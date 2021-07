–

De parte de Acracia July 10, 2021

Reflexionamos sobre el pensamiento de algunos autores muy importantes para la historia del pensamiento, con el objetivo tambi茅n de la transformaci贸n social, para buscar puntos de coincidencia entre el anarquismo y la filosof铆a existencialista; muy del gusto de las ideas anarquistas, la esencia no antecede a la existencia del ser humano, lo mismo que no existe una naturaleza que lo determine. Se dan as铆 todas las posibilidades de un horizonte libertario.

Herbert Read consideraba que el existencialismo comienza con un agudo ataque de autoconciencia, de 芦interioridad禄 (en lenguaje que suele utilizar el propio fil贸sofo existencialista). De esta manera, adquiere conciencia de su individualidad separada, solitaria, y la contrapone tanto al resto de la humanidad como al conjunto de los sucesos del universo seg煤n han sido revelados por la investigaci贸n cient铆fica. Puede decirse que se trata de la consciencia de ser una pizca insignificante y finita frente a la extensi贸n infinita del universo (si es que podemos considerar al universo de tal manera, ya que en caso contrario se empeoran las cosas al entrar en juego la nada). El hombre est谩 con la boca abierta ante el abismo y se muestra aterrorizado, por lo que se manifesta el llamado Angst (miedo o ansiedad), piedra fundamental de esta filosof铆a. Read considera que hay dos reacciones fundamentales frente al Angst: la comprensi贸n de la insignificancia del hombre en el universo da lugar a una especie de desesperado desaf铆o en la que el ser humano se afana en demostrar conciencia e independencia espiritual (aunque la vida carezca de sentido, el hombre quiere tener responsabilidad y puede probar que es una ley en s铆 mismo). No podemos estar seguros de que somos libres o de que somos responsables de nuestro propio destino, pero actuamos como si lo fu茅ramos (una especie de 芦pragmatismo禄 con mayor hondura y rectitud filos贸fica).

No obstante, el existencialismo parece objetar al mero pragmatismo, y a cualquier filosof铆a materialista, el tener que depender de las condiciones econ贸micas o sociales y privar as铆 al hombre de su libertad (la libertad se definir铆a as铆 como el poder alzarse sobre el ambiente material). Sartre dijo 芦la posibilidad de apartarse de una situaci贸n con el fin de adoptar un punto de vista con relaci贸n a ella es precisamente lo que llamamos libertad禄. Seg煤n Read, el existencialista estar谩 obligado a afirmar que el hombre ha adoptado una facultad especial, la conciencia o autoconocimiento intelectual, que lo capacita para llevar a cabo esa tarea (Read, y podemos estar de acuerdo con 茅l, se pone de lado del existencialismo en este razonamiento). La conciencia animal m谩s desarrollada le lleva a poder apartarse del reba帽o, de la sociedad o incluso de su situaci贸n frente al universo. Esta forma de entender la conciencia humana puede conducir a explicar tanto la falta de sociabilidad en sentido negativo como la creatividad humana m谩s fascinante que haya conducido a los mayores adelantes cient铆ficos. El existencialista considera que una vez que el hombre ha experimentado su libertad en la separaci贸n y desarrollado su propio idealismo (su propia utop铆a social) deber铆a reincorporarse al contexto social y tratar de modificar esas condiciones.

De nuevo citando a Sartre: 芦El hombre revolucionario debe ser un ser contingente, injustificable pero libre, enteramente inmerso en la sociedad que lo oprime, pero capaz de trascender esta sociedad por su esfuerzo para modificarla. El idealismo lo embauca porque lo ata con derechos y valores ya dados, y le oculta su poder de descubrir caminos propios. Pero tambi茅n lo enga帽a el materialismo, priv谩ndolo de su libertad. La filosof铆a revolucionaria debe ser una filosof铆a de trascendencia禄. La otra reacci贸n t铆pica con el Angst seg煤n la cual la posici贸n existencial del hombre frente al abismo queda aliviada por la existencia previa de Dios (creador trascendente, responsable de toda la existencia y tambi茅n de la conciencia del hombre). Esta b煤squeda de 芦sentido禄 puede considerarse id茅ntica a la esencia, y Sartre dijo que el existencialismo considera que la existencia es previa a la esencia. Rousseau consideraba la libertad como una esencia, como un valor eternamente subsistente en el hombre, pero estamos totalmente de acuerdo con Sartre y con Read (y con Bakunin, si lo llevamos al terreno social) en considerar la libertad 煤nicamente como una de las posibilidades de su existencia. Sobre el ser humano cae la enorme responsabilidad de crear las condiciones de la libertad. El existencialismo parece eliminar todos los sistemas idealistas, toda subordinaci贸n del hombre a una idea, a una abstracci贸n cualquiera; del mismo modo, tambi茅n deja a un lado todos los sistemas materialistas, que subordinan al hombre al funcionamiento de las leyes f铆sicas y mec谩nicas, al afirmar que el hombre en concreto (no en sentido abstracto) es la realidad y que todo lo dem谩s (libertad, raz贸n, amor, Dios鈥) es una contingencia dependiente de la voluntad del individuo.

Seg煤n esta importante contribuci贸n del existencialismo podr铆amos considerar a Stirner muy emparentado con esta filosof铆a, pero donde se aparta Sartre del autor de El 煤nico y su propiedad es en no estar dispuesto a comprometer el ego en ciertos fines superego铆stas o idealistas. Aunque Stirner es un autor muy del gusto del anarquismo, hay que insistir en que las ideas libertarias se apartan de 茅l (es una cr铆tica muy recurrente y razonada en el mundo libertario), al igual que el existencialismo, al buscar la alianza con un humanismo militante que por medios pol铆ticos y culturales logre la libertad del individuo en sociedad. Bakunin parti贸 del materialismo para tratar de lograr los m谩s altos ideales terrenales, y parece recordar este postulado del existencialismo que afirma que la esencia (el ideal) solo puede captarse desde la particular etapa de la existencia. Frente a los planes predeterminados de algunas ideas sociales, Read opina que el existencialismo y el anarquismo creen que la subjetividad humana es la realidad existente y que el ideal es una esencia hacia la cual el hombre se proyecta y espera realizar en el futuro (sin planes racionales preconcebidos). Seg煤n esta creencia en que la existencia precede a la esencia, no puede hablarse de una naturaleza humana dada y fija, ni de la existencia de Dios, no existe determinismo, el hombre es libre sin justificaciones ni excusas de ninguna 铆ndole. El hombre avanzar铆a as铆 en una direcci贸n que 茅l mismo ha determinado libremente, con toda la responsabilidad y dificultad que ello conlleva (pero el tener consciencia de esa situaci贸n consituye, al menos, un punto de partida).

Existencia y esencia en equilibrio dial茅ctico

Sartre dijo que el hombre est谩 condenado a ser libre y Herbert Read matiza que en realidad lo est谩 al ir a la deriva, por lo que debe inventar los instrumentos por medio de los cuales pueda otorgarse un rumbo y, consecuentemente, proceder a partir en busca del descubrimiento (sin una meta preestablecida, pero con una direcci贸n puesta por 茅l mismo, la vida ser铆a el mismo viaje). Naturalmente, este viaje est谩 condicionado por la vida en sociedad y por una conciliaci贸n con los dem谩s, no se produce de manera aislada en medio del oc茅ano. Volviendo al existencialismo, existen para Read diversas formas de reaccionar ante el abismo de la nada. El nihilismo ser谩 para 茅l una estado de desesperanza que agobia al hombre al dirigir su mirada hacia ese abismo y comprender su propia insignificancia; el nihilista rehusar谩 creer en otra cosa que los propios intereses ego铆stas (aunque el 芦ego铆sta禄 y nihilista Stirner no parece que parta de ninguna falta de esperanza, exactamente, y s铆 del desarrollo de su propia individualidad, sin que el alem谩n diera todas las respuestas en su impresionante El 煤nico y su propiedad).

Otra reacci贸n ser铆a la de Dostoievsky, que es la de un cristiano pesimista para Read, y su 芦si Dios no existe, todo est谩 permitido禄; los nazis, y cualquier forma de totalitarismo a帽adiremos, reaccionan convierti茅ndose en un poder pol铆tico 芦realista禄. Heidegger y Sartre buscar谩n salidas como salvamento, aunque parecen aceptar que el nihilismo es la naturaleza fundamental de la realidad, un estado subjetivo y espiritual. Read afirma, y atentos a la actualidad de su razonamiento, que el nihilismo pesimista no es m谩s que un reflejo de la bancarrota del sistema capitalista. Coincide con los marxistas al considerar la conciencia como un suceso existencial, hist贸rico, en el que los factores subjetivos entrar铆an en el proceso dial茅ctico y se explicar铆a as铆 la evoluci贸n del hombre hasta alcanzar cierta estatura moral e intelectual (el progreso y perfectabilidad del hombre, en los que a pesar de todo seguimos confiando). Pero Read se niega a admitir que los factores evolucionistas se reducen al trabajo, considera que el juego (tan desde帽ado por el marxismo), entendido como actividad libre y desinteresada, ha sido determinante para la creaci贸n de los valores culturales.

Herbert Read, frente al abismo del existencialismo, reivindica toda una tradici贸n en la historia de la filosof铆a, que parte de lo mismo que los existencialistas (contemplar la naturaleza), pero reacciona de forma contraria primando la curiosidad frente al desastre. Es una forma de fe en la naturaleza, pero Read se mantiene bien lejos de cualquier idealizaci贸n po茅tica de la misma que desemboque en la adoraci贸n. Esta reivindicaci贸n de una filosof铆a basada en una reacci贸n positiva ante la contemplaci贸n c贸smica puede llamarse perfectamente 芦humanismo禄. A pesar del gusto libertario por el an谩lisis de Stirner (aunque, tal vez, no por sus conclusiones, que mantienen la suspensi贸n de juicio en una vida sociopol铆tica m谩s justa y cooperativa), hay que considerar al anarquismo bien diferenciado de cualquier forma de nihilismo. El humanismo, entendido como la conquista de un ideal humano, de un mundo gobernado por los valores humanos, es reivindicable por la tradici贸n libertaria y no deber铆amos dejar que ese rumbo emprendido se aparte de esa l铆nea.

De la misma manera, puede decirse que el anarquismo asume en cierta medida la visi贸n marxista (el proceso dial茅ctico, la lucha de clases, la importancia de las fuerzas econ贸micas鈥), pero no deja a un lado la idea de una conciencia de la solidaridad humana; es m谩s, la considera incluso m谩s importante que aquellos elementos tomados como dogmas en el marxismo. Puede decirse, como afirmaba Kropotkin, que existe una estrecha dependencia entre la felicidad de cada uno y la felicidad de todos, y una confianza evolutiva del sentido de justicia que conduce a un ser humano a considerar sus derechos tan importantes como los del pr贸jimo (el m谩s alto sentimiento moral). La biolog铆a reclamada por el autor de El apoyo mutuo no basta, es necesario recordar nuestras capacidades como animales autoconscientes y recurrir a la filosof铆a (Read llama a la ontolog铆a, la ciencia del ser o de la esencia, pero a nuestro modo de ver ese t茅rmino se hace demasiado metaf铆sico).

El despertar de la conciencia, el actuar consciente y el pensar consciente, pueden denominarse procesos naturales, como afirma Read, o materiales, como dir铆a Bakunin. El gigante ruso quer铆a partir de esos procesos materiales, que impregnaban la vida sociopol铆tica y tambi茅n la constitutiva del hombre, para lograr los m谩s altos ideales. Read tampoco quiere reconocer dos 贸rdenes en la realidad (aunque 茅l no quiere denominarse materialista en sentido marxista), existir铆a una corriente 煤nica de acontecimientos (naturaleza) que abarca tambi茅n la vida ps铆quica o espiritual del hombre (con diversos nombres: ciencia, t茅cnica, civilizaci贸n, pol铆tica, historia, arte鈥). El hombre produce esas cosas al igual que cualquier otro animal formas m谩s elementales, y tambi茅n el desarrollo de su conciencia entrar铆a en ese proceso natural. No existe distinci贸n entre acontecimientos f铆sicos (Naturaleza) y no f铆sicos (Esp铆ritu), solo hay una corriente 煤nica, un fluir 煤nico y constante de acontecimientos.

Existencia y esencia, materialismo e idealismo, est谩n entretejidos en la evoluci贸n de la vida y solo depende de nuestras facultades partir de los primeros para perseguir los segundos. Ese proceso 煤nico presente en la vida puede ser llamado 芦libertad禄 y se define por la constante traslaci贸n a nuevos planos de existencia y por la continua creaci贸n innovadora. La libertad ser铆a entonces una aspiraci贸n creativa, no 煤nicamente una esencia o ideal, que marca la evoluci贸n moldeando la realidad y otorgando vitalidad e intensidad al ser humano. Read hace una distinci贸n fundamental entre marxismo y anarquismo, al confiar este 煤ltimo tambi茅n, adem谩s de en una supuesta necesidad o conquista hist贸rica, en los desenvolvimientos espont谩neos y, sobre todo, en tener una concepci贸n de la libertad que se extiende al proceso total de la vida (no solo en las relaciones econ贸micas). Sin una actitud filos贸fica que sustente este concepto de la libertad, la vida se vuelve brutal. Creemos que el pensamiento anarquista posee una tradici贸n de pensamiento con unas bases muy poderosas, este contrajuego dial茅ctico entre existencia y esencia que propone Herbert Read recuerda a los or铆genes del anarquismo: el equilibro de Proudhon y su particular concepci贸n de la dial茅ctica, la visi贸n materialista de Bakunin (o lo que el denominaba el verdadero idealismo), as铆 como la solidaridad o 芦ayuda mutua禄 de Kropotkin, sustentada no solo en tesis biol贸gicas sino tambi茅n filos贸ficas.

Capi Vidal