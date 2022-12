–

De parte de A Las Barricadas December 13, 2022 222 puntos de vista

Ian Mackay (2004) Una crítica anarquista a la política comunitaria de la Asociación Independiente de la Clase Obrera, del número 224 de Black Flag, 2004.

El último número de Black Flag tenía un artículo sobre la «Asociación Independiente de la Clase Trabajadora» (IWCA) llamado «Luchando en su propio terreno: La política comunitaria y la IWCA». Como señalaba el artículo, salvo el Grupo de Solidaridad de Harringey, no hay «ninguna organización anarquista compatible que haga el mismo tipo de trabajo». Por esta razón, fue bueno escuchar lo que la IWCA estaba haciendo.

Lamentablemente, sin embargo, el autor evitó criticar a la IWCA y, en particular, su electoralismo. Sí, muchos anarquistas «se sienten incómodos» con que la IWCA se presente a las elecciones y es una lástima que lo único que hizo el autor fue afirmar que no iban a «repetir los argumentos sobre las elecciones». Creo que deberíamos debatir por qué los anarquistas «se sienten incómodos» con las elecciones y, sobre todo, debatir alternativas a las mismas.

Esto no tiene nada que ver con el dogma o el sectarismo. Tiene que ver con la comprensión de cómo podemos cambiar el mundo para mejor y, al mismo tiempo, evitar los errores del pasado. Parece increíble que algunos anarquistas participen en una organización que utiliza tácticas que han fracasado una y otra vez. Sé que la mayoría de los marxistas tienden a ignorar la evidencia y la historia en favor de una repetición ciega de las conclusiones que un par de alemanes muertos sacaron hace 150 años de un corto período de la historia laboral británica, pero yo pensé mejor de los anarquistas.

No voy a profundizar en por qué los anarquistas rechazan el electoralismo. La historia demuestra que produce reformismo. Ya sean los socialdemócratas marxistas antes de la Primera Guerra Mundial o los Verdes alemanes, la experiencia de las organizaciones que utilizan esta táctica ha confirmado el análisis anarquista. Todo lo que produjo fue un lento y resbaladizo descenso hacia el reformismo, escondido detrás de una retórica radical. No es de extrañar que Lula, en Brasil, se haya unido a ese gran panteón de izquierdistas que traicionan a sus votantes y aplican políticas pro-capitalistas.

Incluso si los radicales consiguieran llegar a la presidencia con su política intacta, pronto se enfrentarían a la presión económica y política para ajustarse a la agenda capitalista. Cualquier administración radical se enfrentaría a las presiones de los capitalistas, lo que supondría la fuga de capitales y la retirada del apoyo. Políticamente, la presión es igual de mala. Debemos recordar que hay una diferencia entre el estado y el gobierno. El Estado es el conjunto permanente de instituciones que tienen estructuras de poder e intereses arraigados. El gobierno está formado por varios políticos. Son las instituciones las que tienen poder en el Estado debido a su permanencia, no los representantes que van y vienen. Así que el poder real no reside en los políticos, sino en la burocracia estatal y en las grandes empresas. Frente a estos poderes, hemos visto a gobiernos de izquierdas introducir políticas de derechas. Así que no podemos esperar que diferentes políticos actúen de forma diferente ante las mismas presiones.

Todos los partidarios de la política electoral argumentan que serán una excepción a este lamentable proceso. Sólo pueden apelar a las buenas intenciones y al carácter de sus candidatos. Los anarquistas, sin embargo, presentan un análisis de las estructuras y otras influencias que determinarán cómo cambiará el carácter de los candidatos y los partidos políticos que triunfen.

El parlamentarismo, además, centra la lucha por el cambio en las manos de los líderes. En lugar de que los implicados realicen la lucha, la organización y la toma de decisiones, ese poder recae en manos del representante. Se subraya la importancia de los dirigentes. La política pasa a ser considerada como una actividad parlamentaria hecha para la población por sus representantes, sin que las «bases» tengan otro papel que el de apoyo pasivo. En lugar de la autoactividad y la autoorganización de la clase obrera, se produce una sustitución y una dirección no obrera que actúa por el pueblo sustituye a la autogestión en la lucha social.

Una alternativa

Los libertarios de la IWCA tienen razón al argumentar que los anarquistas deben trabajar en sus comunidades locales. Sin embargo, los anarquistas han hecho y están haciendo precisamente eso y están teniendo mucho éxito también. La diferencia es que los anarquistas deberían construir organizaciones comunitarias autogestionadas en lugar de participar en el estado capitalista. Así construimos una alternativa real al sistema existente mientras luchamos por mejoras en el aquí y ahora.

Esto sólo puede hacerse mediante la acción directa y la organización antiparlamentaria. A través de la acción directa, las personas gestionan sus propias luchas, son ellas las que las dirigen, las organizan. No entregan a otros sus propios actos y su tarea de autoliberación. De esta manera, nos acostumbramos a gestionar nuestros propios asuntos, creando formas de organización social alternativas, libertarias, que pueden convertirse en una fuerza para resistir al Estado, ganar reformas y convertirse en el marco de una sociedad libre.

Esta forma de actividad comunitaria puede llamarse «sindicalismo comunitario». Supone la construcción de asambleas comunitarias que puedan abordar los problemas de sus miembros y proponer medios para afrontarlos directamente. Supone federar estas asambleas en una organización más amplia. Si te suena, no es de extrañar, ya que algo similar se hizo durante la campaña contra el impuesto de sociedades.

La idea de las asambleas comunitarias tiene una larga historia. Kropotkin, por ejemplo, señaló las secciones y distritos de la Revolución Francesa, argumentando que allí las masas estaban «acostumbradas a actuar sin recibir órdenes de los representantes nacionales, estaban practicando lo que se describiría más tarde como Autogobierno Directo». Concluía que «los principios del anarquismo… databan ya de 1789, y que tenían su origen, no en especulaciones teóricas, sino en los hechos de la Gran Revolución Francesa» y que «los libertarios harían sin duda lo mismo hoy en día». (La Gran Revolución Francesa, vol. 1, p. 203, p. 204 y p. 206)

Una preocupación similar por la organización y la lucha comunitaria se manifestó en España. Si bien los colectivos durante la revolución son bien conocidos, la CNT llevaba mucho tiempo organizándose en la comunidad y en torno a cuestiones no laborales. Además de los comités de defensa en varias comunidades obreras para organizar y coordinar las luchas e insurrecciones, la CNT organizó varias luchas comunitarias. El ejemplo más famoso de esto deben ser las huelgas de alquiler organizadas por la CNT a principios de los años 30 en Barcelona. En 1931, el Sindicato de la Construcción de la CNT organizó una «Comisión de Defensa Económica» para estudiar los gastos de la clase trabajadora, como el alquiler. La demanda básica era una reducción del 40% de los alquileres, pero también se abordaba el desempleo y el coste de los alimentos. La campaña se lanzó con una reunión de masas el 1 de mayo de 1931. Tres días después, una familia desempleada fue reinstalada en la casa de la que había sido desalojada. A esto le siguieron otros ejemplos en toda la ciudad. En agosto, Barcelona contaba con 100.000 huelguistas de alquiler (véase Nick Rider, «The Practice of Direct Action: the Barcelona rent strike of 1931» en For Anarchism, editado por David Goodway)

En Gijón, la CNT «reforzó su imagen populista con … sus campañas de consumo directo. Algunas de ellas se organizaron a través del Comité Antidesempleo de la federación, que patrocinó numerosos mítines y marchas a favor del «pan y el trabajo». Aunque se centraban en la cuestión del empleo, también abordaban preocupaciones más generales sobre el coste de la vida para las familias pobres. En un mitin de mayo de 1933, por ejemplo, los manifestantes pidieron que las familias de los trabajadores desempleados no fueran desalojadas de sus casas, aunque se retrasaran en el pago del alquiler». Los «organizadores relacionaron el hogar con el trabajo y trataron de atraer a toda la familia a la lucha». Sin embargo, el «intento más concertado de la CNT para incorporar a la comunidad en general fue la formación de un nuevo sindicato, en la primavera de 1932, para la Defensa de los Intereses Públicos (SDIP). A diferencia de un sindicato convencional, que comprendía grupos de trabajadores, el SDIP se organizaba a través de comités de barrio. Su objetivo específico era hacer cumplir una generosa ley de derechos de los inquilinos de diciembre de 1931 que no se había aplicado enérgicamente. Siguiendo la estrategia anarcosindicalista, el SDIP utilizó diversas formas de acción directa, desde huelgas de alquileres, pasando por manifestaciones masivas, hasta la anulación de desahucios». Esta última acción consistió en que el grupo local de la SDIP acudió a una vivienda, rompió el precinto oficial de desahucio del juez y volvió a llevar los muebles desde la calle. Dejaron su propio cartel: «Las estrategias de acción directa de la CNT «ayudaron a mantener el discurso político en la calle, y animaron a la gente a seguir los mismos canales extrajudiciales de activismo que habían desarrollado bajo la monarquía». (Pamela Beth Radcliff, From mobilization to civil war : the politics of polarization in the Spanish city of Gijon, 1900-1937, pp. 287-288, p. 289)

Más recientemente, en el sur de Italia, los anarquistas han organizado una Federación Municipal de Base (FMB) de gran éxito en Spezzano Albanese. Esta organización es «una alternativa al poder del ayuntamiento» y proporciona una «visión de lo que podría ser una futura sociedad libertaria» (en palabras de un activista). El objetivo de la Federación es «la unión de todos los intereses dentro del distrito». Al intervenir a nivel municipal, nos involucramos no sólo en el mundo del trabajo sino también en la vida de la comunidad… la FMB hace contrapropuestas [a las decisiones del Ayuntamiento], que no se presentan al Consejo sino que se proponen para su discusión en la zona para elevar el nivel de conciencia de la gente. Les guste o no, el Ayuntamiento está obligado a tener en cuenta estas propuestas». («La organización comunitaria en el sur de Italia», pp. 16-19, Black Flag nº 210)

De este modo, la población local participa en la decisión de lo que les afecta a ellos y a su comunidad y crea un «doble poder» autogestionado frente al Estado local, y nacional. Además, al participar en asambleas comunitarias autogestionadas, desarrollan su capacidad de participación y gestión de sus propios asuntos, demostrando así que el Estado es innecesario y perjudicial para sus intereses. Además, la FMB también apoya a las cooperativas dentro de ella, creando así un sector económico comunalizado y autogestionado dentro del capitalismo.

El largo y duro trabajo de la CNT en España dio como resultado la creación de asambleas de pueblo masivas en la zona de Puerto Real, cerca de Cádiz a finales de los años 80. Estas asambleas comunitarias surgieron para apoyar la lucha industrial de los trabajadores de los astilleros. Como explica un miembro de la CNT, «todos los jueves de cada semana, en las ciudades y pueblos de la zona, celebrábamos asambleas de todo el pueblo en las que cualquier persona relacionada con el tema [de la racionalización de los astilleros], ya fueran trabajadores del propio astillero, o mujeres o niños o abuelos, podían acudir… y votar y participar en el proceso de toma de decisiones de lo que iba a ocurrir». Con esta aportación y apoyo popular, los trabajadores de los astilleros ganaron su lucha. Sin embargo, la asamblea continuó después de la huelga y «consiguió unir a doce organizaciones diferentes dentro del área local que están todas interesadas en luchar… contra varios aspectos [del capitalismo]», incluyendo cuestiones sanitarias, fiscales, económicas, ecológicas y culturales. Además, la lucha «creó una estructura muy diferente al tipo de estructura de los partidos políticos, donde las decisiones se toman en la cima y se filtran hacia abajo. Lo que conseguimos en Puerto Real fue tomar decisiones en la base y llevarlas hacia arriba». (Anarcosindicalismo en Puerto Real: de la resistencia de los astilleros a la democracia directa y el control comunitario, p. 6)

Incluso más recientemente, la revuelta de Argentina vio cómo se desarrollaban las asambleas comunitarias. Al igual que las secciones de la Revolución Francesa, eran de democracia directa y desempeñaron un papel clave en el impulso de la revuelta (véase «De la revuelta a la revolución», Bandera Negra, nº 221). Como era de esperar, los políticos se horrorizaron ante el hecho de que el pueblo quisiera tomar sus propias decisiones, llegando incluso a calificarlas de «antidemocráticas». Enfrentados a la democracia real, los políticos rápidamente trataron de inventar unas elecciones generales para alejar el foco de los acontecimientos de la masa de la población y volver a centrarlo en unos pocos políticos que trabajan en las instituciones capitalistas. Y, por supuesto, la izquierda siguió esta farsa, ayudando a la burguesía a desempoderar a las organizaciones de base creadas en y para la lucha directa.

Conclusión

Todos estos ejemplos muestran las posibilidades del «sindicalismo comunitario». Muestran a los anarquistas creando alternativas libertarias viables en la comunidad. En contraste con el callejón sin salida del electoralismo, involucraron a la gente en la gestión directa de sus propios asuntos y luchas. No dejaron que unos pocos líderes libraran sus batallas por ellos dentro de las instituciones burguesas. Además, permitieron a los revolucionarios aplicar sus ideas de forma práctica, sin las mismas tendencias desradicalizadoras y reformistas que el electoralismo.

En última instancia, el reciente giro de la izquierda hacia la política electoral es (como siempre) un signo de debilidad, no de fortaleza. La estrategia de construir organizaciones comunitarias alternativas es mucho más difícil que intentar que la gente te vote cada pocos años. Sería una pena que los anarquistas siguieran a la izquierda por el camino trillado del oportunismo y el reformismo. La izquierda está en declive, política, moral y organizativamente. Deberíamos hablar de cómo podemos crear una alternativa libertaria que tenga ideas prácticas sobre cómo aplicar nuestras ideas en el aquí y ahora. Pero parece que algunos libertarios parecen más contentos de unirse a grupos no anarquistas que de intentar desarrollar un genuino enfoque anarquista al problema de la difusión de nuestras ideas dentro de nuestra clase.

Esperemos que estos ejemplos de nuestro pasado provoquen un debate más amplio sobre hacia dónde ir ahora. La cuestión ahora es si construimos sobre el trabajo y la experiencia de los anarquistas anteriores o los ignoramos en favor de repetir los mismos errores una y otra vez aplicando las ideas de dos alemanes muertos hace tiempo, ideas que anarquistas como Bakunin predijeron correctamente que fracasarían.