–

De parte de SAS Madrid January 8, 2022 79 puntos de vista

No mires arriba’ es una pel铆cula de Adam McKay de la que se habla mucho. A alg煤n cr铆tico se le nota que le pica el grano. A m铆 me gust贸. Relata con acidez lo que ocurre en EE.UU. cuando unos cient铆ficos comunican al gobierno que un gran cometa va a chocar contra la Tierra destruy茅ndola. Hay reacciones kafkianas – o, mejor, ‘trumpianas’-. Surgen negacionistas y consignas contra la ciencia: “Que no te quiten tu libertad”. 驴Les suena? Y “no mires arriba”, para no ver el cometa que se acerca.

Pienso que si, en lugar de un cometa, fuera un virus pand茅mico (como el COVID) o el cambio clim谩tico, el desarrollo argumental ser铆a parecido. Y tampoco variar铆a mucho si la trama se desarrollase en Espa帽a.

Recientemente, nos hemos encontrado con declaraciones de dos representantes del gobierno andaluz que encajar铆an perfectamente en la pel铆cula de McKay. As铆, el inefable Juan Mar铆n ha preguntado “si pensamos que contratando a 8.000 profesionales sanitarios se iba a solucionar la pandemia”. Y, por su parte, la delegada del Gobierno Ana Mestre, ante las denuncias de desmantelamiento y privatizaci贸n de la sanidad p煤blica, respondi贸 que “eso lo repiten como un mantra pero no lo demuestran”. 驴Hace falta m谩s demostraci贸n que ver la saturaci贸n de la atenci贸n primaria -donde ni cogen el tel茅fono-, los retrasos de las citas, las listas de espera o las dificultades para hacerse una PCR? Aumenta la gente que tiene que pagar por hacerse el test. Y a los negocios sanitarios privados, cada vez m谩s facilidades y conciertos. 驴Eso no es el principio de la privatizaci贸n? 驴Y la atenci贸n puede ser la misma con 8. 000 sanitarios menos? Sr. Mar铆n, Sra. Mestre: enfr铆ense la boca antes de hablar.

Si pueden, vean ‘No mires arriba’. Seguro que identifican en alg煤n papel a estos pol铆ticos gaditanos鈥 y a alguno m谩s.

Enlace relacionado DiariodeJerez.es (05/01/2022)