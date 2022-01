–

El tema de los animales, en especial los animales de

compa帽铆a, es uno de esos donde el derecho y la sensibilidad social van muy

descoordinados. Para el derecho, que se basaba en la vieja distinci贸n romana

entre bienes muebles y bienes inmuebles, no hab铆a mucho que decir: los animales

son simples bienes. Son un tipo de bienes muebles que se llaman 芦semovientes禄,

porque pueden moverse por s铆 mismos, y ya no hay m谩s que hablar. Como son puras

propiedades, su due帽o tiene derecho de 芦uso y abuso禄, es decir, puede tratar a

su animal como quiera y puede abandonarlo, destruirlo, herirlo, etc.

Andando el tiempo esto ha ido cambiando. As铆, han aparecido

normas administrativas sobre el registro y el buen trato a los animales

dom茅sticos. Las normas penales han ido avanzando tambi茅n: en 2003 se introdujo

el delito de maltrato de animales dom茅sticos, que fue abarcando m谩s conductas y

protegiendo a m谩s tipos de animales en las reformas penales de 2010 y 2015.

Tambi茅n en 2015 se criminaliz贸 el abandono de mascota. Sin embargo, la base

segu铆a siendo la consideraci贸n de los animales como cosas.

Esto cambia esta semana. El mi茅rcoles 5 entra en vigor la Ley 17/2021, aprobada a mediados de diciembre para proteger a los animales. Esta

norma es fruto de un recorrido largo: ya en la XII legislatura (la segunda de

Rajoy y primera de S谩nchez, la de la moci贸n de censura) se estaba tramitando

una ley con un contenido muy similar, a propuesta del PP. La que entra en vigor

ahora procede del PSOE, pero se basa en la anterior. El acuerdo es bastante

alto: todos los grupos parlamentarios han votado a favor, salvo los nazis.

La reforma tiene dos grandes l铆neas. La primera es

considerar que los animales son seres sintientes y que, por tanto, no son

bienes. La segunda es extender una protecci贸n especial a los animales de

compa帽铆a: este t茅rmino no est谩 definido en la nueva ley, pero s铆 en el Convenio Europeo sobre Protecci贸n de Animales de Compa帽铆a, hecho en 1987 pero que

Espa帽a no ratific贸 hasta 2017. El art铆culo 1.1 de dicho tratado dice que un

animal de compa帽铆a es 芦todo aquel que sea tenido o est茅 destinado a ser tenido

por el hombre, en particular en su propia vivienda, para que le sirva de

esparcimiento y le haga compa帽铆a禄. Sentado esto, vamos a analizar la reforma.

Reforma del C贸digo Civil

La norma modifica, primariamente, el C贸digo Civil. El C贸digo

Civil es la ley b谩sica que rige las relaciones entre las personas entre s铆 y

entre las personas y las cosas: regula la nacionalidad, la mayor铆a de edad, las

normas generales de obligaciones, los contratos, la propiedad, la herencia鈥 Por

eso es tan importante que la condici贸n de los animales est茅 aqu铆.

El C贸digo Civil est谩 dividido en cuatro grandes libros. El

segundo se ha denominado tradicionalmente 芦De los bienes, de la propiedad y de

sus modificaciones禄. Pues bien, ahora se llama 芦De los animales, de los bienes,

de la propiedad y de sus modificaciones禄, lo que ya deja claro la intenci贸n de

la reforma. Y el primer art铆culo de este Libro, el 333, ahonda en el mismo

sentido: donde antes dec铆a que 芦Todas las cosas que son o pueden ser objeto de

apropiaci贸n se consideran como bienes muebles o inmuebles禄, ahora se a帽ade una

segunda frase: 芦Tambi茅n pueden ser objeto de apropiaci贸n los animales, con las

limitaciones que se establezcan en las leyes禄.

En definitiva, y como ya adelant谩bamos, lo que hace esta

reforma es sacar a los animales de la categor铆a 芦bienes禄 y colocarla aparte.

Los animales pueden ser objeto de apropiaci贸n y comercio, como los bienes, pero

no son bienes. Su propiedad est谩 limitada. 驴Y por qu茅 es eso? El nuevo art铆culo

333 bis nos lo aclara: los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. El

r茅gimen jur铆dico de los bienes solo se les aplicar谩 si es compatible con dicha

naturaleza. El propietario debe ejercer sus derechos sobre 茅l respetando su

cualidad de ser sintiente y asegurando su bienestar.

Todo el resto de modificaciones que hay en la nueva ley

pivotan sobre esta idea. De hecho, el propio art铆culo 333 bis establece dos

reglas muy interesantes:

–

Cuando un tercero se encuentre un animal herido

o abandonado y realice gastos para curarlo y cuidarlo, el propietario de dicho

animal deber谩 pagar esos gastos, incluso aunque superen el valor del animal.

–

Cuando un tercero lesione a un animal de

compa帽铆a y con ello le cause la muerte o un menoscabo grave de salud, no solo

deber谩 indemnizar estos gastos veterinarios o funerarios, sino tambi茅n el da帽o

moral. Vemos ya aqu铆 lo que dec铆amos: se protege de forma general a todos los

animales, pero la protecci贸n de las mascotas es superior.

Hechas estas declaraciones generales, 驴en qu茅 se proyectan?

Pues en muchos 谩mbitos. Para empezar, en materia de crisis matrimoniales (separaci贸n,

divorcio y nulidad). Cuando se produce una crisis matrimonial se establece un

convenio regulador, que menciona c贸mo se reparten los bienes, qui茅n cuida a los

hijos, etc. El convenio tiene un contenido m铆nimo. Pues bien, desde esta

semana, los animales de compa帽铆a entran dentro de este convenio regulador: debe

fijarse qu茅 se hace con ellos, estableciendo incluso reparto de tiempos de

disfrute y de cargas asociadas al cuidado.

Esto es muy importante. Ya cuando yo entr茅 en la carrera, en

aquellos soleados a帽os de finales de la d茅cada de los 2000, nuestra profesora

de Civil I nos explic贸 que hab铆a litigios por la 芦custodia del perro禄 y nos

pareci贸 muy gracioso. Ahora lo entiendo. Un animal de compa帽铆a es un ser al que

quieres, en el que inviertes cuidados y con el que compartes momentos de tu

vida. Adem谩s, su propiedad es un elemento de da帽o en rupturas sentimentales

dolorosas. En ausencia de otras normas, los animales entran en las gananciales

y se reparten de acuerdo con su valor. Ahora se tiene en cuenta su bienestar

como seres sintientes.

As铆 pues, el cuidado de los animales de compa帽铆a entra en el

convenio regulador. En el caso de que las medidas propuestas por los c贸nyuges

fueran gravemente perjudiciales para los animales, la autoridad judicial

aprobar谩 de todas formas el convenio, pero ordenar谩 medidas para proteger el

bienestar de estos. Si el convenio regulador no se propone (porque los c贸nyuges

no llegan a un acuerdo) o no se aprueba, el juez adoptar谩 de todas formas las

medidas necesarias para el destino de los animales de compa帽铆a.

El criterio para resolver estos casos es tanto el inter茅s de

los miembros de la familia como el bienestar del animal de compa帽铆a (art铆culo

94 bis, de nueva introducci贸n). Es decir, que no ser谩 obligatorio atribuir la

芦custodia禄 del animal y los gastos derivados de esta a su propietario, sino a

aquel con quien va a estar mejor. Es un avance notable.

Por 煤ltimo, el C贸digo Civil reconoce la existencia de la

violencia vicaria, es decir, la que no se ejerce contra la v铆ctima sino contra

sus posesiones o contra otras cosas. As铆, el art铆culo 92.7 regula los casos en

los que no procede reconocer la guarda conjunta (lo que se suele llamar

芦custodia compartida禄) de los menores: se trata de casos de maltrato

intrafamiliar o violencia de g茅nero, b谩sicamente. Pues bien, ahora se

incorporan los malos tratos a animales o la amenaza de causarlos como prueba de

que existen esos malos tratos contra las personas.

En materia de posesi贸n hay poco que decir. La

posesi贸n no es un derecho, sino una pura situaci贸n de hecho: qui茅n tiene en su

poder un objeto. El C贸digo Civil la regula porque la posesi贸n es importante a

efectos de contratos, adquisici贸n de la propiedad, presunciones, etc. En esta

materia pr谩cticamente todo lo que se ha hecho ha sido duplicar las referencias,

es decir, donde antes pon铆a 芦cosas禄 ahora pone 芦cosas y animales禄, siguiendo el

esp铆ritu de la reforma. Tambi茅n cambia el lenguaje: en el art铆culo 465, que se

refiere a la posesi贸n de los animales, se deja de hablar de animales 芦fieros禄 (se

sustituye por 芦salvajes o silvestres禄) y se equiparan los 芦dom茅sticos禄

(terminolog铆a anterior) por los 芦de compa帽铆a禄 (terminolog铆a nueva).

Tambi茅n se regula la adquisici贸n de la propiedad. De

acuerdo con el C贸digo Civil, la propiedad se adquiere, entre otros medios, por

ocupaci贸n: la ocupaci贸n consiste en la apropiaci贸n de un bien que hasta ahora

no ten铆a due帽o. Como se podr谩 entender, estos bienes son bastante escasos.

Hasta ahora el art铆culo 610 CC mencionaba tres: los animales objeto de caza y

pesca, el tesoro oculto y las cosas muebles abandonadas. Tras la reforma, pasan

a poder adquirirse por ocupaci贸n todos los 芦animales carentes de due帽o禄,

siempre con respeto de las normas relativas a su protecci贸n o preservaci贸n.

Adem谩s, se a帽ade nuevo contenido al art铆culo 611, que regula

el encuentro del animal perdido. Hasta ahora, el animal perdido pod铆a ser

ocupado por cualquiera: el propietario pod铆a reclamarlo en 20 d铆as y, si no lo

hac铆a, el ocupador se convert铆a en due帽o. La reforma cambia radicalmente este

r茅gimen y establece la obligaci贸n contraria: quien encuentre a un animal

perdido debe devolverlo a su propietario, salvo que haya indicios fundados de

malos tratos o abandono, en cuyo caso deber谩 poner el caso en conocimiento de

la autoridad. Adem谩s, en l铆nea de lo que vimos m谩s arriba, una vez restituido

el animal, el propietario deber谩 resarcir todos los gastos a quien lo haya

encontrado.

La reforma regula tambi茅n las herencias, es decir,

cuando muere un due帽o de animales de compa帽铆a (solo de compa帽铆a). A falta de

otra disposici贸n, se entregan a los herederos o legatarios que los reclamen. Si

esta entrega no puede hacerse de inmediato y no hay previsiones sobre su

cuidado, podr谩n entregarse durante el tiempo que sea necesario al centro de

recogida de animales abandonados que haya en el lugar. Esta es la regla

general, para cuando no hay conflicto. Y luego se establecen dos normas

particulares:

–

Si ning煤n heredero quiere hacerse cargo del

animal, puede cederse a un tercero para su cuidado y protecci贸n.

–

Si varios herederos reclaman al animal, el juez

decide teniendo en cuenta el bienestar de este.

En pen煤ltimo lugar, en materia de compraventa, cambia

la regulaci贸n del saneamiento por vicios ocultos. El saneamiento por vicios

ocultos es el deber que tiene el vendedor de resarcir al comprador por los defectos

que tuviera la cosa vendida, siempre que la hagan impropia para su uso o

reduzcan su valor. Como deriva de su nombre, este saneamiento solo procede

cuando el vicio est谩 oculto, es decir, no es visible al ojo del comprador.

Pues bien, se incluye ahora en esta acci贸n, para el caso de

compraventa de animales, el incumplimiento de los deberes de asistencia

veterinaria y cuidados necesarios que haga que el animal sufra lesiones,

enfermedades o alteraciones de la conducta. El resto de las reformas en esta

secci贸n son de actualizaci贸n del lenguaje: deja de hablarse de 芦cosas禄 para

hablarse de 芦animales y cosas禄, las referencias a las 芦caballer铆as enajenadas

como de desecho禄 pasan a mencionar los animales 芦destinados a sacrificio o

matanza禄, etc.

Por 煤ltimo, se regula la prenda, es decir, la

garant铆a que consiste en darle a un tercero un bien mueble para que pueda

venderlo si el deudor no paga. Aqu铆 simplemente se proh铆be dar en prenda los

animales de compa帽铆a.

Reforma de la Ley Hipotecaria

Pese a su nombre, la Ley Hipotecaria no regula solo las

hipotecas, sino casi todo lo que tiene que ver con propiedades inmobiliarias:

compraventa, registro de la propiedad, etc. El art铆culo 111 de esta ley regula

los bienes que, pese a estar relacionados con la finca, no entran dentro de la

hipoteca salvo pacto expreso. Ahora estos bienes incluyen 芦Los animales colocados

o destinados en una finca dedicada a la explotaci贸n ganadera, industrial o de

recreo禄. Es decir, que si se hipoteca una de estas fincas, la hipoteca no

incluye los animales salvo que se pacte lo contrario.

Adem谩s, este mismo art铆culo establece una excepci贸n: la

hipoteca nunca se extiende a los animales de compa帽铆a, ni siquiera aunque se

pacte. Si se realiza un pacto en este sentido, es nulo.

Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil

La Ley de Enjuiciamiento Civil regula el funcionamiento de

la jurisdicci贸n civil. Adem谩s es subsidiaria respecto del resto de

jurisdicciones, por lo que sus normas se aplican tambi茅n en estas si sus leyes

propias no dicen otra cosa. Pues bien, esta ley declara ahora que los animales

de compa帽铆a son inembargables. Es decir, que no te pueden embargar al perro o

al gato (aunque sean animales de raza y pedigr铆, es decir, que valgan dinero)

en respuesta a una deuda. S铆 que ser谩n embargables las rentas de dichos

animales: por ejemplo, los premios de concursos de belleza o de destreza.

Tambi茅n hay leves cambios en el procedimiento civil de

separaci贸n, nulidad y divorcio, para adecuar la norma procesal a la material.

Conclusiones

La ley que entra en vigor esta semana no es, en ninguna

medida, revolucionaria. Recordemos que es heredara de un proyecto del PP y que

su aprobaci贸n ha sido casi por unanimidad. Lo que hace es actualizar una serie

de normas que ya estaban muy viejas y adecuarlas a la sensibilidad actual, que

es algo que deber铆a haberse hecho hace muchos a帽os. Protege, sobre todo, a los

animales de compa帽铆a, que son los que m谩s empat铆a nos despiertan.

As铆, no es revolucionaria pero s铆 es un avance importante.

Sobre todo porque constituye un punto de partida para el cambio de costumbres

en la sociedad, si hace falta a golpe de sentencias. Que tratemos mejor a los

animales, como sociedad, siempre es una buena noticia.

