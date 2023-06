–

June 26, 2023

Temprano el 24 de junio, Vladimir Putin se dirigi贸 a Rusia sobre el desarrollo de la rebeli贸n de la compa帽铆a militar privada Wagner y dijo que la rebeli贸n de Yevgeny Prigozhin est谩 鈥渆mpujando al pa铆s hacia la anarqu铆a y el fratricidio鈥.

Este es un mal uso de las palabras. El fratricidio ha sido durante mucho tiempo la regla bajo Putin. Torturar y asesinar a disidentes era fratricidio. Invadir Ucrania fue un fratricidio. Tanto la compa帽铆a Wagner como el ej茅rcito ruso han hecho del fratricidio su profesi贸n. La anarqu铆a es lo opuesto al fratricidio: es la condici贸n que prevalece cuando las personas no compiten para gobernarse entre s铆. El totalitarismo siempre conduce a sangrientos conflictos por el poder.

Mirando la situaci贸n en Rusia, uno no puede dejar de pensar en la guerra civil que estall贸 en Sud谩n entre el ej茅rcito y las Fuerzas de Apoyo R谩pido a principios de este a帽o. Buscando suprimir poderosos movimientos sociales de liberaci贸n, el gobierno equip贸 a los mercenarios de las Fuerzas de Apoyo R谩pido, solo para terminar peleando con ellos por el control del pa铆s.

Este tipo de violencia generalizada es el resultado final inevitable de la militarizaci贸n. A medida que los gobiernos y las corporaciones conf铆an cada vez m谩s en la fuerza bruta para suprimir el malestar social, canalizando cada vez m谩s recursos hacia la polic铆a y la seguridad privada, est谩n creando las condiciones para terribles guerras civiles en una escala cada vez mayor. La lucha civil que prevalece en Sud谩n y se avecina en Rusia hoy bien puede estallar en otro lugar ma帽ana si no logramos cambiar el curso de nuestra sociedad a escala global (1).

Aqu铆 hemos traducido apresuradamente tres declaraciones de grupos anarquistas rusos. Todos ellos, necesariamente, son grupos clandestinos. El primero tiene su sede en Siberia; la segunda es la Organizaci贸n de Combate Anarco-Comunista, a la que entrevistamos el a帽o pasado; y el tercero es el colectivo editorial de Avtonom , posiblemente la plataforma editorial anarquista superviviente m谩s importante de Rusia.

Desde que aparecieron las siguientes declaraciones, Prigozhin ha anunciado que sus fuerzas que se dirig铆an a Mosc煤 se han dado la vuelta, luego de las negociaciones con el gobernante de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko. Prigozhin puede haber mordido m谩s de lo que puede masticar, pero tambi茅n lo ha hecho Putin en Ucrania; de lo contrario, no habr铆a necesitado a Prigozhin en primer lugar.

Queda por ver c贸mo se desarrollar谩 esta crisis en Rusia a largo plazo. En Turqu铆a, el fallido intento de golpe de estado de 2016 permiti贸 al presidente Recep Tayyip Erdo臒an consolidar el poder, pero cualquier signo de debilidad y desuni贸n solo puede poner en peligro a Putin. La situaci贸n vol谩til e impredecible que predicen nuestros camaradas en Rusia probablemente a煤n est茅 por delante. Ser谩 mejor si las fuerzas que luchan en 茅l no son dos d茅spotas totalitarios rivales, o al menos, no solo ellos. (CrimethInc)

Movimiento de los anarquistas de Irkutsk

Publicado en ruso aqu铆 .

En la situaci贸n actual en torno al mot铆n de Wagner, no hay lado que podamos elegir sino nosotros mismos.

Lo mismo puede decirse de la gran parte de la poblaci贸n: ni el r茅gimen de Putin ni los que compiten con 茅l por la autoridad actuar谩n en inter茅s de todos los pueblos de Rusia.

Por el momento, podemos prepararnos para una variedad de posibles resultados. No se puede descartar la posibilidad de que existan grupos de autodefensa popular, cuya principal tarea en un escenario de guerra civil en el interior del pa铆s sea organizar la seguridad de las personas, as铆 como el entramado log铆stico para la provisi贸n de alimentos y art铆culos de primera necesidad. Nadie debe quedar completamente indefenso ante las formaciones militares mercenarias y el ej茅rcito ruso, y una de las principales armas de las que todos disponemos es la solidaridad y la ayuda mutua .

Al mismo tiempo, deber铆amos pensar qu茅 hacer si la autoridad estatal actual colapsa en la ciudad de Irkutsk o en toda la regi贸n de Irkutsk.

Abogamos por organizar consejos, asambleas y foros populares abiertos sobre todos los temas m谩s importantes de la vida p煤blica, incluida la econom铆a, el abastecimiento, la conservaci贸n de la naturaleza, los derechos humanos, la autodefensa, la educaci贸n y los servicios de la ciudad. En todas estas estructuras, nos gustar铆a ver comit茅s independientes de mujeres y pueblos ind铆genas.2

Mientras tanto, estamos viendo c贸mo se desarrolla la situaci贸n. 隆Putin ya est谩 hablando en la televisi贸n, diciendo que teme la destrucci贸n del sistema estatal y el inicio de la 芦anarqu铆a禄! Como anarquistas, podemos decir que el dictador teme con raz贸n a la anarqu铆a: despu茅s de todo, implica que su poder y la idea del 鈥渕undo ruso鈥 dejar谩n de existir y que, en cambio, la sociedad comenzar谩 a funcionar de acuerdo con los principios. de autogobierno, descentralizaci贸n y federalismo.

Creemos que la anarqu铆a est谩 todav铆a bastante lejos en este pa铆s. Pero no somos impotentes en la situaci贸n actual; podemos prepararnos para cualquier cosa que pueda pasar y mirar con atenci贸n para ver si llega un momento favorable para todos los que aqu铆 anhelan la libertad, cansados 鈥嬧媎el r茅gimen de Putin. Nos gustar铆a que todos los que consideren esto piensen en lo que har铆an en ese caso y se unan a otros en los que se pueda confiar.

Esto es lo m铆nimo y lo m谩s b谩sico que se puede hacer ahora mismo.

Organizaci贸n de Combate de los Anarco-Comunistas

Publicado en ruso aqu铆 .

De hecho, hemos entrado en una nueva fase de este punto de inflexi贸n en la historia. Durante mucho tiempo ha estado claro que aquellos en la parte superior de la estructura de poder pronto comenzar铆an a morderse unos a otros; Era s贸lo cuesti贸n de tiempo.

Ahora, la principal tarea de los movimientos anarquistas y de liberaci贸n tanto en Rusia como en el extranjero es consolidar las fuerzas disponibles, adquirir lo que se necesita, analizar el momento, establecer canales de comunicaci贸n que se han derrumbado y estar listos para actuar.

No nos enga帽emos: la aparici贸n de este momento podr铆a llevar alg煤n tiempo. Desde la revoluci贸n de febrero (durante la cual los generales participaron en el derrocamiento del zar) hasta la revoluci贸n de octubre pasaron nueve meses. De la rebeli贸n de Kornilov a octubre, dos meses.

Pero una cosa est谩 clara. Primero, el momento de la confrontaci贸n armada directa est谩 m谩s cerca que nunca. En segundo lugar, ni el r茅gimen de Putin ni Prigozhinsky son nuestros amigos. En esta pelea entre dos can铆bales, los anarquistas deben mantenerse alejados, dejar que se desangren entre s铆 tanto como sea posible. De esa manera, no podr谩n molestar a la gente en el futuro.

Pero este per铆odo de espera del momento adecuado debe ser usado para nuestro beneficio. Y todo el tiempo, en cada momento, para preparar y aumentar tu disposici贸n para actuar, pero tambi茅n para analizar la situaci贸n en cada momento, para estar listo para comenzar a actuar, dejando todo atr谩s, incluso si la disposici贸n es insuficiente. Porque incluso peor que empezar temprano, adelant谩ndose al momento, es quedarse dormido el momento en que podr铆as cambiar la historia en la direcci贸n correcta.

Adem谩s, nos gustar铆a decir algo sobre el tema de las llamadas para atacar las oficinas de registro y alistamiento militar y otros edificios gubernamentales en este momento.

Estamos totalmente en desacuerdo con este llamado. En este momento, el enemigo se est谩 preparando para repeler un ataque, no de partisanos, sino de amotinados con armas. Atacar tales objetos en este momento significa desperdiciar tus recursos, pr谩cticamente atacando las fortalezas fortificadas del enemigo con las manos desnudas.

La guerrilla debe atacar donde el imperio es vulnerable, no donde est谩 la armadura. Golpea donde el enemigo no est茅 esperando. Por lo tanto, ahora mismo, es posible atacar objetos lejos de las ciudades. 驴El enemigo ha reunido todas sus fuerzas para la defensa? Eso significa que ha expuesto las fronteras lejanas y los caminos de acceso. Ataca oleoductos y gasoductos, ataca v铆as de tren que conducen a instalaciones militares (pero lejos de ellas), ataca l铆neas el茅ctricas y tuber铆as de agua que alimentan bases policiales y militares. Pero no los objetos en s铆, donde el enemigo est谩 esperando.

O, si el riesgo es demasiado grande, dedique este tiempo a prepararse para un levantamiento armado.

Un partisano vivo y listo para el combate que pueda participar en futuras confrontaciones es ahora cien veces m谩s importante que un partisano que arroj贸 una munici贸n improvisada a un polic铆a y fue asesinado a tiros por un polic铆a estresado.

Y no olvide el r茅gimen de la Operaci贸n Antiterrorista .3Incluso si decide no atacar a un polic铆a, sino a una l铆nea el茅ctrica a 5 kil贸metros de distancia, los riesgos de ser atrapado en el camino bajo el r茅gimen de la CTO se multiplican muchas veces. Eval煤e con sensatez y no corra riesgos innecesarios.

Avtonom / Acci贸n Aut贸noma

Esta declaraci贸n apareci贸 originalmente en ruso aqu铆 .

Ahora, mientras se publica esta declaraci贸n, todav铆a no podemos predecir completamente el desarrollo de los eventos en torno a la 芦rebeli贸n de Wagner禄 en una visi贸n a largo plazo. Pero definitivamente podemos esperar dos tendencias aparentemente opuestas: primero, una mayor represi贸n contra los ciudadanos comunes, no solo por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, y segundo, simult谩neamente, un aumento del caos, cuando los lados opuestos dejan a las personas enfrentando los problemas que ellos mismos crearon.

Por supuesto, Prigozhin no es mejor que Putin: ahora algunos fascistas luchan contra otros. Cualquier poder autoritario eventualmente da lugar a conflictos sangrientos .

En tal situaci贸n, se extender谩 la demanda de autoorganizaci贸n, creaci贸n y fortalecimiento de lazos sociales de base y asistencia mutua. La gente crear谩 nuevas iniciativas, nuevos movimientos. La tarea de los anarquistas es hacer todo lo posible para ayudar a crear y participar en estructuras de base, creando nuevas asociaciones y fortaleciendo la interacci贸n entre las existentes.

Ya hemos escrito que no hay 鈥渘uestro lado鈥 en el choque entre los 鈥渨agneristas鈥 y las estructuras estatales 鈥渙ficiales鈥. En la disputa en curso, todos ellos persiguen solo sus propios intereses y solo se defender谩n a s铆 mismos. Es mejor para todas las dem谩s personas no arriesgarse en la lucha de otra persona y, si es posible, mantenerse alejados de los puntos de colisi贸n.

Pero si queremos crear una alternativa a estos dos monstruos, entonces debemos aprender a unirnos para resolver nuestros problemas, apoyar la lucha para terminar con la guerra y la represi贸n, defendernos de la violencia y defender nuestros intereses y derechos. S贸lo as铆 podremos participar en la construcci贸n de una nueva sociedad que sustituya al r茅gimen quebrado ya las bandas de matones que ha levantado.

Nos solidarizamos con nuestros camaradas de Irkutsk que escriben:

隆Putin ya est谩 hablando en la televisi贸n, diciendo que teme la destrucci贸n del sistema estatal y el inicio de la 芦anarqu铆a禄! Como anarquistas, podemos decir que el dictador teme con raz贸n a la anarqu铆a: despu茅s de todo, implica que su poder y la idea del 鈥渕undo ruso鈥 dejar谩n de existir y que, en cambio, la sociedad comenzar谩 a funcionar de acuerdo con los principios. de autogobierno, descentralizaci贸n y federalismo.

Cuando el control estatal sobre la sociedad y la represi贸n se debiliten, los anarquistas deben aprovechar las oportunidades que se abren para difundir las ideas anarquistas tanto de palabra como de hecho. Ahora, llegan noticias de motines en colonias penitenciarias y centros de detenci贸n preventiva. Necesitamos impulsar la liberaci贸n de los presos pol铆ticos y otras v铆ctimas del poder arbitrario.

No importa c贸mo termine la rebeli贸n que se desarrolla en este momento, una nueva vida debe crecer desde abajo, desde las demandas de amplios sectores de la sociedad. Para que esto sea posible, todos necesitamos estructuras de autogobierno y autoorganizaci贸n. Unir.

24 de julio del 2023

Por CrimethInc

Traducci贸n de Boina Acrata

Original en ingles: https://es.crimethinc.com

Notas

(1) En retrospectiva, los eventos del 6 de enero de 2021 en Washington, DC pueden darnos un leve anticipo de c贸mo ser铆a un conflicto que enfrentar铆a a polic铆as y soldados de extrema derecha contra el gobierno de los Estados Unidos.

(2)La regi贸n conocida como Irkutsk se encuentra en el sureste de Siberia y es el hogar de varios pueblos ind铆genas; la historia de la colonizaci贸n de Siberia es aproximadamente paralela a la l铆nea de tiempo y los eventos de la colonizaci贸n de las llamadas Am茅ricas.

(3) En Mosc煤, la regi贸n de Mosc煤 y la regi贸n de Voronezh, el gobierno introdujo un r茅gimen de Operaci贸n Antiterrorista el 24 de junio en respuesta al mot铆n de Yevgeny Prigozhin y la compa帽铆a Wagner.