De parte de ANRed June 6, 2022 281 puntos de vista

Como venimos informando continua la tensi贸n en Andalgl谩 luego de la represi贸n para liberar los caminos al proyecto minero y la detenci贸n de dos ambientalistas. La Asamblea El Algarrobo ha emitido un comunicado ante el 5 de junio, 芦Dia mundial del Medio Ambiente禄 exigiendo la liberaci贸n de los detenidos y la remoci贸n del cargo al fiscal Mart铆n Camps. 禄 Lejos estamos de vivir en un estado de derecho, en donde el cumplimiento de la Ley sea lo normal, por el contrario la justicia protege a quienes amenazan nuestra vida y el futuro de nuestrxs hijxs con su ambici贸n ecocida禄. Reproducimos comunicado.

EN EL D脥A MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, EN ANDALGALA, CATAMARCA, EL PUEBLO NO CELEBRA, EL PUEBLO ES PERSEGUIDO POR DEFENDER SUS CERROS Y EL AGUA

Como es de p煤blico conocimiento, el d铆a lunes 30 de Mayo pasado, dos compa帽eros defensores del agua y de nuestras monta帽as, fueron citados por la Justicia en Andalgal谩 por supuesta 芦desobediencia judicial禄 y al momento de prestar declaraci贸n indagatoria uno de nuestros compa帽eros, Aldo Flores, sufri贸 una descompensaci贸n card铆aca y tuvo que ser derivado a la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca en donde fue intervenido quir煤rgicamente para colocarle dos stents, mientras que otro de nuestros compa帽eros inici贸 una huelga de hambre por la ilegalidad de las detenciones. Estas violaciones, persecuciones ideol贸gicas, amenazas y judicializaci贸n de la protesta, que nuestro pueblo padece hace casi dos d茅cadas desde el momento en que se par贸 en contra del proyecto Agua Rica MARA, afecta no solo a nuestros compa帽eros y compa帽eras, sino que nos afecta a toda la poblaci贸n, pero por sobre todo a quienes ponen el cuerpo a esta digna resistencia de quienes nos oponemos a la destrucci贸n de nuestra tierra.

Hoy, 5 de junio de 2022, nada que celebrar, mientas contin煤a la asamblea permanente en el algarrobo y el acampe en el cerro, nuestro compa帽ero Enzo contin煤a detenido e internado en el hospital de Andalgal谩. Aldo, ayer sali贸 del sanatorio con la indicaci贸n de reposo por varios d铆as para volver a sus controles, mientras su situaci贸n judicial no est谩 clara, el Fiscal Martin Camps, verbalmente dice que 芦Aldo Flores no est谩 detenido禄, y lo vuelve a convocar, lo cierto es que nunca dej贸 de tener consigna policial en la cl铆nica en donde fue atendido y en donde la polic铆a registraba quienes eran las personas que iban a visitarlo, por lo que se ha violado la privacidad de su vida en forma sistem谩tica y sin que quede claro cu谩l es la situaci贸n concreta de nuestro compa帽ero Aldo. Todas estas violaciones no hacen m谩s que confirmar la suspensi贸n de las garant铆as constitucionales y el debido proceso en Andalgal谩 para nuestros compa帽eros poniendo en serio riesgo su integridad f铆sica y psicol贸gica.

El Fiscal Camps, por la supuesta imputaci贸n de delitos menores (desobediencia judicial) detiene a nuestros compa帽eros, agrava el cuadro de violaciones, ya no se justifica tama帽a decisi贸n de detener a quienes han demostrado todo el tiempo que no entorpecer谩n el actuar de la justicia, no existe el peligro de fuga, ambos compa帽eros tienen residencia en esta jurisdicci贸n, adem谩s que nuestro c贸digo procesal penal establece como regla la libertad de las personas y solo en caso muy excepcionales la detenci贸n, nada, absolutamente nada justifica el accionar de este Sr. Fiscal que se aparta permanente de la ley, adem谩s de violar el principio de inocencia de nuestros compa帽eros, amerita el pedido de que el mismo sea removido de su cargo. Toda esta situaci贸n genera en forma permanente un violento estado de incertidumbre total. Lejos estamos de vivir en un estado de derecho, en donde el cumplimiento de la Ley sea lo normal, por el contrario la justicia protege a quienes amenazan nuestra vida y el futuro de nuestrxs hijxs con su ambici贸n ecocida.

Basta de violencia institucional al pueblo de Andalgal谩. 隆隆Basta de reprimir y judicializar al pueblo!!

Solicitamos la REMOCI脫N DEL CARGO DEL FISCAL MARTIN CAMPS, est谩 poniendo en peligro la vida de todxs lxs vecinxs de Andalgal谩.

LIBERTAD YA PARA ENZO BRIZUELA Y ALDO FLORES.

FUERA MARA

