–

De parte de Lobo Suelto April 15, 2021 82 puntos de vista

Andalgal谩 lleva 24 a帽os de megaminer铆a y es el caso testigo de las falsas promesas empresarias. Los vecinos priorizan el agua y la salud, y ya no quieren m谩s extractivismo. Allanamientos masivos, violencia policial y detenciones arbitrarias. La alianza entre multinacionales, gobernantes y Poder Judicial. De Minera Alumbrera a Agua Rica. Cr贸nica de un saqueo y, tambi茅n, de una lucha.

Minutos antes de las 12 comenzaron los allanamientos. Lo solicit贸 la fiscal Soledad Rodr铆guez, lo orden贸 el juez Rodolfo Cecenarro y lo ejecut贸 la polic铆a y el grupo especial antimotines Kuntur. Aunque en las casas no hubo resistencias, los efectivos rompieron puertas e ingresaron con violencia. La orden judicial apunt贸 contra 25 vecinos que defienden el agua y cuestionan la megaminer铆a. Apresaron a siete. La Asamblea El Algarrobo, que desde hace m谩s de once a帽os denuncia el extractivismo, denunci贸 鈥減ersecuci贸n鈥, la violaci贸n de derechos humanos y la vigencia de un 鈥淓stado Policial en Andalgal谩鈥.

Sucedi贸 el lunes 12 de abril. Y fue un cap铆tulo m谩s de la larga alianza de tres actores: multinacionales mineras, casta pol铆tica y Poder Judicial.

584 caminatas

En Andalgal谩 el s谩bado 10 de abril se movilizaron en rechazo a la megaminer铆a. No fue novedad: se trat贸 de la marcha n煤mero 584, siempre en s谩bados, siempre con la banderas que exigen proteger el agua, la monta帽a y la salud de la poblaci贸n.

El clima estaba enrarecido. Minera Agua Rica avanza con su rechazado proyecto minero de oro y cobre. Hab铆a cortes selectivos de caminos (para frenar a los veh铆culos de la empresa). El gobierno provincial envi贸 decenas de polic铆as y Naci贸n a sus gendarmes.

Lo diferente: el s谩bado por la tarde ardi贸 la oficina de Minera Agua Rica.

Promesas incumplidas

M谩s de 6000 puestos de trabajo, desarrollo local, un barrio para 5000 personas, un hospital de alta complejidad y cuidado del ambiente. Fueron algunas de las promesas de Minera Alumbrera en Andalgal谩 en la d茅cada del 90, cuando comenz贸 su instalaci贸n.

Nada de eso se cumpli贸.

Luego de 24 a帽os de megaminer铆a, el oeste catamarque帽o es de la regiones m谩s pobres del pa铆s. Solo alcanza caminar por Andalgal谩, Bel茅n o Santa Mar铆a para palpar la pobreza, ver la necesidad, comprobar el crecimiento de toda una generaci贸n sin trabajo, ni educaci贸n ni salud.

Menem lo hizo

El 31 de octubre de 1997, el presidente Carlos Menem particip贸 del acto inaugural de la explotaci贸n de Minera Alumbrera. Oro, cobre y molibdeno, entre otros minerales que, explosiones y sopas qu铆micas mediante, son capturadas por el consorcio de multinacionales (Glencore Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold) y llevados para refinar al primer mundo.

Menem tambi茅n fue el gestor de las leyes mineras neoliberales que benefician a la actividad.

Todos los presidentes siguieron su pol铆tica extractiva, desde N茅stor Kirchner hasta Alberto Fern谩ndez, desde Mauricio Macri a Cristina Fern谩ndez. No hay grieta pol铆tica ni ideol贸gica para la megaminer铆a (y para el extractivismo).

Todos los gobiernos actuaron en favor de las empresas mineras y dieron la espalda a las poblaciones afectadas.

La 鈥減erla del oeste鈥

Andalgal谩 est谩 ubicada a 240 kil贸metros de San Fernando del Valle de Catamarca. Se la conoce como 鈥渓a perla del oeste鈥.

Con 20.000 habitantes, nunca fue ajena a las necesidades econ贸micas y sociales del noroeste del pa铆s. Pero tambi茅n se destacaban las producciones agropecuarias (de peque帽a y mediana escala) y el turismo, con potencial nunca impulsado por los gobiernos con pol铆ticos de mediano y largo plazo.

Las promesas de Minera Alumbrera hicieron creer en la milagrosa salvaci贸n. A帽os en los que no se conoc铆a de qu茅 trataba la megaminer铆a y el acceso a la informaci贸n no era tan f谩cil (internet casi no exist铆a en Argentina).

La empresa, siempre de la mano de los gobiernos de turno, hasta prometi贸 que una vez finalizada la explotaci贸n, en el open pit (el gigantesco cr谩ter que deja la megaminer铆a) se podr铆a inundar con agua y realizar pesca recreativa.

Agua y derrames

Minera Alumbrera tiene un permiso de extracci贸n de agua de 1100 litros por segundo. Que es lo mismo a 66.000 litros por minuto: casi cuatro millones de litros por hora en una zona semides茅rtica. La empresa tiene permiso para utilizar hasta 100 millones de litro de agua por d铆a. La Organizaci贸n Mundial para la Salud (ONU) establece que una persona requiere, para paliar todas sus necesidades, 50 litros de agua por d铆a. Alumbrera usa por d铆a agua equivalente a dos millones de personas

El producto bruto que obtiene Alumbrera es enviado por un monumental mineraloducto 鈥-un ca帽o bajo tierra鈥 de 310 kil贸metros de largo que pasa por Catamarca hasta Tucum谩n. Transporta un barro con 谩cido y mineral diluido. Hubo al menos cuatro derrames del mineraloducto: el 17 de septiembre de 2004, el 10 de junio de 2006 y, dos d铆as despu茅s, el 12 de junio. Los tres en Villa Vil. El cuarto: en diciembre de 2008 en el paraje de Ampujaco, l铆mite entre Andalgal谩 y el departamento de Bel茅n.

Siempre los derrames fueron denunciados por las comunidades locales. Nunca controlados por los gobiernos (provincial y nacional). Siempre minimizados por la empresa.

A inicios de 2000, Gendarmer铆a Nacional tom贸 muestras de agua del canal DP2 (transporta el agua que desecha la planta de secado del concentrado, en Tucum谩n, que baja a Santiago del Estero y termina en la laguna de Mar Chiquita, en C贸rdoba). Gendarmer铆a confirm贸 鈥渦n alto contenido de cobre y sulfatos superando los l铆mites establecidos por la ley 24.051 de Residuos Peligrosos鈥. Otro estudio de Gendarmer铆a en marzo de 2004 confirm贸 la presencia de cianuro en agua. En abril de 2007 la propia Secretar铆a de Miner铆a de la Naci贸n reconoci贸 en un informe que Minera Alumbrera contaminaba: confirm贸 que el canal DP2 presentaba alto contenido de metales. La causa a煤n descansa en la burocracia judicial.

Voracidad minera y represi贸n policial

Hubo dos puntos de inflexi贸n en Andalgal谩.

Cuando a fines de 2009 la poblaci贸n se enter贸 de que el gobierno provincial hab铆a habilitado la megaminer铆a en el propio casco urbano de la ciudad. El proyecto se llam贸 鈥淧ilciao 16鈥 y estaba en manos de la empresa australiana BHP Billiton.

Quiz谩 como nunca antes las familias temieron perder hasta sus hogares en manos de las mineras.

Fue tal es esc谩ndalo que la Provincia tuvo que retirar la concesi贸n.

Segundo quiebre, la dura represi贸n del 15 de febrero de 2010. El poder pol铆tico lo solicit贸, jueces y fiscales fueron el engranaje 鈥渓egal鈥 y decenas de polic铆as los que descargaron la violencia.

Ni帽os, adolescentes, mujeres y hombres recibieron balazos de goma, palos y prisi贸n. La poblaci贸n sali贸 a la calle. El hartazgo se convirti贸 en pueblada. El enojo se descarg贸 contra la oficina de la minera Agua Rica y contra la Municipalidad.

El primer megayacimiento

Minera Alumbrera comenz贸 su construcci贸n en octubre de 1994. Fue el primer megayacimento metal铆fero de Argentina. El 31 de octubre de 1997 inici贸 su etapa extractiva de oro, cobre y molibdeno, entre otros minerales. El yacimiento pertenece al estado catamarque帽o, a la Universidad Nacional de Tucum谩n y al estado nacional, que conforman la sociedad Yacimiento Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). Pero la concesi贸n y explotaci贸n est谩 en manos de un consorcio suizo-canadiense (Glencore Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold).

Seg煤n datos de la misma Minera Alumbrera, el yacimiento se ubic贸 entre los diez grandes emprendimientos de cobre del mundo y entre los 15 de oro. El producto bruto que obtiene Alumbrera es enviado por un monumental mineraloducto 鈥-un ca帽o bajo tierra鈥 de 310 kil贸metros de largo que pasa por Catamarca hasta Tucum谩n. Transporta un barro con 谩cido y mineral diluido. Luego es transportado en un tren (de la misma empresa) que lo traslada hasta el puerto de Rosario. De all铆 parte para su refinaci贸n a Europa.

En sus 24 a帽os de extracci贸n, Minera Alumbrera acumul贸 una decena de denuncias por contaminaci贸n y evasi贸n fiscal (causas a煤n abiertas).

Segunda ola

Agua Rica es un yacimiento de oro, cobre, plata y molibdeno, publicitado como tres veces m谩s grande que Alumbrera. Se ubica mucho m谩s cerca de la ciudad de Andalgal谩 (a s贸lo 17 kil贸metros), y donde nacen los r铆os que proveen de agua a la regi贸n.

Pas贸 por distintas conformaciones accionarias, siempre bajo el control de la canadiense Yamana Gold (accionista minoritaria de Alumbrera).

En diciembre de 2020 se confirm贸 que Agua Rica ser谩 dirigida por una sociedad de tres empresas: Yamana (56,25 por ciento), Glencore (25) y Newmont (18,75 por ciento). Y que usar谩 las instalaciones de Alumbrera, lo que llamaron el 鈥減royecto integrado鈥 y bautizaron con el nombre de 鈥淢ara鈥.

Yamana es propietaria tambi茅n del cuestionado proyecto Esquel (que estaba en manos de Meridian Gold y desde hace 18 a帽os es rechazado por la comunidad). Yamana tuvo la mina Gualcamayo (San Juan) y controla el yacimiento Cerro Moro (Santa Cruz).

La estadounidense Newmont es la operadora de la mina Cerro Negro (Santa Cruz) y es muy conocida entre las comunidades afectadas porque intent贸 forzar el proyecto Tambogrande (en Per煤), cuyo open pit hubiera barrido con gran parte del pueblo (buena parte del yacimiento estaba literalmente bajo las casas). Esa lucha larga y dura contra la empresa y el gobierno central peruano cost贸 al menos un muerto. Y fue adem谩s el primer plebiscito ganado contra un proyecto minero en Am茅rica Latina.

Marcelo Giraud, integrante de las asambleas mendocinas por el agua y estudioso del accionar extractivista, explic贸 que seg煤n el 煤ltimo informe anual 芦Mine禄 de la consultora Pricewaterhouse Coopers (PwC 鈥揺spacio de consulta para la industria minera), seg煤n su capitalizaci贸n de mercado a diciembre de 2019, Glencore es la sexta empresa minera mundial y Newmont Corporation la s茅ptima.

Yamana Gold no figura en el 芦top 40禄 seg煤n PwC; no es tan grande como las otras pero est谩 芦especializada禄 no s贸lo en oro, sino en Am茅rica (no cuenta con operaciones en otros continentes). Entre las minas de Yamana est谩 Malartic (uno de los yacimientos de oro m谩s grandes de Canad谩).

Justicia minera

Andalgal谩 fue la primera ciudad de Catamarca en prohibir la megaminer铆a. Sucedi贸 en septiembre de 2016 mediante una ordenanza municipal, votada por unanimidad de sus siete concejales.

La ordenanza 029/2016, en sinton铆a con los pedidos de las asambleas socioambientales, prohibi贸 la minera metal铆fera (oro, cobre, plomo y plata) a cielo abierto como tambi茅n de minerales nucleares en la cuenca del r铆o Andalgal谩. Tambi茅n prohibi贸 el uso de cianuro y mercurio.

En un hecho con pocos antecedentes, prohibi贸 el uso del agua de r铆o, vertientes o subterr谩nea para la explotaci贸n minera.

La gobernadora de Catamarca, Lucia Corpacci, no tard贸 en responder. Cuestion贸 la ordenanza de Andalgal谩 y anunci贸 que la provincia apoyaba los nuevos proyectos mineros. 鈥淓stamos dispuestos a pagar el costo pol铆tico del desarrollo de la miner铆a鈥, afirm贸 Corpacci. En el mismo sentido se expidi贸 el secretario de Miner铆a de la Naci贸n, Daniel Meil谩n (gobierno de Mauricio Macri): 芦No queremos resignarnos a que Argentina no puede hacer miner铆a禄.

La ordenanza se transform贸 en una traba m谩s para el proyecto minero Agua Rica. Por eso mismo, la compa帽铆a (en manos de la canadiense Yamana Gold) recurri贸 a una aliada del gobierno provincial: la Corte de Justicia de Catamarca.

Luego de cuatro a帽os, el 24 diciembre de 2020, el m谩ximo tribunal fall贸 a favor de la empresa minera y dej贸 sin efecto la ordenanza de Andalgal谩.

El fallo judicial llev贸 las firmas de la presidenta del tribunal, Vilma Juana Molina, y de los ministros Jos茅 Ricardo C谩ceres y Miguel Figueroa Vicario.

En su voto, Figueroa Vicario se帽al贸 que la Constituci贸n Provincial contempla a la miner铆a entre las actividades industriales como fuente genuina de riquezas. El juez C谩ceres fue el 煤nico que vot贸 en favor de la ordenanza al sostener que 茅sta no ha hecho m谩s que cumplimentar un deber constitucional, dado que la Provincia no ha legislado los aspectos ambientales que conlleva la pr谩ctica de la miner铆a a cielo abierto. 芦Y ante tal vac铆o legal era m谩s que pertinente que el Municipio asuma su competencia en la materia y dicte esa regulaci贸n ambiental禄, se帽al贸 el juez C谩ceres

La Asamblea El Algarrobo, central en la lucha contra la megaminer铆a en la provincia, emiti贸 un comunicado: 鈥淟a vida de nuestro pueblo y su autodeterminaci贸n est谩 por encima de las decisiones de la Corte Suprema de la provincia y de los lobbies mineros鈥, denunciaron. Alertaron que defender谩n la ordenanza y mantendr谩n su rechazo a la actividad extractiva.

Agua Rica en llamas

S谩bado 10 de abril. La marcha n煤mero 584 pasa frente de las oficinas de Minera Agua Rica. Un peque帽o grupo se desprende, patea las puertas, ingresa y a los pocos minutos comienza el incendio.

La polic铆a, que suele estar muy presente en las marchas y a煤n m谩s protegiendo a las mineras, no estaba en el lugar y demor贸 horas en llegar.

La Asamblea El Algarrobo mencion贸 la presencia de 鈥渋nfiltrados鈥. Otros apuntaron al cansancio de los vecinos y, en particular, de los j贸venes cansados de las mentiras mineras, el cinismo de los pol铆ticos y de la violencia policial.

Tambi茅n destruyeron parte del local del peronismo, aliado incondicional del kichnerismo y, en la actualidad, de Alberto Fern谩ndez.

Violencias

鈥淎 la violencia del Estado Provincial, el pueblo de Andalgal谩 responde鈥, es el t铆tulo del comunicado de la Asamblea El Algarrobo, del mismo s谩bado 10 de abril. Resalta. 鈥淎nte el avasallamiento de nuestros derechos humanos fundamentales y la violaci贸n sistem谩tica de las leyes, durante una multitudinaria caminata, el pueblo de Andalgal谩 expres贸 hoy su indignaci贸n en las oficinas que Agua Rica tiene en el centro y en la sede del Frente para la Victoria, centros simb贸licos del aparato represor estatal megaminero. Estos incidentes son la clara muestra de que el pueblo est谩 cansado del manoseo y que no hay paz ni licencia social鈥.

El gobernador Ra煤l Jalil y sus ministros repudiaron los hechos y advirtieron que se investigar谩 y castigar谩 a los responsables.

La Secretar铆a de Minera de la Naci贸n y el Consejo Federal de Miner铆a (Cofemin) emitieron un comunicado: 鈥淓xpresamos enf谩ticamente que la violencia no puede ser en ning煤n caso el camino para el crecimiento del pa铆s y consideramos que la Argentina necesita del di谩logo y el consenso鈥. Pidieron que jueces y fiscales 鈥apliquen el rigor de la ley鈥. Y volvieron sobre las promesas mineras: 鈥淟os minerales son nuestra fuente de desarrollo y crecimiento, sin ellos no es posible la mejora permanente y necesaria de nuestra calidad de vida鈥.

Karina Martinelli, hist贸rica activista socioambiental de Catamarca, expres贸 en un escrito el sentir de muchos y muchas habitantes de territorios que enfrentan el extractivismo. Lo titul贸 鈥渁hora se rasgan las vestiduras contra la violencia鈥. Enumer贸 las cientos de marchas y asambleas, las numerosas campa帽as de difusi贸n y charlas abiertas, los acampes y acciones judiciales. Y tambi茅n record贸 la prepotencia de las empresas.

鈥驴Quieren que dialoguemos? No hay di谩logo posible con quien te vulnera, con quien te manipula, con quien te quiere arrancar la vida de tu territorio.Y menos con esos intermediarios nefastos de dudosa reputaci贸n鈥, se帽al贸 Martinelli.

Denunci贸 que Minera Agua Rica opera ilegalmente en las monta帽as catamarque帽as, en particular en el Nevado del Aconquija. Remarc贸 que no hay consenso social para la megaminer铆a. Y resumi贸: 鈥淓n semejante contexto, la empresa, pol铆ticos y gobiernos 驴se sorprenden de la violencia? Sepan que ustedes son los que la generan con sus ilegalidades, con su corrupci贸n, con sus tranzas, con su ambici贸n, con sus avasallamientos. La violencia es de ustedes, no nuestra. De ese fuego (del s谩bado) ustedes pusieron la chispa鈥.

TIERRA VIVA

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado