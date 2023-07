–

De parte de Nodo50 June 30, 2023 531 puntos de vista

Las micro, peque帽as y medianas empresas, conocidas como MIPYMES, han ido ganando relevancia en el entramado empresarial cubano desde su surgimiento. Estos actores econ贸micos nacen bajo el amparo de nuevas legislaciones, que apuestan por la participaci贸n de todos los sectores para el desarrollo del pa铆s.

Consideradas por algunos como los grandes dinamizadores de la econom铆a, capaces de generar empleo y riquezas, otros las ven como los culpables de la inflaci贸n y las asimetr铆as sociales palpables en la actualidad.

Para conocer sobre el papel que juegan las MIPYMES en la econom铆a y analizar las diferentes opiniones y posturas que existen al respecto, Cubadebate dialog贸 con dos reconocidos expertos sobre esta materia. Ileana D铆az Fern谩ndez y Ricardo Gonz谩lez 脕guila, profesores del Centro de Estudios de la Econom铆a Cubana, quienes nos dejan saber sus opiniones sobre diez temas cardinales.

Con el reconocimiento por parte de la Constituci贸n de nuevos actores econ贸micos en el pa铆s, incluyendo a las micro, peque帽as y medianas empresas, ha cambiado el tejido empresarial en el pa铆s. Muchas de ellas han surgido en un contexto econ贸mico desfavorable, marcado por la crisis econ贸mica internacional y por desequilibrios macroecon贸micos internos, como una alta inflaci贸n. 驴Qu茅 valoraci贸n general se puede hacer de este proceso hasta la actualidad?

鈥擱icardo: Desafortunadamente, las PYMES nacen en un contexto de crisis econ贸mica severa. Creo que la mejor forma de valorar lo que han significado es pregunt谩ndonos c贸mo estar铆amos hoy si no existiesen. Y mi respuesta a esa pregunta es inequ铆voca, no estar铆amos mejor. Por lo tanto, me parece que se acert贸 cuando se apost贸 por introducirlas como nuevo actor del modelo econ贸mico cubano. Obviamente, como surgen enmarcadas en una crisis sus potenciales efectos positivos no se han desplegado por completo. Por otra parte, siento que algunas veces se atribuyen a las PYMES responsabilidades que no le corresponden, como por ejemplo, la inflaci贸n (intentar茅 explicar por qu茅 m谩s adelante).

鈥擨leana: El proceso de creaci贸n de las MIPYMES ha sido positivo para el pa铆s, el 19,6% son de actividades manufactureras, el 12% de producci贸n de alimentos y bebidas, ocupan a 225 mil personas de los cuales 189 mil son nuevos empleos. Es una buena mirada.

Falta mucho por corregir para lograr mayor articulaci贸n entre todos los actores, mayor integraci贸n y mayor aporte a la econom铆a, pero ellos son parte de una econom铆a en crisis, donde las condiciones son m谩s de supervivencia que de crecimiento, en todos los actores incluida la empresa estatal, que es quien deber铆a trazar la pauta del desarrollo.

Algunos se preocupan por la cantidad de micro, peque帽as y medianas empresas que se han creado en poco tiempo, ya que superan en n煤mero a las empresas estatales. 驴Deber铆amos considerar esto como un riesgo para el modelo socialista cubano? 驴Se est谩 privatizando la econom铆a?

鈥擨leana: En Am茅rica Latina y Europa las MIPYMES representan aproximadamente el 98% del total de empresas, sin embargo, el 2% restante garantiza m谩s del 80% del PIB y la mayor铆a de las exportaciones.

En Cuba las MIPYMES son alrededor del 50% (sin contar al trabajo por cuenta propia que contrata hasta 3 trabajadores o el negocio familiar) del total de organizaciones productivas, sin contar las unidades presupuestadas de tratamiento especial, ni las empresas mixtas.

Seg煤n se plante贸 en la Asamblea Nacional, se espera que todas las formas de gesti贸n no estatal aporten el 13,9% del PIB, pudiera incluso ser mayor y de todas formas muestra que el sector estatal garantizan la mayor proporci贸n del PIB, adem谩s los medios fundamentales de producci贸n no pueden ser propiedad privada, por tanto, c贸mo afirmar que se est谩 privatizando la econom铆a

El socialismo no est谩 re帽ido con la econom铆a mixta, es decir, la existencia de diferentes formas de propiedad Es pertinente que, en vez de marginalizarlos, se les involucre en la construcci贸n del socialismo, se fomente la articulaci贸n con formas estatales. Los actores no estatales aportan hoy a la sostenibilidad econ贸mica y social de nuestro socialismo, pero es el sector estatal quien debe fortalecerse para conducirlo.

鈥擱icardo: Respeto a quienes piensan de esa forma, pero es una opini贸n que no comparto.

Vayamos por partes, conceptualmente hablando, la privatizaci贸n se asocia al traspaso de propiedad de un activo p煤blico a empresas privadas; o a la externalizaci贸n de la gesti贸n de ciertos servicios ofertados por el Estado, por ejemplo, de salud p煤blica. Hasta donde yo entiendo, esto no fue lo que sucedi贸 en Cuba. Lo que s铆 ha ido pasando en Cuba 鈥搚 en mi opini贸n de forma correcta- ha sido la superaci贸n paulatina de aqu茅l paradigma conceptual que nos dec铆a que el progreso social era solo posible mediante el uso exclusivo de empresas estatales. Y, como consecuencia de ese cambio de paradigma, hubo una apertura al sector privado, que yo calificar铆a a煤n hoy de discreta. No obstante, insisto en la siguiente idea, que el modelo productivo incorpore actores privados no es equiparable a privatizar.

De otra parte, que el n煤mero de PYMES sea mayor que el n煤mero de empresas estatales no guarda ning煤n significado especial. Te dir铆a que en todos los dem谩s indicadores (n煤mero de empleados promedios, exportaci贸n, ventas, activos f铆sicos, etc.) la empresa estatal supera con creces al sector privado. Pero incluso si esa relaci贸n comenzara a cambiar, tampoco deber铆a ser motivo de preocupaci贸n.

Al final, lo verdaderamente importante es la capacidad institucional de un Estado (en este caso el cubano) de liderar, dise帽ar y coordinar el desarrollo de un pa铆s donde inevitablemente deber谩n integrarse y cooperar diferentes actores, estatales y privados. Ah铆 est谩n las referencias conceptuales de China y Vietnam, ambos pa铆ses con un sector privado vibrante que ha servido para elevar la calidad de vida de su poblaci贸n; y no para destruir su modelo de sociedad. Fue as铆 porque el Estado no abdic贸 su funci贸n como estratega de la transformaci贸n, como regulador y como dise帽ador y promotor de pol铆ticas p煤blicas. Mientras Cuba no pierda esa capacidad, en mi opini贸n, habr谩 poco de qu茅 preocuparse.

Tambi茅n se se帽ala que estos actores econ贸micos tienen precios elevados en algunos de sus servicios o productos. 驴Qu茅 opini贸n tienen sobre este aspecto? 驴Hasta qu茅 punto influye el hecho de no contar con un mercado cambiario para la compra de divisas?

鈥擱icardo: Creo que es importante estructurar la respuesta diferenciando causas de consecuencias.

En Cuba hay un proceso inflacionario en curso del cual las PYMES no son responsables. Esto hay que decirlo y explicarlo claramente. Mientras el d茅ficit fiscal y otras fuentes de emisi贸n cuasi-fiscales se mantengan; la inflaci贸n no se detendr谩, existan PYMES o no. Algunos colegas muy valiosos del Ministerio de Econom铆a y Planificaci贸n han estimado que por dichas fuentes est谩n entrando en circulaci贸n cerca de 100 mil millones de pesos anuales. Esta cifra considerable alimenta una masa monetaria amplia que no encuentra contrapartida en bienes y servicios, desequilibrio que termina por expresarse no solo sobre el sector privado; sino tambi茅n sobre el sector estatal, aunque de forma diferente.

En el estatal, como sus precios son r铆gidos porque los regula directamente el Estado, los desequilibrios se expresan mediante el aumento de la escasez, la dificultad para acceder a recursos productivos cr铆ticos, y el desabastecimiento; y esto explica -en parte- las dificultades crecientes del sector para colocar oferta de bienes en los mercados de consumo. En el privado el desequilibrio monetario se expresa a trav茅s de incrementos de precios. Subrayo el hecho de que ambos efectos (desabastecimiento e inflaci贸n) son consecuencias de la misma causa subyacente se帽alada con anterioridad.

Aclarado el punto de que las PYMES no son la causa de la inflaci贸n, hay que decir que los contextos inflacionarios son propicios para todo tipo de desviaciones de pol铆ticas y efectos empresariales indeseados, como puede ser por ejemplo, la obtenci贸n de beneficios extraordinarios mediante la fijaci贸n de precios excesivos. Cualquiera con un poco de intuici贸n en econom铆a pensar铆a, de forma correcta, que las PYMES podr铆an estar reflejado parte de esos efectos indeseados.

Sin embargo, al respecto hago tres observaciones. Primero, estos efectos no tienen que ver con el hecho de que haya PYMES en la comercializaci贸n (pasar铆a de igual forma si no existieran). Segundo, si efectivamente hubiera beneficios empresariales extraordinarios habr铆a que identificar qu茅 empresa/actividad espec铆fica lo est谩 obteniendo y regular con precisi贸n milim茅trica sobre esas actividades; evitando as铆 generalizaciones apresuradas sobre el sector en su conjunto. Tercero, y siendo consistente con la verdadera causa; si de veras queremos controlar estos efectos indeseados la mejor forma es controlar las fuentes de emisi贸n monetaria mencionadas al inicio, en lugar de cuestionarnos la existencia de las PYMES, un relato que se ha ido instalando en la opini贸n p煤blica que observo con particular preocupaci贸n.

鈥Ileana: Las MIPYMES tienen precios elevados en la mayor铆a de su oferta, lo cual hay que contextualizar:

Despu茅s de la pandemia el mundo registra incrementos de precios en sus bienes y servicios, lo cual se ha reflejado en el incremento de precios del sector estatal

El ordenamiento monetario gener贸 incrementos de precios en el sector estatal, m谩s que lo dise帽ado en la propuesta.

Ambos elementos afectan al sector no estatal, pero la no existencia de un mercado cambiario oficial, agudiza a煤n m谩s la presi贸n inflacionaria. Las MIPYMES est谩n obligadas a acudir al mercado informal con altas tasa de cambio conocidas por todos. La adquisici贸n de la divisa en ese mercado, obliga a establecer precios en cup de sus bienes y servicios que les permitan cerrar el ciclo, es decir, poder comprar de nuevo divisas.

Otra v铆a de obtener divisas es mediante la exportaci贸n, no es simple exportar y no todas producen bienes o servicios exportables, pero aquellas que lo hacen, sus ingresos por exportaci贸n entran a sus cuentas en MLC, moneda que solo tiene capacidad de compra nacional, no sirve para las transacciones internacionales. Entonces, de nuevo el mercado informal es el medio para obtener las divisas necesarias

Las MIPYMES necesitan divisas como todo el sector productivo del pa铆s de cualquier forma de propiedad y mucho m谩s en las circunstancias actuales cuando la oferta de la empresa estatal se encuentra muy deprimida.

Las MIPYMES no son las responsables de la inflaci贸n, el an谩lisis profundo y desmitificado de este asunto es muy importante para explic谩rselo a la poblaci贸n

Otros opinan que las micro, peque帽as y medianas empresas se centran principalmente en la comercializaci贸n y reventa de productos importados, lo que contribuye a la inflaci贸n. 驴Es esto cierto?

鈥Ileana: El 4,6% de las MIPYMES en el pa铆s son de comercio y existe un 19% de empresas estatales de comercio, eso significa que todo pa铆s necesita de esa actividad econ贸mica. Lo que sucede hoy es que la econom铆a estatal est谩 muy deprimida y la oferta de bienes y servicios de las MIPYMES no enfrenta competencia, al mismo tiempo existe una alta demanda (que no llega a satisfacer), eso implica incremento de precios, es de manual.

Mientras menos MIPYMES comerciales se tengan y las Empresas estatales no produzcan, la demanda no se satisface, la competencia es poca y los precios suben.

Se pudieran aplicar incentivos a la comercializaci贸n de ciertos productos, realizar alianzas, etc., para conducir esa comercializaci贸n. Es un error no dejar crecer la cantidad de MIPYMES que comercialicen, pues concentra el poder del mercado.

驴Por qu茅 enfocarse en la comercializaci贸n? Es dif铆cil hacer sostenible la producci贸n de bienes en Cuba, muchas materias primas deben importarse, para ello se necesita divisa, pero el tiempo de recuperaci贸n es m谩s largo. Esto en medio de la crisis induce a enfocarse en actividades de ciclo m谩s cortos de recuperaci贸n y m谩s rentables ante la escasez de bienes en el mercado.

En las redes se enfatiza mucho que las MIPYMES deben tener un enfoque m谩s en el pueblo y bajar sus precios.

Primero y ante todo, pueden haber quienes se est谩n aprovechando para enriquecerse y sub declarar (debe ser la administraci贸n tributaria quien identifique estos comportamientos), pero no son todos y en el todos se incluyen incluso hasta aquellos que no revenden.

Segundo, la MIPYME no es responsable de que los jubilados y que en general la poblaci贸n tenga ingresos con muy bajo poder adquisitivo, los precios han subido en lo estatal y lo privado, por efecto del ordenamiento, de los incrementos de precios internacionales y otras distorsiones

Tercero, se debe acabar de entender que las empresas operan para producir, vender y recuperar y sus costos, sea privado o estatal, as铆 deben operar. Las MIPYMES participan y aportan al PIB, al empleo y podr谩n realizar acciones de responsabilidad social, pero el peso de la econom铆a y del proyecto social lo tiene el sector estatal, para lo cual debe apoyarse en el resto de los actores

Es de vital importancia que las empresas estatales cumplan su papel y para ello es indispensable el mercado cambiario como un paso para acabar de integrar la econom铆a.

鈥Ricardo: Enfatizar茅 en una idea que deslic茅 en la respuesta anterior. All铆 donde existan precios que reporten a las empresas beneficios extraordinarios (sean estatales o PYMES); el Estado tiene el deber y la obligaci贸n de regularlos. Ello representa su compromiso con la sociedad, y muy particularmente, con los trabajadores y pensionistas. Hay diferentes maneras de regular (y miles de p谩ginas escritas al respecto), que van desde la implementaci贸n de impuestos espec铆ficos hasta la conformaci贸n marcos regulatorios basados en el fomento de competencia inter-empresarial. Insisto y revindico las funciones como regulador del Estado. Los mercados son buenos instrumentos, pero con mucha frecuencia fallan; y se necesita de un Estado que calibre sistem谩ticamente la soluci贸n que proveen.

No obstante, tenemos que diferenciar los precios excesivos de aquellos que son altos porque reflejan condiciones objetivas de producci贸n y comercializaci贸n. En la Cuba de 2023 esas condiciones son muy desfavorables para ambos sectores, estatal y PYMES. Estas 煤ltimas cargan no solo con un tipo de cambio muy superior; sino tambi茅n con condiciones de financiamiento, salarios e insumos que son varias veces mayores al que paga una empresa estatal. Por lo tanto, cuando se analizan los precios que fijan las PYMES hay que analizar tambi茅n sus costos. Son dos caras de una misma moneda. Hay quien me dice que de todas formas estos precios no se justifican porque lo costos de combustible y electricidad est谩n siendo 鈥渟ubvencionados鈥 por el Estado. Es un punto interesante, que de todas formas no cambia la conclusi贸n, saber si estos subsidios son suficientes para generar beneficios extraordinarios, que repito, es la clave del asunto. Y hay que ser claros al respecto, si se interviene sobre las PYMES y resulta que sus precios son reflejos de condiciones desfavorables y no de precios excesivos; la consecuencia puede agravar la situaci贸n general de la econom铆a en lugar de ayudar a mejorarla.

Uno de los aspectos fundamentales para lograr el desarrollo del pa铆s es establecer verdaderos encadenamientos en el entramado empresarial cubano. 驴Se ha logrado esto realmente? 驴Hasta qu茅 punto podr铆an ayudar las alianzas p煤blico-privadas al desarrollo del pa铆s?

鈥擨leana: Se debe diferenciar entre encadenamientos y alianzas p煤blico-privada. Los encadenamientos es el proceso l贸gico de la actividad productiva, todo negocio necesita de otro para producir. Las cadenas establecen estas relaciones de forma duradera con el objetivo de satisfacer la demanda identificada. Se han logrado encadenamientos, no todos los que se necesitan por m煤ltiples razones, entre otras, la empresa estatal tiene poco que ofrecer, la cultura organizacional de cada forma de propiedad es diferente, los tiempos tambi茅n difieren (en la estatal son largos, muchos permisos a solicitar), la legislaci贸n ampara m谩s a la empresa estatal, etc.

Las alianzas p煤blico-privadas, si bien debe mediar contrato, no es de compra-venta, sino de definir los t茅rminos de la alianza con un enfoque de ganar-ganar, para gestionar locales, para producir incluso con precios bajos, etc., donde se garanticen, por ejemplo, objetivos sociales al mismo tiempo que el negocio no pierda.

Ricardo: Aunque las transacciones entre el sector estatal y privado han aumentado desde que surgieron las PYMES; los v铆nculos establecidos est谩n lejos de acercarse al ideal.

Para avanzar en encadenamientos virtuosos entre el sector privado y el estatal, cuesti贸n que me parece clave en el desarrollo futuro del pa铆s, se necesita avanzar en la integraci贸n del sistema de precios que emplean ambos circuitos productivos. Por sistema de precios, no se entiende solo el precio de venta, sino tambi茅n, de salarios, tipos de cambio, tipos de inter茅s, y el precio de los insumos productivos. Hoy existe una brecha considerable entre ambos sistemas y unos niveles de distorsi贸n muy altos que nos impide conocer la realidad que esconden dichas transacciones. Unificar ambos sistema de forma coherente y articulada, para que los precios emitan se帽ales no distorsionadas hacia las empresas es una acci贸n de primera instancia para fomentar alianzas p煤blico-privadas efectivas.

Recientemente, el ministro de Econom铆a de Cuba, Alejandro Gil Fern谩ndez, inform贸 al Parlamento que las micro, peque帽as y medianas empresas hab铆an importado alrededor de 166 millones de d贸lares en los primeros cuatro meses del a帽o. Al detallar las operaciones de comercio exterior de las formas de gesti贸n no estatal, dijo que hab铆an generado 4 788 500 d贸lares en exportaciones y 270 294 100 d贸lares en importaciones. 驴Es esto una deformaci贸n?

鈥擨leana: Nuestra econom铆a esta deformada en general, en Cuba siempre se ha importado m谩s que lo que se exporta en bienes. Por cada 1% de PIB el pa铆s necesita m谩s del 30% de importaciones. Las MIPYMES son parte de esa econom铆a que no produce.

Lo que se destaca es que mucha de esa importaci贸n es producto terminado y no materia prima para producir, algo se expuso en una pregunta anterior sobre esto

El bloqueo econ贸mico es el principal obst谩culo para el desarrollo del pa铆s. 驴Podr铆an las micro, peque帽as y medianas empresas ser una v铆a para superarlo?

鈥擨leana: La poblaci贸n ha cre铆do que las MIPYMES resolver铆an los problemas de escasez de la econom铆a, de hecho, una buena parte de la oferta de bienes actuales es comercializada por las MIPYMES, con los precios altos seg煤n lo antes expuesto. Sin embargo, no son suficiente para solucionar todas las necesidades, para ello es necesario que la econom铆a funcione como un todo, integrada, no de manera fragmentada, que no permite aprovechar las ventajas no bloqueadas de las MIPYMES, para toda la econom铆a nacional

El Ministerio de Finanzas y Precios ha anunciado que dejar谩 de exonerar del pago de impuestos a las micro, peque帽as y medianas empresas de nueva creaci贸n, tanto si se originan de una reconversi贸n de Trabajadores por Cuenta Propia (TCP) como si son completamente nuevas, con el objetivo de aumentar la recaudaci贸n tributaria. 驴Podr铆a esta medida obstaculizar la creaci贸n de nuevas micro, peque帽as y medianas empresas? 驴Podr铆a fomentar la subdeclaraci贸n?

鈥擨leana: Es un error eliminar las exenciones, todo negocio necesita de un per铆odo de acomodo para comenzar e igualmente los TCP para reconvertirse. Se aumenta m谩s la recaudaci贸n tributaria fomentando la ampliaci贸n de la base imponible. El enfoque que ha primado en el r茅gimen fiscal de las MIPYMES es rentista, totalmente recaudatorio y nada equitativo. Incentiva la subdeclaraci贸n.

Aunque a煤n no hay cifras que demuestren cu谩l es el impacto real de estos actores en la econom铆a, ya se puede decir que poco a poco van teniendo un impacto a nivel territorial. 驴Qu茅 tan importantes son para el desarrollo del municipio? 驴Creen que ha faltado una mejor coordinaci贸n entre las prioridades de desarrollo local y su creaci贸n?

鈥擨leana: Las MIPYMES junto al resto de los actores son fundamentales para el desarrollo de los territorios, significan producci贸n, empleo, etc., pero habr铆a que conducir su participaci贸n.

Las solicitudes se realizan por una plataforma online, es complicado alinearlo con las necesidades de cada territorio. No obstante, cada territorio puede en funci贸n de su estrategia de desarrollo promover, ayudar, asesorar la creaci贸n de MIPYMES en las 谩reas de inter茅s.

A pesar de todo este escenario, 驴hay optimismo en cuanto al futuro de este tipo de actores en la econom铆a?

Ileana: Estos actores est谩n y deben seguir estando, imprimen dinamismo a la econom铆a, pero es necesario que se le integre m谩s a la econom铆a, que de conjunto con el sector estatal aporten a nuestra sociedad.