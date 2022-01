–

De parte de Kurdistan America Latina January 27, 2022 78 puntos de vista

La regi贸n aut贸noma de Rojava / Norte de Siria entr贸 en el a帽o nuevo bajo el embargo. La aduana Pishxabur (S锚melka), que es la 煤nica puerta de la regi贸n aut贸noma que se abre directamente al mundo y est谩 controlada por el Gobierno Regional del Kurdist谩n (KRG), fue cerrada para todos los cruces humanitarios y comerciales el 15 de diciembre. Adem谩s de la pandemia de Covid-19, la regi贸n est谩 dominada por las condiciones de guerra constante. El embargo impide, incluso, el paso de material sanitario y la ayuda humanitaria a la regi贸n. Los 煤nicos que pueden pasar la aduana, cerrada a todo el mundo, incluidos los periodistas y los trabajadores de las ONGs, son los 900 uniformados de las fuerzas especiales estadounidenses, que representan a la Coalici贸n Internacional que supuestamente lucha contra el Estado Isl谩mico (ISIS).

Pues bien, 驴cu谩l es la raz贸n de que los pueblos de Rojava y del norte de Siria, que han salvado al mundo del peligro de ISIS y se han convertido en h茅roes como YPG/YPJ (Unidades de Protecci贸n del Pueblo y de las Mujeres), vivan esta persecuci贸n bajo el nombre del embargo?

Antes de responder a esta pregunta, hay que recordar que el KRG no es la primera vez que impone un embargo a la regi贸n aut贸noma de Rojava; de hecho, el control de la aduana, que se ha abierto y cerrado muchas veces desde 2012, se ha convertido en una especie de herramienta de chantaje pol铆tico. El KRG, que permite el cruce de personas y alimentos de forma arbitraria a cambio de petr贸leo barato de Rojava y el norte de Siria, ni siquiera se ha conformado 煤ltimamente con esto. Porque sabe muy bien que no podr谩 mantener a largo plazo el beneficio econ贸mico, sin la legitimidad social y pol铆tica que hasta ahora no pudo obtener en la sociedad kurda de Rojava. Y eso tambi茅n afecta su legitimidad como gobierno en el Kurdist谩n del Sur (Bashur, norte de Irak).

B煤squeda de Madres

Las HPG (Fuerzas de Defensa del Pueblo), afiliadas al PKK (Partido de los Trabajadores de Kurdist谩n), anunciaron el 3 de octubre que cinco guerrilleros fueron martirizados en un ataque conjunto del Estado turco y las fuerzas Peshmerga del sur de Kurdist谩n, en la noche del 28 de agosto; dos de ellos eran de Rojava y tres eran de Bakur (Kurdist谩n Norte-Turqu铆a). Tras esta informaci贸n, la Asamblea de las Familias de M谩rtires acudi贸 a la S锚malka para exigir que se les entregaran los cuerpos de los guerrilleros de Rojava, sin embargo las autoridades del Kurdist谩n del Sur se negaron a entregarlos. En consecuencia, las familias decidieron realizar un plant贸n hasta que se entregaran los cuerpos de los m谩rtires. Las madres kurdas, que llevaron 112 d铆as esperando en las carpas instaladas en la frontera que separa el Kurdist谩n occidental y sur para buscar los cuerpos de sus hijos, dicen que 鈥渆l gobierno del KRG ha traicionado la revoluci贸n de Rojava, est谩 intentando destruir los avances de Rojava colaborando con el Estado turco directa o indirectamente鈥.

El 15 de diciembre, el Movimiento Juvenil Revolucionario Sirio y la Uni贸n de Mujeres J贸venes, quisieron marchar a la frontera para apoyar a las madres y celebrar una concentraci贸n en el puente que cruza el r铆o Xabur. Las fuerzas Peshmerga del KRG, que quer铆an impedir la acci贸n de los j贸venes, no s贸lo intervinieron con violencia sino que anunciaron inmediatamente que hab铆an cerrado la Pishxabur, colocando bloques de metal en el puente. Cuando uno mira la historia de KRG, los Peshmerga, que fueron guerrilleros y libraron una lucha armada contra la dictatura de Saddam Hussein durante a帽os, y ahora se han convertido en fuerzas policiales de tipo estatal, no puede evitar pensar cu谩n tragic贸mica es nuestra historia social como kurdos.

El director de la Pishxabur, 艦ewket Berbihari, afirma que las carpas fueron instaladas por decisi贸n del PKK, que los j贸venes que subieron al puente fueron enviados por el PKK y que es responsable del cierre de la aduana, porque el objetivo del PKK es empeorar la situaci贸n de los pueblos de Rojava creando el caos. Sin embargo, el gobierno del KRG considera los intereses del pueblo de Rojava. Se puede entender de 茅sta y numerosas declaraciones similares, las autoridades del KRG quieren que Rojava se distancie del PKK y se acerque al PDK (el partido del gobierno de KRG) en la direcci贸n opuesta. El embargo es una de las numerosas pol铆ticas implementadas por el PDK para entrar en el 鈥渃oraz贸n鈥 de los kurdos de Rojava. Como el hombre que dice 鈥渓a mat茅 porque la amaba鈥.

Lo que describe como 鈥渄istanciar del PKK鈥, en esencia es que la revoluci贸n de Rojava abandone la organizaci贸n de la autonom铆a democr谩tica, la cual est谩 construida por el paradigma de la vida comunal, ecol贸gica y libertaria de las mujeres. En cambio, se subsume en una autonom铆a capitalista empapada en la salsa del nacionalismo, donde el 煤nico beneficiario es la 茅lite, y no tiene otro medio de libertad que hablar en kurdo.

鈥淪in el PKK鈥

Una de las dos condiciones que plantea el KRG para levantar el embargo es desinstalar las carpas, es decir, que las familias dejen de reclamar los cuerpos de sus hijos, y la otra es que la AANES (Administraci贸n Aut贸noma del Norte y Este de Siria) autorice una licencia a la Fundaci贸n Barzani, que quiere operar en Rojava como ayuda humanitaria.

La familia Barzani, que tiene en la mano al gobierno del Bashur (Kurdist谩n del Sur), ha convertido a esa regi贸n en un mercado de Turqu铆a por las relaciones econ贸micas que maneja. Y ahora intenta convertir Rojava en un sub-mercado imponiendo relaciones capitalistas. Adem谩s, este no es s贸lo el plan de los Barzani; a cambio de sus intereses, el KRG act煤a como portavoz y pe贸n de las potencias internacionales (Turqu铆a, Estados Unidos, Rusia, Uni贸n Europea 鈥揢E-), que tienen inter茅s en la regi贸n.

Adem谩s, esta vocer铆a lleva un discurso identitario que dice: 鈥淟a ideolog铆a del PKK no sirve a los kurdos鈥 y 鈥渆l PKK no representa los intereses kurdos鈥; y as铆, el asunto se presenta como un conflicto entre los partidos pol铆ticos-l铆deres kurdos, y los kurdos de Rojava son considerados como v铆ctimas manipuladas por el PKK. En otras palabras, como en Medio Oriente en general, el tema se basa en la 鈥減ol铆tica de crear enemigos鈥. Sobre todo, porque el PKK, al que han declarado enemigo, est谩 en la lista de organizaciones terroristas, todo lo que hacen y dicen al PKK se considera leg铆timo.

Sin embargo, el plan principal es a trav茅s de una Rojava y un norte de Siria 鈥渟in el PKK鈥, acabar con la revoluci贸n de Rojava, que ha construido la emancipaci贸n social, la justicia social, la paz y la convivencia de los pueblos y, sobre todo, que ha garantizado la libertad y la subjetividad de las mujeres en una regi贸n como Medio Oriente. Eso es necesario para absolutizar la dominaci贸n capitalista y patriarcal, formada por la contradicci贸n Estado-sociedad a escala global.

La cultura de la esclavitud y de la mendicidad que el ONGismo crea, la ocupaci贸n y el desplazamiento que Turqu铆a aplica poco a poco, la perpetuaci贸n de la guerra en Siria y tambi茅n este embargo, son engranajes que est谩n al servicio de este plan, y que son sustituidos cada vez por otros nuevos y m谩s grandes. Porque la revoluci贸n de Rojava ha resistido contra todos los ataques durante nueve a帽os, y como una de las mayores grietas en el coraz贸n del sistema nos recuerda que la dominaci贸n no es absoluta, nunca lo ha sido y nunca lo ser谩 en la historia.

Porque, como han gritado los habitantes de Afrin que fueron expulsados de sus casas, tierras y olivos tras la invasi贸n del Estado turco y los yihadistas, y ahora viven en el campo de migrantes desde hace cuatro a帽os, berxwedan锚 serdem锚 (la resistencia de siglos) contin煤a鈥 en Rojava.

FUENTE: Azize Aslan / Desinform茅monos

<!–

–>