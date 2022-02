–

Este 13 de febrero, actúan en Miami el dúo Andy y Lucas y el cantante Álex Ubago (1), días después de haber sido obligados los tres, mediante un boicot organizado desde aquella ciudad, a cancelar los conciertos que tenían previstos en La Habana (2). El negocio será redondo, porque esta cancelación, además de evitar el veto definitivo para ellos del “mercado latino”, les ha dado una importante promoción gratuita. “Falta de dignidad” y “cobardía” son términos que se repiten en miles de comentarios en redes sociales (3).

Recordemos cómo se lanzó este nuevo misil contra Cuba desde Miami. Tras anunciarse que dichos cantantes actuarían en el Festival San Remo Music Awards de La Habana, el “anticastrismo” lanzó una campaña feroz de boicot contra ellos (4). Claudicaron en pocos días. Y lo que habían sido mensajes de amor hacia sus fans de Cuba, se convirtieron, de la noche a la mañana, en agrios discursos políticos contra el “régimen cubano”, repitiendo el mantra de que en Cuba hay una “dictadura que encarcela niños” (5).

Todo muy coherente. Porque los citados artistas van a actuar ahora en EEUU, donde cerca de dos mil menores son arrestados cada día (6) y hay 40 mil en prisión (7), siendo el único país del mundo que no ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño (8) y casi el único donde pueden ser sentenciados a cadena perpetua (9).

Álex Ubago, el pasado año, dio cuatro conciertos en Colombia (10), meses después de la ola represiva que causó allí 63 muertes (11) y donde, cada 48 horas, se asesina a un activista de derechos humanos (12). Pero Ubago ha cancelado un concierto en Cuba tras recibir –asegura- “toda la información” –facilitada ya sabemos por quiénes- sobre la situación en la Isla (13).

Los medios digitales “anticastristas” que sostiene, con subvenciones millonarias (14), el gobierno de EEUU (15), se encargaron de la difusión del boicot. Que, una vez logrado el objetivo de quebrar a los artistas, ha sido tapado por la prensa. ¿Reacción cobarde a un chantaje brutal? No: “se plantan ante el régimen cubano” (16), “jamás apoyaré ninguna dictadura” (17). Diarios como El Mundo mencionaban el boicot al festival cubano, pero no el ejercido sobre los cantantes (18). Actos mafiosos tapados por una prensa mafiosa.

Que silencia el veto y censura, en EEUU, a artistas cubanos como Buena Fe, Tony Ávila, Haila María Mompié o Paulo FG, que no cedieron al terror (19). Sí lo hicieron Gente de Zona o Yulién Oviedo que, como Andy y Lucas, agacharon la cabeza y leyeron el guión escrito (20). El cantante Descemer Bueno, al que también sometieron a boicot en Miami (21), llega ahora al extremo de reivindicar al dictador cubano Fulgencio Batista (22).

Pero lo más vergonzoso es la mentira como justificación de su cobardía. Esto decía Lucas: “Cuando se nos llama, nosotros creemos que es por medio de un promotor, como fuimos la anterior vez, no por medio del régimen (…) Lo sentimos mucho, pero no sabíamos que eso lo hacía el régimen” (23). ¡Qué cinismo! Porque Andy y Lucas, justo antes de la pandemia, dieron siete conciertos en Cuba, organizados desde entidades del Ministerio de Cultura de la Isla (24). Y cantaron junto a Jorge Robaina, director artístico del mismo festival al que ahora dicen que no van porque lo “organiza el régimen” (25).

Con festivales internacionales, como el San Remo Music Awards, apoyado –por cierto- por la UNESCO, Cuba trata de reactivar su turismo y obtener ingresos, tanto para el sector privado como público (26). Este último los destina a sostener el presupuesto de Cultura de un país sometido a una despiadada guerra económica. Con la que Álex Ubago, Andy y Lucas han colaborado de una manera indecente.

Por cierto, Andy y Lucas acaban de actuar en Cornellà , Catalunya (27). ¿Habrán pedido allí la libertad de cantantes como Pablo Hasel (encarcelado) y Valtònyc (exiliado), perseguidos ambos por “el régimen” español a causa de las letras de sus canciones (28)? ¿Alguien lo sabe?

Y de despedida, las palabras de Lucas a sus boicoteadores: “Y que valoren el gesto que estamos teniendo, tanto Andy como yo, porque yo hablo por los dos. (…) Nos ha costado mucho llegar a donde hemos llegado. (…) Así que os esperamos en Miami”.

