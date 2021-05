May 6, 2021

Adem谩s de un hombre implicado en las luchas de su tiempo fue un intelectual de primer orden, capaz de compartir y confrontar desde joven con personajes situados en otras esferas pol铆ticas: el historiador y su maestro Salvemini, el liberal Gobetti, el comunista Gramsci, el socialista Rosselli o, en su campo, los libertarios Luigi y Luce Fabbri. Producto de estos encuentros y controversias y de sus reflexiones personales es un cuestionarse profundo del anarquismo como herramienta de intervenci贸n en el mundo y el tiempo que vivi贸.

Un intelectual convencido, incapaz de asumir nada de su ideolog铆a por pereza o por obediencia debida, y dispuesto a preguntarse por todo lo que afecta a la compleja vida de un ser humano, en su individualidad o en la su condici贸n social: la pol铆tica, la lucha de clases, la religi贸n, la estrategia y t谩ctica, los valores, la 茅tica, el Estado, el federalismo

Berneri siempre se opuso a los simplismos del anarquismo, a sus ortodoxias y sus atajos pol铆ticos, pero en paralelo se situ贸 en posiciones de radicalismo filos贸fico y militante, animando a los anarquistas a encarar sin prejuicios las preguntas contempor谩neas y a enfrentarse sin artificios la competencia de otras fuerzas pol铆ticas de su tiempo.

St茅fano D鈥橢rrico realiza un trabajo complet铆simo, repasando tanto su trayectoria biogr谩fica como cada uno de los aspectos y tem谩ticas a las que dedic贸 una reflexi贸n. Adem谩s, lo hace reivindicando estas ense帽anzas para la perspectiva de aplicaci贸n en este tercer milenio, reinvindicando la naturaleza profundamente contempor谩nea, muy actual, del pensamiento de aquel gran italiano. Un libro oportuno y recomendable. A veinte euros, publicado por los sindicatos de la CGT de Vitoria y Burgos, la Confederaci贸n de Euskadi y la Fundaci贸n Salvador Segu铆 y de venta en librer铆as y en la sedes de CGT)

Por iniciativa de varios sindicatos del norte de la CGT se public贸 la versi贸n castellana de este estudio sobre el anarquista Camillo Berneri que vio originalmente la luz en italiano hace ya un lustro (M铆mesis, Mil谩n) Se trata de una an谩lisis exhaustivo, profundo e inteligente de la trayectoria de un hombre que, aunque muri贸 joven, comprimi贸 en su corta e intensa vida todo un tratado de anarquismo, tanto te贸rico como pr谩ctico, en las dif铆ciles y conflictivas d茅cadas de entreguerras.

Berneri fue asesinado el 5 de mayo de 1937 por un grupo de comunistas entregados a la estrategia de Stalin, dentro de la guerra civil librada en Barcelona entre 茅stos y los libertarios (y sus aliados, los heterodoxos comunistas del POUM) . Ten铆a entonces cuarenta a帽os, hab铆a huido de la persecuci贸n de la dictadura de Mussolini, pero ya hab铆a aprovechado la oportunidad que le dio la vida de tratar con las referencias fundamentales del pensamiento de izquierdas italiano: su primer maestro, el historiador Gaetano Salvemini, el liberal Piero Gobetti, el socialista Carlo Rosselli o el comunista Gramsci, adem谩s de correligionarios suyos como Luigi y Luce Fabbri.

Este contacto caracteriza la naturaleza y el valor intelectual de pensamiento de Berneri, no demasiado habitual en el anarquismo: su convivencia con otros pareceres le fuerza a una reflexi贸n abierta, necesariamente cr铆tica con sus propios postulados, debidamente pragm谩tica, abordando todo tipo de tem谩ticas sin ninguna limitaci贸n. Asimismo, le obliga a proveerse de los argumentos suficientes y fortalecer hasta el extremo su coherencia ideol贸gica, para as铆 confrontar adecuadamente con tan preclaros y exigentes opositores. De esta manera, en cada momento, sus tesis y criterios se someten a la exigente juicio de sus oponentes, depurando todos ellos tanto en su consistencia te贸rica como en su aplicabilidad al momento en que viv铆an.

Puede que por ello, como consecuencia de esta experiencia vital, el resultado sea desconcertante: el mayor cr铆tico del forzado colaboracionismo gubernamental de la CNT-FAI en la coyuntura espa帽ola de 1936 nunca tuvo impedimento para tratar cara a cara con la pol铆tica y con sus adversarios pol铆ticos. Tan clarividente radicalidad cr铆tica era la de quien no limitaba la esfera de su pensamiento y de las consecuencias te贸ricas y pr谩cticas de 茅ste-como tantas veces ha ocurrido en el ideologismo libertario-, y no por ello terminaba en su proximidad al debate pol铆tico en posiciones contemporizadoras o moderadas. El contacto con la pol铆tica, con el debate pol铆tico del tiempo que uno vive, no conduce, como demuestra Berneri, de manera inevitable, a la justificaci贸n de sus extremos m谩s negativos en honor de la practicidad.

El italiano se planteaba la necesidad de 鈥渄ar una sacudida al anarquismo para que piense en la pol铆tica鈥. Esta intenci贸n le invit贸 a adentrarse sin limitaciones autoimpuestas ni complejos en la particular relaci贸n existente entre anarquismo y pol铆tica, guiado siempre por cu谩l de las respuestas dadas a los problemas desde el anarquismo pod铆a ser m谩s adecuada a las urgencias y necesidades del instante que viv铆a. As铆, nada humano le resulta ajeno, y toma posici贸n bien articulada en cuestiones como la pedagog铆a, la t茅cnica, la cultura, la religi贸n, la capacidad para conocer cient铆ficamente (epistemolog铆a), el humanismo, los l铆mites del clasismo proletario, la democracia, la revoluci贸n, la violencia, la organizaci贸n, el sindicalismo, los totalitarismos, la pol铆tica electoral, la psicolog铆a, la etnolog铆a 鈥

Porque Berneri depositaba toda su confianza en el llamado 鈥減roblemismo鈥, una manera de pensar que obligaba a que la ideolog铆a se apoyara en el an谩lisis de los hechos, en su capacidad para responder a los problemas reales del momento y para dar lugar a un 鈥渁narquismo posible鈥. En definitiva, 鈥渁frontar el complicado mecanismo de la sociedad actual sin gafas doctrinales y sin excesivas inclinaciones a la integridad de su fe鈥 (an谩rquica), para as铆 鈥渃onservar aquel conjunto de principios generales que constituyen la base de su pensamiento y el alimento pasional de su acci贸n 鈥.

Todas y cada una de estas tem谩ticas las estudia D鈥橢rrico con gran rigor y profusi贸n de datos recogidos en fuentes de calidad. El libro, surgido de una vocaci贸n y reflexi贸n claramente acad茅mica, desvela m煤ltiples reflexiones hechas por Berneri all铆 por el primer tercio del pasado siglo que sirven en muchos casos para abordar los problemas del Tercer Milenio desde la perspectiva de los libertarios. No es un vadem茅cum-no lo podr铆a ser viniendo de Berneri-, sino m谩s bien un repertorio s贸lido de argumentos para muchos problemas que siguen siendo b谩sicamente los mismos que 茅l tuvo que hacer frente. Adem谩s, D鈥橢rrico enfila din谩micamente estas reflexiones del italiano con otra no menos exhaustiva investigaci贸n biogr谩fica, acerc谩ndonos a los detalles m谩s particulares y desconocidos de su vida. En un art铆culo de 1922, titulado 鈥淎narquismo y federalismo. El pensamiento de Camillo Berneri 鈥, el italiano resum铆a la esencia de su pensamiento:

鈥淵o entiendo por anarquismo cr铆tico un anarquismo que, sin ser esc茅ptico, no se contente con las verdades adquiridas, con las f贸rmulas simplistas; un anarquismo idealista y al mismo tiempo realista; un anarquismo, en definitiva, que injerto verdades nuevas en el tronco de sus verdades fundamentales, que sepa podar las ramas viejas 鈥.

De todo ello habla este libro. Una lectura tan exigente como recomendable para los libertarios de este complicado Tercer Milenio.

Antonio Rivera