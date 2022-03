La escritora, activista y profesora estadounidense Angela Davis se convirtió en un símbolo del movimiento Black Power y de las luchas de los presos políticos en su país en la década de 1970. En un mensaje de vídeo publicado por la campaña “Mil mujeres por Aysel Tuğluk”, la militante, de 78 años, demandó la liberación de la política kurda que lleva más de cinco años encarcelada en Turquía.

La campaña internacional fue lanzada a principios de este año por mujeres de Estados Unidos, Alemania, Finlandia, India, Líbano y Turquía. Aysel Tuğluk sufre demencia y ya no puede a sí misma.

En el mensaje, Davis manifestó: “Quiero expresar mi apoyo a mis hermanas de Turquía que están siendo perseguidas por luchar por la justicia para los kurdos y por exigir una solución pacífica al violento conflicto de la región”.

“No podemos aceptar que cientos de mujeres kurdas sean encarceladas por sus acciones políticas no violentas –remarcó la ex integrante del Partido Panteras Negras-. Entre ellas se encuentran ex diputadas como Aysel Tuğluk, que fue juzgada y condenada por una declaración que hizo como representante electa de su pueblo. Fue la primera copresidenta de su partido y es defensora de los derechos humanos y defensora de la paz”.

Davis señaló que la política kurda “ahora está condenada a pudrirse en la cárcel, ya que padece una enfermedad irreversible que le quitará la vida rápidamente. Se la mantiene entre rejas a causa de informes médicos falsificados, cuando está claro, por principios humanitarios, que debería ser puesta en libertad para que pueda volver a su casa, donde despedirse de este mundo en su propia cama y al cuidado de sus seres queridos”.

“Este castigo cruel e inhumano va dirigido a ella, porque Aysel es una luchadora por la paz no violenta y forma parte de la ola de nuevas y valientes mujeres líderes kurdas. Es mi hermana y siempre estaré al lado de mis hermanas”, finalizó Davis.

Feminist activist, writer #AngelaDavis calls for freedom to imprisoned Kurdish politician #AyselTuğluk: “As Aysel Tuğluk is a non-violent peace fighter, she is the target of this cruel and inhuman punishment. Aysel Tuğluk is my sister” #FreeAyselTuglukNow https://t.co/VxbZ51fWz3 pic.twitter.com/LpzIikdJHa

— Aysel Tuğluk İçin 1000 Kadın (@BinlerceAysel) March 17, 2022