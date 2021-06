–

Los rastreadores han dejado de ocupar titulares. Pero siguen siendo necesarios para contener los da帽os hasta alcanzar la inmunidad de grupo, y han sido necesarios durante todo 2021. A pesar de que hace m谩s de un a帽o que los especialistas insisten en que estos trabajadores son vitales para evitar la transmisi贸n descontrolada y que es necesario que se coordinen tanto con Atenci贸n Primaria como con Salud P煤blica para llegar pronto y cortar las cadenas de contagio, tres comunidades siguen sin encontrar m谩s de la mitad del origen de los casos que detectan, es decir, una trazabilidad de menos del 50%. El sem谩foro covid del Consejo Interterritorial lo considera riesgo “alto” e implica un rastreo pobre. Son Catalu帽a, Andaluc铆a y Madrid.

Euskadi se queda tambi茅n por debajo por d茅cimas, con un 49,3%, pero sus datos deben ponerse en cuarentena: durante todo 2021 hasta el 13 de mayo, el Instituto de Salud Carlos III ha notificado una trazabilidad de entre el 0,1 y el 3% en el territorio, una cifra demasiado baja para ser cre铆ble. A partir de dicha fecha, se comunicaron porcentajes superiores al 50%. Los c谩lculos se efect煤an de manera autom谩tica, explican fuentes conocedoras del proceso, mediante las fichas individualizadas de cada contagio subidas al sistema SiVies, y a veces falla: Asturias, por ejemplo, estuvo notificando meses trazabilidades de m谩s del 70% cuando el resumen semanal subido a la web del Ministerio de Sanidad les daba menos del 10%. El sistema falla en ocasiones, reconocen estas fuentes, aunque no se sabe bien por qu茅.

Andaluc铆a no ha sobrepasado nunca, en todo 2021, la frontera del 50% en su trazabilidad. Desconoce de d贸nde vienen la mitad de los casos que encuentra. Tanto Catalu帽a como Madrid superaron esa cifra entre la tercera y la cuarta ola, pero tras el aumento de la incidencia acumulada (casos/100.000 habitantes) en los 煤ltimos 14 d铆as de principios de abril, la capacidad de rastreo volvi贸 a desplomarse. En las tres comunidades, la trazabilidad baja cuando suben los casos, por la saturaci贸n derivada de una transmisi贸n descontrolada, y sube cuando la IA/14 d铆as vuelve a caer. No se han tomado medidas para que la identificaci贸n del origen de los positivos deje de depender de la curva epid茅mica.

No es tarea f谩cil entender las razones del fracaso de un sistema de rastreo, aunque hay indicios y factores que no ayudan a un buen funcionamiento. No es una cuesti贸n solo de n煤meros: son enga帽osos. Catalu帽a cuenta con unos 800, 10 por cada 100.000 habitantes; Madrid con 1.600, 23 por cada 100.000 madrile帽os; y Andaluc铆a, con la peor trazabilidad de Espa帽a, con 101 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, no hay un criterio nacional para definir qu茅 es un rastreador, las cifras no vienen en ning煤n documento oficial y los responsables de la administraci贸n no suelen aclarar cu谩ntos profesionales se dedican a ello a tiempo completo y cu谩ntos son empleados en la Atenci贸n Primaria que, adem谩s de llamar a cada positivo, tienen que continuar con sus tareas asistenciales rutinarias y vacunar.

En Andaluc铆a, de hecho, los profesionales advierten que buena parte de esos m谩s de 8.500 rastreadores de los que presume la Junta de Andaluc铆a son enfermeras que no pueden ejecutar el trabajo con la profundidad que se requiere. “No es una 煤nica cifra cuantitativa”, opina el especialista en Medicina Preventiva Mario Font谩n. M谩s que tener muchos efectivos, “es importante tener una red de rastreo asentada en el territorio. No solo para trabajar en la identificaci贸n de casos, sino para identificar a los casos m谩s vulnerables”. Si un rastreador encuentra a una familia que tiene problemas para hacer la cuarentena o que declara no tener c贸mo hacer la compra, por ejemplo, debe avisar para que servicios sociales u otros departamentos destinados al apoyo durante la pandemia se hagan cargo. De otra manera, es dif铆cil romper seg煤n qu茅 cadenas de transmisi贸n.

Sobrecargar a la Atenci贸n Primaria con el trabajo de las rastreadores es una pescadilla que se muerde la cola. Pasa en Andaluc铆a y, seg煤n explica Font谩n, pasa en Madrid. Si los m茅dicos de familia, los enfermeros y el personal administrativo est谩 hasta arriba, conseguir una cita, aunque sea telef贸nica, por una sospecha de covid es m谩s dif铆cil, por lo que aumenta el riesgo de que el enfermo no se a铆sle. Y este sector de la medicina, habitualmente escaso de personal, de medios y de tiempo para tratar a los pacientes con calma, ya se encarga de la vacunaci贸n. No puede seguir haci茅ndolo todo. Si los ambulatorios, ya con mucho por hacer, se encargan de las entrevistas a los positivos, se corre el riesgo de que sean conversaciones superficiales que no permitan hacer recordar al paciente con qui茅n ha estado o identificar una situaci贸n de vulnerabilidad.

Por lo tanto, opina el experto, “tiene que haber un equipo independiente”. Pero independiente no implica aislado. Tienen que estar en conversaci贸n constante tanto con Atenci贸n Primaria como con Salud P煤blica. En Madrid, explica Font谩n, s铆 que hay trabajadores al margen de la estructura de los centros de salud: pero no son suficientes y no hay comunicaci贸n. Llegan tarde. Han llegado tarde durante toda la pandemia. “Ahora mismo, las tareas de rastreo las est谩 haciendo Atenci贸n Primaria y no es su labor. Esto est谩 dicho por muchos profesionales: muchas labores las han asumido ellos”. M茅dicas o enfermeras llamaban a los positivos y, sabiendo que los rastreadores quiz谩 no llegaban, les hac铆an las preguntas para identificar a los contactos estrechos. D铆as despu茅s, llegaban los trabajadores del equipo de rastreo, cuando el trabajo ya estaba hecho.

Esta desconexi贸n entre los centros de salud y los rastreadores tambi茅n se ha producido en Catalu帽a. La Generalitat subcontrat贸 en julio el equipo de scouts a Ferrovial. Muchos trabajadores lamentaban que, al no ser sanitarios, no pod铆an acceder al historial m茅dico, y tampoco hab铆a una interlocuci贸n con los m茅dicos para coordinarse con cada caso. Por lo tanto, se produjeron duplicidades que afectaron a la calidad del servicio. Con la llegada de 2021, Salut decidi贸 prescindir de una parte del equipo e integrar a otra parte en el sistema sanitario, precisamente para acabar con esta descoordinaci贸n. Los despedidos denunciaron ante la justicia, arguyendo que se prescind铆a de profesionales que saben c贸mo hacer el trabajo y que han aprendido sobre la marcha.

Ni la Consejer铆a de Salud de Andaluc铆a, ni la de Sanidad de Madrid, ni la de Salut de Catalu帽a han respondido a las preguntas de infoLibre sobre cu谩ntos rastreadores tienen, cu谩ntos ejercen la tarea de manera exclusiva y cu谩l es la explicaci贸n que dan a una tasa de trazabilidad que en otras regiones alcanza el 80%, asumiendo que hay casos irrastreables porque es imposible saber d贸nde se ha producido el contagio. Pero los testimonios de trabajadores y especialistas permiten entender las razones de un registro tan pobre: la saturaci贸n de la Atenci贸n Primaria y su desconexi贸n con otros departamentos.

Sigue siendo necesario un buen rastreo: en primer lugar, para evitar que personas que a煤n solo cuentan con una dosis o con ninguna y que pertenecen a tramos etarios con m谩s probabilidad de un cuadro grave de covid sufran los 煤ltimos coletazos de la pandemia. Y en segundo lugar, para que la Atenci贸n Primaria se dedique a vacunar, con la mayor dedicaci贸n posible, y a tratar el resto de dolencias que han dejado apartadas. Pero hay poca esperanza de que se corrijan los d茅ficits que han estado m谩s de un a帽o sin corregir.

