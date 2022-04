–

En la estela de la guerra de Ucrania, los ataques de Turquía contra la región autónoma del norte y este de Siria (Rojava) se están volviendo cada vez más agresivos. Las bombas y los proyectiles golpean diariamente los asentamientos a lo largo de la frontera con la zona ocupada por Turquía, y los drones del Estado turco, miembro de la OTAN, están llevando a cabo asesinatos selectivos.

Mientras tanto, el régimen de Damasco somete a partes de la región a un fuerte embargo. Los barrios kurdos de Şêxmeqsûd (Sheikh Maqsoud) y Eşrefiyê (Ashrafiyah), en Alepo, se ven particularmente afectados. Están rodeados de facto por el régimen. Como resultado, el cantón de Şehba, que limita con Alepo, también se ve afectado por el bloqueo.

Bedran Çiya Kurd, co-presidente adjunto del Consejo Ejecutivo del Norte y Este de Siria, advirtió sobre la alianza entre Damasco y Ankara. “El hecho de que Damasco esté formando una alianza de este tipo significa que el régimen está participando en las violaciones de los derechos del Estado turco –aseguró-. Esto plantea grandes peligros para el pueblo de Siria”.

-¿Cuál es la situación actual en torno a Şêxmeqsûd, Eşrefiyê y Şehba? ¿Cuál es el estado del embargo?

-El asedio es una gran crisis. También se siente en Qamishlo y Hesekê. Como Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES), estamos en contra de la escalada de esta crisis y el aumento de las tensiones. Sin embargo, el régimen está aumentando este malestar y tensiones con sus políticas. Aunque se han realizado grandes esfuerzos en los últimos días para resolver tanto la situación en Şêxmeqsûd y Eşrefiyê, como la situación en Qamishlo-Hesêkê, lamentablemente la actitud del régimen no ha cambiado hasta el momento. Rusia quería mediar para asegurarse de que este problema se solucionaría y no crecería. Según nuestra información más reciente, el régimen ha reforzado sus fuerzas en la 4ª División (los puntos de control entre el régimen y las áreas autónomas son operados por ésta). No debe engañarse a sí mismo y creer que todo lo que dice debe hacerse. Esto nos llevará a dar algunos pasos también. Aunque no queremos que el problema crezca aún más, pensaremos y hablaremos de una actitud diferente. De todo lo que sucederá, el régimen en Siria es responsable.

-¿Qué quiere el régimen?

-Cientos de miles de residentes en Şêxmeqsûd y Eşrefiyê y la región de Şehba se enfrentan a un embargo y un cerco por parte del régimen sirio. Esta actitud y política apuntan a quebrantar la voluntad de nuestro pueblo allí y obligarlos a rendirse. Así es como el régimen quiere imponer sus políticas y objetivos. El régimen, que ha seguido esta política durante muchos años, no ha hecho nada para resolver los problemas de Siria. Por el contrario, ha profundizado los problemas y creado causas de fuga. Un ejemplo de esto es lo que sucedió en Ghouta y Homs. Ahora el régimen quiere aplicar la misma política en Şêxmeqsûd, Eşrefiyê y Şehba. Esta política ha llevado a un cambio demográfico masivo y a la huida.

Sin embargo, no es posible que el régimen doblegue la voluntad del pueblo. En particular, la gente de Şêxmeqsûd y Eşrefiyê ha estado librando una lucha defensiva durante años, especialmente contra los grupos yihadistas. Hay cientos que han muerto en batalla en estos barrios. Han defendido su existencia y lo siguen haciendo. Por lo tanto, tal política nunca podrá quebrantar la voluntad de nuestro pueblo. El régimen jamás vencerá ante la resistencia de nuestro pueblo. Tendría que repensar su política y reconciliarse con todos los componentes de la población. Pero en cambio, el gobierno de Damasco mantiene su vieja forma de pensar jerárquica y monista. No se reconoce la autonomía y voluntad del pueblo. En cambio, se quiere que todos se vuelvan como el régimen. Quiere restaurar su dominio en todas las regiones. Esta política equivocada conducirá a problemas cada vez mayores en Siria. Se debe tener en cuenta la especificidad de cada región. De lo contrario, el régimen también perderá lo que le queda.

Esta situación de asedio es inaceptable. Nuestro pueblo nunca se rendirá a las políticas del régimen. Estas áreas han sido el centro de nuestra lucha político-democrática en Siria y Rojava durante muchos años. La lucha allí se ha convertido en una lucha político-democrática para toda Rojava.

El régimen, debido a que ha restablecido recientemente las relaciones con algunos estados árabes, cree que puede volver al statu quo anterior. Si Damasco realmente cree eso, se está engañando a sí mismo. No será posible que el régimen regrese a su antigua posición de gobernar en todas partes y dominar este país con su vieja mentalidad. Ni el pueblo de Siria ni los países de la región y el mundo lo aceptarán.

El régimen cree que ha resuelto los problemas en Daraa y Suweida, y ahora puede reinstalar su dominio en Şêxmeqsûd, Eşrefiyê y Şehba. Pero el régimen no ha resuelto los problemas en el sur de Siria, ni puede resolver los problemas que existen en Alepo y Şehba. Porque no es posible resolver conflictos con tal política.

-¿Por qué este asedio de larga data se está intensificando en este momento? ¿Qué hay detrás?

-El régimen de Damasco tiene una rica experiencia en obligar a la mayoría del pueblo sirio a rendirse mediante una política de asedio. En este contexto, está este embargo que ha estado ocurriendo durante años y el asedio de Şehba y Alepo. Uno puede enfocarse en dos razones por las cuales el asedio y el embargo se están expandiendo en este momento.

Primero, el régimen sirio piensa que todo el mundo está ocupado con la guerra entre Ucrania y Rusia y la atención de la comunidad mundial está ahí. En tal situación, se ve en posición de ejercer presión sobre estos barrios y eventualmente invadirlos. La idea es eliminar por completo la especificidad de estos lugares. Esta etapa se entiende como una oportunidad de imponer su propia regla y quebrantar la voluntad de nuestro pueblo.

En segundo lugar, parece que recientemente ha habido muchas conversaciones entre la inteligencia turca y el régimen sirio. Tales conversaciones no son nuevas, por supuesto. Ambos regímenes han estado tratando de acercarse durante algún tiempo. El punto de desacuerdo entre Damasco y Ankara es su postura contraria a la voluntad de los pueblos del norte y este de Siria y el proyecto de administración autónoma. El principal deseo de Turquía en este momento es destruir la existencia de nuestro pueblo y la administración autónoma democrática. Constantemente se están dando conversaciones en este sentido. Esto causa gran preocupación.

El régimen de Ankara lleva once años cometiendo todo tipo de delitos en Siria, desde robos hasta masacres, ocupación, etc. Lo que está pasando en Afrin, Serêkaniyê y Girê Spî es obvio. Si el régimen de Damasco se alía con Ankara, significa que no ha visto estos crímenes o que los ignora. Por lo tanto, el régimen es cómplice de lo que Turquía y las milicias que apoya están haciendo en Siria. Ankara y Damasco se están uniendo así en términos de sus intereses de poder contra la gente de aquí. Esto representa un gran peligro para los pueblos de Siria y especialmente para quienes viven en nuestra región. Por lo tanto, muchas personas están preocupadas y nunca lo aceptarán.

-¿Tiene información sobre reuniones entre el MIT y la inteligencia siria?

-Las conversaciones entre el MIT y la inteligencia siria han estado en la agenda durante algún tiempo. Sigue surgiendo información sobre esto. Estamos monitoreando esta situación. Por lo que sabemos, estas conversaciones se están llevando a cabo. Hay algo de cooperación. De hecho, el contacto con la inteligencia turca nunca se ha interrumpido. Siempre ha habido relaciones, pero recientemente estas relaciones de inteligencia se han llevado al nivel de relaciones políticas y diplomáticas. Por lo que se sabe, Rusia está mediando en este proceso. Esto se aplica tanto a la mejora de las relaciones con los estados árabes como a la transformación de las relaciones de inteligencia con Turquía en relaciones políticas con el objetivo de romper el cerco político y diplomático del régimen de Damasco.

-El gobierno (turco) del AKP/MHP ha declarado que las reuniones con el régimen sirio pueden comenzar con la condición de romper la administración autónoma de Rojava. ¿Qué opina sobre este punto?

-Los planes del gobierno del AKP/MHP para Rojava son claros. Ankara está trabajando para la destrucción de la administración autónoma y nuestra región. Hasta ahora, este es el plan central. Y para obtener apoyo para esto, el régimen turco está listo para cualquier alianza. Ya sea con Damasco, los países de la OTAN o Rusia. La idea es crear un telón de fondo para nuevos ataques. La destrucción y el genocidio son esenciales para el régimen del AKP/MHP, que ha iniciado la campaña electoral. En el proceso, se hará todo lo posible para avanzar en la hostilidad hacia los kurdos este año. Ambos partidos están trabajando día y noche para construir alianzas anti-kurdas.

Como todos pueden seguir, los ataques contra las áreas autónomas en el norte y el este de Siria nunca se han detenido. Ya sea con drones o con morteros, todos los días hay ataques y personas de la población civil son asesinadas. El concepto de destruir y ocupar nuestras regiones siempre ha estado en el escritorio de Turquía y su implementación está en curso.

-¿Hubo conversaciones entre Rojava y Damasco antes o después del sitio de Şêxmeqsûd, Eşrefiyê y Şehba?

-Como todos han observado, no ha habido ninguna reunión entre la administración autónoma y Damasco, recientemente. No se desarrolló ningún diálogo porque el régimen no estaba dispuesto a llevarlo adelante. Debido a que el régimen exigió el fin de todas las instituciones de administración autónoma y no aceptó la especificidad de la región de ninguna manera, no se pudo desarrollar ningún diálogo.

Nuestras fuerzas de seguridad y Rusia intentaron resolver la situación en Qamishlo y Hesekê, que se desarrolló en relación con lo sucedido en Alepo y Şehba. Pero el régimen no ha dado un solo paso hasta ahora. Por lo tanto, aunque no lo queramos, ahora debemos tomar algunas medidas imperativas.

Rusia debe cumplir con seriedad su misión y su papel, en este sentido. No debe permitir que este problema se desarrolle de esta manera. Por el contrario, Rusia debería allanar el camino para resolver todos los problemas existentes en Siria a través del diálogo.

-¿Cuál es la posición de Estados Unidos y Rusia sobre el asedio y los ataques en el norte y el este de Siria?

-Existe un embargo general y un cerco en el norte y el este de Siria. La idea es restringir económicamente la región y profundizar los problemas aquí. Hay conflictos del lado del régimen. Rusia también se ha opuesto a la apertura del cruce fronterizo de Til Koçer (Al-Yarubiyah). Del mismo modo, tampoco hay un esfuerzo práctico serio por parte de la coalición internacional y Estados Unidos con respecto al embargo y el cerco. Se ha dicho repetidamente que quieren eximir el norte y el este de Siria de la Ley César (Ley de Sanciones a Siria de Estados Unidos, de 2019, presentada por el ex presidente Donald Trump). Pero no hay pasos prácticos.

No hay nada en este contexto que podamos evaluar. Porque en el suelo todo es igual. Las puertas están cerradas y el asedio continúa en todos los sentidos. Estamos siguiendo las declaraciones de Estados Unidos. Dicen que quieren otorgar exenciones de sanciones para nuestra región, pero hasta el momento no se ha tomado una decisión oficial.

-¿Cuáles son los peligros para la región?

-El cerco económico del norte y el este de Siria y los ataques del Estado turco pretenden sumir a la región en el caos y enfrentar a la gente contra las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y la administración autónoma. De esta forma, quieren obligar a la administración autonómica a dar pasos atrás en muchos temas. Si esta situación continúa y surge una crisis, ISIS en particular se beneficiará de ella. Todo el mundo está viendo a ISIS reorganizarse y revivir. La gente está viendo la situación en la región como una oportunidad. La coalición internacional y Rusia son los principales responsables de esto. La política contra las FDS y la administración autónoma es un gran problema. En primer lugar, ISIS revive. Por lo tanto, todos deben evaluar y enfrentar esta situación en consecuencia hoy.

