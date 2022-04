–

De parte de Indymedia Argentina April 4, 2022 3 puntos de vista

El 11 de marzo la direcci贸n departamental del Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP) de Santa Cruz y de Beni realiz贸 un reclamo formal al Tribunal Supremo Electoral (T.S.E.) para que desconozca a su direcci贸n nacional, cuyo presidente es Evo Morales y su vicepresidente Gerardo Garc铆a. Se denunci贸 que la 煤ltima elecci贸n se llev贸 a cabo el 2015 y que al ser de dos a帽os el mandato, este venci贸 hace siete a帽os. Exigen que se respete 1) El estatuto org谩nico del partido, art 13: 鈥淓l congreso nacional del MAS-IPSP se reunir谩 cada dos a帽o, ser谩 convocado p煤blicamente, con un plazo de m谩ximo de 90 d铆as y un m铆nimo de 60 d铆as鈥. 2) La Ley 1096 de partidos pol铆ticos, art.5 Inc. a), art. 7 Inc. e) y f): 鈥淪upervisar el cumplimiento de la normativa vigente y los estatutos internos de las organizaciones pol铆ticas en las elecciones, sus dirigencias y candidaturas鈥.

El reclam贸 ocasion贸 que el 16 de marzo se expulse del MAS-IPSP a su propio diputado Rolando Cu茅llar y amenazaran con 鈥渜uitarle鈥 su banca pol铆tica. Por otra parte, el 18 de marzo, tambi茅n la dirigente ind铆gena Ang茅lica Ponce fue expulsada de la Confederaci贸n de Mujeres Interculturales de la que es presidenta. Adem谩s, se le exigi贸 a Luis Arce destituirla del cargo directivo que ocupa en el ministerio de medio ambiente y a la directiva del partido que se la expulse del MAS-IPSP.

Los argumentos de la expulsi贸n son: 鈥渄ifamar鈥 a la 茅lite del partido, fomentar la 鈥渄ivisi贸n鈥 y ser 鈥減romotores鈥 del llamado a elecci贸n dentro del MAS-IPSP. Al respecto, el diputado Cu茅llar afirm贸 en el programa 鈥淣o Mentir谩s鈥 de PAT que no le preocupa su expulsi贸n y que lo 煤nico que hace es pedir 鈥渜ue se respete la democracia interna del partido鈥. Ang茅lica Ponce relat贸 que tampoco le preocupa su expulsi贸n porque fue llevada a cabo por una 鈥渙rganizaci贸n paralela鈥 que cre贸 la elite del partido, con el fin de desplazarla. Denunci贸 que se quiere someter a las bases a una 鈥渄ictadura sindical鈥 al interior del partido y acus贸 a Evo Morales y su 鈥渆ntorno鈥 de estar detr谩s de su expulsi贸n. Tambi茅n, denunci贸 acoso pol铆tico: 鈥淟legando de Argentina, Evo me dijo: 鈥淭u deber铆as estar en la cocina, en vez de agradecer que luchamos para que el regrese鈥. A su vez, denunci贸 tras su expulsi贸n en 鈥淐orreo del Sur鈥: 鈥淩ecib铆 amenazas de muerte鈥 y 鈥渄os autos llegaron a mi casa y tomaron fotograf铆as鈥.

Tras las expulsiones el binomio presidencial realiz贸 el siguiente movimiento:1) El 24 de marzo David Choquehuanca se reuni贸 con la alcaldesa Eva Copa en la vicepresidencia donde abordaron temas en beneficio de la ciudad alte帽a. 2) El 25 de marzo Luis Arce recibi贸 en la casa de gobierno al diputado Rolando Cu茅llar para tratar proyectos en beneficio de Santa Cruz de donde es oriundo el diputado. 3) Ese mismo d铆a se desarroll贸 un ampliado de la direcci贸n departamental del MAS-IPSP de Santa Cruz que cont贸 con la presencia de David Choquehuanca y la dirigente Ang茅lica Ponce donde se defini贸 la unidad en torno al binomio presidencial. Desde la l铆nea de la 茅lite del partido, que expulsaron a Cu茅llar y Ponce, descartaron que estas acciones sean un 鈥渞espaldo鈥 a los expulsados y que tengan el mero fin de coordinar proyectos de trabajo.

Estas expulsiones representan el segundo resquebrajamiento del MAS-IPSP, tras el primero el 2021 con la expulsi贸n de Eva Copa ex presidenta del senado de Bolivia que produjo la salida del partido de su n煤cleo duro ind铆gena, El Alto. Dichas expulsiones desataron un cruce beligerante entre los bandos en pugna, no se descarta m谩s expulsiones.

El diputado Rolando Cu茅llar y la dirigente Ang茅lica Ponce representan una parte considerable del MAS-IPSP de la l铆nea 鈥渞enovadora鈥 compuesta b谩sicamente por el ala ind铆gena de base y que pregona la renovaci贸n de l铆deres y protagonismo de la juventud. Se enfrenta contra la l铆nea 鈥渉ist贸rica鈥 o vieja estructura del partido, m谩s conocida como 鈥淟a vieja rosca鈥 integrada, principalmente, por la izquierda tradicional de intelectuales blancos de clase media.

Los expulsados no son personas sin respaldo pol铆tico, pero lo m谩s delicado de la situaci贸n es el punto sin retorno que origin贸 estas expulsiones. Si de lo que se trataba era de dar un ejemplo 鈥渄isciplinario鈥 a los militantes, este tuvo resultados opuestos y la cr铆tica involucr贸 hasta a Evo Morales. Detr谩s de esta interna se evidencia las disputas de las candidaturas 2025 y que hay un sector dentro del partido que no est谩 de acuerdo con que Evo Morales sea nuevamente candidato el 2025. Las razones son m煤ltiples, principalmente el rechazo a su 鈥渆ntorno鈥 a quienes responsabilizan de la derrota en las elecciones sub nacionales del 2020 debido a la imposici贸n de candidatos y por la ca铆da de la imagen de Evo.

Cronolog铆a de los hechos: pugna entre Hist贸ricos Vs Renovadores

Hist贸ricos o vieja estructura del MAS:

-脕lvaro Garc铆a Linera ex vicepresidente de Bolivia reapareci贸 medi谩ticamente y desat贸 numerosas respuestas del ala renovadora del partido. Principalmente, por sus dichos del 6 de marzo para la agencia EFE donde advierte de una 鈥渇ragmentaci贸n popular鈥 para las elecciones 2025, una liderada por Luis Arce y otra por Evo Morales. Adem谩s, hizo una separaci贸n entre 鈥渓iderazgo pol铆tico y estatal鈥 representado por Luis Arce y David Choquehuanca y 鈥渓iderazgo social鈥 representado por Evo Morales, lo que podr铆a manifestarse en candidaturas separadas. Por otro lado, el ex vicepresidente advirti贸 que no sabe si 鈥渟er谩n candidatos dentro del MAS-IPSP o no鈥.

Se advierte, que el ex vicepresidente no reconoce el 鈥渓iderazgo social鈥 del binomio que gan贸 la elecci贸n el 2020 con el 55%, gracias a la promesa de campa帽a, plasmada en el art铆culo 5 de la resoluci贸n que el Pacto de Unidad (P.U.) firm贸 el 28 de octubre del 2020, de no incluir al mismo ex vicepresidente 脕lvaro Garc铆a Linera y a su ex gabinete de ministros en el nuevo gobierno de Luis Arce para evitar cometer los mismos errores que se habr铆an cometido. Con esta resoluci贸n la 鈥渞enovaci贸n鈥 generacional y el protagonismo de la juventud se impondr铆a Por otro lado, se deja de lado que el actual vicepresidente David Choquehuanca fue el original candidato a presidente el 2020 elegido por mayor铆a por las bases ind铆genas, qui茅n cedi贸 su lugar a Luis Arce ante la imposici贸n de la 茅lite del partido en pos de evitar la fractura y poder recuperar la democracia.

Un dato importante es que hasta el 6 de marzo en que 脕lvaro Garc铆a Linera brind贸 la entrevista a EFE, la 茅lite del partido neg贸 toda interna y acus贸 de 鈥渇uncional a la derecha鈥 a todo aquel que las expusiera p煤blicamente y/o hiciera cr铆ticas al respecto. Con esa entrevista, se evidencia un cambio de estrategia y desacredita a los que medi谩ticamente niegan la fuerte crisis pol铆tica que atraviesa el partido.

-El 17 de marzo el ex ministro de gobierno Carlos Romero sostuvo: 鈥淓vo va a jugar muchas cartas en la pol铆tica boliviana (鈥) perfectamente puede ser candidato 2025鈥. Seg煤n, 鈥淪in Mordaza Digital鈥, el ex ministro es considerado para las organizaciones sociales un 鈥渢raidor鈥 porque tras los conflictos del 2019, Romero dej贸 sin seguridad y sin inteligencia interna policial a Evo Morales y fue qui茅n minimiz贸 las movilizaciones golpistas.

-El 23 de marzo el diputado del MAS-IPSP, H茅ctor Arce afirm贸 para 鈥淒etr谩s de la Mentira鈥 en referencia a los expulsados: 鈥淓st谩n tomando el camino de la traici贸n (鈥) si revisan las conferencias que dieron hay resentimiento. El tema de fondo es pegas (cargos pol铆ticos) y poder. Cu茅llar dijo que deber铆a haber sido primer senador, pero que ahora es diputado suplente (鈥) Ang茅lica Ponce quer铆a ser ministra de aguas y medio ambiente y ahora esta resentida porque no pudo serlo (鈥) La pol铆tica no es una forma de vida para tener un sueldo y vivir de eso鈥.

-20 de marzo el senador del tr贸pico Leonardo Loza se refiri贸 a los expulsado y a quienes piden la renovaci贸n dirigencial en el partido: 鈥淎 nombre de la renovaci贸n intentan dividir a nuestro instrumento pol铆tico, traidores no pasaran鈥. Tambi茅n, le respondi贸 a la alcaldesa Eva Copa que se sum贸 a la pol茅mica: 鈥淓llos se retiraron del MAS, tiene otro partido pol铆tico. Son traidores del pueblo鈥.

Renovadores:

-El 9 marzo el diputado Rolando Cu茅llar del MAS en entrevista para 鈥淪in Mordaza Digital鈥 le respondi贸 al ex vicepresidente: 鈥淓ntienda que ya cumpli贸 su ciclo en la pol铆tica, su imagen ya est谩 desgastada, tiene muerte civil y pol铆tica en Bolivia, estoy pidiendo que se jubile y que se dedique a formar l铆deres (鈥) Su postura es obsoleta, tiene que entender junto a su llamada rosca que se gan贸 elecciones el 2020 sin ustedes, son un estorbo en Bolivia, hoy hay nuevos actores pol铆ticos (鈥) El ex mandatario est谩 mintiendo generando una divisi贸n dentro del partido (鈥) Usted no va a volver a ser candidato, eso es lo que le preocupa, solo representa una m铆nima fracci贸n dentro del partido鈥. Lo desafi贸 a que convoque a una concentraci贸n: 鈥淣o tiene bases, ni representaci贸n, el pueblo no le perdona que mientras las organizaciones sociales hac铆an campa帽a en plena pandemia y durante un gobierno golpista, otros se escaparon cobardemente a hoteles con aire acondicionado. Ve铆an por cable lo que ocurr铆a en el pa铆s y no aportaron absolutamente nada鈥. El diputado afirm贸 que el binomio presidencial logr贸 reactivar la econom铆a y que a este paso volver铆an a ser candidatos 2025.

-El 11 de marzo Rafael Bautista Segales, ex director de Geopol铆tica del Vivir Bien y Pol铆tica Exterior de la Vicepresidencia, hombre de confianza de David Choquehuanca renuncia a su cargo. Rafael es hermano del fil贸sofo Juan Jos茅 Bautista Segales disc铆pulo de Enrique Dussel, premiado por el presidente Nicol谩s Maduro con el Premio Libertador 2015 al Pensamiento Cr铆tico. En su carta de renuncia afirm贸: 鈥淩enuncio por la dictadura tecno-administrativa鈥, que le trabar铆a todos sus proyectos. Esta renuncia debe contextualizarse en un ataque sistem谩tico hacia Choquehuanca y su c铆culo.

-El 12 de marzo, Illa Paxi del MAS-IPSP le respondi贸 a 脕lvaro Garc铆a Linera: 鈥淟a situaci贸n de golpe del 2019 marc贸 un antes y un despu茅s en el pa铆s (鈥) El momento de golpe revel贸 algunas verdades: 1) Un gobierno desgastado, 2) El descontento generalizado por la insistencia a la reelecci贸n, 3) Los avances sociales rezagados y 4) El abuso de poder que fueron los condimentos para que la poblaci贸n inicialmente tome una actitud de espectadores del golpe (鈥) Los 鈥渃ardenales鈥 del grupo palaciego prefirieron velar por sus vidas, el 鈥減atria o muerte鈥 qued贸 solo en frase (鈥) Cuando el pueblo sufr铆a persecuciones, detenciones y amenazas, esas altas autoridades desde el 鈥渆xilio forzado鈥 nos ve铆an desde el palco (鈥) Lejos de los acontecimientos y cambios que se daban en las calles, uno en particular, 鈥渆l acad茅mico鈥 al que nadie acus贸 y persigui贸鈥.

-El 18 de marzo el diputado Rolando Cu茅llar del MAS para el medio 鈥淩ed GigaVisi贸n鈥 expres贸 tras su expulsi贸n: 鈥淨uiero decirle a la vieja rosca que este diputado no va a renunciar porque yo soy masista (鈥) El Dr. Chato Peredo fue puesto en la congeladora (aislamiento pol铆tico), imag铆nense que estos le hicieron eso a un comandante del argentino Ernesto 鈥淐he鈥 Guevara (鈥). Ellos pusieron en tela de juicio a muchos l铆deres del MAS, tumbaron dirigentes, expulsaron dirigentes (鈥) Les digo a ustedes que el art. 156 del estatuto org谩nico del MAS-IPSP, nunca puede estar por encima de la Constituci贸n Pol铆tica de Estado (C.P.E.), respeten la constituci贸n en su art. 156 que habla de mi mandato como diputado de cinco a帽os de duraci贸n. Les guste o no a la vieja rosca, ellos me van a tener que aguantar hasta el 2025. Y el art. 157 menciona que para que pierda mi cargo como diputado debe haber las causales de muerte, renuncia o revocatoria de mandato. Lo invito a 脕lvaro Garc铆a Linera, Juan Ram贸n Quintana, Gerardo Garc铆a a que si: 驴Quieren quitarme la vida? D铆ganlo abiertamente. 驴Quieren que renuncie obligatoriamente? No lo voy a hacer, no sean cobardes. Si quieren revocar mi curul, tienen que convocar a un refer茅ndum revocatorio. Pero ah铆 si se la van a ver negra con nuestro presidente Luis Arce y vicepresidente David Choquehuanca, porque este es un gobierno elegido con 55 % de los votos. 驴Estos delincuentes que se escaparon ahora quieren tomar el tim贸n del gobierno nacional? No lo vamos a permitir. Queremos decirle a la direcci贸n nacional obsoleta que caduc贸 su mandato el 2017. 驴Acaso para la vieja rosca pedir que se lleve a cabo un congreso nacional es un delito? Yo les respondo: 鈥淣o es un delito鈥, pedimos democracia, que respeten a las bases, nos cansamos de dedocracia鈥.

-El 17 de marzo el bloque oriente y la direcci贸n del MAS-IPSP de Santa Cruz respaldaron al diputado Cu茅llar y desconocieron a la directiva del partido por el vencimiento de su mandato y exigieron la nulidad de la expulsi贸n por tal motivo.

-18 de marzo el influencer del MAS-IPSP 鈥淎lc贸n boliviano鈥 le respondi贸 al diputado H茅ctor Arce: 鈥淯sted es el que ocup贸 diversos cargos pol铆ticos hasta el d铆a de hoy (鈥) esa es la explicaci贸n por el que no quieren a los nuevos l铆deres, por eso se dedican a matarlos. Encontraron un negocio y una mamadera del estado que no quieren soltar (鈥) Nos quieren hacer quedar como si nosotros quisi茅ramos eliminar el liderazgo de Evo (鈥) Lo 煤nico que queremos es recuperar a Evo de ustedes. Y hacerlo descansar para que retorne con las fuerzas de las bases porque perdi贸 fuerzas, gracias a ustedes que son la vieja rosca (鈥) 驴Por qu茅 los llamamos vieja rosca? Porque est谩n metidos en el MAS hace 15 A帽os. (鈥) Est谩n a lado del Evo utiliz谩ndolo y desgastando su imagen y matando en vida su liderazgo (鈥). No se vengan a querer adue帽ar del MAS diciendo que son los fundadores porque es de todo el pueblo, tampoco es de Evo Morales鈥.

-El 21 de marzo el cofundador del MAS-IPSP, Rom谩n Loayza en entrevista con Edwin Urizar expres贸: 鈥淣o puede ser tan 鈥渄ictador o autoritario鈥 para no escuchar las cr铆ticas de sus propios militantes (鈥) La expulsi贸n de compa帽eros por criticar el mal accionar de la dirigencia es la gota que rebasa el vaso (鈥) Esto se sale de control y evidencia una dictadura a partir de la era Evo Morales como dirigente y autoridad鈥.

-29 de marzo, d铆a del aniversario del MAS-IPSP, el diputado Cu茅llar en 鈥淕igaVisi贸n expres贸: 鈥淎 Juan Ram贸n Quintana quiero decirle que se jubile en la pol铆tica, es un estorbo para Luis Arce y David Choquehuanca. Ganamos las elecciones nacionales sin ayuda de la vieja rosca. Mientras ellos estaban en hoteles 5 estrellas, las organizaciones sociales se estaban rompiendo el lomo en plena persecuci贸n pol铆tica de A帽ez y en plena pandemia鈥.

Por otra parte, si bien la alcaldesa Eva Copa ya no pertenece al MAS-IPSP, el 24 de marzo expres贸 su opini贸n en el 鈥淓l Deber鈥: 鈥淓vo Morales ha sido un l铆der ind铆gena al que nosotros lo hemos respaldado, pero creo que su ciclo ha concluido. Debe dar un paso al costado y dar lugar a las nuevas generaciones y tiene que dejar que Luis Arce realice su gesti贸n (鈥) Est谩n tomando revancha expulsando a diestra y siniestra a compa帽eros e intimidando鈥.

(*) Ver贸nica Zapata. Periodista y psic贸loga boliviana.