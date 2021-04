–

Anna Scappini, decidi贸 tomar su camino a los 26 a帽os; tuvo coraje y ahora es una mariposa bella, que sobrevuela feliz sobre una elecci贸n que le cambi贸 la vida. Anna, naci贸 en Paraguay y se neg贸 a formar parte de una sociedad que no le brindaba oportunidades, que rechazaba su sentir 鈥渄istinto鈥 y que la expulsaba de su deseo, decidi贸 ser libre y venir a vivir a la Argentina. Es la primer mujer trans en participar de las carreras de atletismo en Argentina. Su historia de lucha y resistencia dejar谩 marcas, no s贸lo en el deporte, sino tambi茅n en el camino donde muches ven sentenciada su vida. Por Ver贸nica Gonz谩lez (ANCAP).

Una rebelde tiene como 煤nico premio la vida,

porque de ella nadie se apropia,

en ella nadie la usurpa,

porque es la 煤nica tierra propia de cada rinc贸n donde duerme.

Su rebeld铆a alcanza siempre a cobijar el

des谩nimo del progreso

y si de paso una rebelde tiene la alegr铆a

en soledad, ha vencido al mundo.

Doris Lessing

Cada une tiene un sentir, una manera de transitar por el mundo y atravesar los muros que se construyen alrededor de quien pretenden ser. Lo establecido como una marca que busca imprimirse en los cuerpos, para delinear un espacio que no existe, para definir qui茅n debe ser hombre y qui茅n mujer seg煤n los 贸rganos genitales que porta. Lo 鈥渢rans鈥 como aquello que rompe, atraviesa, que est谩 del otro lado de lo que se denomina 鈥渘ormal鈥. Lo 鈥渢rans鈥 m谩s all谩 de estereotipos, se ubica m谩s ac谩 de la verdad singular de cada une y transforma, en un acto revolucionario, la ocasi贸n de vivir.

Anna Scappini decidi贸 tomar su camino a los 26 a帽os; tuvo coraje y ahora es una mariposa bella, que sobrevuela feliz sobre una elecci贸n que le cambi贸 la vida. Anna naci贸 en Paraguay y se neg贸 a formar parte de una sociedad que no le brindaba oportunidades, que rechazaba su sentir 鈥渄istinto鈥 y que la expulsaba de su deseo, decidi贸 ser libre y venir a vivir a la Argentina. Es la primer mujer trans en participar de las carreras de atletismo en Argentina. Su historia de lucha y resistencia dejar谩 marcas, no s贸lo en el deporte, sino tambi茅n en el camino donde muches ven sentenciada su vida.

Anna, por lo que pude leer de tu historia, s茅 que viv铆as en Paraguay. 驴Con qui茅nes viv铆as all铆?

All铆 tengo casi toda la familia, en Argentina, tengo una sola hermana. Somos 7 hermanos, soy la n煤mero 5. Viv铆 con mis padres hasta los 18 a帽os y despu茅s de terminar mis estudios, comenc茅 a trabajar y a independizarme.

驴C贸mo era vivir todas estas sensaciones y sentimientos en tu pa铆s de origen? 驴Contabas con redes de contenci贸n, amigas/os, familiares que te apoyaran?

Mi familia nunca me dio la espalda, siempre estuvieron ah铆. Agradezco a Dios por tener una familia as铆. Perd铆 algunos 芦amigos禄 y consegu铆 otros. La vida es as铆, te demuestra quienes son leales.

驴Cu谩ndo decidiste hacer la transformaci贸n?

Ten铆a 26 a帽os cuando comenc茅 mi transici贸n. Fue cuando sal铆 de mi trabajo, una conocida empresa de mi pa铆s, yo era gerente de turno de una de las sucursales. Sab铆a que no iban a aceptarme jam谩s, por m谩s que la empresa sea multinacional, depend铆a de la cultura paraguaya, y all铆 est谩 mal visto seg煤n la idiosincrasia misma que un 芦hombre vestido de mujer禄 dirija una empresa. O en s铆ntesis, ser alguien normal; all铆 te sacan todos tus derechos por revelarte ante las 芦buenas costumbres禄.

驴Cu谩ndo y por qu茅 decidiste venir a vivir ac谩?

Por el mismo motivo de mi transici贸n. All铆 no pod铆a ser una mujer como cualquier otra, s贸lo podr铆a vivir marginada y no es lo que quiero para mi vida. Me vine para ac谩 porque la Argentina es el pa铆s m谩s inclusivo, existe la ley de identidad de g茅nero, n煤mero 26.743 que me ampara para poder ser libre, estudiar trabajar y hacer una vida normal.

La ley 26.743 de identidad de g茅nero que menciona Anna, establece los derechos que tenemos todas las personas de ser reconocides y aceptades por nuestra identidad de g茅nero, entendiendo a 茅sta como: 鈥淟a vivencia interna e individual del g茅nero tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificaci贸n de la apariencia o la funci贸n corporal a trav茅s de medios farmacol贸gicos, quir煤rgicos o de otra 铆ndole, siempre que ello sea libremente escogido. Tambi茅n incluye otras expresiones de g茅nero, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales鈥. Me parece importante destacar el tema de la vivencia, del sentir, de lo singular de cada une y el respeto que se merece esa diversidad.

Lohana Berkins, fue una de las grandes pioneras en hacer visibles estos derechos y militar por la ley de identidad de g茅nero. Ella dec铆a al respecto: 鈥淪er travesti es la prueba viviente de que alguien que nace con una genitalidad se puede construir o autoconstruir en otra identidad. La genitalidad no determina la identidad. Una mujer no es mujer porque tiene una vagina, sino porque se acepta como mujer, porque construye su historia como mujer, porque le gusta ser mujer. Y lo mismo pasa con nosotras. El g茅nero es movible鈥.

驴C贸mo te encontraste viviendo en este pa铆s, hiciste amigos?

S铆, actualmente estoy en pareja, estudio, y hago deporte, dentro de estos sistemas acad茅micos y deportivos fui haciendo grandes amistades que jam谩s les import贸 mi g茅nero.

驴Hay algo que extra帽es de tu tierra, Anna? 驴Volviste a Paraguay alguna vez?

La verdad si, uno extra帽a sus ra铆ces, sus amigos, a su familia. Cada a帽o voy en diciembre a pasar las fiestas con mi gente, pero lamentablemente el sistema de mi pa铆s no me permite ser lo que soy ac谩, (una mujer libre) donde mi g茅nero no es tema de debate. Ac谩 puedo entrar o no a un shopping, all铆 te pueden sacar del shopping porque los empresarios no quieren que la 芦imagen se da帽e禄. Mil cosas que ac谩 no pasan, y sumando y restando ventajas en mi vida, vuelvo a elegir siempre a Argentina.

Tambi茅n viniste a estudiar y est谩s haciendo dos carreras. Contame un poco acerca de eso 驴qu茅 carreras est谩s haciendo?

S铆, estoy terminando una de las carreras posiblemente en el primer cuatrimestre de 2022 si todo va bien, Administraci贸n en gesti贸n de Pymes, y la otra es Lic. En Comercio internacional, que seguramente, tardar茅 unos a帽os m谩s.

Nuevas miradas

鈥淣o quiero que aceptes el mundo tal como es.

Quiero que lo inventes.

Quiero que tengas ese talento.

Crear tu propia realidad鈥.

Chuck Palahniuk

Te transformaste en 鈥渓a primer corredora trans鈥 de Argentina. 驴Qu茅 te motiv贸 para empezar a correr y qu茅 es lo que te motiva para seguir haci茅ndolo?

Primero me motivaba el hecho de salir a despejar mi mente pero ahora tengo otros objetivos, como la visibilidad trans en el atletismo. No pens茅 que iba a ser la primera e iba a tomar volumen, pero eso me da la esperanza de inclusi贸n para todas, ya que habr谩 otras chicas que pueden ser motivadas y saber que se puede. Muchas sienten miedo al rechazo y no las culpo, tambi茅n lo sent铆, pero si no lo intentaba nunca iba a saber si es as铆 o no. Hasta ahora鈥 super bien, no hay discriminaci贸n dentro del atletismo en s铆, obviamente hay aguas divididas porque es un tema nuevo y lo desconocido siempre asusta.

Participaste en los 3.000 metros del torneo en el 鈥淒铆a de la Mujer鈥. 驴C贸mo fue esa experiencia?

Super bien. Al inicio un poco nerviosa, pero despu茅s cuando una entra en la pista se olvida todo y se concentra en bajar sus tiempos para mejorar siempre las marcas. En mi caso, era mi primera marca y en la pr贸xima tendr茅 que bajarla para poder ser mejor que ayer, es decir, una compite consigo misma para superar a mi yo de antes.

驴Hac茅s alg煤n otro deporte, Anna?

S铆, aparte de correr en la semana hago nataci贸n y gimnasio, dejo la bicicleta para los fines de semana como complemento de fortalecimiento.

Con respecto a tu posici贸n frente a los movimientos disidentes y de la diversidad, 驴particip谩s de alguna organizaci贸n?

No, no participo de ninguna organizaci贸n. S茅 de las luchas y apoyo siempre ya que es la misma causa; asisto a las marchas del orgullo o para erradicar la homofobia y transfobia, para que los j贸venes de hoy y ma帽ana cuando sean adultos, ense帽en a sus hijos que somos todos iguales y libres.

驴C贸mo ves al deporte en la actualidad con respecto a la inclusi贸n de personas trans, lesbianas, chicas y chicos trans no binaries?

Hace poco que empec茅 a leer y mirar m谩s a fondo adentr谩ndome en el tema y me alegra ver que estamos ocupando espacios que por a帽os se nos negaron. Repito la misma frase siempre 芦El deporte es inclusi贸n禄, siempre en la vanguardia en incluir a todos. Cada deporte es distinto, quiz谩s algunos m谩s machistas y otros menos, como el atletismo. Pero en general se avanz贸 mucho, falta, pero es un camino a recorrer.

Marcas de la resistencia

鈥淪i est谩s perdiendo la fe en la naturaleza humana,

sal y mira un marat贸n鈥.

Kathrine Switzer

Es imprescindible rescatar de la historia a todas las mujeres que nos precedieron, 茅sas que sembraron luchas y libraron batallas para acariciar nuestros pasos cuando se nos rompen las alas. Como las dos mujeres que inspiran a Anna, que dejaron sus marcas de resistencia.

En una 茅poca donde el machismo no daba lugar, ellas se hicieron uno.

Bobbi Gibb, una atleta de Boston que ven铆a entrenando hac铆a dos a帽os para correr, fue rechazada al inscribirse en una marat贸n por el hecho de ser mujer. Ante lo cual, no desisti贸 y se present贸 en la carrera con una capucha y un remer贸n para disimular.

Corri贸 sin problemas la mayor parte de la carrera, pero usaba zapatos de hombre que lastimaron sus pies. A los pocos kil贸metros, sus pies sangraban. 鈥淧ero si no llegaba al final iba a hacer que retrocedieran las mujeres corredoras en 20 o 30 a帽os. Ten铆a que terminar, y terminar bien鈥, recuerda en una entrevista.

Fue as铆 como Bobbi Gibb lleg贸 a la meta con un tiempo de 3 horas, 21 minutos y 40 segundos y se transform贸 en la primera mujer en participar de una marat贸n en Boston en 1966.

Kathrine Switzer, fue la primera mujer en correr un marat贸n con dorsal en el Marat贸n de Boston de 1967. A pesar de las recomendaciones de su entrenador, quien la consideraba demasiado 鈥渇r谩gil鈥 para intentarlo, se inscribi贸 en la carrera con el nombre KV Switzer.

Hay una foto emblem谩tica, donde se puede ver el momento preciso donde descubren que Kathrine es una mujer e intentan detenerla. Ella forcejea y con la ayuda del entrenador, contin煤a hasta llegar a la meta. Cuatro horas y veinte minutos fue el tiempo en recorrer los 42 kil贸metros y 195 metros. Anna se refiere a estas dos mujeres con mucha admiraci贸n.

Me inspira Katherine Switzer y Bobbi Gibb son las primeras mujeres en correr una marat贸n en el a帽o 1967 en Boston; ellas marcaron un antes y despu茅s en las mujeres que deseaban correr alegando que no solo pod铆an correr los hombres. La valent铆a es la determinaci贸n para enfrentarse a situaciones dif铆ciles. Ser pionera no es f谩cil, te empujan, te lastiman, te sientes sola, pero abres camino para otras. 隆Ellas me representan, me motivan!

驴Alg煤n proyecto que quieras compartir?

Por ahora nada especial, solo terminar mis carreras. Quiz谩s abrir despu茅s una est茅tica, veremos c贸mo avanza todo en la parte econ贸mica en Argentina y depender铆a de eso para tener mis proyectos claros.

驴Qu茅 significa la resistencia para vos, Anna?

Para m铆 ser铆a, oponerse o defenderse ante situaciones. Es una palabra que engloba muchas historias de lucha, de muchas personas, especialmente, de las personas trans que d铆a a d铆a luchamos para resistir con nuestra lucha de ser iguales. Por 煤ltimo agradecerte y ofrecerte este espacio para que puedas dejarles un mensaje a todas y a todos aquellos que van a leer esta entrevista.

El mensaje es este鈥 si llegaste hasta ac谩 es porque est谩s rompiendo las barreras que imped铆an conocer m谩s el mundo en el que vivimos y estamos todos.

Para las personas trans mi mensaje siempre es y ser谩 芦debemos ocupar espacios禄 隆no tengas miedo!. S茅 una mujer valiente como has sido siempre, cambiamos de g茅nero y tambi茅n podemos cambiar el espacio social. C贸rtazar dec铆a que 鈥渁l mundo no hay que resistirle, lo que hay que hacer es elegir bien el mundo que uno prefiere y al cual darse; y a 茅se, ah, a 茅se hay que darse a fondo, como cuando se nada, se duerme o se quiere鈥.

Anna y su coraje; su mensaje de no claudicar, de seguir apostando, de hacerse un lugar para hacerles lugar a otres.

Anna y la carrera de su vida, la que decidi贸 transformarse m谩s all谩 de lo 鈥渁ceptado鈥 en su Paraguay natal; la que deja marcas sobre asfaltos y tiende puentes para que se animen otres; para que el deporte tambi茅n se construya a partir de la inclusi贸n.

Verla correr, con toda su seguridad y belleza, con la valent铆a de saltar vallas, es un ejemplo para visibilizar tambi茅n la lucha que libran las personas trans en el deporte; un tema que necesita de nuestra atenci贸n, para que sea un mundo donde quepan muchos mundos, ya que no todes tienen las mismas oportunidades ni la contenci贸n necesaria para hacer ese tr谩nsito. Por eso es de suma importancia construir redes que sostengan, para que no haya m谩s aguas divididas y, si las hay, que tengamos las herramientas, el apoyo y la mirada puesta en la diversidad como un motor para conmover certezas y cuestionar 鈥渧erdades鈥; deconstruirnos, despojarnos de prejuicios y volver a mirar.

Abrazar lo diverso y lo singular de cada ser, porque en ese detalle existimos; porque es ah铆, donde la libertad se imprime en la suela de nuestros zapatos y podemos volar.

