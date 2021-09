–

Del medio mill√≥n de muertes que produjo la guerra espa√Īola de 1936-39, pocas chocaron m√°s ‚Äďe hicieron m√°s da√Īo a la causa republicana‚Äď que la de Andreu Nin, el carism√°tico dirigente del Partit Obrer d‚ÄôUnificaci√≥ Marxista (POUM). Detenido en junio de 1937, mes y medio despu√©s de los llamados sucesos de mayo, fue, con toda probabilidad, asesinado por los servicios secretos sovi√©ticos, empe√Īados en quitarse de en medio a un cr√≠tico feroz del estalinismo y su pol√≠tica contrarrevolucionaria en Espa√Īa.

En La revoluci√≥n imposible (Tusquets), el historiador Andreu Navarra (Barcelona, 1981) aclara las oscuras circunstancias de la muerte de Nin. Pero, sobre todo, narra la vida de un maestro de escuela, hijo precoz de un zapatero de El Vendrell y escritor compulsivo, que pas√≥ desde el republicanismo catalanista a posturas revolucionarias radicales. Nin (1892-1937) ascendi√≥ a la c√ļpula de la CNT, vivi√≥ nueve a√Īos en Rusia ‚Äďdonde se hizo √≠ntimo de Trotski y se pele√≥ con Stalin‚Äď y, a partir de su regreso a Catalunya en 1930, se ali√≥ con dos antiguos camaradas, Juan Andrade y Joaquim Maur√≠n, para fundar el POUM. Partidario de la revoluci√≥n bolchevique, el POUM rechaz√≥ de plano opciones moderadas como la Segunda Rep√ļblica o el Frente Popular. (Aunque Nin fue brevemente conseller de Just√≠cia en la Generalitat de Companys, cosa que Trotski nunca le perdon√≥.) Su intransigencia acab√≥ aislando al partido, que nunca logr√≥ atraer a una gran militancia obrera. Al mismo tiempo, su cr√≠tica despiadada de la URSS y de las purgas estalinistas hizo que Nin y los suyos se convirtieran en la esperanza de la izquierda revolucionaria global. Una presencia inc√≥moda ‚Äďconcluye Navarra‚Äď, imposible de tolerar para los dem√°s partidos comunistas. Se mont√≥ una feroz campa√Īa contra el POUM ‚Äďacusado, absurdamente, de quintacolumnista, colaborador de Franco y la Gestapo‚Äď que Nin parece haber afrentado con cierta indiferencia: ‚ÄúAndreu Nin sab√≠a perfectamente que ir√≠an a por √©l‚ÄĚ.

No escasean los libros sobre Nin. ¬ŅHac√≠a falta otro?

Lo que hab√≠a eran biograf√≠as pol√≠ticas, que obviaban la propia vida de Nin para analizar su evoluci√≥n pol√≠tica. Les interesaba m√°s el comunismo que el personaje en s√≠, o deseaban despellejar al PCE. Me dio la sensaci√≥n de que todo estaba demasiado politizado, no en un sentido te√≥rico sino m√°s bien partidista. Lo que hac√≠a falta era un relato completo y humano de Nin, precisamente porque un mar de datos no dejaba ver al Nin persona. Pienso, adem√°s, que era importante una biograf√≠a escrita por alguien que no se considera comunista o que no est√° ni estuvo implicado en pol√©micas en torno al comunismo. Aportando documentaci√≥n nueva, yo he querido escribir un relato m√°s centrado en su vida que en su muerte, que plantea preguntas fundamentales que distan de aclararse. ¬ŅPor qu√© se march√≥ a Mosc√ļ en 1921, por ejemplo? ¬ŅQu√© pas√≥ con su primera familia, a la que abandon√≥ en aquel momento?

Sale, casi en cameo, Eugenio d’Ors, otro biografiado suyo, que después sería un fascista prominente.

No me puedo imaginar a dos personas más opuestas en todo. D’Ors era orondo e irónico; Nin, austero y serio. D’Ors, cortés y traicionero, secretamente amigo de represaliados, lleno de recovecos; Nin, franco y afable, hombre de convicciones duras. Ambos unos locos de los libros. Uno, amante del lujo; el otro, pobre como una rata. ¡Y, sin embargo, eran casi íntimos!

Atribuye un papel protagonista a Andrade y Maur√≠n, con los que Nin funda el POUM. Salen casi como los tres mosqueteros del comunismo revolucionario espa√Īol.

Sin un estudio a fondo de quiénes eran Maurín y Andrade no se podía entender a Nin. Se trata de intelectuales de primer orden, teóricamente muy sólidos, que salieron pitando del PSOE y de los partidos comunistas ortodoxos, para fraguar una posibilidad revolucionaria alternativa que no pudo cuajar. Mientras PSOE y PCE cojeaban en el plano teórico, los artífices del Bloque Obrero y Campesino y el POUM destacaban como pedagogos sociales y estaban obsesionados con el periodismo como escuela de reflexión, con todos sus aciertos y limitaciones.

Se est√° ensayando un culturicidio disfrazado de utilitarismo y banalidad

Llama la atención la cantidad de cosas que todavía hoy no sabemos sobre la vida y la muerte de Nin.

El gran problema para estudiar a Nin o al POUM es la relativa falta de archivos. Los poumistas fueron, literalmente, borrados de la faz de la tierra, por los franquistas y por los comunistas estalinistas. No sabemos cu√°ntos de ellos pudieron ser ejecutados o enviados a la muerte adrede, en 1937, en el frente aragon√©s, en misiones suicida, ni cu√°ntos sobrevivieron haci√©ndose pasar por anarquistas. Por su muerte, Andreu Nin es el Lorca catal√°n. El problema es que no lo asesinaron los franquistas ni los falangistas, de ah√≠ el paralelo con Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Falta memoria sobre las atrocidades cometidas por falangistas y tropas regulares a las √≥rdenes de facciosos, pero sobre todo falta divulgaci√≥n sobre represaliados por Franco una vez terminada la guerra, y sobre fechor√≠as cometidas por elementos de izquierda en las represiones de retaguardia. La izquierda necesita dejarse de dogmatismos y asumir aquellas monstruosidades. Por poner un ejemplo, cuando Gerardo Iglesias rehabilit√≥ a Heriberto Qui√Īones, Jes√ļs Monz√≥n y Joan Comorera, en 1982, se olvid√≥ de Nin. Intereses de partido de lo m√°s diversos siguen distorsionando la imagen de Nin. El documental de Dolors Genov√®s sobre su muerte, Operaci√≥ Nikolai, emitido por TV3 en 1992, fue un enorme paso adelante porque pudo acceder a los archivos de la KGB. Pero ¬Ņqui√©n se ocupaba de la vida de ese hombre, de su figura poli√©drica?

Las emisiones de los a√Īos treinta nos llegan por el √©ter hist√≥rico con mucha interferencia, tanto de la Guerra Fr√≠a como de la historiograf√≠a franquista. Alg√ļn ex poumista acab√≥ reclutado por la CIA, v√≠a el Congreso por la Libertad de la Cultura. Usted habla con especial escepticismo sobre Juli√°n Gorkin.

Gorkin era muy mentiroso, y sentía una gran necesidad de notoriedad y visibilidad. Sus libros están escritos en un estilo entre enfático y sensacionalista. Tiene tendencia al melodrama, pero era un memorialista compulsivo y eso fue una suerte. Cuando narra experiencias vividas propias, si se pueden contrastar, es una fuente como una mina de oro, porque estuvo allí y se obsesionó por contar lo que había visto. Pienso que Julián Gorkin acabó sintiendo celos del carisma de Andreu Nin, cuando éste ya no estaba. Tenía una sed descomunal de fama y las cosas no acabaron de salirle bien, es un perdedor de la historia, un carácter difícil, con muchos defectos. Pero sigue siendo necesario consultarlo, a pesar de lo abigarrado de su vida y de su estilo. Maurín ya es otra cosa, un hombre de una inteligencia portentosa, igual que Nin. Wilebaldo Solano e Ignacio Iglesias también son memorialistas muy valiosos, también trataron a Nin muy de cerca.

Esta labor de reivindicaci√≥n de compa√Īeros de partido no ha sido, precisamente, desinteresada. Pero tampoco lo han sido las publicaciones sobre Nin por personas empe√Īadas en denunciar el estalinismo, la pol√≠tica contrarrevolucionaria del PCE y del PSUC durante la Guerra Civil, o directamente la Segunda Rep√ļblica. ¬ŅUsted ha podido ser menos interesado en ese sentido?

Es cierto que hay libros repugnantes sobre Nin, meros panfletos de derechas. Yo me considero una persona de izquierdas, pero no soy comunista, a pesar de lo que dice Jim√©nez Losantos. Pienso que era importante no centrarse en ese presentismo partidista. Yo propongo un giro: pensar en el Nin vivo, y no solo en el Nin muerto ni en el Nin momificado. He intentado hacer hueco a la an√©cdota, tambi√©n. No s√© si soy exactamente ‚Äúdesinteresado‚ÄĚ, pienso que en general s√≠, porque me ha movido una enorme curiosidad y he intentado ser cient√≠fico al m√°ximo: no me interesa vilipendiar al PSUC ni rasgarme las vestiduras ante los cr√≠menes de tiros y troyanos. Yo quer√≠a saber qu√© pas√≥ y qui√©n era ese hombre, conversar con Nin, ofrecer una visi√≥n c√≥mplice de ese hombre, pero c√≥mplice no por partidismo actual.

Aun as√≠, se le nota cierto gusto por la nota dram√°tica. ¬ŅLe ha costado resistir el potencial sensacionalista del material?

Desde luego he querido presentar m√°s que una mera concatenaci√≥n de datos. Algunas de las biograf√≠as pol√≠ticas sobre Nin u otros marxistas son, literalmente, ilegibles‚Ķ ¬°Un tost√≥n! La parte ‚Äúsensacionalista‚ÄĚ pienso que proviene del propio car√°cter sensacional de Nin, y porque me han obsesionado varios enigmas sobre su vida a lo largo de los √ļltimos cinco a√Īos. Es esta una manera un poco stanislavskiana de escribir biograf√≠as: necesito clarificar, que me acompa√Īen caras y preguntas, y me enfado si soy incapaz de comprender alg√ļn rinc√≥n. Es una lucha a muerte sostenida en el tiempo. Pensemos que Nin era una persona bastante marginada en El Vendrell y en Barcelona: un maestro pobre y rodeado de grisura y bohemia. Quiz√°s durante la Primera Guerra Mundial empieza a destacar algo, pero est√° claro que en Catalu√Īa fue un pringado hasta que no fue catapultado, por razones diversas e inesperadas, al liderazgo de la CNT. En este sentido, el a√Īo 1919 me parece fundamental, porque es el a√Īo en que todo el movimiento obrero debe decidir si apoya a la Tercera Internacional o no. Y entonces su vida empez√≥ a peligrar y poco despu√©s empez√≥ la aventura sovi√©tica, que le marc√≥ para siempre.

Usted nos pinta las virtudes de Nin: su precocidad y voracidad intelectuales; su talento te√≥rico; su comprensi√≥n del nacionalismo; su conocimiento del colonialismo; su capacidad de trabajo; su pureza‚Ķ Pero tambi√©n resalta su ‚Äútestarudez idealista‚ÄĚ. La autoimagen del POUM, sin ir m√°s lejos, contrastaba con su posici√≥n minoritaria y su aislamiento casi total. ¬ŅFueron su talento, temperamento y aptitudes, precisamente, los factores que tambi√©n limitaron su eficacia como actor o l√≠der pol√≠tico, o le cegaron ante la realidad, incluido el peligro que se cern√≠a sobre √©l desde finales del 36?

Nin era pol√≠glota, organizador nato, pedagogo, m√≠stico de la revoluci√≥n, so√Īador en la intimidad y un gran te√≥rico, perfiles que compart√≠a con Gramsci. Pienso que terminaron con Nin demasiado pronto, y que √©l y los suyos tuvieron que enfrentarse a situaciones insoportables en 1936 y 1937. Ni Maur√≠n, ni Andrade, ni Nin, ni siquiera Gorkin, pudieron desarrollar sus obras y personalidades de madurez en condiciones de normalidad. Pienso que desde la Espa√Īa de hoy nos cuesta un poco ponernos en la piel de esa generaci√≥n idealista y triturada. Al final, llegu√© a la conclusi√≥n de que Nin quiso convertirse en un nuevo Lenin catal√°n y espa√Īol, y convertir la revoluci√≥n espa√Īola de 1936 en una nueva ola de emancipaci√≥n obrera mundial. Un aldabonazo espiritual, como los de Lutero o Robespierre. Pero aqu√≠ hay algo que me obsesion√≥ durante mucho tiempo: ¬Ņc√≥mo pod√≠a ser Lenin alguien tan distinto a Lenin? Lenin era astuto, pr√°ctico, taimado y teatral. Nin era honrado, te√≥rico, lector, pacifista. Lo mismo para Maur√≠n: se dice que no levantaba el pu√Īo en los cantos y celebraciones de sus propios partidos. Hay en ellos un deseo de dogma que funciona por encima de su propia personalidad, evidentemente compleja. Deseaban superar a Stalin y Trotski y forjar algo muy grande en la Barcelona de 1937. Y esto entre pistoleros, incontrolados y violentos. Pero fueron apartados a los primeros compases, con la idea muy inmadura a√ļn.

Cuando se ven√≠an arriba, Andrade y Nin se expresaban en t√©rminos bastante ofensivos sobre sus compa√Īeros de izquierda, contra los que peleaban con casi m√°s tes√≥n que contra la derecha.

Contin√ļa choc√°ndome el nivel de violencia verbal y f√≠sica alcanzado por todos entre 1914 y 1936. El PCE naci√≥ entre feroces invectivas contra el PSOE, y en el norte peninsular hay documentados varios tiroteos y asesinatos entre comunistas y socialistas, en los primeros a√Īos veinte. Durante la guerra civil ca√≠an como moscas en la retaguardia republicana, es algo lamentable, los casos se pueden contar por docenas: Ascaso, Antonio Ses√©, Jos√© Robles, Kurt Landau‚Ķ y mucho m√°s lamentables son los subterfugios con los que se minimizan o relativizan esos cr√≠menes. Como si ser totalitario fuera lo m√°s normal del mundo a√ļn hoy. Eso dice poco del ADN democr√°tico de muchos. En este sentido, para m√≠ fue muy aleccionador estudiar la violencia verbal y simb√≥lica del POUM contra el PSUC. La del PSUC contra el POUM ya era conocida, pero los insultos y amenazas que se cruzaban hielan la sangre. Nin y Maur√≠n, en sus cartas, consideraban a los anarcosindicalistas poco m√°s que unos ni√Īos o unos d√©biles mentales. Curiosamente, el Nin periodista ten√≠a un estilo muy √°tico, totalmente austero. Nada que ver con los discursos en medio de una guerra. Pero no podemos olvidar que Nin era un revolucionario profesional. Su trabajo consist√≠a, precisamente, en movilizar masas.

Si a Nin le faltaba cierto realismo en lo pol√≠tico, su biograf√≠a presenta su detenci√≥n y asesinato como expresi√≥n de un realismo pol√≠tico de lo m√°s descarnado: Nin y sus compa√Īeros poumistas, con sus denuncias constantes de Stalin y sus esfuerzos organizadores a nivel internacional, constitu√≠an una presencia que Stalin y los dem√°s partidos comunistas simplemente no pod√≠an tolerar. Casi llega a concluir que Nin cav√≥ su propia tumba.

Eso me parece excesivo. A Nin lo mat√≥ una cuadrilla de polizontes extremistas de muy dudosa catadura moral ‚Äďcomo demuestra Fernando Castillo‚Äď y asesinos sovi√©ticos expertos que urdieron un complot en su contra desde Madrid. Lo que quise expresar es que ese triunfalismo niniano del final era la plasmaci√≥n de un proyecto pol√≠tico totalmente perfilado: un nuevo apostolado obrero que secundaron muy pocos miles de militantes y que fue aplastado desde todos los lados posibles, pero que con m√°s tiempo hubiera supuesto un aut√©ntico quebradero de cabeza para el resto de izquierda revolucionaria.

Sugiere que Negrín dejó hacer porque no se podía permitir enajenar a Stalin o arriesgar el suministro soviético de armas.

Me sigue obsesionando la figura de Negr√≠n. Vi√Īas escribe que es lo m√°s parecido a Churchill que tuvimos; estoy fundamentalmente de acuerdo. Pero hab√≠a que repensar su papel con el asunto Nin. He le√≠do papeles donde se le llega a acusar de psic√≥pata, de ser un aut√©ntico criminal con un legado negr√≠simo. La verdad, me parece, fue distinta: sencillamente trataba de ganar la guerra, o resistir hasta que llegara un contexto internacional favorable al mantenimiento de la democracia. ¬ŅPod√≠a tolerar una amenaza constante de alzamiento leninista en su retaguardia? Le toc√≥ un papel oscuro, dificil√≠simo, pero, al fin y al cabo, su objetivo no era otro que la pervivencia de un proyecto democr√°tico.

Siento verg√ľenza de la izquierda espa√Īola y catalana actual, que no hace m√°s que reproducir acr√≠ticamente din√°micas de dominio

Nin, desde su convicci√≥n revolucionaria, rechazaba la Rep√ļblica y la pol√≠tica del Frente Popular como t√°ctica antifascista porque implicaba aliarse con la burgues√≠a. ¬ŅTen√≠a raz√≥n?

Una cosa ten√≠a clara Nin, y le doy la raz√≥n: no se pod√≠a repetir el rid√≠culo alem√°n de 1933. Que llegara un dictador terrible casi sin resistencia porque existiera una divisi√≥n insalvable entre socialistas y comunistas. En este sentido, los l√≠deres espa√Īoles que buscaban la uni√≥n obrera fueron m√°s responsables. No me creo autorizado a darle o no la raz√≥n a Nin en su oposici√≥n frontal a la Rep√ļblica de 1931. Consignemos que no le concedi√≥ ninguna credibilidad, ninguna oportunidad. Nin pensaba que hab√≠a que ir a la revoluci√≥n obrera desde 1931, que la cuesti√≥n era ‚Äúcomunismo o fascismo‚ÄĚ y no ‚Äúdemocracia o fascismo‚ÄĚ, como aceptaron los dirigentes del PCE, por lo menos de cara a afuera. Yo no soy qui√©n para se√Īalar el bien y el mal de una vida, a toro pasado. Aqu√≠ he de ce√Īirme a mi papel de historiador como transmisor. Lo que pienso es que no hay nada fuera de la democracia, del di√°logo y la cultura, s√≥lo noche totalitaria. Y curiosamente Nin, que no dej√≥ nunca de ser maestro, aunaba este ideal pluralista con una praxis simb√≥lica ‚Äďdig√°moslo as√≠‚Äď muy violenta, muy radical. Tengo la sensaci√≥n de que el Nin que se aparta en su despacho para leer a P√≠o Baroja no acaba de encajar con el furibundo comunista de los m√≠tines. Pero sobre estas contradicciones se ha escrito mucho y bien. Nin era contradictorio, no sabemos exactamente qu√© era. Quiz√°s acertara Josep Pla cuando escribi√≥ que Nin fue fundamentalmente un nietzscheano, un so√Īador con una enorme voluntad, un se√Īor harto de miseria y mediocridad. Lo que Nin no hizo nunca fue bajar la cabeza. Jam√°s se vendi√≥ o rebaj√≥. De hecho, pienso que su muerte es el s√≠mbolo de la muerte de la cultura, que es lo que no soporta ning√ļn tirano: la libre concurrencia al libre examen. Y de esto deber√≠amos tomar muy seria nota hoy, cuando se est√° ensayando un culturicidio disfrazado de utilitarismo y banalidad.

¬ŅQu√© pueden aprender de Nin hoy, digamos, una alumna de bachillerato, un militante sindical o la c√ļpula de un partido pol√≠tico?

Nin venci√≥ a la miseria y a la mediocridad. Jam√°s cedi√≥. En Barcelona era un maestro precario y en Mosc√ļ lider√≥ una Internacional sindicalista. Volvi√≥ literalmente con lo puesto y acab√≥ perge√Īando un embri√≥n de revoluci√≥n mundial. Hay que luchar siempre por la cultura y por la dignidad. Hay que ser subversivo y no caer jam√°s en el conformismo. La dignidad es la lucha por la cultura, por la cultura para todos. Hemos olvidado esto y enga√Īamos a nuestra juventud como en el pasado se enga√Īaba a los colonizados con pedazos de cristal y baratijas y espejos. Estamos bastardeando la democracia y no tenemos perd√≥n, porque ni invertimos en educaci√≥n ni estimulamos el inter√©s por las cuestiones que nos interpelan y nos incomodan o no nos encajan en nuestros c√≥modos cauces y moldes. Siento verg√ľenza de la izquierda espa√Īola y catalana actual, que no hace m√°s que reproducir acr√≠ticamente din√°micas de dominio. ¬°Cu√°nta falta hace que maestras y maestros republicanos de hacia 1915, que es lo que era Nin, nos fertilicen! Con el personal dirigente actual, hundido en la hipocres√≠a, no vamos a ning√ļn lado.