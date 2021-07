El

presente texto corresponde a una conferencia dada por el historiador y

militante anarquista Juan G贸mez Casas. Tuvo lugar en el Ateneo Libertario de

Puente de Toledo, all谩 al comienzo de los a帽os 80. (Grupo TEA)

CONSIDERACIONES GENERALES

Para empezar, habr铆a que

decir que el anarquismo tiene una significaci贸n plural desde el punto de vista

filos贸fico, adem谩s de su concepci贸n como un sistema nuevo de organizaci贸n

social. Yo no pretender铆a hacer una definici贸n etimol贸gica, sino enfocarlo desde

la visi贸n filos贸fica. Si se pretendiera trazar un esquema, se podr铆a decir que

el anarquismo es una filosof铆a de la persona, y por ello mismo, una filosof铆a

tendente al desarrollo integral de la misma, y ahondando en ello, una 茅tica de

la responsabilidad personal. Luego ser铆a una teor铆a revolucionaria y

transformadora de la sociedad. Sabemos, desde Nettlau y otros ilustres

compa帽eros, que la historia es un escenario din谩mico donde se manifiestan las

tendencias an谩rquicas de la humanidad. Fue el propio Parm茅nides quien

afirm贸 por primera vez que 鈥渢odo lo que es, tiende a ser鈥 es decir, a

afirmarse. Pero esta afirmaci贸n an谩rquica ser铆a una afirmaci贸n dentro de la

libertad universal, para empezar, la nuestra, y luego, la libertad de

los dem谩s, la libertad de todos en la solidaridad.





Notemos que esta premisa es muy fecunda en consecuencias,

puesto que de ella hacemos derivar el derecho del ciudadano y del trabajador,

del hombre y de la mujer, a reorganizar en profundidad, libremente y en

usufructo pleno de la soberan铆a personal y colectiva, la sociedad actual, sin

necesidad del Estado ni de la Autoridad. Creo que la reivindicaci贸n de

la responsabilidad personal e intransferible se la debemos al evolucionista

Simpson Gaylord, un disc铆pulo de Huxley, que hab铆a comprendido a la perfecci贸n

que el proceso del devenir humano no era y no pod铆a ser otra cosa que el que

lleva desde el gregarismo y la indiferencia primitiva de la individualizaci贸n

(relativa) de los tiempos modernos. Esta consideraci贸n hac铆a asimismo justicia

a la naturaleza fundamentalmente social y solidaria de la persona, la cual, en

palabras de Guyau, tiene demasiadas l谩grimas, risas, y sentimientos como

para poder satisfacerse a s铆 misma.

Entonces, al llegar

aqu铆 y al considerar la sombr铆a realidad circundante donde prevalecen en

general la opresi贸n y la injusticia, las guerras, las iniquidades sin fin,

resultado inevitable del pensamiento anarquista ser铆a 茅ste, por su

contenido cr铆tico, se convirtiera tambi茅n en una concepci贸n del mundo

vista a trav茅s de una 贸ptica antiautoritaria. Finalmente, de este

hecho deb铆a nacer una verdadera teor铆a revolucionaria de transformaci贸n social

y un proyecto concreto con formas y proposiciones v谩lidas para hacer posible

esta transformaci贸n.

MARXISMO

Y ANARQUISMO

Creo

que aqu铆 habr铆a que detenerse un instante para subrayar la originalidad

decisiva del anarquismo al ver la historia a trav茅s de la filosof铆a

antiautoritaria. Pero esta visi贸n 驴es realmente original? Podemos afirmar

rotundamente que s铆, sobre todo si comparamos nuestras premisas con las de los

grupos que ocupan con nosotros, al menos gen茅ricamente, un espacio en el campo

del socialismo. A pesar de sus pretensiones cient铆ficas, aquellas sectas y

escuelas del socialismo, podemos confirmarlo, no han comprendido nada sobre el

proceso del pasado y del devenir hist贸rico, y ello a pesar de la visi贸n pretendidamente

infalible de la historia y de la ciencia que se atribuyen. Sab茅is que en la

filosof铆a de todas las sectas o grupos marxistas hay una cosa llamada

alienaci贸n econ贸mica, que ser铆a ese milagro capaz de explicar de modo absoluto

el mundo complejo que nos rodea: las dem谩s alienaciones, la pol铆tica, la

cultural y la religiosa, se derivar铆an de la alienaci贸n primitiva que ser铆a la

econ贸mica. Pero hoy sabemos, al estudiar el proceso de la historia, que la

alienaci贸n esencial no ha sido la econ贸mica, sino la pol铆tico-teol贸gica.

Los

primeros jefes-magos que intentaban soberbiamente explicar a las poblaciones

integradas en las sociedades primitivas, a煤n no diferenciadas, lo que ocurr铆a

en los entornos m谩gicos d贸nde viv铆an, fueron creadores de la primera y verdadera

alienaci贸n esencial, es decir, la pol铆tico-m谩gica. El jefe-mago fue el comienzo

de la alienaci贸n primitiva, basada en la sumisi贸n a los seres que dispon铆an del

conocimiento cient铆fico-pol铆tico en el seno de las poblaciones primitivas.

Evidentemente, este fue el principio, puesto que esta primera alienaci贸n

condujo de inmediato a la aparici贸n de privilegios pol铆ticos y econ贸micos, e

incluso de las posiciones sociales privilegiadas que desde el comienzo de la

historia hallamos un poco en todas partes. Entonces, esta fuerza primaria que

ha hecho moverse el mundo cuando a煤n no hab铆a clases constituidas, es el

principio de l a autoridad. Es 茅l quien ha configurado el mundo antiguo, quien

ha creado los valores que siguen siendo esenciales en el mundo de hoy, es

decir, aquellos que han servido para edificar las sagradas estructuras

tradicionales que hoy constituyen el cuerpo y el alma de los que llamamos el

Estado y sus innumerables instituciones.



Es

por eso tambi茅n que las relaciones del 鈥渕arxismo real鈥 que se petrific贸 cuando pretend铆a

ser el medio para alcanzar la sociedad sin Estado y sin clases, se han limitado

a reproducir las formas y los valores de mundo antigua, encuadr谩ndolos en una

situaci贸n social que, al menos te贸ricamente, deb铆a constituir la transici贸n

hacia la sociedad prevista en los textos sagrados del marxismo. Todo esto

evidencia que quien quiera que en nuestros d铆as utilice las formas autoritarias

que derivaban de los jefes-magos teorizadores, no conseguir谩n sino la

repetici贸n fatal e inevitable de las situaciones del mundo antiguo, y eso

sencillamente porque tambi茅n aqu铆 se confirma de nuevo la opini贸n de Parm茅nides

cuando, utilizando el lenguaje de la experiencia hist贸rica, nos dec铆a que todo

lo que es tiende a ser y a perseverar en el ser, dicho de otro modo, a

perpetuarse.



Eso

es lo que pasa con todas las formas de estatismo, en relaci贸n a las cuales la

experiencia hist贸rica ha demostrado su imposibilidad natural de decrecer y su

propensi贸n, por el contrario, a desarrollarse hasta las 煤ltimas consecuencias.

La originalidad del anarquismo consiste en haber previsto este extremo. Si s贸lo

hubiera esta aportaci贸n, ser铆a algo muy importante, puesto que habr铆a

contribuido a situar el debate sobre la utop铆a. Ya sab茅is, se ha hablado mucho

sobre el problema de la utop铆a.



En

el terreno pr谩ctico del socialismo ser铆amos nosotros los ut贸picos, es decir, la

gente que se propone cosas absolutamente irrealizables. Son los propios

marxistas quienes nos lo llaman, pero olvidan que la utop铆a, es decir, la

sociedad sin Estado y sin Clases, se hallaba en las entra帽as mismas del

Manifiesto Comunista redactado por Marx y Engels en 1848. Quisiera aprovechar

la ocasi贸n para demostrar la coherencia filos贸fica del anarquismo, al margen de

sus dificultades reales. Para nosotros, verdaderamente, la anarqu铆a es algo que

no aparece en ninguna parte, es la utop铆a y as铆 lo aceptamos. Pero en un

sentido positivo: la utop铆a es algo que no est谩 en ninguna parte鈥 pero que

puede llegar a materializarse. Solo hace falta crear las condiciones objetivas

para realizarla.

Al margen de sus dificultades reconocidas, el problema de las condiciones objetivas

es el problema esencial de la historia: cosas o situaciones que no exist铆an

hace dos o tres siglos, existen en nuestros d铆as. Por ejemplo, aqu铆 en Espa帽a,

a los anarquistas no se nos puede hablar de utop铆a en el sentido del desd茅n o

la irrisi贸n, porque nosotros la utop铆a la hemos realizado, al menos

parcialmente, durante la guerra civil; cuando se crearon las condiciones

objetivas, la revoluci贸n se llev贸 a cabo de un modo profundo.



Mas

hablemos ahora de las condiciones objetivas. 驴D茅 qu茅 condiciones se trata? De

las condiciones que hacen posible la realizaci贸n de los fines propuestos o

previstos te贸ricamente; de aqu茅llas condiciones de, al no entrar en

contradicci贸n con las finalidades, las hacen posibles. En consecuencia, se

trata simplemente de un problema de fines y medios, de un problema de

coherencia entre las finalidades previstas y los medios para posibilitarlas. La

historia ha demostrado que no se llegar谩 jam谩s a la sociedad sin Estado y sin

clases si se empieza a crear un nuevo Estado, que, a煤n proclam谩ndose

provisional, tiende por su propia naturaleza a convertirse en superestado que

necesita de su propia nomenclatura, es decir, de su propia clase dirigente.

Entonces nos hallamos ante el fin de los fines, es lo ya visto y conocido, la

reproducci贸n al infinito del autoritarismo y sus consecuencias; la represi贸n.

Entonces, en verdad y para definir el problema de una manera definitiva, la

utop铆a en el campo gen茅rico del socialismo no es otra cosa que la elecci贸n de

medios que en modo alguno pueden conducir a las finalidades previstas por su

propia incoherencia. Lo que el anarquismo afirma desde siempre es que el

problema fundamental del socialismo es el de los fines y los medios. Es preciso

renunciar por completo a todos aquellos medios que no pueden conducir a los

fines propuestos.

De

manera que el anarquismo, adem谩s de la dificultad aceptada que no tratamos de ocultar,

es tambi茅n la racionalidad. Acaso antes de ocuparnos del modelo del anarquismo

como proyecto radical y profundo de transformaci贸n social, debamos profundizar

ese elemento de racionalidad del anarquismo, el cual, al proponerse la

autogesti贸n de todos los sectores econ贸mico-productivistas y pol铆ticos que

constituyen en su conjunto la vida humana, sostienen que el establecimiento de

esta autogesti贸n ser铆a precisamente la materializaci贸n integral de estas tres

ideas-fuerza m谩s importantes de nuestro tiempo: libertad, democracia,

autonom铆a, por no hablar de otras gloriosas ideas-fuerza que finalmente se han

perdido en la vaciedad m谩s absoluta. Todas esas nociones absolutamente lineales

en nuestra sociedad actual, est谩n por completo desprovistas de cualquier

contenido. De cualquier modo, sirven para recubrir y justificar la

irracionalidad de las instituciones y de las estructuras sociales y econ贸micas

dominantes del mundo actual. Porque la libertad, la democracia y la autonom铆a

鈥揷oncepto este 煤ltimo muy virgen en Espa帽a con el proceso de regionalizaci贸n- son

absolutamente incompatibles con el sistema capitalista que se funda en la

explotaci贸n del trabajo ajeno, la recuperaci贸n de las inversiones y la b煤squeda

del mayor beneficio a no importa qu茅 precio, en lugar de proponer la plena y

solidaria satisfacci贸n de las necesidades econ贸micas, sociales y culturales

para todo el mundo.



Tras

esto se deduce f谩cilmente que a duras penas puede ser libre o aut贸nomo qui茅n permanece

sometido a la explotaci贸n econ贸mica o pol铆tica, quien no dispone en absoluto de

su propia vida o destino, o vive sometido a la amenaza del paro, producido por

la irracionalidad de la econom铆a de mercado; quien como en Espa帽a sale de la cobertura

del paro e ignora en absoluto o que el destino de reserva en lo sucesivo.

Entonces, hablarle a esa gente de libertad o de autonom铆a es sencillamente un

sarcasmo; hablarles de democracia, concepto que deber铆a representar la realidad

del gobierno del pueblo por s铆 mismo, pero que se reduce hoy a la mera

capacidad de emitir un sufragio que permite a los pol铆ticos gestionar nuestros

intereses en nombre de la supuesta solidaridad de una sociedad que en las

constituciones burguesas aparece como global, en tanto

que en la realidad se halla profundamente dividida en clases irreductibles, eso

es tambi茅n

cuando menos sarc谩stico.

Aqu铆,

una vez m谩s, el anarquismo es racionalidad, la preocupaci贸n de devolver a esas grandes

ideas-fuerza desvalorizadas por el abuso y la explotaci贸n, toda su

significaci贸n profunda. Porque la libertad, la democracia y la autonom铆a,

entendidas en su sentido integral y significativo, es la autogesti贸n, la sociedad

sin Estado y sin clases, es en fin la anarqu铆a. Pero el anarquismo es entonces

tambi茅n esa teor铆a revolucionaria y transformadora de la sociedad y, en su

aplicaci贸n, una organizaci贸n totalmente nueva. M谩s, 驴c贸mo se llevar铆a a cabo

ese cambio radical? Lo dir茅 enseguida. Situando la federaci贸n econ贸mica en el

sentido amplio de todas las actividades productivas e industriales, agrarias y

de servicios, en lugar del sistema capitalista; y la federaci贸n pol铆tica, en el

sentido amplio de todas las actividades de relaciones humanas generales,

comprendiendo en ellas las federaciones de comunas en lugar del Estado.

ANARQUISMO

Y FEDERALISMO

Es

el momento de hablar del sistema de federaciones, es decir, del federalismo. En

realidad, el federalismo es un componente del anarquismo, el mecanismo

realizador, los medios concretos, la consecuencia de una filosof铆a, tal como

hemos definido al anarquismo en sus diversas vertientes, dotada de una voluntad

activa de realizaci贸n. Para realizar cualquier prop贸sito se necesitan medios

concretos y l贸gicos que culminan normalmente en la finalidad prevista y

solamente en ella. Tenemos pues, la concreci贸n de todo el contenido filos贸fico

de anarquismo y, por lo mismo, la confirmaci贸n del papel excepcional que

previamente se ha acordado a la relaci贸n armoniosa entre los fines y los medios

en la filosof铆a anarquista. Entonces, el federalismo es la acci贸n coherente con

una filosof铆a antiautoritaria que no puede entrar en contradicci贸n con los medios

que ella emplea para realizarse. Como conclusi贸n, se puede decir que el

federalismo es la coherencia y la racionalidad del anarquismo en el proceso de

su realizaci贸n.



Federaci贸n,

del lat铆n foedus, significa pacto, alianza, acuerdo. Es el federalismo an谩rquico

鈥揺xiste tambi茅n el federalismo estatista de los pol铆ticos-, ese vocablo

significa pacto libre, alianza libre, acuerdo libre, apoyo mutuo y solidaridad.

Es por esto que al emprender la tarea gigantesca de intentar acabar con el

capitalismo y el Estado, deseamos sustituirlos, como ya hemos dicho, por medio

de la federaci贸n econ贸mica y pol铆tica.



Al

llegar aqu铆 pienso que es necesario ocuparse de Proudhon, el autor de El

Principio Federativo y de la necesidad de reconstituir el partido de la

revoluci贸n. Proudhon es un formidable creador de anarquismo a lo largo de toda

su obra. Ya en 1856, con El manual de un especulador de bolsa, empieza a

preocuparse por los problemas del federalismo. Aqu铆 lo considera como un

elemento t茅cnico aplicado al problema de la democracia industrial. En 1862 se

halla en B茅lgica y tiene problemas con la cuesti贸n de la unidad italiana, que

amenaza con terminar en el nacionalismo y despu茅s en el imperialismo. Aqu铆 es

atacado por los progresistas de su tiempo, para quienes el federalismo es la

reacci贸n, mientras que el unitarismo ser铆a el progreso. Regresa a Francia y escribe

Del Principio Federativo, obra que hoy, en mayor medida que nunca, tiene una aplicaci贸n

universal. Desde el punto de vista econ贸mico, su an谩lisis sobre el trabajo y las

fuerzas colectivas le conducen a su teor铆a mutualista y federalista de la

propiedad.



Relativizada

por el flujo de las relaciones sociales, toda propiedad es mutualista, mientras

que solidarizada por esas mismas relaciones, toda propiedad es federalista.

Cierto que, al tener en cuenta la sociedad campesina de su tiempo, Proudhon

prev茅 una federaci贸n de peque帽os agricultores, pero tambi茅n es cierto que el

mutualismo y el trabajo en grupo, as铆 como la integraci贸n de la agricultura dentro de la

sociedad econ贸mica federalista de los trabajadores, solidariza y socializa

realmente la agricultura.



El

caso resulta m谩s claro con la socializaci贸n federalista de la industria. Tras

la transici贸n a la nueva sociedad, Proudhon nos muestra el panorama de la

colectivizaci贸n y socializaci贸n industrial con todas sus consecuencias. La

compa帽铆a o empresa industrial que se autogestiona por medio de la participaci贸n

de cuantos la componen, si bien concurrentes y solidarios a la vez entre ellos.

Aqu铆, Proudhon estar铆a anticipando, pero de una manera m谩s neta y pura, sin

intervenci贸n del Estado, las experiencias autogestionarias de Yugoslavia. Es

cierto, asimismo, que Proudhon se ver谩 posteriormente superado por alguno de

sus partidarios y disc铆pulos, que defender谩n un colectivismo m谩s puro y m谩s tarde

a煤n, el comunismo integral en el plano econ贸mico. El soci贸logo franc茅s Bancal nos

dice, para definir eficazmente el pensamiento proudhoniano sobre este aspecto:



鈥淧or

su colectivismo liberal y no estatal a la vez, Proudhon desea escapar al riesgo

de un feudalismo integrador tanto como de un estatismo integral. Y para liberar

a los trabajadores de la alienaci贸n capitalista y preservarlos de la alienaci贸n

estatal, Proudhon no recurre ni a la t茅cnica unitaria que caracteriza a los

monopolios ni a la concentraci贸n monol铆tica del Estado, sino a esa t茅cnica

pluralista que es el mutualismo鈥



Ahora

debemos preguntarnos en qu茅 espacio pol铆tico inserta Proudhon su federaci贸n agr铆cola

industrial. Teniendo en cuenta su ideorrealismo y su pragmatismo, para Proudhon

los principios pol铆ticos son solamente la prolongaci贸n de los principios

econ贸micos, porque 鈥渆ntre las funciones econ贸micas y las funciones pol铆ticas

existe una relaci贸n an谩loga a aquella que la fisiolog铆a se帽ala en los animales

entre las funciones de la vida org谩nica y las de la vida de relaci贸n…鈥 Luego

Proudhon a帽ade a煤n: 鈥淒e igual modo, el aparato de gobierno resulta de un

contrato real donde la soberan铆a de los contratantes en lugar de desaparecer en

una majestad central, m铆stica, sirve de garant铆a a la libertad de los Estados,

las comunas y los individuos.鈥 Y concreta as铆. 鈥淎qu铆 las masas trabajadoras son

real y positivamente soberanas鈥



驴C贸mo

podr铆an no serlo? El organismo econ贸mico les pertenece por completo. 驴C贸mo siendo

due帽as absolutas de las funciones econ贸micas podr铆an no serlo asimismo de las funciones

de relaci贸n? En el Principio Federativo nos dice, para resumir, que todo se

basa en la transformaci贸n de la naci贸n en provincias o comunas aut贸nomas,

administradas por s铆 mismas, disponiendo tales entes de una fuerza de

iniciativa y de una influencia suficiente. Precisamente porque el contrato de

la federaci贸n, cuya esencia tiende a reservar a los ciudadanos m谩s que al

Estado, a las autoridades municipales y provinciales m谩s que a las centrales, las

atribuciones federales no pueden sobrepasar nunca en n煤mero y en realidades las

de las autoridades comunales y provinciales sin deslizarse hacia el despotismo.



Pero,

pongamos atenci贸n: Esto no es todav铆a el anarquismo de Bakunin, Kropotkin o Reclus;

el Estado no desaparece por completo en la visi贸n proudhoniana. Es la

consecuencia de su ideorrealismo y tambi茅n se su dial茅ctica serial. Aqu铆 las

antinomias no se superan jam谩s, no desaparecen en la s铆ntesis, de manera que la

autoridad y la libertad dominar谩n alternativamente, seg煤n las circunstancias.

En el proyecto final de Proudhon, la autoridad es s贸lo residual, simb贸lica,

cumple todo lo m谩s un papel de arbitraje, pero existe. Sin embargo, el

federalismo proudhoniano camina hacia la libertad hegem贸nica, es decir, hacia

su predominio, est谩 completamente vivo hoy.





EL

FEDERALISMO LIBERTARIO, HOY



Veamos,

se trata de un problema actual hoy en algunos pa铆ses. En Espa帽a, por ejemplo, donde

el regionalismo descendente, que reproduce en las regiones las estructuras unitarias

y centralistas y las burocracias estatales, que esta vez y circunstancialmente pueden

emplear las lenguas regionales, pero tambi茅n ciertamente los medios y las t茅cnicas

de los Estados unitarios. Existe asimismo una grave oposici贸n entre el nuevo nacionalismo

y el federalismo. El problema entre nosotros, los elementos libertarios, es que

el nuevo nacionalismo estimulado en Espa帽a por la represi贸n de que fue objeto durante

el franquismo, est谩 siendo defendido tambi茅n en algunos medios libertarios.



Hay

compa帽eros que piensan que la naci贸n es diferente del Estado y que, adem谩s, el concepto

de naci贸n no va necesariamente unido al de Estado. Se habla de la historia, de

la cultura de los pueblos. Nosotros, es decir, la gente que pensamos que ni el

federalismo ni el anarquismo tienen nada que ver con el nacionalismo, nos

preguntamos:



鈥溌緿e

qu茅 cultura y de qu茅 historia habl谩is?鈥 Ciertamente el Estado de las Autonom铆as

ha relanzado los debates en Espa帽a, incluso entre los medios libertarios. Se

trata poco m谩s o menos de lo que ocurri贸 a Proudhon en Francia o en B茅lgica con

el problema de la unidad italiana. Sabemos que Proudhon hab铆a defendido la

soluci贸n federalista para Italia frente a quienes defend铆an la soluci贸n

unitaria, que eran los 鈥減rogresistas鈥 de este tiempo. Pero Proudhon preve铆a la

marea nacionalista en Europa, primero la del nacionalismo italiano y luego la

del nacionalismo alem谩n. Y no se equivocaba. Considerando la concepci贸n

mazziniana, se entrev茅 ya claramente lo que se puede esperar de la unidad de

Italia. 鈥淯na naci贸n, nos dice Mazzini, es la asociaci贸n de todos los hombres que,

agrupados por la lengua, por ciertas condiciones geogr谩ficas, o bien por el

papel que les ha sido asignado por la historia, reconoce un mismo principio y

marcha, bajo el imperio de un derecho unificado, a la conquista de un solo

objetivo definido鈥. Luego Mazzini ser谩 todav铆a m谩s concluyente: 鈥淧ero la

nacionalidad es tambi茅n otra cosa. La nacionalidad es la parte que Dios reserva

al pueblo en el trabajo humanitario. Es, por supuesto, su misi贸n, la misi贸n que

debe realizar en la Tierra para que el pensamiento de Dios pueda realizarse en

el mundo鈥. Ese mesianismo ser谩 pronto el imperialismo, porque 茅ste es la fe

esot茅rica de todos los gobiernos, y ya en 1882 (Italia se unifica en 1870) bajo

el gobierno Crispi, la nueva naci贸n unificada hace en Eritrea sus primeras demostraciones

imperialistas. A partir de ese momento, el proceso se mantiene hasta el fin de

la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo que la unificaci贸n italiana se lleva

a cabo la reunificaci贸n alemana con Biskmarck, y 茅sta conduce finalmente al

nazismo hitleriano. De manera que Proudhon ten铆a raz贸n y no debemos olvidar sus

experiencias.



Hablar茅

brevemente de los proyectos de la transici贸n revolucionaria, en los cuales el federalismo

es t茅cnicamente el medio que va a servir para sustituir las instituciones

estatistas burguesas. Pero, para empezar, 驴qu茅 se debe sustituir? En principio,

hemos partido casi universalmente del punto de vista de que era necesario

cambiar el gobierno de los hombres por la administraci贸n de las cosas.



En

el Congreso de la Primera Internacional, celebrado en Barcelona en 1870, los

delegados se declararon partidarios de la libre federaci贸n de libres

asociaciones agr铆colas e industriales, pero no se habl贸 de la federaci贸n pol铆tica,

es decir, de las provincias, de las comunas o municipios. Hay una visi贸n pragm谩tica

o laborista. Acaso se est谩 considerando las realidades pol铆ticas, las comunas, como

formando parte de las cosas a administrar. Despu茅s, sobre todo en este siglo,

el anarquismo y el anarcosindicalismo en Espa帽a han subrayado esencialmente la

organizaci贸n federalista de las comunas y, dentro de 茅stas, la organizaci贸n

federalista de todos los sectores de la vida econ贸mica. Los ejemplos concretos

los encontramos sobre todo expresados en los acuerdos del Congreso de Zaragoza,

1936, y en los del pen煤ltimo Congreso de la Confederaci贸n Nacional del Trabajo

(CNT) en 1979 en Madrid.



En

la literatura libertaria francesa podr铆amos se帽alar, entre otras, la obra de

Pierre Besnard Los sindicatos obreros y la revoluci贸n social, editada en 1930

por la Confederaci贸n General del Trabajo Sindicalista Revolucionaria. Aqu铆,

para Besnard, que a mi juicio hace un buen trabajo te贸rico, la comuna pol铆tica

de base y despu茅s la federaci贸n de comunas a todos los niveles, es el espacio

en que habr谩 de construir necesariamente toda la organizaci贸n federalista de la

vida econ贸mica en forma de federaciones industriales; as铆 se podr谩 organizar

por medio de la federaci贸n el conjunto de las actividades econ贸micas y las de

relaci贸n humana general -las pol铆ticas-, que constituyen la vida de las

colectividades.



Otro

aspecto de la visi贸n laborista o econ贸mica del federalismo en los esquemas de

la sociedad futura lo encontramos en el op煤sculo de Gast贸n Leval Pr谩ctica del

Socialismo Libertario, Ginebra, 1959, donde se defiende una visi贸n federalista

de la sociedad futura sobre la base de la federaci贸n econ贸mica sin ninguna correspondencia

de la federaci贸n pol铆tica o de las comunas. Encontramos aqu铆 tambi茅n la vieja

concepci贸n de los internacionalistas espa帽oles de la sustituci贸n del gobierno de

los hombres- de las personas- por la administraci贸n de las cosas. Encontramos

en el op煤sculo ideas eficaces sobre la organizaci贸n de los mecanismos

financieros y de las t茅cnicas de distribuci贸n, pero los aspectos pol铆ticos

inesquivables de la vida social han sido ignorados de una manera ins贸lita.



Es

lo que ocurre en el caso de esta manifestaci贸n libertaria que no se reconoce

como tal, el consejismo, con Cardan, Pannekoek y algunos m谩s. Estos construyen

sin decirlo una estructura libertaria de sustituci贸n del capitalismo, pero sin

hablar jam谩s del anarquismo, como si hubieran sido ellos quienes por primera

vez concibieran la federaci贸n econ贸mica libertaria. Tambi茅n ellos construyen

una estructura econ贸mica a partir del centro industrial de base y se olvidan

luego empero de que esto debe, por necesidad, desenvolverse en el seno de un

espacio pol铆tico llamado comuna, que debe, a su vez, organizarse por medio de

la federaci贸n, por la solidaridad y el apoyo mutuo.

PREFIGURACI脫N

DE FUTURO

Esto

lo podemos llamar prefiguraci贸n. Nosotros decimos que 鈥減refiguramos鈥 en

nuestras organizaciones la sociedad del porvenir. Es decir, que la din谩mica

anarquista al desarrollarse en el seno de nuestras organizaciones representa de

manera anticipada lo que podr谩 ser la sociedad o el mundo del porvenir. Nada

nace de la nada. Para que en el futuro pueda existir una sociedad libertaria

habr谩 que crear desde ahora mismo los valores que oponemos a los valores de la

sociedad actual. Es lo que Proudhon nos dec铆a en La capacidad pol铆tica de la

clase trabajadora: 鈥淓l cuarto estado no es nada todav铆a, pero llegar谩 a serlo

todo鈥. Los valores del cuarto estado, los valores originales y renovadores de

la clase obrera iban a llegar a ser el todo, hasta el punto de permitir una

reestructuraci贸n del mundo. Pero como nada nace de la nada, esto explica que

incluso si todas las grandes revoluciones hist贸ricas son libertarias en su origen,

la falta de ideas-fuerza bien estructuradas, insuficientemente propagadas en la

sociedad, hace posible que situaciones revolucionarias, libertarias en un

primer estadio, sean posteriormente recuperadas por los pol铆ticos, no importa

cu谩l sea su nombre. Por otra parte, nosotros los libertarios, no podemos

reproducir en nuestras organizaciones los vicios y el autoritarismo de las

organizaciones pol铆ticas o autoritarias de no importa qu茅 signo. Entonces, en

nuestros colectivos, tanto espec铆ficos como sindicales, practicamos este tipo

de anticipaci贸n. No existen en ellas, no pueden existir, los dirigentes: solamente

hay militantes responsables con el mismo estatus, los mismos deberes y las mismas

obligaciones. Estas organizaciones funcionaban precisamente seg煤n las reglas de

Gaylord, basadas en la responsabilidad personal que no puede transferirse.

Hay,

sin duda, militantes que tienen responsabilidades concretas en el seno de comisiones

o comit茅s destinados a aplicar acuerdos que son tomados en la base,

soberanamente por todos los miembros. Esos militantes en funciones de

representaci贸n no son permanentes, son sustituidos en per铆odos fijos, de manera

que se aplica ese principio libertario, esencial en la sociedad del porvenir,

de que 鈥渢odos somos necesarios, pero nadie es imprescindible鈥. Entonces esta

anticipaci贸n concreta y visible y que funciona con la eficacia que hacemos del

porvenir en los colectivos donde estamos organizados, tiene una formidable

importancia. Esto quiere decir que si una organizaci贸n como la CNT, pongamos

por ejemplo, puede funcionar as铆; s铆 pod铆a funcionar as铆 la CNT de 1936 con un

mill贸n largo de afiliados en los sindicatos, sin jerarqu铆a, articul谩ndose de abajo

a arriba, eso quiere decir que de modo semejante podr铆an y pueden funcionar

grandes colectivos humanos, importantes municipios como Madrid y Barcelona;

esto quiere decir que las federaciones de comunas podr铆an hacer funcionar a la

perfecci贸n a un pa铆s, sustituyendo por completo al Estado actual; y esto quiere

asimismo decir que la organizaci贸n federalista de la econom铆a podr铆a hacer

funcionar perfectamente las federaciones industriales controladas por los

obreros, independientemente de su calificaci贸n t茅cnica. De manera que las

personas podr铆an controlar como elementos concretos de la producci贸n todos los

procesos econ贸micos, al mismo tiempo que como ciudadanos pod铆an organizar y

controlar las relaciones humanas generales, es decir, las pol铆ticas, a partir

del h谩bitat donde viven, la casa, el barrio y luego la comuna y las

federaciones de comunas. Pero entonces, amigos, he aqu铆 que tendr铆amos la

anarqu铆a, la nueva vida reconciliada sin opresi贸n, sin Estados y sin clases.

Juan G贸mez Casas