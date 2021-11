–

Integrantes de la asamblea ambientalista El Algarrobo de Andalgalá Catamarca, presentaron las denuncias ante la Fisacalía de la 2da Circunscripción y ante la Fiscalía General, ubicada en la Ciudad Capital por los hechos ocurridos durante el 12 y 26 de abril del 2021 cuando fueron detenidas arbitrariamente varias vecinas que integran la asamblea. «En éstas denuncias se han detallado los actos de tortura que han sufrido los diferentes integrantes de la Asamblea y los tratos crueles e inhumanos que han tenido que pasar sus familiares, cuando estuvieron injustamente detenidos por un hecho que no cometieron y que se produjeron en circunstancias no esclarecidas aún. Asimismo, recordamos que nuestro país adhirió al Acuerdo de Escazú (que entró en vigencia cuando nuestros vecinos se hallaban injustamente detenidos), y que entre otros puntos vinculados a la defensa del ambiente, garantiza la protección de los derechos humanos de los defensores ambientales. Esperamos que las autoridades judiciales den respuesta a este reclamo, entendiendo que en un Estado de Derecho estas conductas no pueden tolerarse». Por ANRed

Entre el 12 y 26 de abril del 2021 integrantes de la Asamblea El Algarrobo fueron detenidos en lo que señalaron como un accionar antidemocratico, fraudulento y pro minero del gobierno provincial de Jalil.

Según los primeros testimonios en ese entonces hubo al menos unos 8 detenidos y detenidas. Los allanamientos realizados por la policía provincial fueron innecesariamente violentos, informaban los vecinos. Además hubieron golpes y roturas en viviendas. Las vecinas señalaron que el operativo represivo fue para contener la protesta y para liberar los trabajos de la minera en el cerro Aconquija.

La policía provincial pasó casa por casa arrestando a vecinos que habían participado de la movilización masiva que congregó a 4 mil personas en la llamada caminata en defensa del agua número 584.

El lunes y martes de ésta semana, integrantes de la Asamblea El Algarrobo realizaron la denuncia ante la Fisacalía de la 2da Circunscripción y ante la Fiscalía General, ubicada en la Ciudad Capital por los hechos mencionados.

Mediante un comunicado expresaron «en estas denuncias se han detallado los actos de tortura que han sufrido los diferentes integrantes de la Asamblea y los tratos crueles e inhumanos que han tenido que pasar sus familiares, cuando estuvieron injustamente detenidos por un hecho que no cometieron y que se produjeron en circunstancias no esclarecidas aún. Asimismo, recordamos que nuestro país adhirió al Acuerdo de Escazú (que entró en vigencia cuando nuestrxs vecinxs se hallaban injustamente detenidxs), y que entre otros puntos vinculados a la defensa del ambiente, garantiza la protección de los derechos humanos de lxs defensorxs ambientales».

«Esperamos que las autoridades judiciales den respuesta a este reclamo, entendiendo que en un Estado de Derecho estas conductas no pueden tolerarse. Agradecemos el acompañamiento de la ciudadanía, movimientos sociales y políticos en este nuevo paso judicial. Finalmente, reivindicamos la inocencia de nuestras vecinas y vecinos y exigimos justicia para ellos y sus familias. Asimismo, reiteramos que la defensa de nuestros bienes comunes no es un delito: es obligación de cualquier pueblo que se precie dign» finalizaron.