July 8, 2022

El mito de la megaminer铆a como desarrollo para los pueblos se cae por su propio peso y los gobernantes ya no saben c贸mo doblegar a quienes se oponen, la violencia institucional y la criminalizaci贸n de la protesta como m茅todo para meter miedo, en Andalgal谩 no funciona. Catamarca, una provincia en llamas, con emergencia h铆drica. 驴Por que los andalgalenses hablan de Dictadura Minera?. Por Silvina Reguera para ANRed*| Im谩genes: Marianela Gamboa.

Esc谩ndalo. Seg煤n la enciclopedia libre Wikipedia, 鈥淯n esc谩ndalo es un incidente ampliamente publicitado que incluye acusaciones de proceder incorrecto, degradaci贸n o inmoralidad. Un esc谩ndalo puede basarse en actos reales, ser producto de acusaciones, o una mezcla de ambas. Las acciones tomadas para encubrir un esc谩ndalo e impedir que este se haga p煤blico suelen generar un esc谩ndalo mayor si el encubrimiento falla y el esc谩ndalo logra efectivamente hacerse p煤blico.

Desde que subieron ilegalmente las m谩quinas perforadoras al cerro donde nacen los r铆os que le dan vida al pueblo de Andalgal谩, toda la provincia de Catamarca se ha vuelto un esc谩ndalo de magnitudes incalculables. Ya era un esc谩ndalo la explotaci贸n de Alumbrera que dej贸 una provincia en el peor ranking de empobrecimiento y actos de corrupci贸n, a lo que se suma la embestida de violencia estatal para forzar, a como d茅 lugar, la aceptaci贸n del proyecto MARA (Alumbrera-Agua Rica fusionados) en un pueblo que no quiere m谩s megaminer铆a; se llama 鈥渓icencia social鈥 y es algo que la multinacional-multimillonaria NO tiene.

La lucha sostenida de los andalgalenses por mantener la monta帽a en pie y ganar 鈥渢iempo de vida鈥 se transform贸 en una cruzada heroica, un proceso de aprendizaje y empoderamiento en defensa propia. Es el ejemplo que muchos otros pueblos han tomado, para aplicarlo tambi茅n en sus territorios, que a esta altura, ya son demasiados, porque la embestida del extractivismo m谩s criminal que se haya visto en la historia argentina, da cuenta que no hay un solo lugar de este pa铆s donde no haya riesgo ambiental, que trae consigo todas las calamidades juntas, por supuesto, solo para la gente, los ciudadanos comunes, los nadies, los que solo quieren vivir en paz.

Dictadura. Seg煤n el diccionario de la lengua espa帽ola, La dictadura es un sistema de gobierno o r茅gimen gubernamental donde todos los poderes del Estado se concentran en un individuo, un grupo o un partido. El dictador no permite la oposici贸n a sus acciones y a sus ideas, tiene poder y autoridad absolutos. Se trata de un r茅gimen no democr谩tico y autocr谩tico, donde no existe la participaci贸n del pueblo. Como instalar por la fuerza un proyecto que nadie quiere porque viola las leyes y los DDHH poniendo en riesgo la vida, la salud de las personas y el ambiente en que vive? Solo hay una forma, con Dictadura Minera. En un informe emanado de Yamana Gold-Proyecto Agua Rica en lo que han dado en llamar:鈥 Programa de Perforaciones-Exploraci贸n Avanzada鈥, dice textual.

Esto significa, para entenderlo bien, que para conseguir la licencia social que NO TIENEN van a violar las leyes, 鈥渋nfluir en el marco regulatorio鈥. A esto nos referimos los andalgalenses cuando hablamos de Dictadura Minera, lo dicen ellos, claramente y lo venimos alertando desde hace muchos a帽os. Y si esta parte del informe les parece escandaloso, pueden leer el resto, deben leerlo, necesitan saber con qu茅 clase de monstruo estamos lidiando. (Al final de la nota podes ver el informe completo).

驴Consultaron algo a los pobladores?

La pseudo consulta que realiz贸 el Estado de Catamarca a la Poblaci贸n de Andalgal谩 consisti贸 en que durante el tiempo de 15 minutos los vecinos y vecinas pudieran leer 2700 p谩ginas de la Evaluaci贸n de Impacto Ambiental que el Ministerio de Miner铆a de la Provincia realiz贸 sobre el Informe de Impacto presentado por la Empresa Agua Rica para la etapa de exploraci贸n avanzada toda esa documentaci贸n contiene lenguaje t茅cnico minero geol贸gico ambiental, complicado de entender para el ciudadano de a pie e imposible humanamente hablando, en ese tiempo.

El Gobierno de Ra煤l Jalil quiere imponer con agresi贸n y ensa帽amiento un proyecto minero tres veces m谩s grande que Alumbrera, a pocos km de donde vive la gente. Y nadie le pone un freno. Y en honor a la verdad, las culpas de este caos que la prensa a toda costa quiere tapar, son compartidas, por acci贸n u omisi贸n. No es solo un gobernador feudal, es tambi茅n la oposici贸n que no supervisa, no cuestiona, no dice, no nada; as铆 gane quien gane y gobierne quien gobierne, siempre es lo mismo, est谩n atornillados a un puestito de poder en donde cada cual atiende su juego. Y es tambi茅n el intendente Eduardo C贸rdoba y los concejales que no defienden la ordenanza 029/16 que dice 鈥淧ROHIBICI脫N DE LA MEGAMINERIA METAL脥FERA EXTRACTIVA A CIELO ABIERTO Y DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACI脫N Y/O EXPLOTACI脫N DE URANIO Y TORIO, EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS, EN LA CUENCA ALTA DEL R脥O ANDALGAL脕鈥.

Se帽ores: esta ordenanza fue votada por unanimidad y ustedes deber铆an defenderla como el pueblo defiende la monta帽a. Si no aprendieron en 13 a帽os con todas las lecciones y c谩tedras que ha dado la poblaci贸n en lo que a lucha se refiere, entonces鈥ueno, no est谩n a la altura de las circunstancias y deber铆an dedicarse a otra cosa porque la realidad es que ac谩 se est谩 jugando la vida de un pueblo y lo 煤ltimo que necesitamos son tibios e hip贸critas. Entonces, 驴c贸mo resolvemos esto?.

Hace unos d铆as el gobernador Raul Jalil sali贸 al aire en el noticiero de TN, para respaldar a la flamante ministra de Econom铆a y aprovech贸 para pasar el 鈥渃hivo鈥 de que en su provincia, porque 茅l cree que es de SU propiedad, ya esta proxima la Fiesta del Poncho. Pero lo que no dijo es que SU provincia, est谩 en llamas, no solo por el incendio de grandes magnitudes que se devora miles de hect谩reas en los cerros de Andalgal谩, que ya lleg贸 a Bel茅n y que no logran sofocar, sino porque su gesti贸n es un desastre tambi茅n de enorme magnitud. A 茅l si le dan prensa, a nosotros nos tratan de tapar, parece una pel铆cula de terror que se podr铆a llamar 鈥淏orrando Andalgal谩鈥.

Mientras tanto, y a pocos d铆as de llegar a las 650 caminatas por el Agua y la Vida, los andalgalenses no est谩n dispuestos a dar ni un paso atr谩s. y la 煤nica salida posible para restituir la paz social es con el cierre definitivo de Alumbrera, con la bajada de las m谩quinas que est谩n perforando El Aconquija, y la paralizaci贸n inmediata y definitiva del Proyecto MARA.

La solidaridad nos rodea, la Asamblea El algarrobo nos cobija. Vivir en alerta se ha vuelto habitual, dormir despiertos ya es la costumbre y rendirse no es una opci贸n, porque es la vida o la mina. Y el estado, Nacional y Provincial: SON RESPONSABLES.

Finalmente, es apropiado para la ocasi贸n, un pensamiento que dice: 鈥淎narquista es, por definici贸n, aquel que no quiere estar oprimido y no quiere ser opresor, aquel que quiere el m谩ximo bienestar, la m谩xima libertad, el m谩ximo desarrollo posible para todos los seres humanos鈥. Enrico Malatesta.

*Silvina Reguera-Asamblea El Algarrobo. Andalgal谩.