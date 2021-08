–

En julio entrevist√© a Andreas Malm para P√ļblico. Por motivos de espacio no se publicaron algunos fragmentos de aquella entrevista sobre Los Verdes alemanes, o su opini√≥n sobre los aceleracionistas o el documental Planet of the Humans (Jeff Gibbs, 2019). Recupero las respuestas por su inter√©s para los debates que tienen lugar actualmente en la izquierda y el movimiento ecologista en Catalu√Īa y en Espa√Īa.

Ha criticado en reiteradas ocasiones el √©nfasis en la responsabilidad individual, la reducci√≥n del ecologismo a otra opci√≥n de consumo. ¬ŅC√≥mo ha ocurrido esta transformaci√≥n?

Se ajusta muy bien a la ideología neoliberal, a la idea de que la manera de ejercer influencia es como consumidor, lo que significa, obviamente, que la gente con más dinero tendrá una mayor influencia que la gente con menos dinero. Basar la política en una opción de consumo es casi inherentemente antidemocrático porque presupone diferentes grados de una escala de voto, donde la gente con menos dinero tiene menos que decir, por definición, y eso es un problema. Por ese motivo es tan atractivo a la ideología neoliberal, algo que puedes vender como una mercancía.

Pienso que la cuesti√≥n clave en todas estos temas son las decisiones de inversi√≥n. Son √©stas las que determinan si los combustibles f√≥siles -el petr√≥leo, el carb√≥n, el gas natural- se expanden o no en lugar de las energ√≠as renovables. Las decisiones de inversi√≥n no las toman los consumidores, las toman los inversores, los propietarios. El problema es que tienes compa√Ī√≠as petrol√≠feras, de carb√≥n, gas√≠sticas en todo el mundo que tienen sus propios consejos de administraci√≥n y son responsables ante sus accionistas. Toman decisiones de inversi√≥n que no est√°n bajo supervisi√≥n p√ļblica. Como consumidor, yo no tengo capacidad de influir estas decisiones con mis opciones de consumo. No tengo ninguna manera de entrar en contacto con los consejos de administraci√≥n. Las empresas deber√≠an ser nacionalizadas: eso es una decisi√≥n pol√≠tica.

Esto no significa que los consumidores puedan hacer lo que quieran, que la √©tica privada no desempe√Īa aqu√≠ ning√ļn papel. Personalmente, intento evitar las peores cosas: no vuelo cuando viajo por Europa, cosas as√≠. Tienes que vivir con cierta coherencia. No puedo viajar y plantear un cambio radical en la sociedad y luego, por mi cuenta, comer mucha carne y volar, ese tipo de cosas.

Para eso ya tenemos a Al Gore, imagino.

Exacto, no funciona demasiado bien.

¬ŅPero c√≥mo ocurri√≥ ese proceso? En los setenta el ecologismo era una idea radical en Alemania, y supongo que tambi√©n en Suecia.

En los setenta hab√≠a un contexto hist√≥rico y pol√≠tico completamente diferente al de ahora. Si la cuesti√≥n medioambiental hubiese explotado en los setenta los resultados hubiesen sido muy diferentes. En los setenta la gente a√ļn ten√≠a cierta confianza en su habilidad para tener un impacto en la sociedad y cambiarla, y hab√≠a una pr√°ctica revolucionaria viva en Europa, hab√≠a situaciones pr√°cticamente revolucionarias en Italia, en Francia y en otros lugares.

Me gustar√≠a hablar sobre el auge de los partidos verdes en Europa. Peter Nowak, en Telepolis, ha descrito a Los Verdes alemanes como el partido de la “nueva fase de acumulaci√≥n”. ¬ŅSe ha convertido el ecologismo, o al menos una parte de √©l, en una ideolog√≠a para justificar un nuevo proceso de acumulaci√≥n por desposesi√≥n o una nueva pol√≠tica de austeridad?

Alguien ha descrito en Jacobin a Los Verdes en Alemania como “neoliberales con bicicleta”. Es una descripci√≥n bastante exacta. Aparte de tener unas pol√≠ticas sociales insuficientemente progresistas, est√°n muy lejos de lo que deber√≠an en la cuesti√≥n medioambiental. Hay una suerte de crisis entre al menos algunas partes del movimiento contra el cambio clim√°tico y Los Verdes. En Baden-W√ľrttemberg, por ejemplo, est√°n a favor de expandir la Autobahn y de talar un bosque para ello. Son pr√≥ximos a la industria automovil√≠stica. Parece muy poco probable que sean capaces de transformar radicalmente esta industria. Si Los Verdes se convierten en el partido bisagra o parte del gobierno creo que habr√° una desilusi√≥n por parte del movimiento ecologista y los votantes interesados en cuestiones medioambientales.

En Suecia hemos tenido a Los Verdes en el gobierno durante siete a√Īos. Cuando entraron en el gobierno sueco, ten√≠an un apoyo del 12-13% en las elecciones. Su promesa estrella fue clausurar las minas de carb√≥n que la compa√Ī√≠a sueca Vattenfall pose√≠a en Alemania oriental. El presidente del partido acostumbraba a ir a los debates electorales con un trozo de carb√≥n, prometiendo cerrar estas minas. Cuando llegaron al poder lo que hicieron fue vender esas minas a unos capitalistas de la Rep√ļblica checa. En vez de cerrarlas, de manera que no se extrajese ese carb√≥n, las vendieron para que la extracci√≥n continuase. Desde entonces, su apoyo se ha desplomado en las encuestas de intenci√≥n de voto y se encuentra en torno al 4-5%. Este tipo de desilusi√≥n hacia Los Verdes, creo, es muy posible que ocurra en Alemania y tambi√©n en otros pa√≠ses. Los partidos verdes en Europa tienden a ser muy liberales, no anticapitalistas.

Es m√°s, ya estuvieron en el gobierno alem√°n a finales de los noventa… No s√© si sabe que su actual co-presidente, Robert Habeck, se opone a la construcci√≥n de Nord Stream 2, pero sin embargo estuvo a favor de la construcci√≥n de una terminal de gas natural licuado (GNL) en Brunsb√ľttel cuando formaba parte del gobierno de Schleswig-Holstein y que importar√° gas obtenido por fracking en EEUU.

No lo sab√≠a… Alemania es el motor econ√≥mico de la Uni√≥n Europea y el pa√≠s con mayores emisiones. Si ha de haber una transici√≥n de los combustibles f√≥siles a las energ√≠as renovables, Alemania estar√° en el centro. No se trata solamente del carb√≥n de lignito o los gasoductos, sino de la industria del autom√≥vil, que es la columna vertebral de la econom√≠a alemana. Y esa industria es un gigantesco complejo industrial, responsable de la destrucci√≥n medioambiental y que necesita ser transformada por completo.

Lo que nos lleva a la cuestión del coche eléctrico. Sabemos que no son tan ecológicos como dicen, puesto que se necesita invertir una enorme cantidad de energía en su producción y al fin y al cabo se trata de un vehículo de transporte individual. Luego hay, además, la cuestión de la producción de baterías, que exige largas cadenas de suministro.

No soy un experto en veh√≠culos el√©ctricos. Mi impresi√≥n es que puede existir un peque√Īo porcentaje de la flota automovil√≠stica existente consistente en coches el√©ctricos, pero que cambiar toda la flota existente a el√©ctricos generar√° much√≠simos problemas ecol√≥gicos. A√ļn queda por resolver la cuesti√≥n del CO2 de la propia producci√≥n de los coches. Esto significa -y dir√≠a que hay un amplio consenso cient√≠fico- que la transici√≥n en el sector log√≠stico no es s√≥lo de los veh√≠culos de motor de combusti√≥n a los el√©ctricos, sino a otros modos de transporte, y a reemplazar el grueso del tr√°fico rodado con transporte p√ļblico y, en las ciudades, con la bicicleta y los desplazamientos a pie. Eso significa que necesitamos replantear la planificaci√≥n las ciudades y las relaciones entre los puesto de trabajo, los hogares y los mercados de abastecimiento.

En Francia, el país del que acabo de llegar, ésta ha sido una cuestión central en torno al movimiento de los chalecos amarillos. Debido a la manera en que se han desarrollado las ciudades francesas, la gente tiende a vivir en los suburbios y tiene que desplazarse hasta sus puestos trabajos sin ninguna otra opción que tomar el coche. Hablamos de una nueva planificación de las ciudades y de las relaciones espaciales entre vida y trabajo.

¬ŅPuedo preguntarle por Tesla? El s√≠mbolo del neoliberalismo verde. Una empresa que no quiere sindicatos en su f√°brica de Brandemburgo, por ejemplo…

… para la que est√°n talando un bosque, adem√°s. Tesla es el s√≠mbolo del ecologismo burgu√©s, la idea de que los ricos salvar√°n la Tierra. Bueno, si es que acaso quieren vivir en la Tierra, porque tambi√©n est√°n promoviendo la explotaci√≥n espacial. No creo que Tesla o cualquier otra compa√Ī√≠a de ese tipo sea parte importante de la transici√≥n o de la soluci√≥n. Hay una lucha en torno a su f√°brica en Brandemburgo, y creo que recientemente ha habido incluso algunas acciones de sabotaje.

Otro aspecto de esta ideolog√≠a es Bill Gates y su √ļltimo libro. La idea clave de este libro, o su valor ideol√≥gico, es que lleva a la impresi√≥n o la vaga apariencia de que los hombres m√°s ricos del planeta, quienes gobiernan, tienen un plan para evitar el cambio clim√°tico. Y eso es en cierto modo un mensaje tranquilizante, calmante. “Estamos al mando, tenemos un manual para resolver esto, la gente puede relajarse, nosotros nos ocuparemos de ello”.

… lo que nos lleva un paso m√°s cerca al desastre.

Exacto.

En respuesta a acontecimientos como los que ha mencionado en Francia hemos visto el auge de los “aceleracionistas”, sectores de la izquierda que defienden el productivismo de posguerra, la expansi√≥n de las capacidades industriales e incluso las centrales nucleares. ¬ŅQu√© opina de esta tendencia pol√≠tica?

¬ŅQui√©nes son en Espa√Īa?

Por el momento dir√≠a que s√≥lo son un pu√Īado de usuarios de Twitter.

Bueno, estoy familiarizado con los aceleracionistas y este tipo de tendencias actuales en la izquierda. No soy ning√ļn entusiasta de esta tendencia. Pienso que son demasiado optimistas sobre los actuales complejos y estructuras tecnol√≥gicas. La idea de que las fuerzas productivas se expandir√°n y que, de alg√ļn modo, nos conducir√°n a una sociedad m√°s igualitaria… tiene una larga tradici√≥n en el marxismo. Y √©se es probablemente el peor legado del marxismo, por muchas razones.

Eso no quiere decir que sea enemigo de la tecnología. Tenemos que hacer uso de algunas de las tecnologías más avanzadas de las que disponemos, incluyendo las energías renovables y tecnologías para capturar el CO2. En general, celebrar el desarrollo tecnológico tal cual, como la energía nuclear, es obviar los límites ecológicos, cada vez mayores. Los aceleracionistas y los franceses de Fully Automated Luxury Communism tienden a subestimar enormemente los riesgos ecológicos de las tecnologías que tenemos. Son una expresión de una tensión que siempre ha existido en el marxismo entre críticos de la maquinaria y defensores de más maquinaria.

Me gustaría preguntarle por Planet of the Humans. Como sabe, este documental de Jeff Gibbs producido por Michael Moore ha sido muy controvertido. Me interesa personalmente una observación hecha por Ozzie Zehner. Zehner sostiene que tenemos que desplazar el foco a la reducción de nuestro consumo y denuncia como una ilusión la posibilidad de mantener nuestras sociedades de consumo cambiando básicamente las fuentes de energía. Por ello, han sido acusados de ecofascistas.

No he visto el documental, pero me parece que es una cr√≠tica justa. Entiendo que hay personas que argumentan que el foco deber√≠a estar en la cuesti√≥n de la sobrepoblaci√≥n y en la pel√≠cula hay quien dice que deber√≠a haber una extinci√≥n masiva de seres humanos. Eso est√° muy cerca del ecofascismo. Es un camino muy peligroso para el movimiento ecologista comenzar a pensar en esos t√©rminos. Los cr√≠ticos de la pel√≠cula han se√Īalado que las objeciones a las energ√≠as renovables que se presentan a partir de su ERO (energy return of investment, retorno de inversi√≥n energ√©tica) est√°n basadas en c√°lculos caducos e ignoran por completo u omiten los desarrollos tecnol√≥gicos m√°s recientes. Los avances tecnol√≥gicos son reales y la energ√≠a solar y e√≥lica son cada vez m√°s eficientes. Puede producirse electricidad a un precio bajo, en particular a partir de la energ√≠a solar, y esto es algo que creo que deber√≠amos celebrar. Lo que deber√≠amos de criticar al capitalismo es su incapacidad a la hora de pasar de los combustibles f√≥siles a las energ√≠as renovables.

En Par√≠s he debatido con unos camaradas sobre esta cuesti√≥n. Ellos apoyaban esta l√≠nea: las energ√≠as renovables tambi√©n son malas. As√≠ que les dije: “Muy bien, quer√©is abandonar los combustibles f√≥siles, ¬Ņcon qu√© vais a reemplazarlos?” Y uno de ellos respondi√≥: “Decrecimiento”. Pero “decrecimiento” no es una fuente de energ√≠a. No puedes abolir la energ√≠a en la econom√≠a. As√≠ que si quieres eliminar el 80% de la producci√≥n energ√©tica procedente de los combustibles f√≥siles y eliminarlos por completo, necesitas llenar ese hueco con algo. Quiz√° no todo, pero s√≠ la mayor parte. Puede reducirse el consumo de energ√≠a en algunas partes del mundo, y los ricos deber√≠an desde luego reducir su consumo energ√©tico. No pueden existir cosas como los jets privados, SUV, mansiones rid√≠culamente enormes y ese tipo de cosas. Debe ponerse fin a ese despilfarro de energ√≠a.

En el mundo hay lugares que viven en la pobreza energ√©tica. Lo que necesitan es m√°s energ√≠a. Por eso soy esc√©ptico hacia el tipo de posici√≥n de Planet of The Humans de que deber√≠amos oponernos a las energ√≠as renovables y centrarnos en una reducci√≥n generalizada del consumo, y en √ļltima instancia reducir las cifras de poblaci√≥n en el planeta, y ver todo eso como un objetivo, porque todo ello conduce a un camino peligroso.

Dir√≠a que criticaban m√°s bien las plantas de producci√≥n de energ√≠a solar y e√≥licas que en ocasiones exigen la tala de bosques enteros que las energ√≠as renovables per se. Recientemente hemos visto protestas en la antigua Alemania oriental con el lema “la energ√≠a solar pertenece a los tejados, no al suelo”.

Debido a la creciente eficacia de la solar y la e√≥lica, las demandas de espacio se reducen. Con las tecnolog√≠as actuales podr√≠amos potencialmente suministrar con facilidad la demanda de energ√≠a de la econom√≠a mundial y ello s√≥lo con una peque√Īa fracci√≥n del espacio que se utiliza en la actualidad. Obviamente, hay proyectos de energ√≠a renovable que se han construido y que son destructivos, talando √°rboles y cosas as√≠. Pero existe un gran potencial en la energ√≠a solar y e√≥lica combinada con otros usos del espacio. Pueden construirse turbinas off shore, en el mar, donde no compiten con el uso del suelo. Pueden construirse plantas de energ√≠a solar en los desiertos, que cuentan con una densidad de poblaci√≥n muy escasa. Puede darse un uso m√ļltiple al suelo, con turbinas e√≥licas en zonas agr√≠colas, paneles solares en los techos de los edificios de las ciudades y as√≠ sucesivamente. En el caso que usted menciona probablemente yo tambi√©n me hubiera pronunciado en contra. Se requieren planes para expandir el uso de la energ√≠a solar.

Personalmente, me opongo a los aceleracionistas, pero tambi√©n me opongo al rechazo frontal a la tecnolog√≠a moderna. Tiene que haber alg√ļn tipo de v√≠a intermedia entre ambas a escogerse, en contra de las malas tecnolog√≠as y a favor de las buenas tecnolog√≠as, y no estar en general en contra de ellas.

Ha utilizado el t√©rmino ‘ecoleninismo’. ¬ŅC√≥mo lo definir√≠a?

Podr√≠amos hablar durante horas de eso (r√≠e). Perm√≠tame decir esto: en primer lugar, la Revoluci√≥n rusa puso en marcha experimentos e iniciativas en muchos frentes, incluyendo el ecol√≥gico. Ahora mismo participo en un proyecto para traducir textos al ingl√©s, la mayor√≠a de ellos por primera vez, de este per√≠odo, escritos en los a√Īos veinte, sobre ecolog√≠a y energ√≠a. El t√≠tulo provisional es Los ecologistas de Octubre. Hubo algunos esfuerzos verdaderamente pioneros en la conservaci√≥n, la restauraci√≥n ecol√≥gica y cosas parecidas. Hubo debates muy interesantes sobre las fuentes de energ√≠a: ¬ŅDeber√≠amos mantener el petr√≥leo o no? Algunos dec√≠an que el petr√≥leo es una fuente de energ√≠a t√≠picamente capitalista y que deber√≠amos apostar en su lugar por la solar. Estos debates adquieren un nuevo significado a la luz de lo que vemos actualmente.

Podr√≠amos debatir sobre el historial medioambiental de los primeros a√Īos de la revoluci√≥n bolchevique. Es complicado. Hubo signos positivos, que fueron revertidos por la contrarrevoluci√≥n estalinista. La cuesti√≥n del leninismo ecol√≥gico es muy simple. Hay algunos paralelismos entre la situaci√≥n de entonces y la situaci√≥n que tenemos ahora con la pandemia. A comienzos de la pandemia hubo una ret√≥rica belicista, la gente dec√≠a que est√°bamos en guerra contra el virus. Pueden verse similitudes entre la situaci√≥n actual y la Primera Guerra Mundial como la cat√°strofe que dio comienzo al siglo XX. Cuando estall√≥ la Primera Guerra Mundial, gente como Lenin, Rosa Luxemburg o Karl Liebknecht estaban en contra y dijeron que la guerra ten√≠a que transformarse en una crisis para los reg√≠menes que enviaron a millones a morir en los campos de batalla. Poner fin a la guerra significaba poner fin a esos reg√≠menes y reemplazarlos con un poder obrero para asegurar que no habr√≠a m√°s guerras.

Hoy nos enfrentamos a una situación en la que tenemos un desastre ecológico tras otro. A esta pandemia seguramente le seguirán otros desastres medioambientales. Y esto ocurre todo el tiempo: potencialmente nuevas pandemias, cosas así. Cada vez que se produce un desastre ecológico de este tipo, la tarea estratégica de la izquierda, en un sentido amplio, del movimiento ecologista y de sus aliados, es hacer precisamente ese movimiento leninista de decir que si queremos poner fin a estos desastres hemos de transformarlos en una crisis para sus responsables y los regímenes detrás de ellos. No podemos centrarnos solamente en combatir los síntomas, tenemos que ir a las causas. Esto básicamente no es motivo de ninguna polémica, nadie cuestiona que tenemos que poner fin a las causas o de lo contrario tendremos más de estos desastres todo el tiempo.

Llamarlo ecoleninismo, por supuesto, es una manera de hacerlo m√°s provocador y controvertido de lo que realmente es. Aqu√≠ debo se√Īalar que no soy el √ļnico que ha hablado de ecoleninismo. Hay otros acad√©micos (John Bellamy Foster, Michael L√∂wy) y activistas que est√°n debatiendo qu√© partes del legado leninista podr√≠an ser alg√ļn uso en la situaci√≥n a la que nos enfrentamos. Obviamente, toda apropiaci√≥n de Lenin y del leninismo tendr√≠a que ser selectiva, no limitarse a copiar, imitar o simular todo lo que dijo e hizo. No podemos decir, como √©l hizo en 1920, que “el carb√≥n es el pan del pueblo”. La tradici√≥n leninista de la que yo procedo es una que es muy cr√≠tica con algunas corrientes del leninismo.

Para terminar, me gustar√≠a preguntarle si est√° familiarizado con la obra de Wolfgang Harich. Recientemente se le ha comparado con √©l en las p√°ginas de Neues Deutschland debido a que usted pide una mayor intervenci√≥n del Estado en cuestiones ecol√≥gicas…

No conozco su obra, pero suena razonable. Deberé echarle un vistazo.

* Andreas Malm es profesor de ecología humana en la Universidad de Lund, Suecia, y miembro del consejo editorial de la revista Historical Materialism. angelferrero.medium.com