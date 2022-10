–

De parte de Acracia October 5, 2022

La Federaci贸n Anarquista Rosa Negra habla con miembros de la Federaci贸n de la Era del Anarquismo, una organizaci贸n con miembros tanto en Ir谩n como en Afganist谩n, sobre el reciente levantamiento en Ir谩n.

El 13 de septiembre de 2022, Mahsa Amini, de 22 a帽os, fue arrestada por una Patrulla de Orientaci贸n iran铆 (tambi茅n conocida como 鈥榩olic铆a de la moralidad鈥). Mahsa fue arrestada en Teher谩n por no cumplir con las leyes relacionadas con la vestimenta. Tres d铆as despu茅s, el 16 de septiembre, la polic铆a inform贸 a la familia de Mahsa que hab铆a 鈥渟ufrido insuficiencia card铆aca鈥 y hab铆a estado en coma durante dos d铆as antes de fallecer. Los relatos de testigos presenciales, incluido el de su propio hermano, dejan claro que fue brutalmente golpeada durante su detenci贸n. Los escaneos m茅dicos filtrados indican que hab铆a experimentado una hemorragia cerebral y un accidente cerebrovascular, lesiones inducidas por traumatismos que finalmente la llevaron a la muerte. En los d铆as transcurridos desde que se revelaron p煤blicamente estos detalles, estallaron manifestaciones masivas en todo Ir谩n denunciando el asesinato de Mahsa a manos de la polic铆a.

Para comprender mejor esta situaci贸n tan cambiante, realizamos una breve entrevista con la FAE, una organizaci贸n con secciones en Ir谩n y Afganist谩n, que se realiz贸 entre las fechas del 20/09/22 y el 23/09/22.

Black Rose /Rosa Negra (BRRN): Primero, describa brevemente a la Federaci贸n .

Federaci贸n de la Era del Anarquismo (FAE): La FAE es una federaci贸n anarquista local activa en el llamado Ir谩n, Afganist谩n y m谩s all谩. Nuestra federaci贸n se basa en el Anarquismo de S铆ntesis, aceptando todas las tendencias anarquistas excepto las nacionalistas, religiosas, capitalistas y pacifistas. Nuestros muchos a帽os de experiencia organizativa en entornos extremadamente opresivos como Ir谩n nos han llevado a desarrollar y utilizar t谩cticas y filosof铆as organizativas insurreccionales.

Somos una organizaci贸n atea, que ve la religi贸n como una estructura jer谩rquica que es m谩s antigua y duradera que casi todos los dem谩s sistemas autoritarios y demasiado similar al capitalismo y otras estructuras sociales autoritarias que esclavizan a la humanidad en la actualidad. La guerra de clases, desde nuestra perspectiva, incluye la guerra contra la clase clerical que nos roba nuestra libertad y autonom铆a al definir lo sagrado y el tab煤 y reforzarlos mediante la coerci贸n y la violencia.

BRRN: 驴Qui茅n fue Mahsa Amini? 驴Cu谩ndo, por qu茅 y c贸mo fue asesinada?

FAE: Mahsa Amini, conocida por su familia como Zhina, era una chica kurda normal de 22 a帽os de la ciudad de Saghez (Saqez) en Kurdist谩n. Viajaba con su familia a Teher谩n para visitar a otros familiares. El 13 de septiembre, mientras estaba con su hermano, Kiaresh Amini, la polic铆a moral o la llamada 鈥淧atrulla de Orientaci贸n鈥 detuvo a Masha por 芦uso inapropiado del hiyab鈥. Su hermano trat贸 de resistirse al arresto, pero la polic铆a us贸 gases lacrim贸genos y tambi茅n golpe贸 a Kiaresh.

imagen tomada de kurdish peace

Muchas otras mujeres detenidas fueron testigos de lo ocurrido en el furg贸n policial. De camino a la comisar铆a, hubo una discusi贸n entre las mujeres detenidas y los agentes de polic铆a. Mahsa Amini fue una de las chicas que protestaba por su detenci贸n. Dec铆a que no era de Teher谩n y que deber铆an dejarla ir. La polic铆a us贸 violencia f铆sica para hacer callar a todas las mujeres detenidas. Mahsa tambi茅n fue golpeada. Testigos presenciales dijeron que los agentes de polic铆a golpearon con fuerza la cabeza de Mahsa contra el lateral del furg贸n policial.

Todav铆a estaba consciente cuando lleg贸 a la Agencia de Seguridad Moral, pero las otras detenidas notaron que no parec铆a estar bien. La polic铆a se mostr贸 completamente indiferente y la acus贸 de actuar. Las mujeres siguieron protestando para ayudar a Mahsa a obtener la atenci贸n m茅dica que necesitaba, pero las protestas fueron recibidas con violencia por parte de la polic铆a. Mahsa Amini fue golpeada con dureza por la polic铆a nuevamente y perdi贸 el conocimiento.

Entonces, la polic铆a se di贸 cuenta e intent贸 aplicar RCP y levantando y masajeando sus piernas. Luego de que esos intentos fracasaran, la polic铆a atac贸 a otras mujeres para confiscar todos los m贸viles y c谩maras que pudieran haber grabado el incidente. Despu茅s de mucho retraso y de encontrar las llaves perdidas de la ambulancia, llevaron a Mahsa al Hospital Kasra. La cl铆nica que admiti贸 a Mahsa Amini afirm贸 en una publicaci贸n de Instagram que Mahsa ten铆a muerte cerebral cuando ingres贸. Esa publicaci贸n de Instagram fue eliminada m谩s tarde.

El 14 de septiembre, una cuenta de Twitter con un amigo que trabajaba en el Hospital Kasra cont贸 la historia de que la polic铆a amenaz贸 a los m茅dicos, enfermeras y personal para que no tomaran fotograf铆as ni v铆deos de prueba y que mintieran a los padres de Mahsa sobre la causa de la muerte. El hospital, siendo intimidado, cumpli贸 con la polic铆a. Mintieron a los padres diciendo que hab铆a sufrido un 鈥渁ccidente鈥 y la mantuvieron con respiraci贸n asistida durante dos d铆as. Mahsa fue declarada muerta el 16 de septiembre, siendo la causa de muerte a partir de los esc谩neres m茅dicos, filtrados por hacktivistas, fracturas 贸seas, hemorragia y edema cerebral.

BRRN: 驴La identidad de Mahsa como kurda jug贸 un papel en su detenci贸n y muerte?

FAE: Sin duda, el hecho de ser kurda en Teher谩n influy贸 en la muerte de Mahsa. Pero es una realidad que viven todas las mujeres en Ir谩n. No necesitamos ir muy lejos para encontrar im谩genes de v铆deo de la polic铆a moral golpeando y obligando a las mujeres a subir a furgones policiales, arroj谩ndolas a la calle en marcha, y acos谩ndolas por su 鈥渉iyab inapropiado鈥. Esos v铆deos muestran solo una peque帽a fracci贸n del infierno que experimentan las mujeres en Ir谩n.

El hecho de que Mahsa estuviera con su hermano el d铆a de su arresto no fue una casualidad. En la sociedad patriarcal de Ir谩n, las mujeres deben ir acompa帽adas de un pariente var贸n, ya sea un padre, esposo, hermano o primo, para protegerse de la polic铆a moral y disuadir a cualquier individuo hosco en p煤blico. No se puede ver a las parejas j贸venes demasiado juntas en p煤blico o corren el riesgo de ser golpeadas y arrestadas por la polic铆a moral. Los familiares deben tener documentos a mano como prueba de su parentesco a la polic铆a. Arrestar a mujeres por l谩pices labiales y esmaltes de u帽as fue una realidad que muchos de nosotros, los millennials en Ir谩n, recordamos v铆vidamente.

La amenaza de ataques con 谩cido por 鈥渉iyab inadecuado鈥 es otra pesadilla que sufren las mujeres en Ir谩n.

El patriarcado y la autocracia religiosa afectan a todas las mujeres.

BRRN: 驴C贸mo se enter贸 el pueblo iran铆 de la muerte de Mahsa? 驴Cu谩l fue la respuesta popular inicial?

FAE: Como explicamos anteriormente, hubo demasiados testigos oculares. Ninguna cantidad de amenazas podr铆a haber impedido que se filtrara la historia de la muerte de Mahsa. Vale la pena mencionar que el m茅dico que atendi贸 a Mahsa y el reportero gr谩fico que document贸 la condici贸n de Mahsa y su familia en peligro, fueron arrestados y se desconoce su paradero actual.

La respuesta inicial fue de indignaci贸n. La gente ya estaba compartiendo la historia de Mahsa desde el 14 de septiembre. La indignaci贸n a煤n no era lo suficientemente fuerte como para protestas y revueltas. La gente todav铆a pensaba que Mahsa estaba en coma y hab铆a esperanza para su recuperaci贸n. Luego, fue declarada muerta el 16 de septiembre. Primero, hubo peque帽as protestas en el Hospital Kasra, que fueron dispersadas por la polic铆a. Las chispas del levantamiento actual se encendieron en Saghez, la ciudad natal de Mahsa.

Moto ardiendo cerca de la mani en Teher谩n

BRRN: 驴Cu谩l es la escala de las manifestaciones actuales? 驴En qu茅 zonas del pa铆s se han concentrado las manifestaciones?

La situaci贸n es muy din谩mica y cambia excepcionalmente r谩pido. Al momento de escribir esto, las llamas del levantamiento han incendiado 29 de las 31 provincias de Ir谩n. Una de las caracter铆sticas de este levantamiento es que se extendi贸 r谩pidamente a las principales ciudades, como Teher谩n, Tabriz, Isfahan, Ahvaz, Rasht y otras. Qom y Mashhad, los bastiones ideol贸gicos del r茅gimen se han unido al levantamiento. La isla de Kish, el centro capitalista y comercial del r茅gimen, tambi茅n se rebel贸. Este es el levantamiento m谩s diverso que hemos presenciado en los 煤ltimos a帽os. El 23 de septiembre, los sindicalistas planean una huelga general a favor de las protestas. El r茅gimen tiene prevista una manifestaci贸n armada para el mismo d铆a. Est谩n sucediendo muchas cosas.

BRRN: 驴C贸mo ha respondido el estado iran铆 a estas manifestaciones?

La respuesta inicial del r茅gimen fue menos brutal que la que hemos experimentado antes. Una de las razones es que les pill贸 desprevenidos. No esperaban esta fuerte respuesta. La raz贸n m谩s importante es que Ibrahim Raisi est谩 en la ONU. La falta de figuras de autoridad de alto nivel, la historia publicitada de Mahsa y las protestas, y la presi贸n sobre el gobierno que est谩 siendo observada por la comunidad internacional han detenido la masacre por ahora. No nos malinterpretes. La polic铆a mat贸 e hiri贸 a muchas personas desde el primer d铆a de las protestas. Algunos de ellos eran ni帽os de 10 a帽os y adolescentes de 15 a帽os. Pero experimentamos noviembre de 2019 cuando el r茅gimen masacr贸 a miles de personas en 3 d铆as.

En todos los levantamientos anteriores, la polic铆a no fue directamente el blanco de la ira de la gente. Esta vez no. Esta vez ellos son los malos, y la gente quiere su sangre. Esto los desgasta f铆sica y mentalmente, lo que tomamos como una buena noticia.

En este momento, Saghez y Sanandaj est谩n experimentando una represi贸n despiadada. El r茅gimen ha tra铆do tanques y veh铆culos militares pesados para reprimir el levantamiento all铆. Hay muchos informes de disparos de munici贸n real contra los manifestantes. Las protestas contin煤an. Los coches de polic铆a est谩n siendo volcados. Las comisar铆as fueron escaladas e incendiadas. Solo tenemos que armarnos saqueando su arsenal. Entonces, entramos en otra fase de revuelta por completo.

Barricada en una mani en Teher谩n, 21 de septiembre 2022

BRRN: 驴Es correcto llamar a estas manifestaciones de car谩cter feminista?

FAE: S铆, absolutamente. Como todos los dem谩s levantamientos, hubo desarrollos y movimientos bajo la superficie. Se puede decir que la reciente represi贸n del hiyab y el aumento de la brutalidad de la polic铆a moral comenzaron en respuesta a la autoorganizaci贸n espont谩nea, aut贸noma y feminista de las mujeres iran铆es. A principios de este a帽o, las mujeres en Ir谩n comenzaron a poner en listas negras y boicotear a personas y negocios, como caf茅s, que hacen cumplir estrictamente el hiyab. El movimiento estaba descentralizado y sin l铆deres, con el objetivo de crear espacios seguros para mujeres y miembros de la comunidad LGBTQ.

Esa opresi贸n brutal culmin贸 en este momento donde las mujeres est谩n al frente en todas partes, quemando sus bufandas y golpeando a los polic铆as sin hiyab. El lema principal del levantamiento es tambi茅n 鈥淢ujer, Vida, Libertad鈥 (jin, jiyan, azadi!), un lema de Rojava, una sociedad cuyas ambiciones se basan en la ideolog铆a anarquista, feminista y secular.

BRRN: 驴Qu茅 elementos pol铆ticos (organizaciones, partidos, grupos) est谩n presentes en las manifestaciones, si es que los hay?

FAE: En cada levantamiento, muchas organizaciones, partidos y grupos intentan apropiarse de las protestas o influir en ellas en su beneficio. La mayor铆a de ellos se encontraron con un problema insalvable durante este levantamiento. En primer lugar, los mon谩rquicos. Reza Pahlavi, el hijo vago del anterior y muy muerto Sha de Ir谩n, un individuo apuntalado por el dinero robado y las redes medi谩ticas de fuera de Ir谩n, que convoc贸 un d铆a de luto nacional en medio de la indignaci贸n p煤blica y las protestas iniciales en lugar de utilizar sus recursos para ayudar a la revuelta. La gente finalmente lo vio como el charlat谩n que es. 芦Muerte a los opresores, ya sea el Sha o el L铆der禄, se escuch贸 en todo Ir谩n.

Luego, el MEK o Mujahedin Kalq. El MEK tiene un problema ideol贸gico con este levantamiento. Son una secta cuyas mujeres son obligadas a llevar pa帽uelos rojos. Su historia de origen es la combinaci贸n de las ideolog铆as marxista e isl谩mica, secuestrada por los marxistas-leninistas antes de 1979, hasta la secta al servicio de los estados capitalistas e imperialistas de hoy. Sin embargo, las mujeres de Ir谩n queman sus pa帽uelos y su Cor谩n. No tienen nada que decir en este clima pol铆tico.

Adem谩s, hay partidos comunistas que desprecian a Rojava y siempre hablan mal de ella. Su desacreditado y oxidado an谩lisis de clase no les ayuda a ganar corazones aqu铆. Con todas sus charlas y propaganda de ser defensores del laicismo y el feminismo, ni siquiera ten铆an un eslogan orientado a la liberaci贸n de la mujer. Y su ideolog铆a les imped铆a cantar 芦Mujer, vida, libertad禄. No ten铆an nada que decir, as铆 que se callaron. Gracias a eso, su presencia es mucho m谩s d茅bil en las protestas de hoy.

El movimiento anarquista est谩 creciendo en Ir谩n. Este levantamiento, al no tener l铆deres, ser feminista, antiautoritario y corear consignas de Rojava, hizo que los anarquistas, afiliados y no afiliados a la federaci贸n, tuvieran una fuerte presencia en este levantamiento. Desgraciadamente, muchos han sido detenidos y tambi茅n heridos.

Estamos trabajando para hacer realidad el potencial anticapitalista de este movimiento. Porque la Rep煤blica Isl谩mica es un culto a la muerte y la religi贸n, el patriarcado, el racismo y el capitalismo son sus pilares ideol贸gicos. Para que podamos vivir, necesitamos ser libres; y eso no puede hacerse sin que la liberaci贸n de la mujer est茅 en primera l铆nea.

Mani de universitarios en Teher谩n tambi茅n el 21/09

BRRN: En solidaridad. Muchas gracias por vuestro tiempo.

FAE: Solidaridad.

Tomado de: https://www.alasbarricadas.org/noticias/node/49794