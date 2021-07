–

El centenario de la ballata de Annual es un recordatorio de que Espa帽a no ha hecho los deberes en lo que se refiere a revisar su historia colonial.

Hace justo un siglo, en julio de 1921, Espa帽a viv铆a un momento que iba a cambiar en muchos sentidos el curso de su historia. Ocurr铆a, como muchas veces los puntos de giro, en la periferia, fuera de foco. En una guerra que hasta aquel momento apenas si sal铆a en las noticias: la que se libraba en el norte de Marruecos, donde aquel verano la pretendida metr贸polis iba a sufrir la mayor derrota militar de su historia. Fue lo que a煤n hoy se llama 鈥渄esastre鈥 de Annual, en una muestra casi inconsciente de que nuestro pa铆s no ha hecho los deberes en lo que se refiere a revisar su historia colonial 鈥揷omo tambi茅n en el caso de 1898, a lo que se llama 鈥渄esastre鈥 es al momento en el que un pa铆s colonizado se levanta contra la metr贸polis y tiene 茅xito鈥. En Espa帽a, lo colonial forma parte de un silencio que se entreteje con muchos otros: los que tocan a la guerra civil, la dictadura y la democracia. Una caja negra de la memoria que solo ha sido abierta muy t铆midamente, por m谩s que sus consecuencias lleguen hasta nuestros d铆as.

La colonizaci贸n del norte de Marruecos comenz贸 a mediados del siglo XIX, cuando 鈥渦n grupo de militares espa帽oles empiezan a articular un discurso que pronto se har谩 muy popular, seg煤n el cual Espa帽a tiene en 鈥樏乫rica鈥 (referido a Argelia y, sobre todo, Marruecos) unos 鈥榙erechos hist贸ricos y geogr谩ficos鈥 que la dotar铆an de una mayor legitimidad colonial que cualquier otra potencia europea鈥, seg煤n explica la investigadora Itzea Goikolea-Amiano, especialista en historia, cultura y pol铆tica del Marruecos colonial. Se trata de una curiosa ret贸rica que permitir谩 blanquear la colonizaci贸n con la idea de una 鈥渉ermandad鈥 que se remite a la historia de Al谩ndalus, convenientemente mitificada.

Y que contrasta con que, en realidad, la mayor constante de esa colonizaci贸n, al menos en su primera etapa, fue la guerra. La llamada 鈥済uerra del Rif鈥, que durar谩 m谩s de 15 a帽os, es solo la 煤ltima de las que vivi贸 la zona, en un proceso de casi 70 a帽os al que la administraci贸n espa帽ola se refer铆a sin embargo con el eufemismo de 鈥減acificaci贸n鈥. Eran guerras de pobres contra pobres: solo iban a luchar a Marruecos quienes no pod铆an pagar para evitarlo. En general, la opini贸n p煤blica espa帽ola no era particularmente favorable a aquel conflicto que se ve铆a como fuente de m谩s gastos que alegr铆as.

Pero entre conflicto y conflicto, las conferencias internacionales blindaron el control de Espa帽a sobre el territorio. En 1912 se estableci贸 un 鈥減rotectorado鈥 鈥搊tro eufemismo鈥 en la zona, pero Espa帽a no lo firm贸 directamente con el Sult谩n, sino con Francia, a la que correspond铆a la zona sur del pa铆s. Es decir, que en tanto potencia administradora, nuestro pa铆s siempre fue subsidiario de su vecino del norte. Tambi茅n cuando, 44 a帽os m谩s tarde, se firmasen la independencia y sus acuerdos.

El intento espa帽ol de controlar el territorio no quedaba sin respuesta. En el Rif se produc铆a una contestaci贸n que siempre se ha vestido de guerra santa, pero que ten铆a mucho m谩s que ver con una resistencia al expolio de las minas de la zona. Espa帽a respond铆a a esas revueltas con la ayuda de los llamados 鈥渕oros amigos鈥, 茅lites locales que mejoraban su posici贸n gracias a sus acuerdos con la administraci贸n colonial. El que ser铆a el gran h茅roe rife帽o de Annual, Abdelkrim El Jatabi, proced铆a de una de estas familias de 鈥渕oros pensionados鈥, pero a principios de los a帽os 20 cambi贸 de bando para llevar a cabo una decisiva labor de organizaci贸n de la guerrilla.

Frente a esa pol铆tica de atracci贸n, hab铆a tambi茅n sectores dentro de la administraci贸n y el Ej茅rcito espa帽oles que ped铆an m谩s guerra. Esta opci贸n tomar谩 fuerza sobre todo a partir de 1920, cuando se puso al frente de la Comandancia General de Melilla a Manuel Fern谩ndez Silvestre. Bajo su mando, se abandon贸 la actitud defensiva y se comenz贸 a intentar avanzar para ganar nuevas posiciones en la zona de Annual.

Mar铆a Rosa de Madariaga 鈥揳utora de libros como Espa帽a y el Rif. Cr贸nica de una historia casi olvidada o En el barranco del lobo: Las guerras de Marruecos鈥 destaca las precarias condiciones de las tropas que sufr铆an las consecuencias de aquella decisi贸n: 鈥淟a defensa de los recintos era endeble, casi siempre de sacos terreros y alambradas. En lo que respecta a la tropa, la instrucci贸n de los reclutas era muy deficiente, de solo un mes. Muchos no sab铆an tirar y algunos ni cargar el fusil鈥.

Todo empez贸 a recrudecerse en junio de 1921, cuando el puesto espa帽ol de Igueriben cay贸 bajo el asedio de las harcas 鈥搇as formaciones de guerrilla de las tribus rife帽as鈥 lideradas por Abdelkrim. La situaci贸n se fue complicando progresivamente para los espa帽oles por el desabastecimiento de v铆veres y agua. Pero el momento que m谩s presagi贸 lo que iba a venir fue quiz谩 la batalla de Abarr谩n, ya a principios de julio, que los espa帽oles perdieron por algo que parec铆a esperable: las 鈥渢ropas ind铆genas鈥 abandonaron por primera vez de manera masiva sus puestos para pasarse al lado de sus compatriotas.

De Madariaga cuenta que fue un incidente m谩s bien anecd贸tico el que marc贸 un giro en los acontecimientos. El 20 de julio hab铆a concentrados en Annual, seg煤n sus c谩lculos, unos 5000 soldados espa帽oles鈥. Seg煤n el relato de esta historiadora, Fern谩ndez Silvestre decidi贸 abandonar la posici贸n por un aviso de ataque que podr铆a haber sido una exageraci贸n: 鈥淣o hab铆a ni mucho menos miles de harque帽os que avanzaban sobre Annual, sino un nutrido grupo de rife帽os que, por haber celebrado una reuni贸n aquella madrugada, se dirig铆an a relevar las guardias m谩s tarde que de costumbre鈥. El caso es que 鈥渃uando se dio la orden de salida, las unidades salieron del campamento en precipitada fuga鈥.

El relato que transmite De Madariaga es todo lo contrario a la 茅pica: una huida movida por el p谩nico, en la que muchos oficiales dejaron atr谩s a sus tropas, que escapaban encontrando a su paso cada vez m谩s posiciones abandonadas, en un camino de salida encajonado. Los refuerzos llegados de la Pen铆nsula tampoco fueron capaces de cambiar la situaci贸n, por m谩s que incluyeran a Mill谩n Astray desfilando por Melilla al mando de la Legi贸n. El 10 de agosto los rife帽os ocuparon la 煤ltima posici贸n de la zona. El territorio conquistado en 12 a帽os se hab铆a perdido en 21 d铆as.

En las dos orillas

No se sabe con seguridad qu茅 ocurri贸 con el general Silvestre: desaparecido en la desbandada, hay quien sostiene que se suicid贸 y quien sostiene que cay贸 abatido en combate. Otra cosa que no se sabe con seguridad es cu谩ntas personas murieron en aquellas semanas. Para Mar铆a Rosa de Madariaga, la cifra puede oscilar entre 8.000 y 10.000 soldados espa帽oles, aunque 鈥渃abe preguntarse si los que figuraban en sus puestos solo lo estaban en el papel, pero no lo estaban f铆sicamente en el momento de los hechos鈥. Seg煤n explica, 鈥渉ubo unidades que marchaban al mando de un sargento porque a sus capitanes o tenientes los hab铆an perdido de vista. [Otros] se arrancaban las estrellas y los emblemas para no ser reconocidos como oficiales鈥. En todos esos detalles se ha venido jugando a lo largo del siglo otra batalla: la del honor.

Si hasta aquel momento las cr贸nicas de la guerra de Marruecos pasaban bastante desapercibidas frente a urgencias m谩s imperiosas como la subida del precio del pan, a partir de aquel momento se convirtieron en el tema estrella. Ante el estupor de la opini贸n p煤blica por la debacle, comenzaron a florecer los discursos en los que la salvaguarda del orgullo patrio iba de la mano con la demonizaci贸n del 鈥渕oro鈥, presentado por la prensa como enemigo sanguinario a trav茅s de relatos y fotograf铆as.

La derrota en Marruecos hab铆a causado una fuerte crisis pol铆tica en Espa帽a. Alfonso XIII encarg贸 a Antonio Maura un gobierno de concentraci贸n nacional, una de cuyas primeras acciones fue abrir una investigaci贸n sobre lo ocurrido: el llamado Expediente Picasso, un voluminoso documento que se presentar谩 en el Congreso en oto帽o de 1922, revelando un inmenso c煤mulo de errores militares y pol铆ticos que no hicieron sino aumentar la tensi贸n. Menos de un a帽o m谩s tarde, el general Primo de Rivera aprovechaba la inestabilidad para dar un golpe de Estado.

Para Bernab茅 L贸pez Garc铆a, experto en historia del Magreb que ha trabajado particularmente las relaciones hispanomarroqu铆es, 鈥Annual revel贸 todo lo absurdo y corrupto que encerraba la guerra rife帽a. La b煤squeda de responsabilidades lleg贸 tan arriba, que estuvo a punto de salpicar al trono y de ah铆 el golpe de Primo de Rivera con todo lo que ello supuso. Todo el africanismo militar que aquella guerra encerraba trajo nuestra guerra civil y la segunda y larga dictadura. Y si me apuras, Vox y el voxismo鈥. Tambi茅n Mar铆a Rosa de Madariaga traza una l铆nea de filiaci贸n entre aquellos hechos y lo que vendr铆a luego: el deseo de revancha que se aliment贸 tras aquella derrota 鈥渃ontribuy贸 a fortalecer el poder de los elementos m谩s cerriles y ultramontanos del Ej茅rcito, particularmente los jefes y oficiales de las fuerzas de choque, que ser铆an la punta de lanza de Franco鈥.

En cuanto a la otra orilla, los acontecimientos tambi茅n tuvieron consecuencias. En septiembre de 1921, Abdelkrim reuni贸 a las distintas tribus y proclam贸 la Rep煤blica del Rif, que logr贸 mantener su independencia hasta 1926. El profesor e investigador Mohamed Daoudi se帽ala la ambivalencia que esto supone para Marruecos: aunque se reconoce la importancia de la victoria de Annual en t茅rminos de lucha anticolonial, es problem谩tico destacar en exceso la figura de Abdelkrim, un icono para la identidad colectiva rife帽a.

鈥Tanto los colonizados, el Rif, como los colonizadores, Espa帽a, siguen siendo marginales en la historiograf铆a marroqu铆 hegem贸nica y el discurso pol铆tico. Por eso asuntos como la brutalidad de la guerra qu铆mica solo salen a la luz en momentos de tensi贸n entre ambos pa铆ses. El Estado marroqu铆 normalmente se desentiende y de manera oficiosa fomenta (o tolera) que las ONG e investigadores saquen el tema contra Espa帽a cuando la situaci贸n pol铆tica es tensa鈥, explica Daoudi. Un juego interesado que dificulta, a su entender, cualquier posible conversaci贸n en t茅rminos de reparaciones.

En cuanto a Espa帽a, un siglo m谩s tarde solo la derecha m谩s recalcitrante parece querer recordar lo que ocurri贸 en Annual. Y lo hace desde la perspectiva de recuperar algo as铆 como un honor perdido: restaurar la memoria de los m谩rtires, esclarecer el n煤mero de muertos 鈥揺spa帽oles, por supuesto鈥 y rendirles homenaje. Como mucho, se proponen cierres simb贸licos en clave de equidistancia, como cuando el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperaci贸n, Josep Borrell, invitaba hace unos meses a que la efem茅ride sirviera para iniciar con Marruecos un proceso de 鈥渃errar heridas de unos y de otros鈥 que tuviera en cuenta 鈥渓os da帽os que se generaron las dos partes鈥.

Para Itzea Goikolea-Amiano, uno de los problemas para abordar esta historia es que nos ha llegado sobre todo a trav茅s del relato militar: una mirada centrada en las 鈥渉aza帽as鈥 y anclada en la mirada colonial que contin煤a repiti茅ndose de manera acr铆tica. 鈥淓n algunos reportajes sobre el centenario de Annual que he tenido la ocasi贸n de leer se han repetido ideas coloniales como que los habitantes de la zona del Protectorado eran salvajes y, sobre todo referido al Rif, que viv铆an en un territorio sin ley ni gobierno. Tambi茅n he visto que en eventos espec铆ficos se ha aprovechado la ocasi贸n para reforzar un sentido de 鈥渞espetabilidad鈥 del ej茅rcito. Es lamentable que no se haga una revisi贸n, 隆hace un siglo de Annual!鈥.

Pero ese siglo no ha disipado los fantasmas, e incluso ha alimentado otros, como el conflicto del S谩hara Occidental 鈥搕ambi茅n de ra铆z colonial鈥 que constituye una bisagra clave de las relaciones entre Espa帽a y Marruecos. Los acontecimientos recientes en Ceuta y Melilla ponen de manifiesto la pervivencia de un imaginario que se apoya en 鈥渓a imagen negativa construida de un sur asociado a violencia, a guerra, a muertes y sufrimientos in煤tiles de soldados que algunos transforman en gestas heroicas y episodios de honor y orgullo鈥, en palabras de Bernab茅 L贸pez Garc铆a.

Y tambi茅n aquello que, seg煤n recuerda este profesor, escribi贸 Manuel Aza帽a en 1923: 鈥淟o que se ventila en nuestro problema marroqu铆 es la subsistencia o la caducidad de los valores creados hace siglos por los due帽os de Espa帽a, que administran su historia. Ciego estar谩 (ciego de soberbia), quien no advierta que los moros influyen en Espa帽a mucho m谩s que los espa帽oles influimos en Marruecos鈥. Recordar el centenario de Annual no es una cuesti贸n de hero铆smos o mitolog铆as nacionales. Se trata, simplemente, de encajar una pieza que suele faltar en un puzle cuyas consecuencias llegan hasta nuestros d铆as.

