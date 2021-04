Andalgalá: Crónica de la detención de un integrante de Radio El Algarrobo

–

April 23, 2021

Andalgal谩: Cr贸nica de la detenci贸n de un integrante de Radio El Algarrobo

Walter Rub茅n Mansilla, fot贸grafo de la Radio El Algarrobo 鈥 que integra la Red de Medios Alternativos (RNMA) 鈥 y militante de la Asamblea El Algarrobo fue detenido el lunes 12 de abril. Se lo acusa de estrago doloso, da帽o a la propiedad privada y hurto. In茅s, una de las hermanas y Anal铆a, su compa帽era, reconstruyen c贸mo sucedieron los hechos.

Rub茅n es uno de las doce personas detenidas entre el lunes 12 y el mi茅rcoles 14 de abril. Todos ellos son militantes de la Asamblea y participaron de la marcha el s谩bado 10 de abril, que, como desde hace 12 a帽os, los andalgalenses realizan por el centro de la ciudad para manifestarse en contra de la explotaci贸n minera y en defensa del territorio, el agua y la vida.

El s谩bado, Rub茅n recorr铆a la marcha sacando fotos como siempre lo hac铆a. Al escuchar una explosi贸n, cuenta In茅s, una de sus hermanas, se volvi贸 y qued贸 espantado frente a las oficinas de la minera Agua Rica que se estaba incendiando.

鈥(El domingo) hable con 茅l y me dijo que me quede tranquila. Que hab铆a estado en la marcha pac铆fica sacando fotos. Qu茅date tranquila, me dijo, vos sabes que todo esto est谩 armado, que tratan de hacernos quedar como violentos. Ellos son los violentos, no nosotros, me dijo鈥, recuerda su hermana.



Detenci贸n sin orden judicial, pero con muchos golpes

In茅s nos cuenta que el lunes a la ma帽ana un vecino fue a buscarla para avisarle que estaban destrozando la casa de Rub茅n. Cuando ella, acompa帽ada por sus hijos, llega a la casa de su hermano, la encuentra cercada por cerca de 30 efectivos policiales y otros 15 en el interior de la vivienda. 鈥淰eo que lo sacan a mi hermano atado, descalzo y a los golpes. Lo tiran al piso y le dan botinazos y golpes con las armas. Yo no paraba de gritar: de qu茅 lo acusan, d茅jenlo, su茅ltenlo, no es un criminal, donde est谩n las pruebas. Entonces para que no lo vea lo llevan a un costado. Despu茅s me dejan entrar. Lo ten铆an atado y no dejaban que me mire y para que no se les vieran los golpes le ponen un barbijo, pero yo sab铆a que estaba golpeado鈥.

Los polic铆a a cargo del operativo pertenecen al Grupo Kuntur 鈥済rupo de presi贸n que manda el gobierno鈥, subraya In茅s, y a pesar de la insistencia de la familia no pudieron mostrar ni orden de allanamiento, ni de detenci贸n. Es m谩s, seg煤n relata, uno de los oficiales del operativo le dijo que ellos solo ten铆an 鈥渓a orden de destruir todo, que no sab铆an de que se lo acusaba (a Rub茅n)鈥.

En su relato minucioso In茅s describe que la presionaron para que firme el acta bajo amenaza de represalias con su hermana, con ella y con sus hijos, si segu铆a neg谩ndose a firmar. Adem谩s de ella, el acta de la detenci贸n fue firmada 鈥減or uno de ellos y por un se帽or canoso que no vio nada鈥, dice.

Denuncia que a Rub茅n lo sacan de su vivienda a empujones y lo suben a una camioneta policial. En el trayecto a la sede policial lo siguieron golpeando.

鈥淓llos creyeron que en las fotos (que sac贸 Rub茅n) sal铆a uno de los tipos que ellos pagaron. En el barrio se sabe qui茅nes fueron, ellos mismos salen y gritan que les pagaron 500 pesos para quemar las oficinas de la minera鈥, dice In茅s.

De la casa de Rub茅n, se llevan la c谩mara fotogr谩fica, la memoria, el celular y una memoria de USB, que Walter niega que sea suya, nos cuenta Anal铆a, su compa帽era.

Y nos dice que solo pueden verlo diez minutos por d铆a y que se turnan entre toda la familia. Que el martes 13 de abril le tomaron indagatoria, y que qued贸 en calidad de detenido acusado 鈥 como el resto de los militantes detenidos 鈥 por estrago doloso, da帽o a la propiedad privada y hurto.

鈥淓n el momento de los incidentes tuvo la mala suerte de estar ah铆 frente a la puerta del galp贸n de Agua Rica. Imagino que lo que habr谩 pasado por su cabeza en ese instante, fue registrar la mayor cantidad de momentos posible. Nunca imagin贸, que se lo iba a hacer responsable. Es m谩s. En los videos y fotos se lo ve paralizado frente a todo lo que estaba ocurriendo鈥, cuenta su compa帽era.



Radio El Algarrobo cumple diez a帽os comunicando, este aniversario te帽ido por las detenciones de sus integrantes

La Radio El Algarrobo cumpli贸 diez a帽os construyendo una otra comunicaci贸n que intenta romper el cerco informativo que imponen las usinas medi谩ticas que defienden a las empresas mineras. Soportando detenciones, amenazas, interferencias y trabajando de manera autogestionada para la defensa del agua, del territorio y la vida.

La asamblea 鈥淓l Algarrobo鈥 y la radio que hoy cumple una d茅cada, son parte de la misma organizaci贸n de habitantes de Andalgal谩 que luchan en defensa de la vida y que hoy tiene 10 detenidxs (ayer dos asamble铆stas fueron liberados).

El 15 de febrero del 2010 una pueblada bloqueo los caminos de tierra que llevaban a la mina Bajo La Alumbrera. Las fuerzas de seguridad desataron una feroz represi贸n ordenada por la fiscal Marta Nieva que encarcel贸 a m谩s de 150 personas. Aquel d铆a las multinacionales no pudieron imponer el proyecto de Agua Rica y los andalgalenses concluyeron que, tanto los medios nacionales como regionales, se hab铆an esforzado por desinformar sobre lo que estaba sucediendo. Surg铆a as铆 la necesidad de levantar un medio de comunicaci贸n propio: la radio El Algarrobo.

El d铆a de la inauguraci贸n, el 22 de abril del 2011, el medio alternativo, Contrapunto registr贸 la primera transmisi贸n de la 煤nica radio comunitaria en el pueblo 鈥淗emos decidido formar parte de la Red de Medios Alternativos (RNMA) porque hemos visto que ellos tambi茅n llevan un sentido de lucha. Nos ayudaron mucho, se acercaron hasta ac谩 para dar talleres y mostrarnos que en realidad no era tan dif铆cil鈥 explicaba Jorge Ramos.

La RNMA por aquel entonces realiz贸 un segundo taller integral de comunicaci贸n radial en C贸rdoba, donde se construyeron 59 trasmisores radiof贸nicos y tambi茅n organizo un festival en Buenos Aires para poder sostener la construcci贸n del medio 鈥淓se fue un empuj贸n importante para que nosotros hoy ya podamos tener los equipos en el local, la antena y todo listo como para empezar a trasmitir鈥, dec铆a Jorge.

El objetivo: desarticular la comunicaci贸n popular

Hasta el momento en Andalgal谩 hab铆an una decena de radios sin contar otros medios regionales pero todas ligadas a empresas o fuerzas pol铆ticas pro mineras, 鈥淓s muy importante llevar un nuevo mensaje a la sociedad, bas谩ndonos en que todos los medios de ac谩 responden a intereses econ贸micos y que junto al gobierno, son aliados de la miner铆a鈥 reflexionaba Jorge.

鈥淟a radio tambi茅n puede tener una funci贸n comunitaria, una funci贸n social, de aporte de solidaridad y de un mont贸n de valores que estar铆a bueno que est茅n en un medio de comunicaci贸n, esto tambi茅n es el fin de crear la del algarrobo鈥, subrayaba Jorge en referencia a los objetivos que se hab铆an fijado para fundar el medio radial.

Hoy, luego de las detenciones y allanamientos, la polic铆a se encarg贸 de desarticular la comunicaci贸n de la Asamblea no solo deteniendo a comunicadorxs integrantes de la radio como Walter Mansilla y a uno de los fundadores, Aldo Flores, sino tambi茅n incaut贸 equipos y celulares de otros asamble铆stas. Durante los d铆as previos las y los vecinos denunciaron cortes de Internet en momentos clave de las protestas.

Fabio otro de los integrantes de la radio recuerda que hoy est谩n 鈥渃umpliendo 10 a帽os de nuestro medio comunitario que fue creciendo con el aporte de las y los vecinos, luchando contra la megaminer铆a y conociendo, tambi茅n, lo que sucede en todo el pa铆s. Nosotros somos parte de la RNMA y hemos recibido mucha ayuda de la red en diferentes momentos鈥.