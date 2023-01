–

De parte de Lobo Suelto January 27, 2023 227 puntos de vista

鈥淓ste texto es personal. Lo personal es te贸rico鈥 (Sara Ahmed)

鈥淪铆 lo personal es pol铆tico es porque lo personal es impersonal鈥 (Mark Fisher)

鈥

驴Cu谩nto puede una imagen? Entre los archivos de mi computadora encontr茅 una foto del 2016. Ten铆a 27 a帽os y estaba atravesando la crisis anor茅xica m谩s profunda y prolongada de la que tengo memoria. Hoy miro la foto y me sorprendo. No me reconozco. Cambi茅 tanto que ya no s茅 qui茅n soy. En mi adolescencia la anorexia hab铆a sido una fuga. Un refugio ante la estupidez que me rodeaba. La habitaba con un aire de rebeld铆a solitaria. Pero en la 茅poca de la foto no sab铆a qu茅 hacer con mi cuerpo. No pod铆a vivir mi vida. Gilles Deleuze dec铆a que toda fuga es ambivalente: las fuerzas vitales y fatales del deseo pueden liberar una vida aprisionada, pero tambi茅n pueden provocar la propia muerte. La anorexia es una enfermedad del deseo, ya que la desesperaci贸n de querer vivir puede impedirnos una vida vivible. Y a estos s铆ntomas podemos vivirlos como inhibici贸n o convertirlos en anomal铆as. En territorios de (auto) investigaci贸n y resistencia. El desaf铆o, como dir铆a Suely Rolnik, es reapropiarnos de los saberes del s铆ntoma, de sus potencias fr谩giles y ambiguas. Las anomal铆as son aquellas que saben usar las fuerzas del s铆ntoma en virtud de la producci贸n de mundos vitales. De este modo la anorexia ya no designa un problema psicol贸gico o una identidad. No alude a un diagn贸stico cl铆nico. Nombra una categor铆a pol铆tica que condensa en m铆 las fuerzas del mundo. La anorexia, por lo tanto, es una fuerza ambivalente: la fuerza de los d茅biles, como la llama Amador Fern谩ndez-Savater. Nuestras anomal铆as y fragilidades pueden ser entonces las premisas para crear una contra-salud.

鈥

驴De qu茅 cosas est谩 hecho mi cuerpo? Laxantes, balanzas, man铆, crema hemorroidal, cigarrillos, manzanas, alcohol, pastillas, libros, The Cure, espejos. La experiencia anor茅xica tiene una historia de objetos emocionales. Una intimidad an铆mica de las cosas. Sin embargo, no hay nada excepcional en estos objetos; su sentido no es solo ni principalmente individual. Las cosas trabajan en el laboratorio p煤blico de los sentimientos. Sara Ahmed dice que en el contacto con ciertos objetos producimos determinadas pasiones y fantas铆as. Las cosas intervienen en la dimensi贸n material del cerebro y los estados de 谩nimo. (Des)orientan nuestros tiempos y espacios. En la anorexia la triste alegr铆a matutina de verificar la p茅rdida de peso en una balanza se compensa con las noches melanc贸licas de aislamiento y autodisciplina. Pero estos afectos no son privados, se gestan en la polvareda del mundo. En los sentimientos se encarnan las estructuras en la piel. Se trata de sentimientos estructurales y estructuras de sentimientos. En un contexto en el que la depresi贸n, la ansiedad, el insomnio o el estr茅s se han vuelto un problema pol铆tico, la anorexia puede decirnos algo de todos nosotros. En este s铆ntoma ubico un indicador de la crisis an铆mica en nuestra cultura del malestar. La anorexia es mi palabra clave para investigar las pr谩cticas afectivas de la vida cotidiana.

鈥

驴Qu茅 puede un cuerpo en el lenguaje? Descubr铆 la escritura en los a帽os de mi primer crisis anor茅xica: trabajaba vendiendo inodoros en las calles de Solano y escrib铆a breves reflexiones con pretensiones filos贸ficas. Sentado en el cord贸n de alguna vereda, interrump铆a mis visitas a los comercios de la zona para esbozar ideas en una peque帽a libreta. Imitaba a Sartre y Dostoievski. Quer铆a reescribir 鈥淓l extranjero鈥 de Camus, pero ambientado en el conurbano bonaerense. Hoy me asumo como un lector quijotesco, para quien escribir fue siempre un acto terap茅utico. En este sentido, la filosof铆a en primera persona es la estrategia que encontr茅 para sumergirme en lo m谩s 铆ntimo e impersonal de mi vida. No se trata del testimonio de un yo o un regodeo en dramas individuales. Todo lo contrario. Se trata de una teor铆a-ficci贸n en la que se disuelve la distinci贸n entre la vida y el concepto, entre lo imaginario y lo real, entre lo propio y lo com煤n, entre lo individual y lo colectivo. Si toda teor铆a es tambi茅n una autobiograf铆a es porque toda biograf铆a es una ficci贸n real. Deleuze afirmaba que se escribe a partir de la propia vida con la condici贸n de convertir lo personal en el magma de un pueblo que falta. Una clandestinidad entre desertores. Una alianza entre sintom谩ticos.

鈥

驴Qu茅 ven ustedes en esa imagen? Las im谩genes tienen vida afectiva, son un archivo de emociones. 鈥淓stabas muy finito, pero sonriente鈥, me dijo mi amigo T cuando le mostr茅 la foto. Y es cierto, quiz谩s en esa risa se juega toda la ambivalencia sensible de mi experiencia. Porque una risa es un paquete de preguntas, impresiones y desv铆os posibles. 驴Qu茅 ve铆a mi primo cuando me miraba? 驴Qu茅 ve铆a yo a trav茅s de sus ojos? 驴Una complicidad? 驴Un ruido en el silencio familiar? Yo era una enfermedad del vac铆o y el exceso: ascetismo y ejercicio, ayunos, atracones y purgas, v贸mitos y c谩lculos cal贸ricos, oscilaci贸n bul铆mica y euforia, frustraci贸n y nido viboreo. Jane Bennett argumenta que la comida y la alimentaci贸n son afectos impersonales que moldean la sensibilidad anor茅xica. Ya no soy ese cuerpo. D茅bil, amarillento y esquel茅tico. Sin embargo, el interrogante no es qu茅 es la anorexia, sino qu茅 hace, c贸mo funciona. La pregunta que le hago, siguiendo las ideas de Ann Cvetkovich, es c贸mo se siente el capitalismo; c贸mo se hacen cuerpo nuestras formas de vida y relaciones sociales. No se trata de un valle de l谩grimas individual. La anorexia produce una micropol铆tica del malestar y del disfrute.

鈥

驴C贸mo hacerse un cuerpo? La fenomenolog铆a anor茅xica es una historia del tacto. Una genealog铆a de la piel, en la cual se destacan ciertas huellas y sensaciones: el temor a ser tocado, el abdomen contra铆do, el placer de los huesos, los ojos an茅micos, la ca铆da del pelo, la piel seca. 鈥淟a anorexia es lo m谩s conocido que ten茅s, sabes qu茅 hacer y qu茅 no hacer, qu茅 comer y c贸mo no comer鈥, me dijo S hace unos d铆as. Est谩bamos desnudos en la cama, y por primera vez en mi vida, disfrutaba ser este cuerpo. No me sent铆a amenazado por la mirada del otro. Y por sobre todas las cosas, no sent铆a mi cuerpo tan avergonzado ante mi propia mirada. Hacerse un cuerpo es muy dif铆cil: los d铆as en los que mi reflejo en el espejo es un infierno, intent贸 recordar el asombro de esa noche. Vinciane Despret dice que habitar un cuerpo es aprender a afectar y ser afectados. Desearse a trav茅s del deseo de los otros. Existe un circuito interno entre querer vivir, saber pensar y aprender a disfrutar. El disfrute es la potencia del cuerpo de apropiarse de sus fuerzas para crear posibilidades de pensamiento y vida. La producci贸n de placer es el reverso sensible de la producci贸n de sentido.

鈥

驴Qu茅 hacer con las im谩genes hechas cuerpo? Una foto es una fuerza con agencia sensorial sobre nosotros mismos. En lugar de una representaci贸n de la realidad, es una tecnolog铆a que produce en lo real. Este tipo de im谩genes transmutan las formas de existencia en modos de la percepci贸n y los modos de la percepci贸n en formas de existencia. Y de esta forma el anor茅xico se transforma en un personaje mim茅tico. Las identificaciones comandan su vida y el cuerpo se sacrifica a la imagen. Yo fui muchas im谩genes del otro en m铆 mismo para esconderme de mi propia mirada. Existe toda una performatividad anor茅xica, donde se mezclan im谩genes y cosas, emociones y pr谩cticas, discursos y tecnolog铆as. Lauren Berlant dir铆a que hay un optimismo cruel en estos repertorios an铆micos, donde el apego libidinal a ciertas im谩genes puede disminuir nuestra potencia vital. De cualquier modo, la anorexia no puede reducirse a una patolog铆a victimizante o un trastorno de la alimentaci贸n. Es un modo de estar en el mundo. Una forma de vivir y morir.

鈥

驴C贸mo escuchar el saber del s铆ntoma? La anorexia es un sentimiento p煤blico. A trav茅s de ella, no hablo de m铆. Hablo de un s铆ntoma que contiene en m铆 todo el cosmos. Diego Sztulwark sostiene que nuestros malestares revelan una inconformidad con modos de existencia que nos enferman. Hacen visible que no cabemos en ciertos guiones de vida. Son un l铆mite frente a relaciones sociales y configuraciones afectivas que se pueden tornar invivibles. 鈥淓lla me recuerda que tengo un cuerpo鈥, le dije a mi analista. Y este me pregunt贸 鈥溌縩o ser谩 que te hace olvidar que ten茅s un cuerpo?鈥. El anor茅xico afirma y niega el cuerpo en el mismo gesto. La b煤squeda exasperada de una mirada es el reverso del miedo a la propia mirada. Para el rigor de la raz贸n anor茅xica las superficies de la carne son lo m谩s presente y lo m谩s ausente. Estas ambig眉edades muestran que un s铆ntoma es un campo de fuerzas activas y reactivas. La anorexia es una experiencia pl谩stica y ambivalente: oscila entre la inadecuaci贸n y la sobreadaptaci贸n. Adaptaci贸n a los imperativos de la delgadez, a los ideales de belleza, a los esquemas gordof贸bicos, a los mandatos de rivalidad y competencia. Inadecuaci贸n a las figuras viriles de la masculinidad, a los h谩bitos de la comida, al consumo, a los l铆mites biof铆sicos del cuerpo. En estas ambivalencias radica su potencial cognitivo, dado que en los s铆ntomas se debate una verdad del mundo y de nosotros mismos.

鈥

驴Cu谩l es la potencia de una verdad? Aprend铆 algo leyendo la biblia de los sintom谩ticos: Hijos de la noche de Santiago L贸pez Petit. El desplazamiento del malestar personal a la desobediencia colectiva consiste en asumir la enfermedad como anomal铆a. Escuchar el s铆ntoma y aliarse con los saberes del cuerpo. Porque en nuestros s铆ntomas germina la fuerza de insumisi贸n de aquello que no sabe, no puede ni quiere encajar. Nuestros malestares y placeres excesivos son un 铆ndice de verdad hist贸rica. No compartimos una identidad, tenemos en com煤n que no cuajamos en esta vida. Es en este sentido que la anorexia puede devenir anomal铆a. Esa es su potencia, fr谩gil y ambigua. Y ese tambi茅n es su peligro. 鈥淓xperimentaci贸n鈥, digo yo, 鈥減rudencia鈥, me recuerda mi amigo E. Reivindicar la anorexia como anomal铆a es una estrategia te贸rica y pol铆tica, puesto que en ella radica tanto mi inadecuaci贸n como tambi茅n mi agujero negro. Sin embargo, no se trata de reclamar un 鈥渙rgullo anor茅xico鈥 o hacer alarde de autosuperaci贸n individual. Pensar desde el s铆ntoma supone restituir sus condiciones pol铆ticas. Convertirse en anomal铆a es un desaf铆o al mundo y un riesgo para nuestras vidas.

鈥

驴La filosof铆a es una anomal铆a? La filosof铆a me salv贸. Desde entonces es mi forma de aferrarme al mundo. Es una plataforma para convertir los s铆ntomas en territorios de experimentaci贸n te贸rica. Porque la filosof铆a, afirmaba Louis Althusser, es la relaci贸n del fil贸sofo consigo mismo. En los a帽os de la foto escrib铆 un ensayo titulado 鈥淢i cuerpo anor茅xico鈥. Fue mi primer intento de esbozar una reivindicaci贸n pol铆tica de la anorexia. Estaba fascinado con Testo Yonqui de Paul B. Preciado. Me entusiasmaba su hip贸tesis de la teor铆a cr铆tica como investigaci贸n corporal. Su idea es que los cambios que tienen lugar en una vida son las mutaciones de una 茅poca. Nuestras vivencias no solo importan por lo que tienen de personal, sino por estar atravesadas por lo que no es propio. Por flujos econ贸micos y tecnol贸gicos, por energ铆as c贸smicas y naturales, por historias pol铆ticas y sexuales. Como dir铆a Catherine Malabou, la filosof铆a esculpe una er贸tica que abre nuevas conexiones entre s铆ntoma y pensamiento. Puede ser una inteligencia cl铆nica capaz de potenciar esas fuerzas comunes que se debaten en la intimidad. 鈥淰os lees como bul铆mico y escrib铆s como anor茅xico鈥, es el chiste que suele hacerme mi amigo J. De hecho, mi intuici贸n b谩sica es que la anorexia es una (dis)posici贸n filos贸fica. Un punto de vista sobre las formas de vivir y morir. La composici贸n anor茅xica de las fuerzas dispone a la producci贸n de ciertas ideas sobre el mundo. Por este motivo, ejercer la filosof铆a y hacerme un cuerpo terminaron por confundirse en una misma experiencia. La pr谩ctica filos贸fica es una estrategia para reapropiarme de las fuerzas de los s铆ntomas, en lugar de seguir siendo cafisheado por la enfermedad. Hoy la filosof铆a es mi principal aliada para encontrar una salida donde el pibe de la foto no la encontr贸.

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado