–

De parte de Cultura Y Anarquismo February 28, 2023 224 puntos de vista

Declaraci贸n de la Renta de la Duquesa de Alba en 2012, pag贸: 950’97 euros.

Ese a帽o, ocupaba la novena posici贸n entre la personas m谩s ricas de Espa帽a.

El capitalismo ensalza el trabajo pero castiga a quienes trabajan. Nuestra sociedad enaltece la verdad, pero nada nos gusta m谩s que las dulces mentiras con que arrullan nuestros sue帽os desde la televisi贸n. Nuestros Estados glorifican la justicia, la paz y la solidaridad pero sus pr谩cticas cotidianas se cimentan en la injusticia, el nepotismo, la violencia y el canibalismo. Solo los delincuentes que miran desde sus rascacielos, sus clubs y sus residencias privadas parecen enterados de esto. Ellos, que son maestros de la depredaci贸n, el terror, la prevaricaci贸n y la mentira, son los m谩s interesados en que el bulo se mantenga, se propague y todos los d铆as la timorata clase media se alimente de 茅l. Los delincuentes del lumpen son los 煤nicos que no se enga帽an con esto, pero les vale de poco, y a煤n en su torpeza y falta de medios, hacen lo que pueden por imitarles. Al crimen organizado de aquellos remedan con el atropello y el zarpazo ciego, a la venta de pa铆ses y recursos naturales de aquellos parodian vendiendo de saldo el fruto de sus asaltos. Los de arriba montan empresas de seguridad que ofrecen mercenarios al servicio de cualquier dictadorzuelo que haya que sostener en el poder, los de abajo se hacen sicarios para hacer en plan minorista lo que a lo grande y en televisado es tarea de soci贸patas con el pecho lleno de medallas y la cabeza llena de serr铆n. Los de arriba fabrican las armas con que se matar谩n los de abajo, el dinero por el que se matar谩n los de abajo y las chucher铆as por las que matar谩n los de abajo.

La diferencia solo es de escala, porque, en realidad, todos estamos presos, presos del miedo a perder lo que se tiene, presos de la ansiedad por no tener lo que se deber铆a, presos de la desconfianza en el pr贸jimo, presos de soledad, de aburrimiento, de impotencia, de resignaci贸n.

Todos estamos presos. Atados a la pata de la mesa en el colegio, a la pata de televisi贸n en casa, a la pata de la m谩quina en el taller, a la pata de la hipoteca en el banco, a la pata del velador en el espacio p煤blico, y uno termina por convencerse de que la vida es cualquier cosa menos una prisi贸n. La realidad solo sirve para ser temida o para ser comparada. Nuestra memoria es un ap茅ndice de la memoria del poder, y como el poder es poco memorioso, apenas recordamos m谩s que lo que el poder quiere recordar de s铆 mismo, el mon贸logo elogioso de su existencia, su eficiencia y su sacralizaci贸n constitucionalista, aunque en el fondo sea la racionalidad pol铆tica de los reg铆menes totalitarios lo que se esconde detr谩s de nuestras democracias.

Arrullados por esta racionalidad pol铆tica, nos resulta mucho m谩s f谩cil aceptar que debe haber impunidad para los de arriba y sanci贸n para los de abajo, 茅xito para los de arriba y fracaso para los de abajo, premios para los de arriba y castigo para los de abajo, h茅roes por arriba y villanos por abajo, riqueza arriba y pobreza abajo y, sobre todo, que los de arriba son inocentes de su riqueza y los de abajo culpables de su pobreza. Abajo las vidas valen poco, y hay m谩s inter茅s en llenarles la cabeza que el vientre, de ah铆 el atiborrarlos de todo tipo de informaciones para asegurarse de que no se enteren de nada, de atragantarlos con todo tipo de violencias (una cada tres minutos en la televisi贸n), para que la gran lecci贸n con que se vayan a dormir cada d铆a es que vivimos en un mundo violento que los medios amplifican sin cesar.

Lo terrible es que los delincuentes de cuello blanco tienen la llave de nuestros sue帽os, de nuestros mitos y de nuestras emociones, las fabrican en serie a trav茅s del cine y la televisi贸n, y despojados de la realidad, de la verdad, de los dem谩s y de la palabra ardiente que en otros tiempos creci贸 entre los despiertos, los libres y los rebeldes, el 煤nico lugar que a los de abajo les queda para vivir es el miedo.

El hombre ha sido producido recientemente, dec铆a Foucault. La identidad, los derechos, la conciencia, el cuerpo, la locura鈥 no son m谩s que las condiciones en las que el poder se produce, y entrar a diseccionarlas es realizar la anatom铆a pol铆tica del orden burgu茅s, donde constatar c贸mo se ejercita el poder sobre los cuerpos, c贸mo las t茅cnicas disciplinarias los modelan no solo f铆sicamente; tambi茅n las actitudes, los comportamientos, las representaciones son formateadas con el fin de regular la vida de los sujetos a trav茅s de la escuela, el ej茅rcito, la f谩brica, el centro comercial, el hospital, la prisi贸n, la sexualidad, la infancia, los discursos, las v铆as de comunicaci贸n, los espacios p煤blicos鈥 todo se vuelve lugar para el examen, la fabricaci贸n de saberes y el ejercicio del poder que son claves para la buena marcha del orden social. Somos una sociedad tutelada, el poder nos dice constantemente que no somos de fiar, que hay que atarnos en corto, que el 煤nico estatuto que merecemos en sus democracias es el de la libertad vigilada, y ah铆 est谩n su legi贸n de psicoanalistas, psic贸logos, pedagogos, asistentes sociales, conformadores de opini贸n y publicistas alimentando la gran m谩quina espectacular de la normalidad deseante y, por si todo esto falla, la polic铆a.

Hasta el primer Marx, que a煤n ten铆a poco de marxista all谩 por 1844, escribi贸 en el peri贸dico Vorwaerts, del que era entonces colaborador, sus Acotaciones cr铆ticas al art铆culo El rey de Prusia y la reforma social, en el que reflexiona, siguiendo a Proudhon, c贸mo 鈥渘ing煤n Estado puede proceder de otra forma; porque para suprimir la miseria deber铆a suprimirse a s铆 mismo, puesto que la causa del mal reside en la esencia, en la naturaleza misma del Estado, y no es una forma determinada de 茅l como supone mucha gente radical y revolucionaria que aspira a modificar esa forma por otra mejor鈥.

En efecto, el ejercicio del poder no reside en una clase, no est谩 solo en el Estado y en sus aparatos, no est谩 solo en la subordinaci贸n econ贸mica, en el modo de producci贸n, en el conocimiento o la ideolog铆a que sustenta visiones del mundo, pr谩cticas y discursos, sino que atraviesa todo el cuerpo social como una red de ara帽a donde coacci贸n, seducci贸n y vigilancia se confunden, y donde ser铆a necesario analizar cada trama en su compleja red de interacciones, por eso el poder no puede ser reformado, por eso el poder solo puede ser destruido.

El problema de nuestro discurso de contrapoder no es que permanezca oculto, sino que nadie lo compra por demasiado evidente. No nos resistimos al poder por la sencilla raz贸n de que el poder somos nosotros. Nuestros esfuerzos hoy no est谩n encaminados a impedir la apropiaci贸n material de nuestro trabajo, al contrario, nuestros esfuerzos est谩n encaminados a intentar que alguien se apropie de nuestro trabajo. Tampoco tenemos ning煤n inter茅s en impedir la apropiaci贸n de nuestras mentes, al contrario, nuestros esfuerzos, lejos de intentar elaborar mecanismos culturales y conductuales con los que dar cauce a un pensar otro, a la insubordinaci贸n ideol贸gica, est谩n encaminados a ofrecernos desarmados y cautivos a la ideolog铆a dominante. Si el poder no nos parece amenazante es porque nos amenaza con nuestra propia m谩scara, si apenas sentimos su vigilancia es porque ya nos encargamos nosotros de suministrarle cualquier dato que necesite sobre nosotros, si lo que hay detr谩s de la m谩scara no le preocupa es porque detr谩s de la m谩scara no hay absolutamente nadie, porque la omnipresencia de la m谩scara hace desaparecer todo rastro de realidad enmascarada. Vivimos en el enga帽o, hemos hecho de lo falso nuestra forma de vida y de la mentira nuestro hogar. Hacemos no solo lo que se espera que hagamos sino que cualquier otro hacer, desde nuestra mentalidad consentidora, se nos hace inconcebible, con lo que alimentamos la situaci贸n m谩s dulce para eternizar la dramaturgia del poder.

Esto no significa que no existan los dominadores, significa que todo el discurso de la dominaci贸n es sistem谩ticamente desviado hacia la naturalizaci贸n de las condiciones de dominaci贸n en forma de valores dominantes, hegemon铆a del discurso y relaciones de poder que se aceptan y en las que se participa voluntariamente, y hasta con entusiasmo. Esto no significa que no haya l谩tigo, significa que el l谩tigo entra dentro de la l贸gica del deseo cuando lo que sobran son espaldas que azotar.

Pero porque la presi贸n no se puede contener indefinidamente, tambi茅n es cierto que fuera de escena, en las periferias de la dominaci贸n, hay a煤n lugares para el encuentro, el rito, el 谩gape, la conversaci贸n, la parodia, la s谩tira y alg煤n sue帽o menor de venganza violenta junto con los restos de visiones ut贸picas. En estos refugios, hay quienes articulan no solo actos de lenguaje no hegem贸nico, disidente, subversivo, de resistencia y de oposici贸n, sino que desde ellos, se puede dar carnalidad a una extensa gama de pr谩cticas que van desde las intervenciones furtivas y espectaculares en el espacio p煤blico al sabotaje y al hurto, desde el trabajo mal hecho a los atentados contra la propiedad, desde la holgazaner铆a a la insumisi贸n. El disfraz, el enga帽o, el comportamiento evasivo, pueden ser m茅todos eficaces para retratar aquello que las 茅lites dominantes tratan de esconder o disimular en el ejercicio de su poder y tambi茅n pueden ser elementos que sirvan para que los dominados eval煤en hasta qu茅 punto sus intereses son realmente los intereses de los dominantes.

Como dominados, nuestra representaci贸n colectiva no puede sino aspirar a configurar una puesta en escena que confirme la imagen que los dominantes tienen de nosotros, pero haciendo que esa imagen sirva a nuestros intereses, no a los suyos. La cultura oficial est谩 llena de deslumbrantes eufemismos, silencios y lugares comunes, por lo tanto, nos corresponde a nosotros construir nuestra propia historia, nuestra literatura, nuestra lengua, nuestra m煤sica, nuestro humor, nuestro propio conocimiento y nuestras propias soluciones al capitalismo.

Tenemos que encontrar, adem谩s, maneras de transmitir nuestro mensaje y de extender nuestras pr谩cticas. Hay que aprovechar todas las inconsistencias y ambig眉edades legales que podamos poner de nuestra parte, bordear el l铆mite de lo que las autoridades est谩n obligadas a tolerar o no pueden impedir que suceda.

Nos llamaran radicales, terroristas, delincuentes, con el fin de desviar la atenci贸n de nuestras exigencias pol铆ticas. Tratar谩n de dar una apariencia de unidad entre dominantes y dominados, pero los desacuerdos seguir谩n ah铆, los conflictos entre el capital y la vida seguir谩n ah铆. Si conseguimos hacerlos evidentes, insoportables, esa apariencia de unanimidad se resquebrajar谩, el conformismo ceder谩 ante las desigualdades, el consentimiento ceder谩 ante las injusticias, la resignaci贸n ceder谩 ante la destrucci贸n del mundo, y el sistema se desmoronar谩.

El orden social actual no es inevitable. La convivencia con el mal no es inevitable. Las desigualdades de poder, riqueza y clase no son naturales sino producto de la violencia pol铆tica y de una ideolog铆a al servicio de esta. Las promesas del sistema para aquellos que creen en 茅l no se cumplir谩n. Nos toca actuar hoy, siquiera por desesperaci贸n ante el colapso civilizatorio en ciernes, y porque nos va en ello nuestra continuidad en el planeta. Es cierto que resistir abiertamente es una temeridad absurda ante la severidad de las represalias. La lucha por alcanzar el mundo que queremos tiene que darse en otros t茅rminos, bajo formas casi in茅ditas, practicando una resistencia que minimice la oposici贸n, ocultando nuestras actividades, borrando nuestras huellas y atacando cuando sea relativamente seguro hacerlo mientras no se abra el camino del desaf铆o abierto, solidario y colectivo. Necesitamos generar los espacios sociales en donde pueda crecer este discurso de la resistencia, la disidencia y la autoafirmaci贸n. Lugares donde se pueda crear cultura aut贸noma, donde experimentar rituales, preparar fiestas, inventar nuevos lenguajes, cantar, so帽ar, disfrazarnos, jugar, contar historias, discutir planes y trabajar en com煤n.

Antonio Orihuela. Puntos ciegos (los cuerpos y las razones que preferimos ignorar). Ed. Fantasma, 2021