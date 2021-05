–

BREVE REPASO POR LA HISTORIA DEL 1掳 DE MAYO ANARQUISTA Y OBRERO.

El 1掳 de mayo de 1886, remite necesariamente a una fecha que est谩 cargada de situaciones combativas, desplegadas por un amplio sector de obreros organizados en Chicago para reclamar distintas transformaciones laborales, entre esas, la disminuci贸n a 8 horas de trabajo. Se dieron como consecuencia de luchas emprendidas a帽os anteriores, que fueron preparando el terreno para esta coyuntura que lamentablemente termin贸 en tragedia, y hoy se conmemora con cinco personas como s铆mbolo, sometidas y asesinadas en la horca por la soberbia del poder el 11 de noviembre de ese mismo a帽o, y a quienes culparon de haber cometido el asesinato de un polic铆a en la Revuelta de Haymarket el 4 de mayo -momento m谩s 谩lgido-, tres d铆as despu茅s de haber iniciado esta gran huelga.

Los a帽os y las d茅cadas que le sucedieron a este significativo hecho para las explotadas organizadas, tambi茅n estuvieron colmados de intensas manifestaciones -con ascensos y descensos-, que no solo se situaron en Estados Unidos, sino que se trasladaron a distintos territorios del mundo, tanto as铆 que, en Latinoam茅rica, espec铆ficamente en Argentina, sirvieron de inspiraci贸n para desplegar grandes movilizaciones que tendr谩n tambi茅n un lamentable final de represi贸n, como es el caso de la 鈥淧atagonia rebelde鈥. Un rasgo que caracteriz贸 estos levantamientos, es que fue protagonizado por obrer@s organizad@s e identificad@s con vertientes ideol贸gicas del Anarquismo y Comunismo, y de acuerdo a esta 茅tica y pr谩ctica de acci贸n pol铆tica, desplegar谩n sus propuestas reivindicativas en el escenario fabril en contradicci贸n con la patronal.

Frente a ese eclecticismo ideol贸gico y 茅tico, podr铆amos afirmar que en los hechos del 1掳 de mayo, 鈥渆s imposible encontrar una [sola] memoria, una visi贸n y una interpretaci贸n 煤nicas del pasado鈥 (Jelin, 2002: 5) ya que estuvo marcada por un grupo heterog茅neo con sus formas distintas de conmemorar este evento, que marc贸 indefinidamente al movimiento obrero. Ahora, podemos observar a trav茅s del tiempo y el espacio situado, que esta implicaci贸n ideol贸gica y pol铆tica ha sufrido mutaciones discursivas, pero no para el avance de la 茅tica Anarquista, sino por el contrario, menoscaba por la patronal y las concesiones de los sindicatos que negocian por comodidades burocr谩ticas. Por ejemplo, al despojarlo de su carga combativa y de reivindicaci贸n, ha logrado posicionar la idea de 鈥渇estejar鈥 el d铆a del trabajo y no el d铆a internacional de las gentes explotadas y que trabajan en puestos precarios, porque evidentemente, no es lo mismo celebrar el trabajo, considerado meramente como un todo 鈥poiesis, tarea o la pr谩ctica misma-, que adem谩s es asalariado, a conmemorar un d铆a en el que l@s sujet@s que lo llevan a cabo -personas trabajadoras y explotadas-, se movieron como clase para luchar por lo que consideraban justo, en ese momento.

Y debido a ese panorama, es que se hace necesario 鈥渦na lucha pol铆tica activa acerca del sentido de lo ocurrido, pero tambi茅n acerca del sentido de la memoria misma鈥 (Jelin, 2002: 6), es decir, al ser este escenario de memoria del 1掳 de mayo un campo de disputa por lo que signific贸 y puede significar de una manera reinterpretada en los distintos territorios del mundo, porque 鈥渓a memoria es portadora de una temporalidad que tiende a cuestionar el continuum de la historia鈥 (Traverso, 2011: 43), pero que adem谩s permite hacer subyacente factores que por las asimetr铆as de poder, quedan relegados, como por ejemplo, el hecho de consolidar la idea de d铆as nacionales de fiesta y no de lucha.

EL CASO DE NICOL脕S NEIRA EN 2005, 119 A脩OS DESPU脡S, DE CHICAGO A BOGOT脕: OTRA 鈥淢UERTE [NO] ACCIDENTAL DE UN ANARQUISTA鈥

Transcurr铆a el 1掳 de mayo de 2005, ma帽ana soleada en Bogot谩, quiz谩s uno de esos d铆as excepcionales que hacen en la ciudad altoandina, esa que, al estar a 2.600 metros sobre el nivel del mar, se ha caracterizado por albergar los 9, 12 y hasta 19掳c. Todo estaba preparado para dar paso a la movilizaci贸n que conmemora la huelga general del 1掳 de mayo y las revueltas obreras en Chicago [1886], que a su vez terminar铆an con 5 personas anarquistas condenadas a muerte.

En esta ocasi贸n, se preve铆a un ambiente combativo, y no decepcion贸 a ninguna de las personas que esperaban la confrontaci贸n, ya que a la altura de la calle 19 con carrera 7 [s茅ptima], se desat贸 una convulsi贸n donde estaban implicados el Escuadr贸n M贸vil Antidisturbios (ESMAD) y las personas manifestantes. En esta zona particularmente se desencadenan las confrontaciones o 鈥渢ropeles鈥 -como es conocido coloquialmente en la jerga de resistencia popular colombaiana- en cada marcha del 1掳 de mayo, porque se encuentra un local de uno de los s铆mbolos del capitalismo mundial: McDonald鈥檚, que a su vez es objeto de piedras y artefactos que puedan ocasionar da帽os a su fachada.

La estela de gases lacrim贸genos embarg贸 el contaminado aire que recorre el centro de la ciudad, y adem谩s en el desconcierto dej贸 encerradas a muchas personas que se encontraban acompa帽ando 鈥渓a danza de los nadie鈥, entre ell@s, Nicol谩s Neira, un chico de 15 a帽os que qued贸 atrapado entre el gas y los agentes del ESMAD, quienes no escatimaron en atacarlo, como una jaur铆a de guardianes del mal, verdugos mercenarios de la 茅lite econ贸mica local. All铆, no dudaron un solo segundo en apalearlo sin mesura, sin reparo. Golpes que lo dejaron herido mortalmente, con da帽os irreparables. Le movieron su masa cerebral, producto de la brutalidad policial, que le ocasiona la muerte el 6 de mayo, cinco d铆as despu茅s en un hospital de Bogot谩.

Nicol谩s se adhiere a una de las tantas v铆ctimas del movimiento popular que ha dejado este escuadr贸n de la muerte desde su creaci贸n jur铆dica en 1999. Esta vez una persona que sent铆a afinidad por los principios anarquistas, una 茅tica que toma la solidaridad e igualdad como un punto de partida, m谩s no de llegada. Nuevamente una situaci贸n tr谩gica empa帽a la historia de un movimiento que ha estado plagado precisamente de injusticias y asesinatos hacia sus activistas, por el hecho de pensar y actuar de una manera radicalmente diferente a la que imponen los valores capitalistas. Nuevamente en la impunidad, por cierto.

Una muerte m谩s en el marco de un conflicto armado que 鈥渁l 31 de marzo del 2013, el registro 煤nico de v铆ctimas (ruv) report贸 25.007 desaparecidos, 1.754 v铆ctimas de violencia sexual, 6.421 ni帽os, ni帽as y adolescentes reclutados por grupos armados, y 4.744.046 personas desplazadas鈥 (GMH, 2013: 33), ba帽ando en sangre a un territorio donde no hay cabida para formas libertarias y solidarias de relacionarse. Un crimen m谩s ocasionado desde el Estado, un crimen m谩s que no se reconocer谩 porque no hay a qui茅n acusar, pero s铆 a qui茅n se帽alar de responsable.

Sin embargo, la justicia que se reclama desde el Anarquismo en movimiento, no necesariamente tiene que ver con la forma jur铆dica que exige un juicio hacia un autor material de este alevoso crimen. Pasa por reavivar y reinventar una lucha que est谩 signada por m煤ltiples tragedias que embargan a los movimientos populares cada vez que se conmemora esta fecha, como por ejemplo, la masacre en la Plaza Taksim en Turqu铆a hacia 1977.

Esa reinvenci贸n de la que hablo, contempla las distintas formas de expresarnos para hacernos escuchar, incluyendo la de combatividad y confrontaci贸n social contra los enemigos de la libertad y solidaridad, pero que no se reduzca al culto inmisericorde de la violencia por la violencia, porque mientras tanto 驴cu谩ntas personas siguen -acr铆ticamente- deseando a las dem谩s un 鈥渇eliz d铆a el 1掳 de mayo鈥? o pensando que el 1掳 de mayo es el d铆a del trabajo y no de las gentes explotadas. Podr铆a responder emp铆ricamente que son muchas, pero a esas personas sencillas y trabajadoras, habr谩 que desplegar una pedagog铆a de la historia negada, a trav茅s de relatos y di谩logos amables que permitan entender y revalorar esas circunstancias a nuestro contexto contempor谩neo.

