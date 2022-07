No s贸lo la demanda, en t茅rminos cuantitativos, contribuye a esta 鈥渆scasez鈥, sino tambi茅n la afectaci贸n de su calidad por la contaminaci贸n. Precisamente, la agricultura y ganader铆a industriales son tambi茅n unas de las principales causas del deterioro cualitativo del agua, a trav茅s de la filtraci贸n de pesticidas, fertilizantes nitrogenados, antibi贸ticos, etc. En Andaluc铆a hay 35 zonas vulnerables a la contaminaci贸n por nitratos, que afecta al 25% del territorio. En la provincia de Granada por ejemplo, 74 municipios, cerca de la mitad del total, tienen suso superficiales contaminadas por nitratos de origen agr铆cola. Todo ello, junto por supuesto los problemas de vertidos urbanos e industriales, problemas de saneamiento, etc., contribuye a reducir el agua disponible, la 鈥渄esvaloriza鈥 usando el t茅rmino de nuestro compa帽ero Ram贸n Germinal [3] , e incrementa por tanto la necesidad de infraestructuras y tratamientos.