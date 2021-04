Di谩logo con el candidato presidencial progresista de Ecuador, quien alerta sobre la posibilidad de juego sucio del r茅gimen el once de abril

El presidente Len铆n Moreno decret贸 treinta d铆as de estado de excepci贸n en las principales provincias, lo que proh铆be actos y reclamos. El candidato de la revoluci贸n ciudadana da una “alerta al mundo”

鈥淟a democracia de Ecuador est谩 nuevamente en peligro鈥, afirma Andr茅s Arauz, candidato presidencial en Ecuador, a d铆as del ballottage que lo enfrentar谩 con Guillermo Lasso el domingo 11 de abril. Su 鈥渁lerta al mundo鈥, como la define, ocurre luego de que el presidente Len铆n Moreno decretara el jueves por la noche el estado de excepci贸n por treinta d铆as en las ocho principales provincias del pa铆s.

鈥淟a medida le da facultades excepcionales a Moreno, lo cual se cruza con la fecha de la elecci贸n y evidentemente genera un conflicto de competencias en lo que ser谩 el proceso electoral鈥, explica Arauz. El estado de excepci贸n proh铆be 鈥渓a realizaci贸n de todos los eventos de afluencia y congregaci贸n masiva鈥, y dispone el despliegue de la Polic铆a Nacional y de las Fuerzas Armadas 鈥渆n el restablecimiento del orden p煤blico鈥.

Con esta medida 鈥渆l presidente de la Rep煤blica podr铆a modificar los protocolos del proceso electoral cuando la funci贸n electoral es una funci贸n independiente, y nos genera motivos de preocupaci贸n que pudiera manipularse el proceso y el resultado, m谩s a煤n si es que el proceso es manipulado y requiere movilizaci贸n ciudadana el mismo 11 o los d铆as subsecuentes, el estado de excepci贸n imposibilitar铆a en teor铆a la posibilidad de que los ciudadanos se movilicen en defensa de sus derechos democr谩ticos鈥.

La preocupaci贸n tiene fundamentos: 鈥淓xisten ya rumores de que hay intenciones de manipular las elecciones, est谩 en riesgo el proceso electoral鈥, afirma Arauz. Esta nueva alerta, a puerta de la contienda, forma parte de un 鈥減roceso electoral lleno de amenazas, de lawfare en contra de nuestra participaci贸n, desde el momento mismo de la inscripci贸n, cuando decretaron la inexistencia de nuestro partido, tuvimos que aliarnos con otro partido鈥.

El mismo proceso estuvo amenazado, como ocurri贸 cuando el triunfo de Arauz parec铆a que ser铆a en una sola vuelta, el siete de febrero, y ocurrieron entonces 鈥渟erias amenazas de posponer鈥 la fecha. La posibilidad ahora de una postergaci贸n, ante la situaci贸n del estado de excepci贸n, 鈥渘o es imposible鈥, afirma. 鈥淓spero que las autoridades electorales act煤en con racionalidad y pleno respeto a la democracia, el pueblo ecuatoriano no est谩 en condiciones de aguantar una prolongaci贸n del per铆odo presidencial de Lenin Moreno鈥.

La crisis y las campa帽as

Ecuador est谩 en crisis. Arauz ha recorrido el pa铆s durante la campa帽a: 鈥渕e ha permitido reconectarme con cada uno de los territorios, sus vocaciones productivas, sus problem谩ticas en materia de salud, de servicios, su necesidad de pol铆ticas p煤blicas y desarrollo institucional, y tambi茅n la desesperaci贸n, la angustia y dolor de los ecuatorianos que est谩n sufriendo, hay un sentimiento generalizado de abandono, una indignaci贸n por la negligencia del gobierno ante el manejo de la pandemia y de la crisis econ贸mica鈥.

Su campa帽a se ha desplegado por las diferentes regiones del pa铆s, la costa, la sierra y la amazon铆a, y las im谩genes de cercan铆a entre Arauz y las personas han sido constantes en cada sitio. 鈥淓ste recorrido me compromete a煤n m谩s y con cada vez mayor contundencia, firmeza, a dar todo de mi parte para poder devolver la dignidad a las familias ecuatorianas鈥, afirma.

Arauz enfrenta, en simult谩neo, una campa帽a sucia llevada adelante por Lasso y su asesor, Jaime Dur谩n Barba, con la utilizaci贸n de trolls en redes sociales, el pago a migrantes venezolanos para que realicen campa帽a en su contra, o acusaciones sobre sus a帽os de trabajo en el Estado.

鈥淓s una se帽al de desesperaci贸n por la brecha y la distancia que existe entre el candidato Lasso y mi persona鈥, sostiene. 鈥淓sta campa帽a sucia ha sido vil, c铆nica, ha buscado el asesinato del personaje, confundiendo a la ciudadan铆a respecto a mi trayectoria de servicio al pa铆s, y meti茅ndose con lo m谩s 铆ntimo que tenemos cada uno de nosotros, que es nuestra vida familiar鈥.

La campa帽a sucia no se ha limitado al equipo de Lasso, sino a instituciones, como la Fiscal铆a General, que, articulada a la Fiscal铆a colombiana y la Revista Semana, construyeron la acusaci贸n falsa de un financiamiento que habr铆a recibido Arauz por parte del Ej茅rcito de Liberaci贸n Nacional (ELN) de Colombia. 鈥淒ec铆an que me hab铆a reunido con un delegado del ELN en febrero del 2020, yo no era ni candidato en esa 茅poca, estaba estudiando en M茅xico, no viv铆a en el Ecuador, lo cual demuestra claramente que la informaci贸n es falsa鈥.

Algo similar ocurri贸 desde Argentina, donde Clar铆n public贸 la informaci贸n falsa afirmando que Arauz se hab铆a aplicado la vacuna Sputnik V en su visita en Buenos Aires, un hecho imposible: el candidato estuvo en Argentina hasta el 5 de diciembre y la vacuna lleg贸 el d铆a 24, y el 19 de ese mismo mes result贸 positivo en el test de coronavirus. Clar铆n sab铆a estos hechos, pero el titular fue que Arauz se hab铆a vacunado.

鈥淣unca llegaron a comprobar nada, jam谩s contrastaron eso con mi versi贸n, nunca me llamaron a pedir mi criterio, y a trav茅s de esa noticia en Argentina, que fue replicada por medios ecuatorianos, se ha querido instalar una narrativa en la que yo me hab铆a vacunado. Eso se llama psicolog铆a proyectiva, y son los amigos de Lasso, incluyendo personal de jerarqu铆a del Banco de Guayaquil -que fue presidido durante a帽os por Lasso- quienes fueron los vacunados en la lista de privilegiados del gobierno de Lenin Moreno鈥.

Ante eso el candidato present贸, a trav茅s del abogado Eduardo Barcesat, 鈥渦nas acciones ante el diario Clar铆n para que se corrija este hecho y se preserve mi buen nombre, el ministerio de Salud de Argentina ya emiti贸 una declaraci贸n hace varias semanas, desmintiendo el hecho de que me haya vacunado鈥.

El plan de gobierno

Moreno busca llevar adelante las 煤ltimas privatizaciones antes de dejar el gobierno el 24 de mayo: pozos petroleros, la Corporaci贸n Nacional de Telecomunicaciones, el espacio radioel茅ctrico, el Banco del Pac铆fico, o la refiner铆a de Esmeraldas. 鈥淟a acci贸n m谩s peligrosa de todas es la que implica la privatizaci贸n del Banco Central del Ecuador (BCE), se privatiza la gobernanza del BCE, es decir qui茅n manda, Moreno quiere 茅l designar a delegados que duren cinco a帽os en el cargo antes de irse, se privatiza las reservas del BCE, y se privatiza la regulaci贸n a las tasas de inter茅s y a las comisiones del sistema financiero privado鈥.

El intento de privatizaci贸n del BCE, cuya ley se encuentra actualmente en la Asamblea Nacional, forma parte del proyecto de la banca, del capital financiero -sector al cual pertenece Lasso- quien m谩s se ha beneficiado en Ecuador en los a帽os de Moreno. Esa pol铆tica es impulsada, a su vez, por el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el cual Arauz se reuni贸 en Washington antes de la primera vuelta, luego de haberse reunido con Wall Street en Nueva York.

鈥淗emos insistido de cualquier reforma legal condicionada por un acuerdo con el FMI debe apegarse estrictamente a nuestra Constituci贸n, y en la Constituci贸n el BCE es p煤blico y es parte de la funci贸n ejecutiva, no tiene independencia, no es otra funci贸n, no es otro poder del Estado, no puede ser privatizado鈥.

En la reuni贸n con el FMI Arauz explic贸 鈥渜ue en el contexto de la pandemia no se puede impulsar un ajuste fiscal agresivo, explicamos que hay que preservar la liquidez en d贸lares dentro de la econom铆a ecuatoriana, explicamos nuestro modelo de inversi贸n p煤blica y de desarrollo sostenible para los pr贸ximos a帽os, y ante todo eso quisiera decir que reaccionaron favorablemente鈥.

El candidato de la revoluci贸n ciudadana, al asumir, enfrentar谩 un cuadro de crisis sanitaria y econ贸mica. 鈥淭enemos prioridades fundamentales, y es atender las emergencias sanitaria, educativa, econ贸mica, todo este a帽o nos dedicaremos a atender esas emergencias, vacunaci贸n universal, restablecimiento del sistema de salud p煤blica, retorno de los chicos a las clases, dotaci贸n de la vacuna a los docentes, internet como derecho humano, dotaci贸n de equipos de hardware para que los ni帽os puedan seguir estudiando鈥, afirma.

El plan de gobierno deber谩 enfrentar la crisis profunda, ante lo cual, explica, llevar谩 adelante medidas como otorgar mil d贸lares a un mill贸n de familias en la primera semana, 鈥渦na pol铆tica de cr茅dito y de pago de deuda social, incluyendo el pago de las deudas a los gobiernos locales para que reactiven la econom铆a desde la obra p煤blica鈥, y un plan masivo de vacunaci贸n.

鈥淯na vez desplegada esa recuperaci贸n pasaremos a recuperar la institucionalidad democr谩tica de nuestro pa铆s, que ha sido v铆ctima de una grosera manipulaci贸n, y a la vez recuperar el modelo de desarrollo vinculado al desarrollo productivo, agr铆cola, de la construcci贸n a partir de la obra p煤blica, de la vivienda, y de los servicios p煤blicos鈥, afirma.

La perspectiva de Arauz es latinoamericana. 鈥淢i pol铆tica apunta decidida y frontalmente hacia la integraci贸n鈥, sostiene. En sus meses de campa帽a ha tenido encuentros con, por ejemplo, Evo Morales, Alberto Fern谩ndez, o Pepe Mujica 鈥淐on los liderazgos de la regi贸n vamos a tener una relaci贸n muy din谩mica y permanente que rememore y recobre esa 茅poca de integraci贸n latinoamericana que vivimos a inicio de este siglo鈥. Esa ser谩 su prioridad, explica, en materia de pol铆tica exterior, 鈥渏unto con la justicia ecol贸gica internacional鈥.

Por el momento, la atenci贸n urgente est谩 puesta en el desarrollo de los comicios del pr贸ximo 11 de abril, que se encuentran bajo peligro debido al estado de excepci贸n, en un marco pol铆tico en el cual ya ocurrieron numerosas irregularidades y obst谩culos contra la candidatura de Arauz. 鈥淎spiramos a que se respete la democracia en Ecuador y que la voluntad del pueblo ecuatoriano sea contundente a favor de recuperar la patria, el futuro y su dignidad鈥, concluye.

P谩gina 12 / La Haine