–

De parte de Indymedia Argentina April 7, 2021 311 puntos de vista

El reciente 2 de abril se conmemoró el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas. En esa guerra participaron también hermanos indígenas, cuya presencia en la historia pasó casi inadvertida. Hubo mucha participación indígena y desde nuestro espacio, a modo de homenaje, difundimos uno de esos casos, la de los hermanos Vilca Condorí. Duración: 0:21:09 – 19,3 Mb / Para descargar hace click derecho aquí y elegí “guardar enlace como”

https://argentina.indymedia.org/wp-content/uploads/2021/04/Micro-Kay-Pacha-5-de-abril-de-2021.mp3

La guerra de Malvinas, una guerra tan infame que llevó a muchos jóvenes de la época a exponerse y perder sus vidas enfrentándose a un enemigo muy superior en armamento y en preparación.

A esos jóvenes, que no fueron tratados como corresponde a su regreso, siempre se los recuerda en esta fecha, pero a quienes no se los menciona ni recuerda, es a los cientos de hermanos indígenas que participaron en el conflicto, tampoco a los cientos de hermanos indígenas que no regresaron a sus hogares. Afortunadamente a medida que fue pasando el tiempo, se los ha ido identificando y valorando su participación.

Son sus familiares, amigos, hermanos de su comunidad o aquellos que vienen acompañando al movimiento indio y que han investigado y revalorizado esas presencias.

Por eso hoy, desde este espacio de difusión, queremos hacer un reconocimiento a estos jóvenes originarios, de distintos pueblos, pero con un mismo destino, la marginación y el olvido. Hoy vamos a recordar, a través de uno de esos hermanos, a todos los que dieron su vida y que muchas veces fueron maltratados injustamente y que a pesar de haber denunciado esta situación no fueron escuchados, como fue el caso de Ruben Ascencio, un hermano moqoit que falleció recientemente sin obtener justicia.

Hoy nos vamos a ocupar de tres hermanos, tres miembros de una familia kolla de la comunidad Los Naranjos, a 30 km. de Orán en la Provincia de Salta. Son los Vilca Condori. Anastacio, Juan Bautista y Mario. Este último, un joven de 16 años que perdió la vida en el hundimiento del Crucero Gral. Belgrano.

Entonces contamos con el testimonio de Anastacio, que se desempeñó como enfermero en esa guerra y que cuando regresó a su provincia estudió y hoy es abogado y acompaña siempre a las comunidades indígenas cuando lo necesitan. También, en una parte, tenemos las palabras de Juan Bautista, el otro hermano. Estas declaraciones fueron extraídas de un documental, llamado 30 Años de Democracia – “Los Vilca Condori”, dirigido y producido por el cineasta Alejandro Arroz, a quien agradecemos por el aporte de este material.

Fuente: https://www.facebook.com/Pueblos-Originarios-Serpaj-1616081138655587