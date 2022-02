–

De parte de A Las Barricadas February 27, 2022 94 puntos de vista

A medida que la invasi贸n de Ucrania avanza, anarquistas alrededor de Rusia contin煤an moviliz谩ndose en protesta, uni茅ndose a miles de otres ruses. Aqu铆, publicamos dos declaraciones de veteranos proyectos anarquistas rusos que ofrecen algo de an谩lisis de la situaci贸n en Rusia y c贸mo la invasi贸n de Ucrania podr铆a alterarla.

Hay protestas citadas ma帽ana (domingo 26 de febrero) en Rusia. A煤n estamos esperando un informe de nuestros contactos en Ucrania, que publicaremos cuando llegue. La propia Rusia se ha transformado en un campo de batalla de informaci贸n en el transcurso de la invasi贸n. El gobierno ruso ha intentado bloquear el acceso a Twitter para que les ruses no vean qu茅 est谩 ocurriendo en Ucrania o, de paso, en el resto de Rusia. Del otro lado de las barricadas, el sitio del Kremlin fue hackeado. Ya sea que el pueblo ruso decida apoyar esta invasi贸n, a un alto costo, u oponerse a la agenda de Putin a un alto costo, podr铆a bien determinar qu茅 suceder谩 en Ucrania a largo plazo. 鈥La paz es un privilegio reservado para aquellos que pueden permitirse no luchar en las guerras que crean; a los ojos de los locos, solo somos cifras en un gr谩fico, solo barreras en su camino hacia la dominaci贸n mundial鈥. Tragedy, 鈥Eyes of Madness鈥 Acciones en solidaridad continuaron d谩ndose hoy en Alemania, Suiza y otros sitios alrededor del mundo: https://twitter.com/BlackMosqCrew/status/1497577214770094088 https://twitter.com/lora_radio/status/1497582576223010817 https://twitter.com/bad_immigrant/status/1497650635176660995

La posici贸n de Militante Anarquista en el ataque de Rusia a Ucrania

La siguiente declaraci贸n apareci贸 ayer en el canal de Telegram de Militante Anarquista [袘芯械褑 袗薪邪褉褏懈褋褌], un colectivo en Rusia cuyo nombre hemos traducido previamente como 鈥淎narchist Fighter.鈥

Nuestra posici贸n en los sucesos que tienen lugar en Ucrania es claramente evidente en nuestras publicaciones anteriores. Sin embargo, sentimos necesario expresarlo expl铆citamente, para que nada quede sin decirse.

Nosotres, el colectivo de Militante Anarquista, no somos bajo ning煤n t茅rmino fans del estado ucraniano. Lo hemos criticado repetidamente y apoyado la oposici贸n a este en el pasado, y tambi茅n hemos sido la raz贸n de la represi贸n a gran escala contra el operador VirtualSim por parte de los servicios de seguridad ucranianos en un intento de combatirnos.

Y definitivamente regresaremos a esta l铆nea en el futuro, cuando la amenaza de conquista rusa haya amainado. Todos los estados son campos de concentraci贸n.

Pero lo que est谩 ocurriendo ahora en Ucrania va m谩s all谩 de esta sencilla f贸rmula, y el principio de que tode anarquista debe luchar por la derrota de su pa铆s en la guerra.

Porque esto no es simplemente una guerra entre dos poderes semejantes a grandes rasgos por la redistribuci贸n de esferas de influencia del capital, en la que uno podr铆a aplicar el axioma de Eskobar .

Lo que est谩 sucediendo en Ucrania ahora es un acto de agresi贸n imperialista: una agresi贸n que, de tener 茅xito, llevar谩 a un declive de la libertad en todo el mundo: en Ucrania, en Rusia, y posiblemente tambi茅n en otros pa铆ses. Y tambi茅n aumentar谩 la probabilidad de que la guerra contin煤e y se alcance escala global.

Por qu茅 esto es as铆 en Ucrania es obvio, al menos por lo que a nosotres concierne. Pero en Rusia, una peque帽a guerra victoriosa (sumada a sanciones externas) dar谩 al r茅gimen lo que ahora le falta: carta blanca para cualquier acci贸n debido al auge patri贸tico que tendr铆a lugar entre parte de la poblaci贸n. Y ellos podr谩n achacar cualquier problema econ贸mico a las sanciones y la guerra.

La derrota de Rusia, en la actual situaci贸n, aumentar谩 la probabilidad de que la gente se despierte, de la misma manera que ocurri贸 en 1905 [cuando la derrota militar de Rusia a manos de Jap贸n desemboc贸 en un alzamiento] o en 1917 [cuando los problemas de Rusia en la Primera Guerra Mundial llevaron a la Revoluci贸n Rusa], abriendo sus ojos a lo que est谩 pasando en el pa铆s.

Para Ucrania, su victoria tambi茅n allanar谩 el camino al refuerzo de la democracia de base: despu茅s de todo, si esta es alcanzada, ser谩 solo a trav茅s de la autoorganizaci贸n popular, la ayuda mutua, y la resistencia colectiva. Estas tienen que ser las respuestas a los desaf铆os que la guerra impone a la sociedad.

M谩s a煤n, las estructuras creadas para esta autoorganizaci贸n desde abajo no ir谩n a ninguna parte una vez termine la guerra.

Por supuesto, la victoria no resolver谩 los problemas de la sociedad ucraniana; estos tendr谩n que ser resueltos aprovechando las oportunidades que se abrir谩n para la consolidaci贸n de la sociedad en la inestabilidad del r茅gimen que viene tras tales convulsiones. Sin embargo, la derrota no solo implicar铆a un fracaso en resolver estos problemas; los exacerbar铆a exponencialmente.

Por m谩s que estas son todas razones importantes tras nuestra decisi贸n de apoyar a Ucrania en este conflicto (llamemoslas razones geopol铆ticas), no son las razones primarias. Las m谩s importantes son de moral interna: porque la pura verdad es que Rusia es el agresor, que sigue una l铆nea abiertamente fascista. Le llama paz a la guerra. Rusa miente y mata.

Debido a sus acciones agresivas, la gente est谩 muriendo y sufriendo a ambos lados del conflicto. S铆, incluso aquellos soldados que ahora mismo est谩n siendo llevados a la picadora de carne que es la guerra (sin contar a esos bastardos para los que 鈥渓a guerra es la madre naturaleza鈥 que, en nuestra opini贸n, a duras penas son personas). Y esto continuar谩 hasta que sea parado.

Por tanto, urgimos a quien lea esto y no est茅 falte de sentimientos, a que muestre solidaridad con el pueblo ucraniano (隆隆no el estado!!) y apoye su lucha por la libertad contra la tiran铆a de Putin.

A nosotres nos corresponde vivir en tiempos hist贸ricos. Hagamos de esta p谩gina de la Historia no una verg眉enza, sino algo de lo que podamos estar orgulloses.

隆Libertad para los pueblos del mundo! 隆Paz para el pueblo de Ucrania! 隆No a la agresi贸n de Putin! 隆Ninguna guerra!



Manifestantes contra la guerra marchan con una pancarta en Mosc煤. Les anarquistas han marchado repetidamente con esta pancarta en la noche del 24 de febrero. De acuerdo a informes, incluso despu茅s de que la polic铆a dispersara a la manifestaci贸n principal, haciendo muchos arrestos, les anarquistas se reagruparon y marcharon nuevamente hasta que la polic铆a carg贸 y les arrest贸. El coraje que les manifestantes han mostrado en Rusia es lecci贸n de humildad.

El crep煤sculo antes del amanecer

El siguiente texto apareci贸 como un podcast en ruso en el sitio de Acci贸n Aut贸noma.

Guerra

La ma帽ana del jueves, Putin desencaden贸 la mayor guerra en Europa desde la II Guerra Mundial. Se esconde detr谩s de los supuestos intereses de la parte separatista del Donbass. Esto, pese a que la RPD y la RPL estaban completamente satisfechas con el reconocimiento como Estados, el ingreso oficial del ej茅rcito ruso y los 鈧1.5 billones (de rublos) prometidos. Recordar que por muchos meses, el costo de la renta y la comida en Rusia ha estado subiendo d铆a tras d铆a.

El Kremlin ha hecho demandas absurdas a las autoridades en Kiev. Comencemos por la 鈥渄esnazificaci贸n鈥. Es cierto que, gracias a su activa participaci贸n en las protestas del Maid谩n de 2014, la ultraderecha ucraniana se ha granjeado una posici贸n considerable en la pol铆tica y las agencias de 鈥渟eguridad鈥. Pero en todas las elecciones en Ucrania desde 2014, no han ganado m谩s que unos pocos puntos porcentuales en votos. El presidente de Ucrania es jud铆o. El problema de la ultraderecha ucraniana debe ser resuelto, pero no puede resolverse con tanques rusos. Los dem谩s cargos del Kremlin contra Ucrania -corrupci贸n, manipulaci贸n electoral, justicia corrupta- ser铆an m谩s apropiados si el Kremlin se los imputara a s铆 mismo. Ahora, las tropas rusas son, en el sentido pleno de la palabra, ocupantes de una tierra extra帽a, no importa cu谩nto esto contradiga las expectativas de todes quienes hayan crecido con las historias de la Gran Guerra Patri贸tica.

Rusia se ha encontrado aislada internacionalmente. [El presidente turco Recep Tayyip] Erdo臒an, [el secretario general del Partido Comunista Chino] Xi Jinping, e incluso los talibanes est谩n pidiendo a Putin que cese las hostilidades. Europa y los Estados Unidos imponen nuevas sanciones a Rusia todos los d铆as.

Mientras elaboramos este texto, el tercer d铆a de la guerra se aproxima. El ej茅rcito ruso tiene clara superioridad sobre el ucraniano, pero la guerra no parece estar saliendo exactamente de acuerdo al plan de Putin. Aparentemente, contaba con vencer en uno o dos d铆as con resistencia escasa o nula, pero ha habido serios enfrentamientos a trav茅s del territorio de Ucrania.

Les ruses y el mundo entero est谩n ahora viendo videos que muestran proyectiles impactando complejos residenciales, un carro blindado arrollando a un se帽or mayor, cuerpos y tiroteos.

Roskomnadzor [el Servicio Federal para la Supervisi贸n de las Comunicaciones, la Tecnolog铆a de la Informaci贸n y los Medios Masivos] a煤n trata de amenazar al Internet entero, recriminando: 鈥淣o le digan guerra, es una operaci贸n especial鈥. Pero ya pocas personas se lo toman en serio. Entretanto el internet en Rusia no se ha bloqueado completamente, habr谩 suficientes fuentes de informaci贸n. Solo por si acaso, una vez m谩s, recomendamos configurar Tor con puentes, un VPN, y Psiphon de antemano.

Los efectos de las sanciones y la guerra solo est谩n comenzando a sentirse por les ruses: la mayor铆a de los cajeros autom谩ticos de Mosc煤 estaban sin dinero el viernes. 驴Por qu茅? Porque el d铆a antes, la gente retir贸 111.000 millones de rublos de los bancos: de hecho, todos sus fondos. El mercado inmobiliario colaps贸, y la construcci贸n de edificios residenciales es la rama m谩s importante de la econom铆a rusa. La industria automotriz extranjera est谩 gradualmente dejando de importar a Rusia. La cotizaci贸n del dolar y el euro est谩n contenidas artificialmente por el Banco Central. Las acciones de todas las compa帽铆as rusas cayeron severamente. Todo el mundo entiende que esto solo empeorar谩.



Polic铆a antidisturbios rusa arrestando a un manifestante cuya m谩scara dice: 鈥淣o a la guerra鈥.

S贸lo Putin necesita esto

La reacci贸n rusa a la guerra en Ucrania es completamente diferente de lo que sucedi贸 aqu铆 en 2014 [cuando Rusia ocup贸 Crimea tras la revoluci贸n ucraniana]. Muchas personas, incluyendo a celebridades que trabajaban para el gobierno, est谩n reclamando un fin inmediato a la guerra. Que hayan sacado a Ivan Urgant, la principal estrella rusa de televisi贸n, del aire, es algo a tener en cuenta.

La amplia mayor铆a de aquelles que a煤n apoyan a Putin tambi茅n est谩n contra la guerra. El seguidor promedio de Putin simplemente cree ahora que todo est谩 calculado, la guerra no se estirar谩 demasiado, la econom铆a rusa sobrevivir谩. Porque s铆, no es f谩cil vivir entendiendo que tu pa铆s est谩 gobernado por una persona trastornada, por Don Quijote con un ej茅rcito de un mill贸n de soldados, uno de los m谩s fuertes del mundo; Don Quijote con un arma nuclear capaz de destruir a toda la humanidad. Es dif铆cil darse cuenta de que, habiendo le铆do a fil贸sofos y cient铆ficos pol铆ticos de segunda, uno puede bombardear a un hermano pa铆s vecino y destruir a su propia econom铆a.

Ebrio de poder ilimitado, Putin se ha distanciado lentamente de la realidad: est谩n las historias sobre cuarentenas de dos semanas para los simples mortales que necesitan reunirse con el presidente ruso por la raz贸n que sea, y mesas de largo descomunal en las que Putin recibe tanto a sus ministros como a otros jefes de Estado.

Putin siempre ha sido un pol铆tico que equilibra los intereses de las fuerzas de seguridad y los oligarcas. Ahora, el presidente ha dejado su papel, habi茅ndose embarcado en una traves铆a independiente a trav茅s del vasto mar de la senilidad. Estamos dispuestes a apostar una botella del mejor whisky a que en el futuro, el Sr. Presidente podr铆a sufrir un golpe desde su propio c铆rculo 铆ntimo.

Rusia podr谩 llegar al a帽o 2023 con alg煤n otro sistema de poder y un nuevo personaje en el Kremlin. Cu谩l ser谩 es un misterio. Pero por ahora, es el crep煤sculo antes del amanecer.

Mientras tanto, protestas contra la guerra est谩n teniendo lugar en Rusia. Anarquistas participan en ellas en Mosc煤, San Petersburgo, Kaz谩n, Perm, Irkutsk, Ekaterimburgo, y otras ciudades. En Rusia, es extremadamente dif铆cil organizar protestas callejeras, un proceso plagado de t茅rminos administrativos y criminales, por no mencionar la vieja y querida violencia policial. Pero la gente est谩 saliendo a la calle a pesar de todo. Miles ya han sido detenides, pero las protestas contin煤an. 隆Rusia est谩 contra esta guerra y contra Putin! Salgan, donde y cuando les parezca. Re煤nanse con amigos y quienes compartan ideas. Las redes sociales est谩n sugiriendo el domingo a las 4 p.m. como el tiempo para acciones generales de protesta. Este d铆a y hora no es peor que cualquier otro. Descarga volantes anti-guerra para distribuir y postear de nuestro sitio web y redes sociales



Volantes rusos oponi茅ndose a la invasi贸n, que dicen 鈥淭煤 pagas por la guerra de Putin: impuestos, fronteras cerradas, pobreza, bloqueo de servicios, vac铆os de informaci贸n. 隆No a la guerra!鈥 y 鈥溌o a la invasi贸n militar de Ucrania! Paz para el pueblo, guerra a los gobernantes鈥.

Mientras tanto, les anarquistas ucranianes est谩n uni茅ndose en la defensa territorial de sus ciudades. Es m谩s dif铆cil ahora para elles que para la gente en Rusia, pero esta defensa es una misma. 脡sta es la defensa de la libertad contra la dictadura, de la voluntad contra la opresi贸n, de la gente com煤n contra presidentes trastornados.

A tus ovejas

Si Putin s煤bitamente recupera la cordura por alg煤n milagro, y la guerra acaba un d铆a de estos, 驴estamos listos para 鈥渧olver a nuestras ovejas鈥, como dicen les franceses? Es probable que seamos echades del Consejo de Europa. As铆, les ruses perderemos nuestra oportunidad de apelar a la Corte Europea de Derechos Humanos, y pronto el Kremlin restablecer谩 la pena de muerte.

Por ahora, volveremos a las noticias, en el esp铆ritu de todos los 煤ltimos a帽os: ahora mismo, la Duma Estatal [un cuerpo legislativo en la asamblea gobernante de Rusia] est谩 adoptando una ley seg煤n la cual un conscripto militar debe presentarse a la oficina de reclutamiento 茅l mismo en lugar de esperar a ser llamado. Putin tambi茅n ha aumentado los salarios de la polic铆a recientemente. Y la fiscal铆a, en una apelaci贸n, reclama un aumento en la sentencia de un anarquista de Kansk, Nikita Uvarov, condenado por el infame 鈥渃aso de terrorismo en Minecraft鈥, de 5 a 9 a帽os.

Ustedes ya saben que hacer con todo esto.

隆Libertad a los pueblos! 隆Muerte a los imperios!



La polic铆a escoltadno a una manifestante arrestada sosteniendo un cartel que dice 鈥淓stoy contra la guerra鈥