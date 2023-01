–

De parte de Comunidad Autonoma Temucuicui January 24, 2023

Declaracion publica

Ante detenci贸n de werken y preparaci贸n de montaje pol铆tico judicial en

contra del Lonko V铆ctor Queipul y werken Cirilo Millanao

La Comunidad

mapuche Aut贸noma Rosa Huenchuman del sector de Santa Elena, de la ciudad de

Angol, mediante la siguiente y ante la opini贸n p煤blica en general declaramos y

denunciamos lo siguiente:

1.

El d铆a martes 17 de enero del

presente a帽o, en hora de la ma帽ana, en un violento allanamiento a su vivienda

al interior de la comunidad Aut贸noma Rosa Huenchuman fue brutalmente detenido

el Werken Gilberto Maldonado Santander, quien fue posteriormente acusado de

Usurpaci贸n no violenta y robo con intimidaci贸n, quedando finalmente en prisi贸n

preventiva en la c谩rcel de la ciudad de Angol.

2.

Denunciamos la carencia de 茅tica,

profesionalismo y seriedad del abogado y ex fiscal Luis Chamorro quien, abusando

de la confianza y desesperaci贸n de los familiares, quienes en la b煤squeda de abogado

defensor acuden a su estudio en la ciudad de Angol, aqu铆 les se帽ala que conoc铆a

el caso, pero no puede personalmente asumir la defensa por ser abogado de la

forestal Mininco, no obstante en su estudio indico contar con otro

profesionales que efectivamente pueden asumir la defensa, pero con la condici贸n

de que miembros de la comunidad especialmente familiares cercano al detenido realicen

una declaraci贸n, relatando todo lo ocurrido en el hecho por el cual el pe帽i

Gilberto Maldonado Santander esta formalizado y en prisi贸n preventiva, dando

茅nfasis que todo era desarrollado por las 贸rdenes y la influencia del Lonko

V铆ctor Queipul y el Werken Cirilo Millanao, cuya declaraci贸n traer铆a como

efecto inmediato la libertad del prisionero pol铆tico mapuche, esto debido a que

tomar铆a contacto con el fiscal a cargo de la causa.

3.

Ante la seriedad de la situaci贸n nuestra

gente se comunica de inmediato con el lonko Victor Queipul para narrar la

injusta y arbitraria situaci贸n que se estaba preparando en contra del Lonko y nuestro

Werken Cirilo Millanao. Esto deja en claro la ilegalidad que tanto el

ministerio p煤blico como el abogado Chamorro han incurrido al tratar el

movimiento mapuche, estigmatizado, creando montajes y criminalizando la justa

lucha del pueblo mapuche, con el solo objetivo de detener nuestra justa

demandas territoriales.

4.

Cabe recordar que el ex Fiscal Luis

Chamorro fue el rostro visible de la represi贸n y persecuci贸n del mal llamado

conflicto mapuche. Como fiscal en jefe de Collipulli llevo varios casos emblem谩ticos

en donde se acusaban a autoridades tradicionales mapuche, su sello estuvo

marcado por la preparaci贸n y utilizaci贸n de testigo pagado y sin rostro y por

el abierto apoyo que le entregaba, las empresas forestales y latifundista de la

zona.

5.

Nuestra comunidad mapuche Aut贸noma

Rosa Huenchuman, desde hace a帽o viene trabajando y demandando los territorios

antiguos que fueron violentamente usurpado y ahora en mano de las empresas for茅stales

Bosque Cautin y Mininco, aqu铆 desarrollamos distintas actividades que nos

permiten realizar un efectivo control territorial de nuestras tierras antiguas,

en este contexto hemos desarrollado junto a otras comunidades mapuche de la Resistencia

de Malleco weichan palin, nguillaimawun y trabajos productivos, ajeno a todas las

falsas acusaciones por el cual se encuentra encarcelado el Pe帽i Gilberto

Maldonado, por esta raz贸n rechazamos este encarcelamiento y reivindicamos a

nuestro hermano como un luchador del pueblo mapuche.

6.

Finalmente se帽alamos que estamos

estudiando la posibilidad de presentar acciones legales en contra de este

personaje por inducir a presentar declaraciones falsas.

Comunidad mapuche

Rosa Huenchuman, sector Santa Elena.

Marte 24 de

ene. de 23