De parte de ANRed October 3, 2021 83 puntos de vista

Andrés Núñez fue un joven laburante y jugador de fútbol torturado hasta la muerte y desaparecido por la policía bonaerense el 28 de septiembre de 1990. Tenía una hija pequeña con su pareja, Mirna Gómez, que es la principal impulsora de la lucha por justicia completa por el secuestro, tortura, asesinato y desaparición de Andrés, y a 31 años de aquel hecho, ayer se realizó junto a familiares víctimas de gatillo fácil una jornada de lucha. En esta nota encontrá la entrevista completa que le hicimos a Mirna y una fotogalería. Por ANRed

«Les cuento un poquito, a Andrés le decían el gallego, él jugaba al futbol en Cambaceres y Estudiantes de La Plata. Me cuesta mucho hablar porque estoy re emocionada» dice Mirna Gómez cuando la entrevistamos en la jornada de lucha que se organizó ayer en la calle, pero debido a la lluvia se trasladó al Centro Cultural y Social Olga Vázquez. El 28 de septiembre se cumplieron 31 años de un hecho que le cambiaría la vida.

«A él lo llevaron a la brigada de investigación de la plata por el robo de una bicicleta, en todos lados me negaban información pero hubo un testigo, un detenido en la brigada que supo que Andrés estuvo ahí. Al día siguiente la mama del testigo nos contactó. En ese momento estaba un juez corrupto que tenia 27 causas, estaba acostumbrado a ir con todos los policías de la comisaría 9na a comer asados , el juez Vara. Él iba a ir a juicio por la causa de Andrés pero lamentablemente falleció. Cuando lo fui a ver este juez me dijo que Andrés debe estar con una chica viajando en Brasil». Mirna, la esposa de Andrés nunca se detuvo en la búsqueda. «Seguimos buscando, buscando y buscando a Andrés por todos lados. Nos fuimos a la 8va de calle 7 y 76, una policía femenina nos dijo que estaba en la ex brigada, pero siempre siempre nos lo negaron»

Los policías que secuestraron a Núñez fueron identificados como Alfredo González y Víctor Dos Santos, José Ramos, Pablo Martín Gerez y Luis Raúl Ponce. La Brigada de Investigaciones es el mismo lugar que funcionó como centro clandestino de detención en la dictadura. En la lista de los policías involucrados están Carlos Gustavo Veiga, Ernesto Delfor Zabala, César Domingo Carrizo y Pedro Domingo Costilla (ex titular de la Brigada de Investigaciones de La Plata donde torturaron y asesinaron a Núñez).

«Después de la causa se supo que estaba en la brigada porque se quebró un policía, Daniel Ramos, aunque no fue justamente él , sino se quebró la señora, Alicia Visconti , por intermedio de ella encontramos el cuerpo de Andrés después de 5 años, porque ella fue a decir al mismo Estado, fue al juzgado a contar dónde estaba Andrés. El cuerpo estuvo en un campo de General Belgrano los 5 años que lo dimos por desaparecido. Lo que tenemos de los testigos es que cuando llegan a la brigada le pegaron, le pusieron la brigada como en la época de la dictadura, torturan, lo llevan al campo lo queman en un tanque australiano. De ahí pasaron muchos años en las manos de un juez que encubrió al prófugo que hace mas de 30 años Palo Martin Gerez, siempre llevamos los datos al mismo juzgado es oriundo de General Belgrano, es el primo de Mario Chorizo Rodríguez, y el primo de Eduardo Duhalde.

«Cuando encontramos el cuerpo después en el año 2011 me entregaron el cuerpo que estaba en el Juzgado con sobre. Yo les decía que quería verlo a Andrés, pero estaba en cenizas en 12 sobrecitos. Cuando me muestran, uno estaba abierto y se estaban cayendo las cenizas. Yo le decía a una de mis abogadas en ese momento yo voy a romper todo, no lo ponen en un urna, una cinta scotch aunque sea, pasaron días y cuando dije que quería ver de nuevo a Andrés lo habían puesto en una bolsa de residuos negra. Hice fuerza para que me donen una urna que guarde en casa Zaragoza hasta que me entregaron las cenizas y de ahí la urna está en el cementerio de la plata»

«Hay tres condenados, dos a perpetua, Víctor Dos Santos que murió por covid, y quedó Alfredo González, después hay uno en reclusión perpetua que es Raúl Ponce, que fue nombrado en el caso de Julio López, como se cambiaban de nombre Ponce safó de la época de la dictadura. A Ponce lo encontraron en el sur con otro nombre porque estaba prófugo y tenía el nombre de un represor y gracias a eso lo pudimos encontrar. Ponce está con reclusión perpetua, y yo quiero que vayan 4 policías más al banquillo, y al prófugo quiero que le capturen. Hasta el presidente le voy a pedir, sino lo vamos a capturar nosotros». En su relato no faltan las anécdotas de la ayuda y el acompañamiento de Oscar Yomha, luchador de los derechos humanos de La Plata que falleció el 21 de mayo de 2020. «Cuando nosotros sabíamos por intermedio de un compañero de lucha que estaba Ponce en 520 y 4 en Tolosa, Oscar Yomha se quería ir a capturarlo solo y yo no lo dejé. A mi me habían mandado para ver si nosotros lo reconocíamos, estuvimos una semana el tema era una casa de policía pero no vimos nada».

«Es como dijo Moni (Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga), acá en Argentina no hay justicia verdadera, si vos no luchas por tu causa, acá en Argentina no pasa nada. Yo siempre digo que no hay que tener miedo, vos tenés derecho, vos sos el familiar».