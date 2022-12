Androginia (Feral Faun)

El concepto de g茅nero es una definici贸n artificial, un intento de encasillarnos. Como seres salvajes y libres, rechazamos esta definici贸n. Es absurda. Es una limitaci贸n de nuestra divinidad. Es una mentira.

El g茅nero no es nada m谩s que un rol social. Su interpretaci贸n en base a nuestros genitales es puramente una conveniencia social no muy diferente a la conveniencia de usar el color de la piel para determinar qui茅n deber铆a ser un esclavo y qui茅n deber铆a ser un patr贸n, la cual era frecuente hace 150 a帽os. El desarrollo de los genitales en el feto muestra que los genitales 鈥渕asculinos鈥 y 鈥渇emeninos鈥 realmente son variaciones del mismo 贸rgano, lo cual ocurre por la pura conveniencia biol贸gica de la re-producci贸n. Sin embargo, este rol artificial socialmente definido parece ser lo m谩s importante que uno tiene que aprender en esta sociedad. Lo primero que se dice cuando un beb茅 nace es: 鈥渆s un ni帽o鈥 o 鈥渆s una ni帽a鈥. Pero el beb茅 no acepta esta definici贸n. Es un ser libre y salvaje, un dios. Tiene un deseo voraz de saberlo todo, de serlo todo. Es una sensualidad salvaje e indefinible buscando placer infinito. Abarca un universo de sexualidad en el que cualquier concepto de g茅nero desaparece.

Pero semejante cantidad de 茅xtasis sensual no se puede permitir que est茅 descontrolado, porque eso socavar铆a la autoridad, destruir铆a el orden, har铆a que la sociedad se derrumbara. As铆, desde el nacimiento, el ni帽o est谩 rodeado por las im谩genes de su g茅nero social. A los que tienen co帽os se les ponen vestiditos y se les ense帽a a ser delicadas y a imitar a mam谩. A los que tienen pollas se les ense帽a a pelear, a ser duros y a imitar a pap谩. La familia se asegura de inculcar los roles. La divinidad salvaje del infante es enterrada y empieza a ser convertido en un ni帽o o una ni帽a.

Pero algunos de nosotros no quisimos encajar en esto. Los moldes no funcionaron. Oh, nos sofocaron, nos ahogaron, nos lastimaron de manera infernal. Pero nunca llegamos a ser la chica o el chico que ellos quer铆an. La sociedad quiso hacernos sentir verg眉enza, y quiso que nos sinti茅ramos inferiores a aquellos que se conformaban.

Pero ahora, que se conozca la verdad. No hay necesidad de sentir verg眉enza. Porque todav铆a tenemos acceso a nuestra androginia. Realmente no hay machos ni hembras; todos somos andr贸ginos cuando nos despojamos de la armadura social. Y el andr贸gino no es simplemente una combinaci贸n de masculinidad y feminidad, ni siquiera el espectro que hay entre 茅stas. Es el universo infinito de la sexualidad, esa paner贸tica danza salvaje en la cual los conceptos de lo masculino y lo femenino desaparecen, perdidos en un mar de inmenso y eterno placer.

Ya no abrazaremos m谩s el falso orden de la sociedad ni lamentaremos no poder cumplir con sus roles. Porque somos dioses, grandes seres salvajes m谩s all谩 de todas las ideas de g茅nero. Nuestro placer loco y er贸tico no puede ser asignado ni ordenado. Somos infinitos, andr贸ginos y libres. M谩s all谩 de los reinos del orden, m谩s all谩 de toda definici贸n, creamos un para铆so en el cual deambulamos libremente disfrutando de todo en 茅xtasis.

(1987)

extra铆do de Ensayos y Disertaciones de Feral Faun

traducci贸n: Lapisl谩zuli

