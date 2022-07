–

ANSELMO LORENZO VISITA PUERTO REAL EN

1872

Extraído del libro: El proletariado

militante

Las amenazas gubernamentales contra La

Internacional, precursoras de una persecución que no podía tardar en iniciarse,

tenían alerta al Consejo federal. Bien lo prueban los manifiestos preinsertos,

en los cuales se revela además que el temor no era tenido en cuenta para nada y

que el propósito de tener en tensión la energía revolucionaria no cedía ante

ningún género de consideraciones.

En previsión, pues, de la persecución

o de tentativas revolucionarias por parte de los republicanos, formuló el

Consejo un plan de organización clandestina que podría reemplazar a La

Internacional en caso de que esta asociación fuera violentamente disuelta, y

que sirviera además para impulsar un movimiento revolucionario si los

republicanos se determinaban a iniciarlo.

En cada localidad donde existieran

secciones de oficios y federación local se crearía un grupo denominado de

Defensores de La Internacional, que corresponderían entre sí y con el Consejo

central. Por su carácter de secreto, los grupos contarían de poco número de

individuos de convicción firme y carácter enérgico, procurarían por todos los

medios y según las circunstancias locales de extender su acción y su influencia

a todos los trabajadores, transmitiendo noticias, organizando suscripciones,

declarando huelgas y fomentando la propagan- da. En el caso de una

insurrección, los grupos procurarían tomar la iniciativa en la constitución de

juntas revolucionarias, con exclusión, a ser posible, de todo elemento burgués,

evitando así la formación de manifiestos y programas de radicalismo altisonante

y ridículamente estéril a que tan aficionados se muestran nuestros burgueses

cuando la ocasión lo requiere, sin perjuicio de entregarse luego

incondicionalmente al poder central, después de haber contenido de ese modo los

impulsos proletarios, como sucedió en toda España en los días que mediaron

desde la batalla de Alcolea hasta la constitución del Gobierno provisional.

Para hacer efectivo el proyecto acordó

el Consejo dos excursiones de propaganda, una a la comarca del Este y otra a la

del Sur. A la primera fue Francisco Mora, que recorrió Cataluña y Baleares, y a

la segunda fui yo.

De aquella excursión conservo gratos

recuerdos. Visité las federaciones de Sevilla, Carmona, Utrera, Jerez, Cádiz,

San Fernando, Puerto Real, Málaga, Loja, Granada y Linares, y en ellas pude

gozar de la satisfacción inmensa de ver los resultados de aquellos primeros

trabajos efectuados tímidamente y en la reducida esfera en que se desarrollaba

el núcleo organizador instituido en Madrid por el insigne Fanelli.

En Sevilla estaba Soriano, continuando

la obra emprendida anterior- mente en Barcelona, acompañado de Mingorance,

barbero, que tenía la gracia del Fígaro sevillano, junto con la inteligencia y

la energía del verdadero revolucionario; de Marselau, preso a la sazón, como he

indicado en otro lugar; de varios otros jóvenes ilustrados y entusiastas,

sobresaliendo entre todos Miguel Rubio, zapatero filósofo, mentor y casi

oráculo de la juventud revolucionaria de Sevilla. Es Rubio todo lo contrario de

esos tipos atávicos, que se encuentran con harta frecuencia, en los que se

manifiesta el ser de generaciones remotas y aun de razas desaparecidas; mi

querido amigo y compañero es un hombre de lo porvenir, pertenece a esa

categoría de precursores que sirven como para inspirar confianza y dar

seguridad de que el ideal no defraudará las esperanzas de los que a él se

dirigen. Sabe mucho más que lo que ha estudiado, como si una selección que aun

no ha podido verificarse le suministrara un capital de conocimientos que en

realidad aun no existen. Su intuición es admirable, y es bien seguro que si la

necesidad no le hubiera esclavizado sujetándole al jornal, y en su lugar hubiérase

dedicado a escribir lo que piensa y lo que siente, el caudal intelectual de la

humanidad tendría a estas horas considerable aumento, ya que lo que

principalmente distingue a Rubio es una originalidad excepcional de

pensamiento.

Expuesto en sesión privada del grupo

de la Alianza de la Democracia Socialista, celebrada en la cárcel, única manera

de que Marselau asistiera al acto, el pensamiento del Consejo federal, respecto

a la creación de los grupos de Defensores de La Internacional, fue considera- do

útil y oportuno y aprobado unánimemente, dándome aquellos compañeros algunas

indicaciones de personas y razonables consejos para su mejor éxito en las

diferentes poblaciones que debía recorrer.

La aprobación de grupo tan inteligente

e influyente me dio ánimo para continuar mi obra y me infundió confianza en su

resultado.

En Carmona, siguiendo las indicaciones

de los amigos sevillanos, me dirigí a los compañeros que me designaron y

constituí sin dificultad el correspondiente grupo.

¡La acogida que tuve en aquella

población fue excelente! Existía una federación importante por su número y por

su calidad; la sección dominante era la de agricultores, por ser la agricultura

el principal medio de vida de la localidad, habiendo además algunas secciones

de oficio con escasos federados. La nota capital era el sentimiento, sin que

por eso faltase y aun pudiendo ser considerada como a suficiente altura la

inteligencia. Bien pude convencerme de ello en las conversaciones que sostuve

con aquellos buenos compañeros durante los tres días que pasé en su compañía,

en los que pude observar la rectitud de sus juicios y la confianza en el ideal.

En reunión celebrada una noche en La

Lata, como llamaban, ignoro por qué, al local que les servía de Centro, vasto

espacio con honores de camaranchón, y con asistencia de algunos centenares de

hombres, entre los que había no pocos caracterizados con el típico traje anda-

luz, expuse la significación de La Internacional y el ideal emancipador del

proletariado, fijándome en el limitado alcance del radicalismo político y en el

egoísmo de clase de los privilegiados. No sé hasta qué punto llegaría mi

claridad de exposición y la fuerza de mis razonamientos, lo que observé fue la

facilidad de adaptación y rapidez de juicio de aquellos trabajadores,

manifestada por las muestras de asentimiento breves y poco ruidosas pero

extremadamente significativas con que acogían mis indicaciones apenas

declaradas. Pude bien con- vencerme de ello; aquellos campesinos eran

excelentes elementos revolucionarios y además individuos aptos para una

sociedad justa. Escasos de iniciativa, lo reconozco; pero esta circunstancia

aumenta la responsabilidad de los que dedicándose a directores abren falsas

vías o guían por falsos derroteros, inspirados por mezquinas pasiones.

Años después, en la época de las

disidencias, cuando vi que los trabajadores carmonenses tomaban parte, acaso

guiados por alguno que entre ellos ejercía de cabecilla, en pro o en contra de

tirios o troyanos, sentí honda pena; parecíame ver un edificio en construcción

bastante adelantada derribado por un terremoto.

En Utrera sólo pude ver al compañero

cuyo nombre nos servía para la correspondencia y unos pocos más. Estos, no sé

si por falta de entusiasmo o por sobra de temor, no se atrevieron a convocar la

federación, y aun me aconsejaron que me largara cuanto antes, no fuera el caso

que se enterara el cacique allí dominante de mi estancia en la villa y me

jugase alguna pasada. Lo extraño del caso es que el cacique de Utrera, siempre

refiriéndome a la opinión de aquellos compañeros en cuanto mi memoria me lo

permite, no era un Pantorrilles monárquico de esos que tanto abundan en España

después de la restauración, sino un republicano federal de lo más adelantado,

que do- minaba por el terror. No recuerdo su nombre, sólo diré que tenía forma

italiana porque acababa en ini u oni.

En Jerez recibí impresiones análogas a

las de Carmona. Aquellos viticultores eran hombres dispuestos para la verdad y

para el bien si vivieran en una sociedad digna y honrada, pero en la sociedad

actual son como aquellos esclavos que por orden de Nerón se arrojaban a los

estanques para saciar la voracidad de las murenas que se criaban para ser

presentadas a la mesa imperial. Con la diferencia de que aquellos esclavos

convertidos en carne de murena eran devorados por el emperador y sus

cortesanos, y la sangre de los trabajadores jereznos, que trabajan de estrella

a estrella en el verano a cambio de gaz- pacho, es consumida en forma de vino

riquísimo por los privilegia- dos de todo el mundo. Detalle que parecerá

inverosímil: tres días estuve en Jerez; parecióme que más de la mitad de los

edificios de la población eran bodegas, y a pesar de ello y de que los

compañeros dieron pruebas patentes de querer obsequiarme, no probé el vino de

Jerez. Fuera de las comidas, en que se bebe un vino común, aguado y

vulgarísimo, cuando querían obsequiarme me ofrecían una copita de mal

aguardiente, que llamaban carabanchel, del cual, una vez probado, tuve buen

cuidado de no aceptar una segunda.

Hubo también en Jerez constitución de

grupo, reunión de federados en un local que llamaban Paris, en oposición a un

casino republicano al que daban el nombre de Versalles, aludiendo a la

significación revolucionaria de la Comuna y a la tiránica y cruel del gobierno

republica- no francés de la defensa nacional residente en aquella población.

Muchos y buenos compañeros encontré allí, de los cuales sólo recuerdo un

nombre, Pedro Vázquez, que consigno aquí en testimonio de grata memoria.

Llegué a Cádiz y fui presentado al

Centro Internacional en ocasión de estar celebrando asamblea general la

sociedad de mujeres. A pesar de mi deseo de pasar inadvertido y formar juicio

cómodamente del aspecto de aquel centro y de la asamblea que se celebraba, la

obrera que presidía, al terminar su peroración la que hablaba cuando yo entré,

me dirigió breves y fraternales palabras de bienvenida, in- vitándome a dirigir

la palabra a la reunión. Entre el ruido de aumento de concurrencia y de cierto

movimiento de curiosidad y expectación ocupé la tribuna y procurando ponerme a

nivel de la ilustración y cultura de los obreros gaditanos expuse las causas

generadoras de la creación de La Internacional, su historia, organización y

propósitos, contingencias probables que podrían sobrevenir dada la actitud del

gobierno español a consecuencia de la persecución organizada por el francés

contra los comunalistas de París y preparé el terreno para los trabajos que

debería llevar a cabo el futuro grupo local de Defensores de La Internacional.

Todo fue a pedir de boca: las obreras

y obreros gaditanos me dispensaron la más cariñosa acogida, y esto facilitó mi

tarea hasta el punto de quedar constituido el grupo de Defensores aquella misma

noche, en una pequeña reunión celebrada a última hora. Allí conocí a Salvochea,

que se presentó a mi consideración con los prestigios de heroísmo y de las

virtudes revolucionarias, aumentado desde entonces hasta el día con los del

sufrimiento y de la constancia.

La proximidad y la relación constante

de Cádiz con San Fernando y Puerto Real me permitieron visitar esas dos

localidades en un solo día y dejar ultimados mis trabajos con la compañía del

compañero Albarrán, cuyo nombre consigno con fraternal complacencia. De un

salto, y aprovechando la baratura del ferrocarril en competencia con los

vapores que pasan el estrecho de Gibraltar, me planté en Málaga.

Admirable grupo de la Alianza era el

de Málaga. Ilustración, buen juicio y mucho entusiasmo eran la característica

de aquellos jóvenes de quienes recuerdo Deomarco, Guilino, Ojeda, y sobre todos

Pino, que era puritano y fuerte como pocos, valiendo mucho como hombre de

acción y como prudente y de consejo. Le abracé por última vez en Madrid, de

vuelta del Congreso de Zaragoza, cuando nos despedimos para ir él a Málaga y yo

a Valencia a formar parte del tercer Consejo federal. Era alto, derecho,

ostentaba alta y ancha frente, ojos de fuego y una hermosa barba negra. La

majestad de los principios hacíase patente en la severidad y en la lógica de su

conducta, y en su autorizada y sugestiva palabra brillaba la verdad y la

justicia de las aspiraciones proletarias. Fue el apóstol de la provincia de

Málaga en cuya comarca quedarán indestructibles los efectos de su propaganda.

Aceptada mi misión por aquellos buenos

amigos, quedaron encarga- dos de extender los trabajos por el país, y yo partí

para Loja, donde tras una entrevista con un corto número de compañeros, que

oscilaban entre el socialismo y la política, pasé a Granada.

Poco trabajo tuve respecto de la idea

en aquella hermosa ciudad: corto número de compañeros, pero inteligentes y bien

dispuestos para cuanto fuera necesario en bien del ideal, pronto estuvimos de

acuerdo en todo, y únicamente con el objeto de aprovechar mi breve estancia en

bien de la propaganda, se celebró una reunión en un teatrito case- ro, donde

ante un regular número de trabajadores expuse la significación de La

Internacional.

Mis principales recuerdos de Granada

los constituye la ciudad mis- ma. Paseé por los callejones, cuestas,

encrucijadas y revueltas de la ciudad antigua; vi la parte moderna que pretende

europeizarse abriendo algunas calles nuevas algo más anchas y rectas pero con

casas de cinco pisos; visité la Alhambra y el Generalife, y en la parte opuesta

subí al Sacro-Monte, en cuyo empinado camino vi las viviendas de gitanos, y la

impresión general que saqué de todo ello es como si en breve resumen hubiera

visto el conjunto del mundo y la historia de la humanidad. En las cuevas y

entre los peñascos del SacroMonte tienen sus madrigueras gitanos semisalvajes

cuyos cachorros vagan desnudos por aquellos andurriales sin asomo de pudor, en

tanto que en los paseos de la ciudad se ven turistas extranjeros y ele- gantes

damas y caballeros como en un boulevard de París. Es aquello como si

suprimiendo la incontable serie de los siglos fuesen contemporáneos el

troglodita de la edad de piedra y el ciudadano de nuestras modernas

democracias.

Apoyadas en la hermosa y pintoresca

Sierra-Nevada, que preside el elevado Mulhacén de blanca cima, y separadas por

aquel Darro que tanto dio que decir a los poetas, despréndense dos altas

colinas, la primera al Sur, coronada por el Generalife, ostenta en su promedio

las torres bermejas de la Alhambra; la segunda al Norte remata con un

monasterio. Símbolos de dos ideales, muerto el uno, agonizante el otro. Del

primero puede decirse que termina su influencia material. Entre nosotros queda

únicamente la marca del alcance que tiene el poder del arte en un orden

determinado de ideas; del segundo, como lucha aún, como está sujeto a

encontradas pasiones, sólo nuestros descendientes podrán deducir conclusiones

positivas. Ambos, como concepciones absolutas del sensualismo el uno y del

misticismo el otro, serán como dos capítulos del código de la belleza.

Extendiendo la vista por aquella vega incomparable desde cualquiera de las

mencionadas eminencias, se siente las penalidades de la vida progresiva sólo

por la influencia de lo que a uno le rodea, pero se ensancha el corazón a la

vista de aquella naturaleza riente y serena que se muestra dispuesta a otorgar

la felicidad de vivir en paz a las generaciones que la comprendan y a ella

asimilen sus instituciones, sus costumbres y sus sentimientos.

Desde Granada, y ya en dirección a

casa, me dirigí a Linares, donde tuve el gusto de admirar una población

laboriosa que alberga un proletariado de primer orden. El estado de aquella

federación era muy próspero, mis gestiones fueron favorablemente acogidas y en

su residencia social dí una conferencia de propaganda ante gran concurso de

trabajadores que acogieron con entusiasmo la exposición de las doctrinas y

aspiraciones internacionales. No sé por qué causas esa importante población

obrera lejos de continuar activamente en las legiones del Proletariado

Militante se desvió del buen camino dejan- do en estado débil y canijo la

acción económica para entregarse por el libre pensamiento y la República a

merced de la burguesía. Es de presumir que los desengaños y la consideración

del tiempo perdido la vuelvan a mejor acuerdo.

De vuelta en Madrid y habiendo

terminado Mora su excursión por el Este, el Consejo aprobó nuestras gestiones y

se consideró fuerte para resistir contra el poder y confiado ante las

eventualidades políticas que pudieran sobrevenir.

¡Hermoso aspecto presentaba a la sazón

el proletariado español!

Por desgracia nuestros enemigos el

capital y la autoridad tuvieron como aliados en su nefanda obra de persecución

y desorganización las pasiones de los mismos trabajadores.

Anselmo Lorenzo

Sindicato Oficios Varios

de la CNT-AIT de Puerto Real