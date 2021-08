–

De parte de Nodo50 August 25, 2021 75 puntos de vista

La seguridad laboral en nuestra Comunidad autónoma en situación de emergencia.

Alarmantes los datos oficiales sobre siniestralidad laboral en Andalucía en el primer semestre 2021, en los que se reconoce que han perdido la vida en el tajo al menos 62 personas, casi el doble de las muertes en el trabajo de la comunidad que le sigue en el ranking, Madrid, con 36 trabajadoras/es fallecidas en el trabajo. Igualmente Andalucía lidera el numero de accidentes laborales con baja en los seis primeros meses de 2021 con al menos 38830, superando también al resto de Comunidades autónomas.

La lacra de los accidentes de trabajo en Andalucía no deja de arrojar datos muy preocupantes en modo de muertes en el trabajo y de accidentes laborales que provocan situaciones de incapacidades e invalidez, los escalofriantes datos del primer semestre a nuestra comunidad autónoma con mayor índice de accidentalidad de todo el país pese a que también es la que cuenta con mayor número de personas desempleadas y en la que la actividad industrial es prácticamente testimonial al haber quedado prácticamente relegada al sector servicios, agricultura…

Resulta muy llamativo que la comunidad autónoma con el mayor índice de paro también ostente el dudoso honor de encabezar el ranking de muertes y accidentes en el tajo, teniendo en cuenta además que, para CGT Andalucía, muchos de los accidentes que se producen se invisibilizan y no se computan oficialmente, como pueden ser los que se producen en la prolífica economía sumergida en nuestra tierra.

La emergencia en materia de seguridad en el trabajo es un hecho incontestable en Andalucía y se hace preciso que, con urgencia, se establezca un plan de actuación institucional contra la grave situación de indefensión que sufren los trabajadores y trabajadoras en sus puestos de trabajo, a los que se les niega u omite el derecho a la formación en materia de prevención de Riesgos laborales, no se les dota de los Equipos de Protección Individual legalmente establecidos y en muchos casos son inadecuados, no se realizan las evaluaciones de riesgos preceptivas de los centros de trabajo, de las máquinas y herramientas, etc. todo ello aderezado con la falta de cultura preventiva en el trabajo tanto del empresariado como de las personas trabajadoras, la falta de Inspecciones ante la exigua plantilla de Inspectores/as de Trabajo y la precariedad laboral que fuerza a hacer valer el trabajar de cualquier modo a trabajar con seguridad y salud laboral.

El Comité Confederal de CGT Andalucía ha acordado poner en marcha a partir de septiembre una acción bimensual, a desarrollar el último viernes de los meses impares que recorrerá todas las provincias de Andalucía, intentando sensibilizar a la ciudadanía en general y a la clase trabajadora en particular sobre la necesidad de exigir seguridad y salud laboral en los puestos de trabajo y animando a denunciar las carencias en materia de prevención para intentar salvar muchas vidas y evitar múltiples incapacidades provocadas durante la jornada laboral. Igualmente denunciaremos las actuaciones de las Mutuas que se han convertido en meras mercenarias a sueldo de las empresas, haciendo valer los intereses económicos sobre la salud laboral de la clase trabajadora.

Fuente: CGT-Andalucía, Ceuta y Melilla