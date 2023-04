–

Aquest primer de Maig, diverses organitzacions anarquistes i la Taula Llibert脿ria fem un pas endavant de cara a la cohesi贸 del Moviment Llibertari, trobant-nos per mirar de treballar plegades i firmant un comunicat conjunt. Creiem necessari analitzar el context actual des de la nostra perspectiva i erigir-nos com a alternativa per construir en com煤 un m贸n nou.

Com sempre, des del moviment llibertari, tenim clar que la classe obrera nom茅s ens tenim a nosaltres per alliberar-nos. L鈥檃cci贸 directa, el suport mutu i la solidaritat s贸n les principals eines pol铆tiques amb qu猫 enfrontar-nos als embats del capital. Davant l鈥檈n猫sima crisi capitalista a qu猫 ens enfrontem, es fa evident, de nou, la impossibilitat de revertir el proc茅s de despossessi贸 des de les administracions p煤bliques. Sabem que cap Estat ens far脿 lliures i que no podrem canviar cap estructura amb les seves lleis.

Les llibert脿ries apostem per generar estructures pr貌pies de la classe obrera per tal de gestionar la vida en com煤, superant l鈥橢stat i el capital amb la nostra organitzaci贸. L鈥檈stat actual d鈥檈mpobriment de les treballadores com a classe, la generalitzaci贸 del patiment psicol貌gic, l鈥檈ncariment de la vida, el colonialisme de qu猫 dep猫n el capital internacional i la destrucci贸 socioecol貌gica a nivell global, no s贸n errors del sistema capitalista. Tot al contrari, entenem que s贸n la mostra m茅s sana del seu correcte funcionament, la depredaci贸 de la seva pr貌pia m脿 d鈥檕bra i entorn natural. Aquest proc茅s que porta en marxa durant segles es deu a l鈥檃cumulaci贸 de riquesa, que per definici贸 trepitja les nostres vides i ens aboca globalment al desastre. Nosaltres prioritzem la reproducci贸 de la vida i la gesti贸 comunit脿ria del treball i del nostre entorn; volem abolir la propietat privada i prendre el sistema de producci贸 per posar-lo al servei de la vida i el com煤.

En el context actual, no 茅s d鈥檈stranyar el proc茅s de rearmament de l鈥橢stat. Si b茅 mai ha parat de reprimir, ara apareix colpejant-nos a casa amb casos grav铆ssims com les infiltracions, i el degoteig de detencions. El moviment llibertari, com d鈥檃ltres espais pol铆tics, se n’ha vist afectat. La nostra resposta 茅s la uni贸 i la solidaritat, la construcci贸 de comunitats de lluita s貌lides, que 茅s el que consolida els nostres projectes. Contra les seves presons, CIES, la seva repressi贸 econ貌mica i persecuci贸 policial, seguirem dempeus. Sabem que ens reprimeixen perqu猫 ens mostrem radicalment en contra de l’ordre establert.

El sindicalisme, eina genu茂na de la classe treballadora, avui dia pateix descr猫dit pels sindicats grocs, pactistes i lligats a les institucions del poder.

Apostem per enfortir el sindicalisme combatiu i llibertari com a via per guanyar posicions en la lluita de classes. Aquesta tend猫ncia la veiem ja actualment als llocs de treball i en l鈥檃ugment de la conflictivitat laboral. Alhora, elements com la Taula Sindical o el pacte d鈥檜nitat d鈥檃cci贸 entre els tres anarcosindicats a nivell estatal ens marquen el cam铆 a seguir per a l’entesa entre els diferents projectes llibertaris i per incrementar el clima de confrontaci贸 davant l’empobriment generalitzat de la nostra classe i aquesta pau social asfixiant.

Seguim treballant, avui m茅s que mai, per l鈥檈xpansi贸 de les organitzacions i les pr脿ctiques llibert脿ries enfront del seu m贸n gris i de mis猫ria.

Per un Primer de Maig combatiu!