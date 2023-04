Ante detención de estudiante Mapuche al interior de la universidad católica de Temuco

–

De parte de Comunidad Autonoma Temucuicui April 26, 2023 144 puntos de vista

Declaraci贸n p煤blica

Ante detenci贸n de estudiante Mapuche al interior de la universidad cat贸lica de Temuco

La comunidad mapuche Aut贸noma del territorio de temucuicui, ante la opini贸n p煤blica manifestamos y denunciamos este graves atropello a una de nuestras integrante.

1. Como hemos venido denunciando existe en el contexto actual una frontal arremetida de la represi贸n y la instauraci贸n de un estado policial con el claro objetivo de neutralizar y desintegrar el movimiento mapuche, utilizando como justificaci贸n el desbordado clima de acciones delictuales, que son propias de una sociedad que esta consumida en el modelo neoliberal el que ha permeado a distintas capas de la sociedad, este control no se lograra con m谩s polic铆as y c谩rceles sino se trasforma la estructura matriz de la desigualdad el racismo y el colonialismo.

2. La lucha que desarrolla nuestra comunidad es de car谩cter integral y lo sostienen las familias en su conjunto, es as铆 como en el a帽o 2020, en un proceso completamente arbitrario fueron procesados por usurpaci贸n varios integrantes de nuestra comunidad, entre ellos Wanglen Huenchullan Calhueque, que proviene de una familia que desde siempre ha sostenido un compromiso serio y digno no solo con los procesos de lucha de Temucuicui sino con todo el pueblo Mapuche. En este proceso judicial nuestra gente compareci贸 no existiendo diligencias ni ordenes pendientes. Pero de forma ilegal y fuera de toda garant铆a el pasado jueve 20 de abril del presente a帽o, saliendo de la sala de clase en el campus San Francisco de la Universidad Cat贸lica de Temuco y en presencia de sus compa帽eros fue detenida y esposada por personal civil de Carabineros, Wanglen quien es estudiante de primer a帽o de la carrera de Derecho, mas tarde por medio de su defensa se informo que existi贸 un error por parte del juzgado de Garant铆a de Victoria, debido a que no hab铆a cancelado una orden de detenci贸n en contra de nuestra lamgen.

3. Nosotros vemos esta acci贸n como parte del actuar del terrorismo de estado, como una forma de amedrentamiento y como un claro ejemplo que demuestra la alta vigilancia y espionaje que agentes del estado sostienen en contra de nuestra comunidad, de paso tambi茅n la detenci贸n dentro de la universidad es un claro atropello a un lugar que es por esencia un sitio de reflexi贸n y conocimiento y no un espacio para reprimir haciendo retroceder las acciones que durante la dictadura c铆vico militar arremet铆a en las universidades, de paso tambi茅n se busca estigmatizar a nuestra lamgen que orgullosamente se identifica como mapuche y perteneciente al Territorio de Temucuicui.

Continuaremos la larga historia mapuche hasta lograr la recuperaci贸n de la soberan铆a mapuche arrebatada por la codicia y el terrorismo de estado.

Comunidad aut贸noma Temucuicui

Temucuicui mi茅rcoles 26 de abril 2023