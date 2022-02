–

El intento de pucherazo del PP en la votaci贸n de la reforma

electoral es una prueba de aquello que se dec铆a en los libros de Dragonlance: el

mal nunca triunfa porque lleva dentro las semillas de su propia destrucci贸n. En

realidad, y a pesar de esa frase tan rimbombante, el mal tiende a triunfar m谩s

de lo que nos gustar铆a, pero a veces pasan cosas como estas y nos alegran la

ma帽ana. Las caras de los l铆deres de la bancada popular y el progresivo despe帽e

de excusas han sido muy divertidos.

Se votaba el decreto-ley de reforma laboral. Como establece

la Constituci贸n, los decretos-ley son normas de urgencia (aunque en la pr谩ctica

los Gobiernos los usan como un mecanismo ordinario de legislaci贸n) que tienen

que ser convalidados por el Congreso. Si no se convalidan, dejan de ser

v谩lidos. Una cosa que suele hacerse es votar, a la vez que la convalidaci贸n del

decreto, su tramitaci贸n como ley, de tal forma que los grupos parlamentarios

puedan proponer enmiendas. Por esa raz贸n hay muchas reformas legales que tienen

dos fechas: la primera, la del decreto-ley; la segunda, la de la ley que se

empez贸 a tramitar al convalidar el decreto y que contiene leves cambios con

respecto a este.

En este caso, la votaci贸n se preve铆a ajustada. Para empezar,

dada la importancia del asunto, iban a votar todos los diputados y ning煤n grupo

se iba a abstener. Eso significaba que la mayor铆a simple (m谩s votos a favor que

en contra) se convert铆a, de facto, casi en una mayor铆a absoluta. Este 芦casi禄

tiene que ver con la ausencia de Alberto Rodr铆guez, que le resta un diputado

tanto al total del 贸rgano como a la coalici贸n de Gobierno. En principio, cuando

un diputado deja su puesto, corre lista y lo ocupa el siguiente, pero Podemos

est谩 maniobrando para intentar que Rodr铆guez sea restituido en su esca帽o y, por

eso, el puesto est谩 vac铆o.

Eso quiere decir que el Congreso de los Diputados consta de

349 miembros, de los cuales era necesario atraer a un total de 175. Y eso pod铆a

ser complicado, en primer lugar porque Bildu, ERC y PNV, aliados del Gobierno,

iban a votar en contra de la convalidaci贸n, por ser una reforma laboral muy t铆mida.

Por ello, el Gobierno se volvi贸 a la derecha parlamentaria y, por fin, apalabr贸

los 175 votos que necesitaba gracias a la adici贸n de UPN, partido local navarro

que opera como 芦marca禄 del PP en esta Comunidad. UPN contaba con dos diputados,

que supuestamente iban a votar a favor, consiguiendo as铆 la mayor铆a absoluta

(176 diputados). Sin embargo, al final votaron en contra, con lo que el

resultado deber铆a haber sido 174 a favor y 175 en contra: rechazo ajustado. Sobre

la forma en que el PP se alleg贸 a esos dos diputados no vamos a discutir

demasiado, que luego nos acusan de andar llamando corruptos a los dem谩s.

Entonces lleg贸 el improvisado, inesperado e involuntario

h茅roe de la izquierda: Alberto Casero, diputado del PP por C谩ceres, que se

equivoc贸 en las dos votaciones: vot贸 芦S铆禄 a convalidar la reforma laboral y 芦No禄

a tramitarla como proyecto de ley. Parece ser que en esa misma tarde se equivoc贸

incluso en una tercera votaci贸n, pero no era tan relevante. La cosa es que Casero,

que ten铆a gastroenteritis, estaba votando desde su casa, de forma telem谩tica. Vot贸,

confirm贸 y fue al leer la certificaci贸n del voto cuando se dio cuenta del

error.

Desde esta plataforma queremos solidarizarnos un poco con el

diputado, porque 驴a qui茅n no le ha pasado hacer algo err贸neo, confirmarlo y solo

darte cuenta despu茅s? Te sientes tont铆simo cuando te sucede. Aunque forzoso es

reconocer que normalmente eso solo significa que has comprado un billete de bus

para Torrelavega en vez de para Tarragona, y no que le has servido el triunfo

en bandeja a tu adversario pol铆tico y has convertido en in煤tiles todas las

maniobras y corruptelas de tu jefe. Pero bueno, detalles.

La cosa es que las votaciones telem谩ticas son antes que las

presenciales, as铆 que Alberto Casero se persona en el Congreso, informa del

error y, de hecho, asiste a la votaci贸n en el Pleno. Claro, no le dejan

rectificar. Desde ese momento las versiones del PP se suceden atropelladamente.

Mientras Casero confiesa que est谩 destrozado por su error, la directiva del PP

plantea de forma sucesiva las hip贸tesis del error inform谩tico, de la vulneraci贸n

del reglamento y del pucherazo. El caldo se engrosa cuando un letrado aleatorio

de Madrid denuncia al Congreso por delito inform谩tico y en el encabezado

del auto, por error, se cita como denunciante al propio Casero.

De toda esta amalgama me quiero quedar con un hecho: la

denuncia que hace el PP de vulneraci贸n del Reglamento. La cosa es la siguiente:

en 2011 se reform贸 el Reglamento del Congreso para permitir el voto telem谩tico

en casos de 芦embarazo, maternidad, paternidad o enfermedad grave禄 (art铆culo 82.2 RC). El procedimiento para ejercer dicho voto telem谩tico se inclu铆a en un

acuerdo de la Mesa de 2012, que, en efecto, preve铆a la confirmaci贸n del voto

por v铆a telef贸nica. Como en este caso no hubo confirmaci贸n telef贸nica, habr铆a

habido tongo.

El problema es que las cosas nunca son tan sencillas como

parece. Para empezar, seg煤n la diputada Zaida Cantera, lo que se

confirmaba en esa comprobaci贸n telef贸nica era si se hab铆a emitido el voto y si

su sentido era el mismo que le constaba al Congreso. No era una forma de

rectificar errores humanos: si te hab铆as equivocado, el voto era v谩lido. Pero es

que, adem谩s, este procedimiento de verificaci贸n telef贸nica ni siquiera se

aplica ya. Porque claro, el sistema tiene sentido cuando hay un diputado

enfermo que necesita votar telem谩ticamente, no cuando hay confinamientos,

cuarentenas, aislamientos y dem谩s medidas sanitarias que pueden determinar que

toda la C谩mara tenga que votar desde su casa.

Ya en marzo de 2020 se dict贸 un acuerdo de la Mesa en

el que se preve铆a el voto a trav茅s de la intranet, verificando la identidad del

votante por el sistema de usuario y contrase帽a. Este acuerdo se mantuvo vigente

hasta octubre de 2021, en el que fue sustituido por uno esencialmente id茅ntico,

que dice que, hasta la finalizaci贸n de la crisis sanitaria declarada por el

COVID-19, todos los votos telem谩ticos que deban emitirse (sean o no a causa de

esta enfermedad), se registran por medio de usuario y contrase帽a en la intranet

del Congreso. La crisis sanitaria del COVID-19 es un concepto jur铆dico concreto,

definido en la ley, que solo terminar谩 cuando el Gobierno lo declare de

manera motivada y de acuerdo con la evidencia cient铆fica. Eso no ha sucedido,

por lo que seguimos en crisis sanitaria y, por tanto, sigue vigente el acuerdo

de octubre de 2021. Nada de llamadas telef贸nicas.

As铆 que no, no se ha vulnerado el procedimiento de votaci贸n.

Alberto Casero se equivoc贸, como se equivocan tantos y tantos diputados de

todos los partidos (incluso en la misma sesi贸n), solo que esta vez el

error tuvo consecuencias relevantes y, por qu茅 no decirlo, tronchantes. Menos quejarse

y m谩s apechugar con las equivocaciones propias.

Se puede debatir, claro, si es justo que al diputado

no le permitieran cambiar su voto y que la reforma fuera aprobada por error. Mi

respuesta es sencilla: s铆. S铆, es justo. Y lo es porque cualquier mecanismo que

permita modificar el voto despu茅s de emitirlo causa m谩s mal que bien: la de

corruptelas, transfuguismos y tamayazos que podr铆an esconderse ah铆, madre m铆a. Una

vez emitido, el voto es inamovible, porque si no podr铆an ganarse o perderse

votaciones enteras si de repente uno o dos diputados clave descubren que 芦se

han equivocado禄. Adem谩s, votar lo que deben es una de las tareas de los

diputados: podemos tener empat铆a hacia el que se equivoca, pero no permitirle

cambiar.

Por supuesto, todo este sainete tiene un argumento oculto,

una especie de leit-motiv que lo permea todo: la disciplina de partido. Disciplina

que rompieron los dos diputados de UPN y tambi茅n, aunque sin querer, Alberto

Casero. Sin disciplina de partido no existir铆an esos c谩lculos de 芦el grupo tal

vota cual as铆 que necesitamos tantos votos禄 ni ser铆an tan notorios los casos de

transfuguismo.

驴Es buena la disciplina de partido? 驴Es mala? En general, si

preguntas la gente suele contestar que es mala porque falsea la actividad

parlamentaria. Yo no s茅 si estoy de acuerdo, pero, en todo caso, es materia

para otro art铆culo. El de hoy ha sido para explicar, compadecer y tambi茅n hacer

un poco de burla del error que ha permitido sacar adelante la reforma laboral. Porque

yo no cre铆a que la suerte existiera hasta que no conoc铆 a Pedro S谩nchez.

