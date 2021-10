–

DIA: 27 d’octubre

HORA: 19.30 h

LLOC: Parlament de Catalunya, Barcelona.

Tal dia com avui, fa 4 anys, tots nosaltres està vem aquí mateix per a defensar al govern atrinxerat al Palau. Interpel·lem al govern actual.

Està a les vostres mans revertir el que va passar, fer efectiva la república, però sincerament no hi

confiem gaire, no ens esteu donant expectatives d’èxit. Independència o dimissió

El proper dia 27, al Parlament de Catalunya, Barcelona, convoquem per recordar que el 27O de fa 4 anys es va declarar la DUI. La convocatòria és a les 19.30h.

Farem un breu record de què va passar aquell dia des de les portes del Parlament.

Seguidament hi haurà una marxa cap a la plaça St. JAUME, on hi haurà un missatge clar cap al nostre govern.

En teniu un tast a l’inici d’aquest comunicat.

Us hi esperem!

Per a qualsevol consulta, podeu respondre aquest mateix correu.

Cordiament,

CATALANS PER LA INDEPENDÈNCIA