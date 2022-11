–

De parte de El Topo November 10, 2022

Los d铆as pagados sin trabajar son una de las migajas que la clase obrera le arranc贸 a la burgues铆a. Hoy, las vacaciones son martirios estresantes, programadas para alienar a las masas fuera del puesto de trabajo.

芦Arde la calle al sol de poniente禄, dec铆a Radio Futura anticip谩ndose a este verano de la cal贸. El mundo cambia y nos adaptamos, aunque esto suponga cocernos en nuestro propio jugo poco a poco, no vaya a ser que asumir el cambio clim谩tico nos genere ansiedad. Por eso, el Orfidal ya se receta para poder planificar las vacaciones. Porque, pese a esa contractura invalidante o esas hemorroides emocionales justo al d铆a siguiente de comenzar el descanso estival, necesitamos ese momento para creer que un mundo nuevo es posible.

Hay que asumir que la reina de la fiesta, la playa, est谩 ya demasiado democratizada y sobreexplotada. 驴Cu谩ntas familias se fueron este julio en plena levantera, que es que no se pod铆a estar, y se han tenido que pegar las dos semanas encerradas en el zulo vacacional de veinte metros cuadrados? La playa cada vez est谩 m谩s imposible. Es que lo proh铆ben todo: jugar al f煤tbol, hacer barbacoas, construir castillos, fumar, mear en el agua鈥 Y cuando despenalizan algo, como Kichi con el nudismo en las playas de C谩diz, la gente bienpensante se echa las manos a la cabeza. Qu茅 chasco se llevaron. Al d铆a siguiente fueron a monsergar a la Caleta y solo vieron personas paseando con ropa. Quien quiera gente en pelotas que se vaya a un camping nudista, donde el matojo y la depilaci贸n extrema se dan la mano entre aceites y potingues protectores.

Pero no todo va a ser despelotarse en vacaciones. Tambi茅n est谩 el turismo cultural en alguna ciudad etiquetada como cl谩sica, donde subes a la torre de su ic贸nica catedral, justo la misma idea que ha tenido un millar m谩s de turistas, en un espacio del medievo de unos diecis茅is metros cuadrados y una escalera de sesenta cent铆metros de ancho. Y mientras discutes con una piara de compatriotas que si no dejan bajar primero no se puede subir, recuerdas la avalancha del estadio Heysel de Bruselas y te imaginas a turistas borrachos meando sobre los cad谩veres que asoman entre los restos de la preciosa torre en cuyo derribo involuntario has participado activamente. Esto tambi茅n es colapsista.

Y hablando de colapso, seguramente mucha gente que lee El Topo aprovecha el est铆o para formarse en resiliencia y en lo ecosocial. 驴Qui茅n no ha acabado en el t铆pico campamento militante apuntada a mil historias porque todo parece interesante y le da cosa decir no?: grupo de podcasts, taller de teatro, club de lecturas, masajes o, incluso sin querer, proselitismo vegano. Sitios donde se puede conocer a una t铆pica familia aljarafe帽a preparacionista que explica con orgullo c贸mo han hecho una trampilla en el garaje para acumular agua y conservas. Y que realmente est谩n deseando terminar el cursillo este de los jipis para encerrarse en su urbanizaci贸n y esperar fuerte a que llegue el fin del mundo de una vez, all铆 entre latas de at煤n y mejillones en escabeche. En fin, lo que m谩s se aprende en estas experiencias es a no pesta帽ear mientras se guarda silencio de forma ambigua.

Para contrarrestar el efecto can铆bal del capitalismo vacacional, se extiende como la p贸lvora el ecoturismo, que es igualmente capitalista, pero menos, y m谩s bonito y respetuoso. Un reencuentro con la naturaleza y la tradici贸n. Muy interesante todo hasta que los ladridos avisando de las alima帽as en torno al ganado en lo m谩s oscuro de la noche y las ovejitas con el cencerro correteando a las cuatro de la ma帽ana, o los gallos cantando al despuntar el alba nos hacen a帽orar el sonido esclavizante del despertador urbano laboral moderno. Y al d铆a siguiente, el plan de ruta por la sierra con treinta grados a las ocho de la ma帽ana naufraga en la venta m谩s cercana. Eso s铆, de fondo en tu cabeza suena la musiquita de El hombre y la tierra y la sinton铆a de El bosque habitado.

Los pueblos okupados o ecoaldeas est谩n en el top anticapi del ecoturismo para ecoturistas anticapis que por suerte pueden disfrutar de vacaciones. Suelen ser sitios remotos, sin cobertura, ideales para desconectar, en el que siempre hay un punto, a un par de kil贸metros, en lo alto de un 谩rbol, donde se pilla una rayita (si tienes Vomistar), suficiente para mandar whatsapps con las fotos que ilustran lo bien que se desbroza una era cuando no se trabaja por un sueldo. Todo hay que decirlo, mucho Walden y Capit谩n Fantastic pero, tras varios d铆as comiendo calabac铆n asado y escalibada o masticando vinagretas como summum de las chuches, muchas de estas visitas suelen acabar en el primer McDonalds que se cruzan nada m谩s volver a esta sociedad tan s谩dica y entra帽able.

A veces, lo mejor para no caer en la tentaci贸n de un verano can贸nico, con agenda repleta y gastos excesivos, es hacer un viaje hacia el interior. No hacia la Meseta, sino al interior de cada cual, aprovechando que es una 茅poca ideal para darle un empuj贸n al desarrollo personal. Es barato y se basa, b谩sicamente, en hacer prop贸sitos que dif铆cilmente se cumplir谩n. Como depurarse el h铆gado y el bazo a base de jugo de remolacha y zanahorias con jengibre, aunque luego sea dificil铆simo evitar reliarse y sucumbir a las visitas sorpresa, a la cerveza espont谩nea, al concierto improvisado, a la coca y al speed. Es el problema de quienes prometen focalizarse en bebidas como el ayr谩n o el ajoblanco para no estar todo el d铆a con la cerveza y acaban ech谩ndole un chorrito de vodka al gazpacho. Otro de esos prop贸sitos habituales es el de escribir una novela, la primera, aunque luego los mandaos, las limpiezas, el calor y la cerveza sabotean la historia, dando por bueno aquel hilo inquietante de Twitter en el que Sergio Ramos se ahogaba delante de uno que grababa la escena con su tel茅fono. Porque la literatura es una de las grandes v铆ctimas del verano. 驴Qui茅n no ha querido ponerse en la piscina con P茅rez Gald贸s y al final no pasa de leer El poder del ahora versi贸n pantalla de m贸vil?

Vacaciones, visto lo visto, hay para todos los paladares e ideolog铆as. Demos gracias al sistema que le viene bien que tengamos vacaciones, aunque sean m谩s estresantes que trabajar. Por eso, quien no las tiene es porque ha flojeado todo el resto del a帽o.