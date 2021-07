Anfitriones de Fuerza Aérea del EZLN protestan en toda Slumil K´axjemk´op

23 jul 2021

Par√≠s, Francia. 22 de julio de 2022.‚Äď Hoy, en muchas ciudades europeas, decenas de grupos de anfitriones del Viaje por la Vida incrementaron por todos los medios posibles nuevas acciones de presi√≥n pol√≠tica hacia el gobierno de Francia para que autorice la llegada y la libre circulaci√≥n de las zapatistas en Slumil K‚Äôaxjemk‚Äôop (tierras insumisas). Desde el martes pasado, diferentes redes europeas de militantes que pertenecen a una gran cantidad de colectivos y organizaciones pol√≠ticas, sindicales y culturales, con artistas, estudiantes y profesores que no tomaron vacaciones ni descanso, junto a j√≥venes, ni√Īas y ni√Īos para activarse en pintar mantas y pancartas y concentrarse frente a los consulados franceses en las principales ciudades de su pa√≠s, as√≠ como protestar frente a las embajadas de la diplomacia de E. Macron en la mayor parte de las capitales del llamado viejo continente.

Mientras en M√©xico a√ļn falta la entrega de m√°s de 60 pasaportes a delegadas y delegados que saldr√°n pronto a escuchar la palabra de quienes les mandaron cartas de invitaci√≥n, en Europa centenas de colectivos y organizaciones est√°n a la espera de recibir a la flota a√©rea rebelde. Por ejemplo, hoy las embajadas galas en Berl√≠n, Alemania, en Estocolmo, Suecia, y en Copenhague, Dinamarca, han sido el teatro de protestas vigorosas para obtener a la brevedad la autorizaci√≥n de la Fuerza A√©rea Zapatista (FAZ) para entrar y circular libremente en una cuarentena de pa√≠ses europeos. Ma√Īana viernes, estas protestas se extender√°n en √Āmsterdam y La Haya, Pa√≠ses Bajos, y en Barcelona, Catalu√Īa, en aras de presionar a√ļn m√°s al gobierno de Francia.

Ayer, adem√°s de G√©nova, Italia y de seis ciudades alemanes, en el estado espa√Īol se inaugur√≥ de manera amarga una ola de movilizaciones en la pen√≠nsula ib√©rica (antes de Barcelona ma√Īana y Bilbao e Islas Baleares este s√°bado) para exigir que la diplomacia francesa otorgue pronto el paso libre a la Fuerza A√©rea Zapatista. En efecto, la Xarxa Solid√†ria Gira per la Vida del Pais Valenci√† expres√≥ su indignaci√≥n ante el trato recibido el d√≠a de ayer en la agencia consular francesa en la ciudad de Valencia, a cargo de la c√≥nsul honoraria Sra. Karin Liv Joelle Nylund. Los compas valencianos se preguntan por qu√© se les dio una cita si no tienen tiempo de atenderles? La c√≥nsul afirm√≥ de manera arrogante que ‚Äúno hay ninguna ley que diga que tengo que ponerte un sello de recibido. Si me quieres dar la carta bien, la har√© llegar. Si no ya te puedes marchar que no tengo m√°s tiempo para perder en esto‚ÄĚ. Acto seguido han cerrado la puerta de forma violenta ante la compa√Īera encargada de entregar la carta de solicitud de entrada a Francia de la delegaci√≥n zapatista. Ante el desprecio de las autoridades, ning√ļn comportamiento autoritario puede faltar al respeto de quienes luchan por la vida y se alistan para recibir a las guardianas del territorio.

Con la c√°psula audiovisual titulado ¬°Alto a las fronteras! ¬°Viva el Viaje de las Zapatistas en Europa!, Medios libres o como se llamen arrancaron hoy de manera expr√©s una campa√Īa de comunicaci√≥n con un primer video de mensajes de activistas que esperan las zapatistas ensus distintas geograf√≠as, usando la banda sonora de la rola La Frontera de Manik B ft. Keny Arkana, 2017, Marsella / San Crist√≥bal.

La capital de Francia se volvi√≥ hoy el escenario de la movilizaci√≥n m√°s extensa e intensa a la vez, la cual se acent√ļo despu√©s de la protesta realizada ayer ante la embajada francesa en Bruselas, considerada como capital pol√≠tica de la europea de los de arriba. En Par√≠s, la presi√≥n ejercida sobre el gobierno macronista por parte de la coordinaci√≥n franc√≥fona anfitriona recibi√≥ los refuerzos de militantes catalanes, valencianos, vascos, daneses, suizos, adem√°s de compa√Īeros latinoamericanos y mexicanos residentes en la Europa de los de abajo, quienes est√°n confluyendo hacia Par√≠s desde la publicaci√≥n hace cinco d√≠as del √ļltimo comunicado firmado por el Subcomandante Insurgente Mois√©s, jefe de la misi√≥n invasora del EZLN que escuchar√° experiencias de lucha y sembrar√° m√°s semillas de resistencia.

En la plaza Saint-Augustin, muy cerca de la secretar√≠a francesa de gobernaci√≥n (minist√®re de l‚ÄôInt√©rieur), cerca de cien personas enmascaradas y con sana distancia, se concentraron con carpas preparadas con bocinas y un micr√≥fono, mantas, pancartas e instrumentos de m√ļsica, adem√°s de una flota a√©rea impresionante de avioncitos de papel de muchos colores. Diferentes compa√Īero/as tomaron la palabra brevemente, como representantes de los sindicatos Conf√©d√©ration G√©n√©rale du Travail (CGT), Solidaires, Conf√©d√©ration Nationale du Travail (CNT), asociaciones y colectivos que firmaron la Declaraci√≥n para la Vida como las asociaciones de ATTAC y de Place des F√™tes, seguidas por diferentes delegaciones nacionales y extranjeras que confluyeron hacia Par√≠s en los √ļltimos d√≠as (streaming y fotos en Radio Pozol).

Las intervenciones hicieron hincapi√© en la ejemplariedad de las y los zapatistas de Chiapas con el uso de las medidas de seguridad sanitaria contra contagios de Covid y en torno a la vacunaci√≥n. Tambi√©n estigmatizaron la hipocres√≠a del gobierno de Francia que facilit√≥ la llegada desde M√©xico de m√°s de 200 piezas que pesan un total de ‚Äúveinte toneladas‚ÄĚ de piezas arqueol√≥gicas olmecas (principalmente de Veracruz y Tabasco), de acuerdo con la campa√Īa de publicidad en folletos, muros de autobuses y pasillos del metro parisino. Est√°n exhibidas este verano en el gran museo du Quai Branly Jacques Chirac, ubicado a un lado del ministerio de asuntos exteriores, con el patrocinio de la SRE y el INAH (costo entrada: 12 euros / $300).

Adem√°s de una delegaci√≥n de Dinamarca y otra de Catalu√Īa que dieron su palabra, un habitante de Euskal Herria ley√≥ un mensaje en euskera que fue traducido en franc√©s y castellano: ‚ÄúCompa√Īer@s Zapatistas, os estamos esperando, os recibiremos con mucho entusiasmo e ilusi√≥n‚ÄĚ. Otra delegaci√≥n declar√≥ en idioma valenciano que ‚Äúpara nosotras el zapatismo nos ha regalado una br√ļjula para radiografiar el sistema capitalista, colonial y patriarcal, pero tambi√©n un ejemplo de c√≥mo construir alternativas desde lo local junto a otros colectivos [‚Ķ]. Estamos aqu√≠ para exigir a las autoridades francesas y europeas el libre paso a la delegaci√≥n zapatista para poder hacer posible una traves√≠a, para sembrar vida a pesar de la depredaci√≥n del capital que est√° sufriendo por las fronteras de la Europa fortaleza, que siembra muerte en el Mediterr√°neo y en la frontera Sur. Somos puente y la delegaci√≥n zapatista caminar√° en la Europa insumisa‚ÄĚ.

‚ÄúEstamos aqu√≠ para exigir la apertura de las fronteras a las y los zapatistas‚ÄĚ declar√≥ con vigor en franc√©s la maestra de ceremonia. Las activistas parisinas colgaron mantas coloridas con menciones como ‚ÄúTodes somos extempor√°neos, solidaridad con les compas!‚ÄĚ, ‚ÄúContra la represi√≥n aqu√≠ y abajo el viaje zapatista ya ha empezado‚ÄĚ o ‚ÄúNadie es ilegal en el planeta‚ÄĚ.

Adem√°s de una canci√≥n revolucionaria interpretada por el Coro de Place des F√™tes, el Bato Loko, un artista mexicano de cumbia con arm√≥nica blues, quien radica en Par√≠s desde hace m√°s de veinte a√Īos, enton√≥ el himno zapatista con cerca de cien personas presentes y luego interpret√≥ adaptaciones de canciones de Sergent Garcia, Qu√© palique y Acabar mal, y antes de retomar la canci√≥n cubana de Carlos Puebla, La mujer est√° con la revoluci√≥n. Declar√≥ que ‚Äúefectivamente las mujeres han estado muy presentes, m√°s que eso han trabajado mucho m√°s, con mejores ideas que los hombres, por eso quiero dar la voz a las mujeres que luchan hoy en d√≠a y realmente gracias a ustedes. Esto sigue avanzando con ese equilibrio del amor‚ÄĚ.

En el cierre del mitin pol√≠tico-cultural, un grupo de activistas Sin Papeles de La Marche de Solidarit√©s expres√≥ en franc√©s y espa√Īol que el zapatismo representa un movimiento cuya experiencia es ejemplar. ‚ÄúHoy la Coordination Nationale de los Sin Papeles insistimos para la autorizaci√≥n de entrada de nuestras camaradas zapatistas [‚Ķ]. Antes de terminar, quiero mandar un mensaje para nuestros compa√Īeros y compa√Īeras zapatistas, que ya est√°n aqu√≠ en nuestro coraz√≥n, que son unos h√©roes, unas hero√≠nas para nuestro coraz√≥n, son un ejemplo que nos inspira para nuestra lucha, gracias. ¬°El pueblo unidos jam√°s ser√° vencido! ¬°La lucha sigue!‚ÄĚ.

Al final del evento de protesta, se anunció que esta misma noche se proyectará l’avant-première en Europa de la película La Vocera en el cine zapajadista de los Jardines A Defender (JAD) de Aubervilliers, a menos de veinte kilómetros del aeropuerto que tal vez recibirá pronto a quienes escucharán sus anfitriones con atención.