May 4, 2021

El pasado s谩bado 24 de abril, falleci贸 Mariel Arietti, delegada de la Administraci贸n Nacional de Seguridad Social (ANSeS). Su muerte se produjo luego de ingresar el 5 de abril al hospital Gandulfo en Lomas de Zamora. Por falta de camas e insumos fue trasladada a la cl铆nica IMA de la ciudad de Adrogu茅 y no pudo recuperarse. La situaci贸n ocasiono que trabajadores de diferentes seccionales nos escriban contando la calamitosa situaci贸n que atraviesa la instituci贸n. Aqu铆 publicamos dos testimonios de corresponsales desde diferentes oficinas. Por ANRed.

Mariel hab铆a estado durante el a帽o pasado dispensada de trabajar por tener una enfermedad preexistente. Este a帽o volvi贸 a trabajar en forma presencial y se contagi贸. Seg煤n inform贸 una trabajadora del organismo, quienes integran el gremio al cual Mariel representaba como delegada de UDAI Monte Grande, 鈥渟on los primeros que negocian a costa de los trabajadores. Se pidi贸 que no convoquen a los trabajadores de riesgo vacunados y nos dijeron que era una disposici贸n nacional. En este momento que hay suspensi贸n de clases presenciales no nos dan licencia de fuerza mayor para que nos quedemos con nuestros hijos. Los chiquitos no se conectan solos a zoom, necesitan estar con la mam谩 o el pap谩. Tambi茅n respondieron que no pod铆an hacer nada, nunca hicieron nada por los trabajadores鈥

Ante el fallecimiento de Mariel el sindicato Secasfpi (con el diputado Carlos Ortega en la conducci贸n) difundi贸 un comunicado de prensa donde pidieron una jornada de luto y reflexi贸n en ANSeS. Ante esto la trabajadora lo calific贸 de vergonzante: 鈥淓s importante la difusi贸n es un asesinato laboral con la burocracia sindical c贸mplice. En las UDAI no se cumplen los protocolos. Los que tenemos clave para hacer trabajos remotos nos hacen ir presencial siendo que las tareas de algunos sectores no son necesarias la presencialidad禄.

Carta de un trabajador:

Anses sin macrismo鈥谩s de lo mismo

Mucho se ha dicho del macrismo y la brutal embestida contra los empleados p煤blicos, la descarada ocupaci贸n de cargos, la utilizaci贸n pol铆tica y de los fondos p煤blicos en pos de hacer caja para fines pol铆ticos y electorales o el saqueo que suele sufrir el estado cuando las ideolog铆as liberales o neoliberales gobiernan. Para asombro de muchos, hoy, aunque haya cambiado el signo pol铆tico e ideol贸gico, sigue pasando lo mismo.

No es secreto que el organismo estatal ANSES fue, es y ser谩 el trampol铆n de aquellos que desde la gesti贸n se catapultan a la escena pol铆tica y electoralista. Ejemplos sobran: Horacio Rodr铆guez Larreta, Sergio Massa, Amado Boudou, Diego Bossio e infinidad de actuales intendentes, concejales de todos los distritos y colores pol铆ticos鈥 es que es la vidriera perfecta, aunque hagan mal las cosas, porque es el organismo con el presupuesto mas grande de todos los estamentos de una naci贸n, el peque帽o micro en tv que suelen tener las autoridades m谩ximas donde responden consultas y expedientes personas que jam谩s hicieron un cuil, que jam谩s transpiraron la camiseta o padecieron las vicisitudes de la dif铆cil tarea de atender necesidades en primera persona, solo foto y tele y asi van escalando, mientras que la fuerza de trabajo es la que sostiene el organismo, la que liga los sopapos, las sonrisas y ve pasar a los administradores, volar, ascender y sobre todas las cosas llev谩rsela en pala sin ning煤n esfuerzo.

Como dec铆a, despu茅s de haber sufrido al macrismo, sus persecuciones, sus despidos y esa total lejan铆a con sus trabajadores hoy se vuelve a sentir del mismo modo y de quien menos lo pens谩bamos y esper谩bamos.

驴un gobierno nacional y popular reciclando las mismas practicas del macrismo? Si, y como se dice de forma cuasi subterr谩nea (por miedo a represalias), al menos los administradores del macrismo al que sabia no lo echaban, no lo corr铆an, bajo amenaza se los sentaban al lado: primero para que hagan lo que ellos no sab铆an y segundo para no quedar en evidencia lo in煤tiles que son. En esta nueva gesti贸n desembarco un viejo mal conocido (La Campora), quienes ya en el 2014 y 2015 hab铆an desembarcado, corriendo a mucha gente de carrera, con prepotencia y soberbia. Y como cre铆an que era para siempre (creyeron ganada la elecci贸n sin siquiera haber hecho campa帽a por Scioli), intentaron arrasar con cuanto cargo haya, llego la elecci贸n, se perdi贸 la elecci贸n, y buscaron cobijo porque no llegaron a las fiestas de fin de a帽o, que ya la administraci贸n macrista los puso de patitas en la calle, algunos encontraron escondite en fueros sindicales y otros quedaron a la espera de que llegara 鈥淟A Jefa鈥 a darles ordenes, aunque de la mano de su conductor sure帽o el gran m谩ximo empezaron a asomar la cabeza. Iniciando el 2017 desempolvaron las banderas, reciclaron los cantitos y empezaron la ardua tarea de copar y aparatear cualquier expresi贸n militante o movilizaci贸n.

Asi llegamos a hoy, donde coparon cual asaltante cualquier cargo disponible y no disponible, hasta le hicieron una cama gigante a Alejandro Vanoli para terminar de tener en todos los cargos ejecutivos a gente de su orga, tal era la preocupaci贸n de ocupar cargos, que no se tomaron la molestias de arreglar los descalabros que dejo el macrismo en cuestiones operativas y prestacionales: desde diciembre de 2019 a febrero de 2020 todo era euforia y festejo, mientras los empleados segu铆an sin cerrar la paritaria que el macrismo dejo abierta en noviembre de 2019, revoleaban cargos a lo pavote -solo si eras de la orga, para el resto nada-.

Cayo la pandemia y la embestida se agravo, hasta nos indicaron que pod铆amos usar los barbijos de friselina que quedaban desde la gripe a, compartir un alcohol en gel entre 4, el ambiente de acefalia era gigantesco, las preocupaciones eran otras, ni la pandemia los freno en esto de ocupar o copar, se hicieron infinidad de nombramientos (jefes de oficina) y as铆 muchos nos enter谩bamos por whatsapp que ten铆amos nuevo/a jefe/a, que no era casualidad: tambi茅n respond铆an a la orga, una vez corrido Vanoli la embestida no termino all铆, fueron por cargos menores, nombrando a delegados de un gremio en particular (SECASFPI) con cargos patronales, la promiscuidad obscena y los limites fueron todos vulnerados al punto de comenzar con la mas descarnada de todas las embestidas 鈥渓a salud de sus trabajadores鈥 de la mano de la esencialidad. La soberbia y el autoritarismo rompieron todo, nada en pie, derechos pisoteados, despidos. SI, DESPIDOS. Vulneraron cada una de las decisiones y decretos que naci贸n dictaba, despedir cuando estaban prohibidos los despidos, desconocer incluso la ley de teletrabajo o cualquiera de sus art铆culos, obligar a la presencialidad cuando se contemplaba licencias por decreto presidencial, no cumplir con los protocolos sanitarios ni siquiera en cuestiones m铆nimas uno ve铆a que se cumpl铆an mas los protocolos en el almac茅n de la esquina que en un organismo que responde a los lineamientos del ejecutivo o al menos en la tele as铆 lo expresan, la rotunda negativa a darle acceso a de forma remota a los casi 10 mil trabajadores/as que ten铆an amparo para resguardar su salud en el hogar (no olvidar que el 80% de la planta son mujeres y tienen hijos menores). Frente a tanta virulencia ten铆amos una leve esperanza que al menos hubiese recomposici贸n salarial y no solo borraron de la agenda la paritaria de 2019 aun abierta sino que retrasaron la de 2020 5 meses y se cerro con el porcentaje mas bajo de toda la historia del organismo: UN 7%.

A los que venimos peinando canas en este organismo no nos sorprende, pero algunos cre铆mos en un cambio (el 90% del personal del Anses voto a Macri en 2015) y nos desilusionamos rotundamente. Sentimos que ning煤n cambio fue para bien ni el de 2015 ni el de 2019, todo sigue igual o peor. Si advertimos diferencias: los sindicatos que fueron tibios con el macrismo (UPCN) hoy son la viuda que reclama la herencia de ser siempre oficialista y no le dan ni el p茅same, ATE que fue combativo hoy el secretario general de CABA tiene una sillita de secretario personal en la direcci贸n ejecutiva, APOPS el gremio especifico que grita en soledad obliga a cumplir protocolos, hace paros sanitarios, defiende despedidos y se los tilda de antiperonistas, de kamikazes gremiales, siendo que tiene un lineamiento ideol贸gico mas cercano a los peronistas outsiders de los arreglos y por ultimo la gran frutilla del postre SECASFPI ya formando cuasi parte del organismo (sus comunicados y acciones son dignos de un patr贸n) puso a disposici贸n del mismo todos sus soldaditos de pl谩stico que responden mas a la orga (la campora) que a los intereses que un representante debe velar los de sus trabajadores, al punto de exponer al limite ocasionando muerte. Si, muerte: una compa帽era falleci贸 por covid hace no muchos d铆as, una persona casi de riesgo 56 a帽os delegada de este 鈥渟indicato鈥, quien no tuvo los recaudos necesarios, dejo su vida por ostentar un cargo prometido por esta connivencia obscena, donde van por todo crey茅ndose inmunes a este virus, desoyendo cualquier recomendaci贸n incluso las mas simples, porque para ellos esta 鈥渓a gente鈥 y no importa el virus, los contagios, el amba explotado y obviamente los/as trabajadores, porque est谩n los que tienen miedo, los que se cuidan y cuidan a su familia y est谩n ellos, los paladines de la justicia, los que desparraman contagios, rompen los protocolos o los ignoran y desvirt煤an lo que es de todos porque solo les importa hacer caja, ocupar cargos y concentrar poder.

La gravedad que nos aqueja no es peque帽a y, como con la gesti贸n macrista, se siente que deberemos sufrir lo mismo pero sin macrismo de la mano del peronismo.