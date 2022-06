–

De parte de Traficantes June 10, 2022 147 puntos de vista

Nuevo debate de los foros mensuales Viento Sur: Animalismo, ecologismo y anticapitalismo, debate a propo贸sito del libro De animales y clases. Con Juanjo 谩lvarez, autor, Sara G贸mez, activista animalista, Alberto Garc铆a-Tersa, Viento Sur, y Nuria del Viso, Fuhem/revista papeles

De animales y clases:

Este libro trata de abordar la tem谩tica animalista con una doble perspectiva, en primer lugar ecosocialista y en segundo lugar, cient铆ficamente informada. Sobre esas bases, el texto hace un recorrido por distintos elementos que han formado parte de la reflexi贸n sobre el anima lismo desde hace d茅cadas, tratando de tocar tanto los temas materiales como los de percepci贸n social, cultural y pol铆tica.

No por casualidad, comienza con una aproximaci贸n en profundidad a la relaci贸n entre la izquierda, y particular mente la tradici贸n marxista, y el animalismo, deteni茅ndo se en las pol茅micas y planteando una nueva propuesta que se enmarca en la concepci贸n de la naturaleza de corte marxista. De ah铆 pasa a aportar conclusiones cient铆 ficas sobre las capacidades de los animales no humanos y avanza hacia una noci贸n integrada de 茅stos, de acuer do a lo que la ciencia nos dice, dentro de un marco de respeto com煤n.

No quedan fuera ni la cuesti贸n cultural ni la conflictiva y a veces confusa relaci贸n con el ecologismo, para final mente abordar la propuesta final: una pol铆tica de inclu si贸n, basada en la teor铆a marxista y en las aportaciones cient铆ficas, que una ecologismo, animalismo y pol铆tica de izquierda en un proyecto com煤n.