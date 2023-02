–

De parte de El Topo February 11, 2023 294 puntos de vista

La plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres, durante más de cinco años, se ha convertido en un ejemplo de lucha, de unión popular, de constancia y responsabilidad ciudadana para evitar una pesadilla minera, un futuro distópico y una contaminación irreversible alrededor de una ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Reci├ęn comenzado el 2017, en pleno invierno, mi hijo que sube a diario a pasear con su perro por la monta├▒a de C├íceres, escucha ruidos de maquinaria justo en el valle de Valdeflores. Al fijarse, observa gr├║as y excavadoras, piensa que era alguna obra de alg├║n vecino o del Ayuntamiento arreglando caminos p├║blicos. No le dimos importancia. Esos sondeos estuvieron todo el invierno, paraliz├índose en primavera para evitar molestias en la ├ępoca de reproducci├│n y cr├şa de la fauna. Pero en verano reanudan de nuevo las obras. Es en el mes de julio cuando en compa├▒├şa de mi hermano, en una apacible noche de verano, nos acercamos a un lugar del valle iluminado. Era cerca de la una de la madrugada y compruebo con mis propios ojos c├│mo est├ín realizando un sondeo perforando las entra├▒as de Valdeflores.

A partir de ese momento, muchos cacere├▒os y cacere├▒as dan la voz de alarma y se crea un grupo de WhatsApp denominado Plataforma Salvemos la Monta├▒a de C├íceres. Nos comenzamos a organizar de manera espont├ínea y voluntaria mediante reuniones, asambleas abiertas y grupos de trabajo, para luchar tanto contra la empresa minera y los pol├şticos de turno que la apoyaban, como contra las administraciones que gestionan los numerosos expedientes, con el ├║nico fin de paralizar el proyecto m├ís da├▒ino jam├ís conocido para nuestra ciudad.

En agosto de 2017 comienzan las denuncias a la Guardia Civil y la Polic├şa Local por obras ilegales que deforestan masivamente la cubierta vegetal de amplias zonas del valle. Nos confirman que cuentan con ┬źlicencias de obra menor┬╗ (esas que solicitas para tirar un tabique en casa) concedidas por el Ayuntamiento y de dudosa legalidad (ahora con la ├║ltima sentencia se ha confirmado). Consultamos el plan general municipal (PGM) y comprobamos que se proh├şben expresamente actividades extractivas en la zona y que no se permite abrir caminos sin un ┬źestudio de impacto ambiental abreviado┬╗ aprobado por la Consejer├şa de Medio Ambiente.

Mi primera intervenci├│n p├║blica en el pleno del Ayuntamiento y en la Comisi├│n de Medio Ambiente de la Asamblea de Extremadura denunciando formalmente la situaci├│n junto con las denuncias anteriores dan como resultado la paralizaci├│n de las obras el 16 de febrero de 2018 por orden de la secci├│n de Disciplina Urban├şstica del Ayuntamiento cacere├▒o, despu├ęs de un periplo de expedientes administrativos que hac├şan aguas por todos sitios, bien de forma intencionada y prevaricadora o bien por negligencia profesional.

As├ş y abreviando, llegamos a los juzgados y tribunales, y podemos comprobar que todas las sentencias y procedimientos judiciales nos han dado la raz├│n, ganando todos. Hoy d├şa, el permiso de investigaci├│n ┬źValdefl├│rez┬╗ que abarca cerca de sesenta y seis hect├íreas, donde dicen que est├í el ansiado litio, est├í denegado por la Secci├│n de Minas de la Junta de Extremadura y por el Juzgado n.┬║ 1 de C├íceres en sentencia publicada el 21 de diciembre de 2022, donde se rechaza el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la empresa australiana.

Pero es costumbre en Extremadura que, cuando la ley no permite hacer lo que se quiere, a esta se le mete mano. Por lo que el pasado 31 de agosto, justo a punto de terminar el periodo vacacional, la Junta de Extremadura, transgrediendo cualquier tipo de principio social, democr├ítico, participativo y de derecho, retuerce la ley con la publicaci├│n en el DOE del Decreto Ley 5/2022, por el que se establecen ┬źmedidas urgentes necesarias en la regulaci├│n del aprovechamiento de recursos minerales de litio en Extremadura┬╗, para poder sacar la mina de litio a la fuerza y continuar m├ís a├▒os en este infierno.

El proyecto minero de San Jos├ę de Valdefl├│rez, tanto en su versi├│n anterior de mina a cielo abierto como el actual de explotaci├│n en galer├şas, tendr├şa una repercusi├│n nefasta, contaminante y peligrosa no solo en nuestro patrimonio natural, hist├│rico y cultural, sino de manera decisiva sobre la salud de los cacere├▒os y las cacere├▒as, por la proximidad a la ciudad. Durante estos a├▒os han corrido r├şos de tinta sobre este asunto, pero en los ├║ltimos meses se han dado pasos legislativos muy peligrosos impulsados por el Gobierno de la Junta de Extremadura que podr├şa revertir todo lo conseguido por la plataforma hasta el momento.

Nos cre├şamos a salvo de la instalaci├│n de la mina gracias al rechazo casi un├ínime del pleno del Ayuntamiento cacere├▒o sobre la solicitud de modificaci├│n del PGM presentada en abril de 2018 por la empresa promotora, Tecnolog├şa Extreme├▒a del Litio, SL, la ahora llamada Extremadura New Energies, otra empresa pantalla cambiada de nombre para no arrastrar las sanciones y multas de la anterior. Una nueva empresa que lava la imagen de la anterior y compra a pol├şticos, empresarios, clubes deportivos, crea fundaciones ben├ęficasÔÇŽ para ir adentr├índose en la sociedad cacere├▒a y conseguir la aceptaci├│n del proyecto por la ciudadan├şa local, aunque este sea ilegal.

Nuestro plan de ordenaci├│n urbana recoge expresamente la prohibici├│n de actividades extractivas en este enclave r├║stico no urbanizable y dotado de altas protecciones medioambientales por su singularidad paisaj├şstica, geol├│gica y su gran biodiversidad, adem├ís establece una distancia de seguridad m├şnima para industrias alrededor del casco urbano de al menos dos kil├│metros de distancia, lo que hace al proyecto totalmente inviable. Pero toda esta normativa garante de la autonom├şa local se puede ver cuestionada por la incorporaci├│n de ┬źfiguras normativas┬╗ como los denominados Premia (proyectos empresariales de inter├ęs auton├│mico), donde se declara al litio ┬źbien de inter├ęs general┬╗. Ya tenemos algunas sonadas experiencias con los PIR (proyectos de inter├ęs regional).

La ciudadan├şa de la comunidad aut├│noma de Extremadura, y en particular la de C├íceres, sufrimos los errores de nuestras instituciones que aprueban normas contradictorias, vulnerando los derechos fundamentales de la poblaci├│n. La obtenci├│n del litio se ha convertido en asunto prioritario para la Junta de Extremadura. Con el litio se van a arreglar todos los problemas de Europa, Espa├▒a y la regi├│n, aunque sea a costa de convertir C├íceres en ┬źtierra de sacrificio┬╗ al servicio de unos intereses incomprensibles y de un inter├ęs general inexistente. ┬┐Qu├ę est├í ocurriendo con la implantaci├│n del coche el├ęctrico en nuestro pa├şs y en Europa?

Resulta impactante que justifiquen la aprobaci├│n de un decreto ley para ┬źcumplir los m├ís exigentes est├índares de sostenibilidad ambiental┬╗, cuando lo que se pretende es implantar unos usos mineros ignorando los valores medioambientales de los terrenos donde las empresas ┬źhan decidido implantarse┬╗. El decreto ley se ha aprobado para extender alfombras rojas a las mineras, al margen de la ciudadan├şa, y el periodo de audiencia e informaci├│n p├║blica se ha reducido a siete d├şas. Aun as├ş, las ciudadanas cacere├▒as conseguimos presentar m├ís de 36.155 alegaciones en un espacio de tiempo r├ęcord, pero la Junta de Extremadura, en un ejercicio de abuso de poder, desestim├│ todas en tan solo tres horas y media h├íbiles, sin ni siquiera entrar a resolver el contenido de las mismas. Esta plataforma, que representa a gran parte de la ciudadan├şa cacere├▒a, lucha de forma pac├şfica y civilizada realizando concentraciones, manifestaciones, mesas informativas, reuniones con grupos pol├şticos o representantes de instituciones, y realizando denuncias y alegaciones, demostrando a todas las instituciones y a la empresa minera que C├íceres no quiere una mina dentro de la ciudad y nunca se va a contar con ┬źlicencia social┬╗ para su instalaci├│n.

En el ├║ltimo pleno municipal que trat├│ el tema de la mina, distintos medios entrevistaron a las portavoc├şas de los grupos pol├şticos y la mayor├şa se puso de perfil alegando no conocer la existencia del proyecto. Si bien es cierto que el nuevo proyecto de explotaci├│n no se conoce, no es menos cierto que el proyecto inicial la empresa lo registr├│ en la Direcci├│n General de Sostenibilidad de la Consejer├şa de Transici├│n Ecol├│gica de la Junta de Extremadura el pasado d├şa 28 de septiembre, por lo que se est├í tramitando un documento de alcance que refleje las posibles afecciones que se producir├şan en las distintas localizaciones e instalaciones de la mina, sobre todo las consecuencias de la contaminante planta de tratamiento del mineral. Este proyecto inicial que hemos estudiado con detenimiento comporta riesgos graves no solo al patrimonio natural ÔÇöa nuestro aire y nuestra agua, al Patrimonio de la Humanidad representado en nuestra parte antigua y en la muralla almohadeÔÇö, sino, sobre todo, a lo m├ís importante: a la salud de todas. Ha llegado el momento de ser transparentes y reflejar de manera escrita, dentro de los programas electorales de los distintos grupos pol├şticos, qui├ęnes van a ser partidarias de este proyecto y qui├ęnes no cuando salgan elegidas en las pr├│ximas elecciones. Si se va a apoyar a esta empresa australiana ÔÇöy a su CEO investigado por la mayor estafa de dinero p├║blico y corrupci├│n en la comunidad de MurciaÔÇö o se va a proteger el inter├ęs general del pueblo cacere├▒o en el que est├í depositada la soberan├şa, el sistema democr├ítico y sobre el que recaer├ín las terribles consecuencias durante d├ęcadas. ┬íHa llegado el momento de la verdad! De momento, David gana a Goliath.