchar sin organizaci贸n, s贸lo la lucha organizada ha sido permanente y efectiva contra el sistema desde el pasado hasta el presente.

Decisi贸n: Es el principio m谩s fundamental de la organizaci贸n anarquista. Todo individuo organizado es responsable de participar en la toma de decisiones. En una organizaci贸n anarquista no se toman decisiones, se deciden.

La decisi贸n se aplica por el m茅todo de democracia directa. La democracia directa contrasta con la democracia representativa; Es un m茅todo que opera de manera descentralizada, horizontal, donde el individuo no cede su voluntad a otro individuo, y que adopta como principio el eterno derecho a la palabra del individuo, adoptando este m茅todo se mantienen las decisiones. Ni la mayor铆a impone su voluntad a la minor铆a ni la minor铆a a la mayor铆a. Lo importante es que cada individuo participe en la decisi贸n voluntariamente. As铆, la voluntad de cada individuo influye en la decisi贸n. La decisi贸n es indispensable para una organizaci贸n anarquista donde no hay relaciones de poder y el individuo se realiza a s铆 mismo.

A lo largo de la lucha revolucionaria, el anarquismo no s贸lo derriba gobiernos y destruye sus leyes, sino que crea la sociedad que determina sus valores, costumbres y moral. Esto es lo que hace que el anarquismo sea cada vez m谩s comprensible y digerible para los oprimidos. 隆Todo esto nos lleva a la firme creencia de que el anarquismo ya no puede ser expresado dentro de los estrechos par谩metros de un pensamiento marginal creado por unos pocos peque帽os grupos aislados! N茅stor Makhno

No hay relaci贸n de representaci贸n en una organizaci贸n anarquista. La representaci贸n es la entrega de la voluntad del individuo y de la comunidad a una sola persona o grupo. Nadie puede decidir por otro. En la relaci贸n de representaci贸n se elimina la voluntad del individuo en la determinaci贸n y ejecuci贸n de todas las decisiones que le afectar谩n a 茅l ya su vida. La relaci贸n de representaci贸n es una relaci贸n autoritaria, de estatus, jer谩rquica y basada en la dominaci贸n.

Expresar; los mecanismos de seguridad y control forman la relaci贸n de representaci贸n con el parlamento, la ley, el poder judicial y las organizaciones militaristas. As铆, la relaci贸n de representaci贸n se vuelve absoluta con el Estado. Todo ciudadano representado por el Estado se convierte en parte necesaria de esta relaci贸n absolutizada.

La relaci贸n de representaci贸n del estado moderno se mantiene con un sistema de representaci贸n basado en elecci贸n y elecci贸n.

Para controlar a los individuos en la sociedad, el estado principalmente separa la sociedad con distinciones artificiales (visi贸n pol铆tica, uniones de intereses, etc.) basadas en el sistema de representaci贸n. Si bien el Estado realiza estas divisiones de poder bajo el nombre de democracia, hace que sus ciudadanos se sientan part铆cipes del proceso social con derecho a voto en las elecciones locales y generales.

Sin embargo, toda pr谩ctica en el sistema de representaci贸n basado en el poder (autoritario, basado en el estatus, jer谩rquico y basado en el dominio) ignora la voluntad del individuo (partidismo, diputados parlamentarios, afiliaci贸n partidaria, derecho al voto, etc.). Donde hay autoridad, no hay libertad. En la toma de decisiones, la democracia directa se basa en la experiencia de libertad del individuo. Con la abolici贸n del sistema de representaci贸n, los individuos pasivos pasan a ser activos. El individuo tiene una voz eterna en cada decisi贸n que lo afectar谩 a 茅l y a su vida, tomada por la organizaci贸n en la que se encuentra. Al decir esta palabra, no se desarrolla una relaci贸n basada en la jerarqu铆a y la dominaci贸n. Es la 煤nica forma de relaci贸n en la que todos los individuos pueden experimentar la libertad.

La toma de decisiones en una organizaci贸n anarquista es un proceso en el que no existe un centro, las decisiones no provienen de este centro, no existe una relaci贸n padre-subordinado y todos est谩n involucrados de forma horizontal. En el proceso de toma de decisiones, el trabajo, la edad, el conocimiento, la experiencia, el talento, etc. Los atributos no se transforman en jerarqu铆as e instrumentos de dominaci贸n que neutralizan a otros individuos. Los individuos participan en la toma de decisiones sin interrumpirse unos a otros. La participaci贸n en la toma de decisiones es obligatoria y voluntaria. Tres enfoques diferentes pueden surgir en la toma de decisiones.

Participaci贸n en la Decisi贸n: La opini贸n de que la propuesta discutida y discutida durante el proceso de toma de decisiones es adoptada por uno o m谩s individuos y la decisi贸n funciona.

Ceder el paso: La opini贸n de que la propuesta que se discute y discute durante el proceso de toma de decisiones no es adoptada por uno o m谩s individuos, pero que la decisi贸n funcionar谩.

Comentando: La opini贸n de que la propuesta discutida y discutida durante el proceso de toma de decisiones no es adoptada por uno o m谩s individuos y la decisi贸n no funcionar谩.

La interacci贸n es importante en los procesos de toma de decisiones. Cada decisi贸n puede ser reevaluada con esta interacci贸n y abierta a discusi贸n. Uno de estos enfoques en el proceso de toma de decisiones, la participaci贸n en la decisi贸n asegura que la decisi贸n se implemente r谩pidamente. Ceder el paso no retrasa la decisi贸n y asegura que la decisi贸n se implemente de manera discutible. La persona que otorga puede o no estar involucrada en la ejecuci贸n de la decisi贸n. La anotaci贸n dificulta la implementaci贸n de la decisi贸n, reabriendo la decisi贸n para discusi贸n e interacci贸n.

Cualquiera que te diga que los anarquistas no creen en la organizaci贸n est谩 mintiendo. La organizaci贸n lo es todo y todo es organizaci贸n. Toda la vida es una organizaci贸n consciente o inconsciente. Cada pueblo, cada familia, incluso cada individuo es una organizaci贸n u organizaci贸n. Cada parte de cada ser vivo est谩 dispuesta para trabajar en armon铆a. De lo contrario, los diferentes 贸rganos no podr铆an funcionar correctamente y no podr铆a haber vida. Todas las partes son igualmente valiosas en una organizaci贸n anarquista y ninguna es discriminada. Las organizaciones que se basan en la coerci贸n, la fuerza y la represi贸n son malas e insalubres. Una organizaci贸n libertaria formada voluntariamente, donde cada miembro es libre e igual, es una estructura s贸lida y puede funcionar bien. Tal organizaci贸n consiste en la libre asociaci贸n de partes iguales. Alexander Berkmann

organizaci贸n anarquista; Est谩 formado por individuos que aportan una determinada asociaci贸n ideol贸gica, pol铆tica y estrat茅gica. Esta asociaci贸n voluntaria, que establece relaciones impotentes, la transformaci贸n del “yo” en el capitalismo en el “individuo” en la organizaci贸n anarquista; Previene el abuso del enfoque de anotaci贸n. En este caso, las diferencias se convierten en riqueza, no en separaci贸n.

En el proceso de toma de decisiones, puede ser necesario un facilitador para permitir que cada individuo exprese sus pensamientos para facilitar la toma de decisiones. El facilitador es variable para las decisiones, no gu铆a la decisi贸n. Simplemente coordina la operaci贸n del proceso. En este proceso de toma de decisiones, a lo que el facilitador debe prestar atenci贸n es al principio de que todas las personas puedan hablar sin cesar.

Con excepci贸n de estos puntos de vista sobre la decisi贸n a tomar, cada decisi贸n tomada est谩 abierta a discusi贸n nuevamente. En una situaci贸n de aumento o exceso de la cantidad, los procesos de toma de decisiones se operan dentro de los niveles locales u organizacionales (comuna, colectivo, cooperativa, federaci贸n, confederaci贸n) para que cada individuo pueda tener una palabra interminable, es decir, asegurar su participaci贸n activa en la decisi贸n.

La cantidad no debe apaciguar a los individuos en la toma de decisiones. Una coordinaci贸n organizacional organiza la circulaci贸n de las decisiones de las partes y la provisi贸n de decisiones que afectar谩n al todo. Esta coordinaci贸n s贸lo asume la responsabilidad del montaje de las piezas. No tiene derecho m谩s all谩 de eso.

En la vida diaria, pueden desarrollarse situaciones que requieren decisiones instant谩neas. El proceso de toma de decisiones tambi茅n se puede operar en la pr谩ctica. En este caso, las decisiones reales se implementan, pero las decisiones que involucran y afectan a todos los individuos se discuten, debaten y operan en procesos generales de decisi贸n donde se requiere la participaci贸n de todos. En cualquier caso, se debe considerar el valor (peso) de la decisi贸n. El valor de la decisi贸n est谩 relacionado con la medida en que esa decisi贸n cubre y afecta a todos los individuos y grupos. Las personas y los grupos que no est谩n involucrados en el proceso real de toma de decisiones tambi茅n pueden intervenir en la decisi贸n y abrirla nuevamente para el debate.

No hay poder, jerarqu铆a, centralismo, ego铆smo, competencia, representaci贸n, dominaci贸n en la sociedad anarquista. Por lo tanto, tampoco puede haber poder, jerarqu铆a, centralismo, ego铆smo, competencia, representaci贸n, dominaci贸n en una organizaci贸n anarquista. El poder solo crea poder. La libertad es creada s贸lo por la libertad.

Los anarquistas luchan por una vida en la que todo sea de todos, todos den lo que puedan y tomen lo que necesiten, donde no haya propiedad, donde todos los individuos de la sociedad no est茅n por encima o por debajo de los dem谩s. Entonces, la organizaci贸n anarquista que han construido como un medio para construir esta vida debe incluir todo esto.

organizaci贸n anarquista para nosotros; No es una herramienta que va a sensibilizar a las masas, arrastrarlas tras ellas, guiarlas, ense帽arles qu茅 hacer y c贸mo hacer la revoluci贸n. La organizaci贸n anarquista es parte de los oprimidos. La organizaci贸n anarquista es el poder organizado de los oprimidos. Toma conciencia con los oprimidos, aprende con los oprimidos, encuentra un camino con los oprimidos y lo hace con los oprimidos. Para nosotros, la organizaci贸n; Es la libertad la que derriba todos los 铆dolos del mundo y organiza un mundo nuevo sobre las ruinas de todos los estados.

La descripci贸n de la organizaci贸n anarquista es tambi茅n la descripci贸n de la sociedad anarquista. Esto se debe a que no hay una sola diferencia “en principio” entre los ideales y m茅todos de los anarquistas, su ma帽ana y su presente.