“En las encuestas, el partido ultraderechista Fratelli d’Italia hay semanas que tiene más intención de voto que el Partido Socialdemócrata en Italia y se acerca a Salvini”

“El gobierno de Draghi puede durar máximo un año o año y medio hasta las próximas elecciones. Es de transición y Draghi podría acabar en enero 2022 en la Presidencia de la República”

Ane Irazabal, periodista freelance, “sobretodo para ETB”, nos habla de la situación de Italia donde lleva alrededor de cinco años y conoce bien su realidad. El expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, preside desde este año el consejo de ministros italiano, un gobierno de concentración o frankenstein, para intentar llevar el país durante un año y medio, aunque podría acabar en enero de 2022 en la presidencia de la República. Irazabal afirma que Draghi no tiene todavía un programa de inversión del fondo económico europeo “que será la mayor ayuda que Italia reciba desde la II Guerra Mundial”, pero ha dado un golpe de efecto al instaurar una ayuda de 250 euros mensuales por el nacimiento de nuevos niños o niñas “desde el séptimo mes de embarazo hasta los 21 años”.

Italia también está ligada a la ultraderecha y, a juicio de Irazabal, “la posfascista Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia (Hermanos de Italia), puede dar el sorpaso a La Liga de Salvini”. En medio de esta situación, la emigración, aunque con menos trabas, sigue siendo un horror, con más de 21.500 muertes en el área del Mediterráneo y Europa en los últimos 8 años.

Desde Roma, ¿en qué situación ves la pandemia en Italia?

Estamos en una segunda fase.la fase de emergencia, la pasamos desde el punto de vista del susto y la llegada del virus que no conocíamos. Esta os en la tercera ola con la variante inglesa que representa el 86% de los casos. Estamos, por una parte, con una campaña de vacunación que va muy lenta, sobre todo con los mayores de 65 años, y eso está provocando que con la nueva variante que es más contagiosa las hospitalizaciones estén creciendo y las UCIs se están llenando. La campaña de vacunación no esta yendo suficientemente rápida para hacer frente. A esta variante inflesa. Estuvimos confinados. Hasta el 6 de abril. Y luego esta os viendo la pandemia dentro de la pandemia, que es la crisis económica que ha provocado todo esto con 800.000 familias que han caído en la pobreza, sobre todo, imágenes muy fuertes al Norte de Italia, en Milán, que es la capital económica del país con colas kilométricas para recoger comida. Entonces, estamos en una situación complicada, porque la crisis sanitaria. Ha dado paso a una crisis económica que está siendo brutal.

Por lo que se ve, todos los movimientos que pasan en Italia se copian en el Estado español, por lo tanto la crisis económica esta afectando, pero ¿qué salida le ves al gobierno “frankenstein” de Mario Draghi?

Sí, al principio lo que pasaba en Italia llegaba o copiaba allí (en el Estado español). En Italia se está en tercera ola y el Estado español entra en la cuarta. Las dinámicas han cambiado un poco. Es verdad que esta última es la ola de la variante inglesa y está siendo igual en otros países como Francia o Alemania.

Yo creo que el Gobierno de Draghi lo que está haciendo, primero, esperar que lleguen los dineros europeos, los del fondo de recuperación, y todavía no hay todavía un programa para ver donde se invertirá esa ingente cantidad de dinero, que llegará y que será la mayor ayuda que Italia ha recibido desde la II Guerra Mundial.

Por ejemplo, hay una iniciativa muy interesante que han sacado esta semana que este año ha sido el año que menos niños han nacido en Italia desde la unificación del país en 1860. Entonces, han sacado un nuevo bonus en el que las familias recibirán por cada hijo al mes hasta 250 euros desde el séptimo mes de embarazo hasta que el hijo cumpla 21 años. Es una iniciativa faraónica, son 20.000 millones que van dirigidos a fomentar la natalidad.

Draghi está haciendo muchos discursos de que hay que pensar en el futuro. Hay que empezar a mirar qué Italia vamos a dejar. Y en este sentido, esta es una de las iniciativas más potentes que ha sacado en las últimas semanas: 250 euros al mes por hijo es una barbaridad.

A ver si copian en el Estado español en donde la natalidad está bajo mínimos, y en Euskal Herria no digamos

Uff.

¿Ves que el gobierno Draghi va a tener futuro, que está asentado?

No. Es un gobierno de transición. Es una especie de experimento político donde hay tecnócratas y perfiles políticos, pero al final el que corta el pastel es Draghi. Ha puesto a gente de su confianza en los ministerios más importantes. Por ejemplo, el ministro de Economía es el ex director de la banca italiana. Está controlando muy bien, pero desde el primer momento han dicho que es un gobierno que puede durar máximo un año o año y medio hasta las próximas elecciones.

Hay una fecha muy importante aquí en Italia, en enero de 2022. En enero del año que viene se elige al nuevo presidente de la República de Italia, lo elige el Parlamento cada 7 años. Puede ser que Draghi haya accedido a ser el primer ministro durante este año de transición, en el que sus dos grandes objetivos son por una parte la campaña de vacunación, es decir dejar al país más o menos vacunado. Y, dos, establecer el plan de hacia dónde irán los fondos europeos. Una vez hecho eso, puede ser que haya un traspaso y que Sergio Mattarella, actual presidente de la república se tenga que ir, y Draghi sea elegido presidente de la República de Italia. Eso ya pasó con Carlo Azeglio Ciampi, por ejemplo, en la década de los noventa. Desde el primer momento se sabe que es un gobierno que va a durar poco.

¿La ultraderecha y el fascismo en Italia se ha acallado con esta nueva composición gubernamental de emergencia o siguen en pie?

La ultraderecha en Italia está dividida entre varios partidos. La Liga, que es el partido de ultraderecha que más ruido hace, se ha callado porque está dentro del gobierno. De repente, Salvini ha cambiado de estrategia y se considera europeista, persona de Estado. Pero Salvini como cambia dependiendo de la situación, no se le está tomando en serio y está bajando mucho en las encuestas. Le sitúan en el 17% del voto. Pero hay otra ultraderecha que ha quedado fuera del gobierno. Es uno de los pocos partidos políticos que no han entrado en el Gobierno y es la posfascista Giorgia Meloni. No ha querido entrar y está haciendo una oposición muy fuerte y está subiendo en las encuestas.

Estamos viendo una guerra dentro de la ultraderecha sobre quien la va a liderar: o Salvini o Georgia Meloni. Esta no se anda con cuentos. Es una persona no abierta y declaradamente fascista, pero que aplica unas políticas fascistas y que puede alcanzar el liderazgo de la extrema derecha en Italia dentro de pocos meses. Puede haber un sorpaso que Fratelli d’Italia (Hermanos de Italia) tenga más intención de voto que La Liga y hasta ahora el líder que aglutinaba esos movimientos ultras era Salvini, pero puede ser que eso cambie.

Teniendo en cuenta que en el Parlamento Europeo hay 100 millones de votos de ultraderecha, ¿el asentamiento en Italia es un peligro constante?

Salvini está intentando cambiar un poco de estrategia. Hay movimiento para entrar dentro del Partido Popular en Bruselas y, sin embrago, el partido de Hermanos de Italia está con Vox. Es un partido ideológicamente más cercano a la extrema derecha de valores ultracatólicos, muy cerrado, con un discurso mucho más fuerte que Salvini en cuanto a la emigración. Es un partido más fuerte, más dogmático.

¿Ves que pueda producirse ese crecimiento de este partido cercano a Vox?

Cada quince días se hacen encuestas de intención de voto. Lo que estamos viendo es que está creciendo. El hecho de quedarse fuera del gobierno le ha beneficiado. Entonces, está creciendo mucho en las encuestas. Fratelli d’Italia era un partido que estaba en el 4-5% y ahora se acerca al 15%. Es mucho. Hay semanas que tiene más intención de voto que el Partido Socialdemócrata en Italia.

¿Emigrantes en Italia en qué situación están? . Italia ha fijado un acuerdo sobre la emigración climática, que abre las puertas, ¿cómo ves la situación?

Hay diferentes puntos. Italia ya no tiene los puertos cerrados como en la época de Salvini; ahora cuando hay un rescate en el mar se asigna un puerto bastante rápido. Entonces las embarcaciones humanitarias están teniendo permiso para embarcar en Italia, el problema es que quizás con la excusa de la pandemia están poniendo algunas trabas. Por ejemplo, después de los rescates hay que guardar una cuarentena de dos semanas, tanto los miembros de la tripulación como los recién llegados, que son enviados a unas naves de cuarentena que ni tan siquiera están atracadas en puerto, están en el mar frente al puerto en una especie de limbo de tierra de nadie. Y a partir de esa cuarentena, son trasladados a Sicilia o a tierra firme. Y luego las embarcaciones también deben guardar esas dos semanas de cuarentena.

Están teniendo más trabas a la hora de realizar las misiones, pero los puertos no están cerrados, están abiertos. Luego, bien es verdad, que Italia se ha dado cuenta analizando un poco los flujos de emigración que el 90% de los desplazados ahora son de la zona del Sahel y han empezado a dar permisos humanitarios a personas que escapan por razones climáticas o por razones económicas que derivan de la emergencia climática y de la desertización. Afecta mucho a la zona de Africa, pero también a muchos emigrantes que llegan de Bangla Desh y Pakistan, que ahí las inundaciones son el problema fundamental.

Entonces, Draghi no es una persona conocida por tener un sentimiento digamos a favor de la emigración, sino que lo que está haciendo es seguir a rajatabla los reglamentos europeos, que en los últimos años estamos viendo que no son muy humanos.

En los últimos ocho años, las estadísticas oficiales hablan de 21.500 personas muertas en el Área del Mediterráneo y Europa está claro que el fracaso es evidente

Ya. Aquí la idea es que no son tanto las facilidades o las dificultades que tengan las embarcaciones humanitarias para realizar rescates. Estamos hablando de una responsabilidad europea que no deberíamos dejar en manos privadas, por lo que las misiones de rescate tendrían que ser misiones llevadas a cabo por los estados europeos, por lo público.

Es una responsabilidad europea. Desde el punto de vista de la decisión no se están dando pasos adelante, lo que ocurre es que se están poniendo menos trabas que cuando Salvini era ministro del Interior, pero eso tampoco era difícil.

Hace unas semanas un portacontenedores descomunal bloqueó el canal de Suez, se produjo una cierta hecatombe por el bloqueo de las mercancías, pero ¿ocurre lo mismo con los migrantes que mueren o están abandonados en el mar?

En Italia tampoco ha habido mucha relación entre ambos temas. Lo que sí se está viendo es las consecuencias que pueda tener el nuevo cambio de gobierno de Libia y cómo puede afectar a los flujos migratorios. Hay un cambio de gobierno y eso puede afectar a la política migratoria allí

¿Cómo lo ves tu ese caso?

Creo que al final son etapas en las que se viven con muchos altibajos. Hay momentos que llegan más, otros que llegan menos. Lo que está claro es que nunca se va a arreglar. Creo que falta una estrategia europea común ambiciosa desde el punto de vista humano e intergeneracional. Esto que estamos viendo en los últimos años son parches que hacen que se levanten fronteras, se militaricen fronteras, para crear brotes migratorios más peligrosos para quienes cruzan… Esto no sirve para nada y lo estamos viendo.

En Italia, ¿cómo te planteas la vida como periodista?

Empecé mi carrera en Medio Oriente. Estuve como 5 años en Medio Oriente y me vine a Italia. Llevo unos cinco años y no sé cuántos más me quedaré. Creo que cinco o seis años en un sitio está bien para hacerte a la idea del país y de las dinámicas existentes. La verdad no hago muchos planes. Soy freelance, sobretodo para ETB.